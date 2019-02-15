Милена Быкова: «Сноуборду нужен свой Конор Макгрегор»

Эксклюзивное интервью с надеждой российского сноуборда, выбравшей Татарстан

Милена Быкова в 20 лет дебютировала на Олимпиаде в Пхенчхане и с каждым новым соревнованием выступает все успешнее. Сразу после ОИ-2018 Милена выиграла свой первый этап Кубка мира, обойдя в финале олимпийскую чемпионку Эстер Ледецкую. На чемпионате мира в США, который закончился неделю назад, она остановилась в одном шаге от медалей, а уже в марте ей предстоит дебютировать на зимней Универсиаде. «Реальное время» побеседовало со спортсменкой перед ее вылетом на очередной этап Кубка мира и узнало, по какой причине она предпочла Татарстан Башкортостану, чего не хватает России, чтобы стать сноубордной державой, и почему Украина не приедет на Универсиаду в Красноярск.

«Когда шла за медалью на чемпионате мира, трасса была сложнее, но я заняла четвертое место и довольна»

— Милена, тебе как ни позвонишь, ты все время в аэропортах. Куда ты все время летишь? С тренировок на соревнования?

— Сейчас мы летим в Корею, там у нас будет два этапа Кубка мира в олимпийской дисциплине «гигант» в Пхенчхане, на олимпийском склоне. А вообще я только из дома прилетела. У нас после этапа Кубка мира, который проходил в США, было три дня отдыха — вещи постирать и себя в порядок привести, и теперь сразу дальше — на соревнования. Так что дома теперь только в апреле уже буду.

— Я видел твое выступление на чемпионате мира в США, который закончился неделю назад, и было заметно, что твоя трасса сложная.

— Да, я не выбирала трассу в этот день. Если честно, она была не просто посложнее, она вообще была другая. И если говорить про дисциплину «гигант», когда я ехала за медалью в малом финале, то там я вела всю трассу, и на последних воротах очень тормозился рельеф и снег тормозился, и я чувствовала, как прилипает доска на финише, и меня просто обгоняют в самом конце.

Олимпиада в прошлом году была целью сезона, мне даже не столь важны были Кубки мира. Точнее, не то чтобы не важны, просто к Олимпиаде подходишь по-особому, подводишь себя

Плюс достаточно тяжелые погодные условия, и поэтому очень важно было выигрывать квалификацию, чтобы потом вот так не отдуваться на тяжелых трассах. Но я сделала ошибку на второй попытке, и у меня было 15-е место в квалификации. Но я сделала все, что смогла, и попала в четверку, так что, в принципе, я довольна!

«Универсиада и Олимпиада для меня несоизмеримы»

— Ты как-то заявила, что твоя цель — взять золото на Олимпиаде. Сейчас есть шанс взять медаль на Универсиаде. Считаешь ее серьезным мерилом успеха?

— Нет, нельзя сравнивать Универсиаду с Олимпиадой. Это вообще другое, к этому даже готовишься иначе. Когда у меня была Олимпиада в прошлом году — это была цель сезона, мне даже не столь важны были Кубки мира. Точнее, не то чтобы не важны, просто к Олимпиаде подходишь по-особому, подводишь себя. Целый цикл — за четыре года. А Универсиада… Я буду первый раз участвовать, но она для меня вообще никак не соизмерима с Олимпиадой. Это два абсолютно разных старта.

Мир сноуборда достаточно тесный, и все, особенно кто знает язык, хорошо общаются. Нет какой-то завистливой конкуренции. У нас все дружные, своя компания и свой мир

— В нынешнем сезоне ты идешь на 10-м месте в общем зачете Кубка мира, набрав 1 210 очков. Как сама оцениваешь такие промежуточные итоги?

— Если честно, я только от тебя узнала, что иду на 10-м месте, потому что соревнования еще идут и их очень много. Вот как раз в феврале пройдут основные, которые могут повлиять и на зачет Кубка мира, и чтобы войти в тройку. Вообще, самые основные цели этого сезона для меня — это все-таки чемпионат мира. Я не доехала до медалей, это немного разочаровало. А Кубки мира… Вообще, в этом году они у меня гораздо стабильнее, чем в прошлом, так что я довольна тем, что расту из года в год стабильно, и в общем-то довольна собой.

«Отказ Украины участвовать в Универсиаде — это не про политику. Просто у них нет денег»

— Недавно ты заявила, что иностранцы рады вернуться на один из этапов в Россию (проходил в конце января в Москве). Ты часто узнаешь у иностранных спортсменов об их отношении к России и нашим атлетам?

— Ой, да мир сноуборда вообще достаточно тесный, и все, особенно кто знает язык, хорошо общаются. Нет какой-то завистливой конкуренции. У нас все дружные, своя компания и свой мир.

— И все-таки, какой настрой по отношению к России и россиянам? Например, в биатлоне идет перманентное давление на российскую сборную и отдельных спортсменов. В слаломе такого нет?

— Даже если взять ту же Олимпиаду, у меня тогда тоже постоянно спрашивали: ну как вас там, не «чморят» ли, что мы с олимпийским флагом, и со всеми этими допинговыми скандалами. Но я на себе ничего такого не чувствую, негатива нет. Только если мы не нравимся друг другу, тогда не общаемся. Я думаю, это потому, что у нас в сноуборде конкуренции поменьше, чем в биатлоне. И поэтому, может быть, нет такого количества грязи и всего этого шума.

— Украина отказалась от участия в Универсиаде в Красноярске. Ты наверняка общалась с украинцами на других соревнованиях. У них был такой настрой — не ехать, или это больше политическое решение, как думаешь?

— Не думаю, что это политическое решение. Я тебе скажу, что у сборной Украины просто тяжеловато с финансированием. Думаю, только поэтому. К тому же у них нет реально перспективных спортсменов, которые могут побороться за медали, и, естественно, вкладывать в это деньги они стараются по минимуму. На тот же этап Кубка мира в Москве они не смогли приехать. Сейчас в Корею и Китай тоже не поедут. Украинцы приехали только на чемпионат мира в США, потому что финансирование только туда смогли выделить. С украинцами мы общаемся так же хорошо, как и со всеми. Я уверена, что, будь это их решение, спортсмены приехали бы.

«Сноуборду нужны такие люди, как Конор Макгрегор в UFC»

— А какие у тебя отношения с Эстер Ледецкой? Общаетесь?

— Если честно, то как раз-таки с ней никаких отношений нет. Не потому что мы не общаемся, а потому что она очень закрытая спортсменка. Она постоянно в своей команде и общается с ними. Если у нас есть какие-то встречи после Кубков мира, то Эстер никогда в нашем круге не находится.

Для меня эта победа (на Кубке мира) больше значила именно как победа над самой собой. Потому что даже сейчас я знаю, что нахожусь в отличной форме, чтобы выигрывать медали и пьедесталы, но у меня в голове всегда какие-то «остановки». То есть надо очень много над собой работать в плане психологии, чтобы выигрывать



— А это не рождает разговоры, какие ходят вокруг Шараповой? Мол, высокомерная и ни с кем не общается?

— Нет-нет, такого точно нет. Даже когда меня взяли на мой первый Кубок мира, меня, естественно, никто не знал, никто не здоровался и не замечал. А вот именно она мне сказала «Привет», а я уже знала, что есть такая Эстер, которая уже в 18 лет начала Кубки мира выигрывать. Для меня это было очень здорово.

— Победить Ледецкую на Кубке мира в Турции — это тот шаг, после которого можно точно быть уверенной, что сноуборд выбрала не зря?

— Для меня эта победа важна не потому, что это Эстер. Для меня она больше значила именно как победа над самой собой. Потому что даже сейчас я знаю, что нахожусь в отличной форме, чтобы выигрывать медали и пьедесталы, но у меня в голове всегда какие-то «остановки» в голове. То есть надо очень много над собой работать в плане психологии, чтобы выигрывать.

Вот, например, весь прошлый год у меня была проблема — я перед стартами не могла заснуть. И выходила на старт разбитая. Но когда прошла Олимпиада в Пхенчхане, и меня, так скажем, отпустило, я расслабилась. Потому и выиграла у Ледецкой на Кубке мира. Не то чтобы я быстрее Эстер ехала, просто я радовалась, что сама себя обыграла, и просто проехала, как умею. Вытащила из себя весь свой потенциал.

Я считаю, что сноуборд не настолько популярен и в нашем спорте нет любительского уровня — на досках практически никто не катается. Во-первых, потому что это дорого, а во-вторых, очень тяжело



А так, конечно, это только промежуточная победа, надеюсь, не последняя. Потому что я намерена бороться. Уверена, что правильно выбрала свою дорогу. Вижу свой рост, а значит, все будет в порядке.

— Вообще, сноуборд и слалом — исторически далеко не самые традиционные виды спорта для России. Как считаешь, сколько еще времени нужно нашей стране, чтобы догнать остальной мир и, возможно, стать доминирующей страной в этих дисциплинах?

— Вообще, я считаю, что мы доминируем уже сейчас. Если посмотреть на того же Диму Логинова, который два раза выигрывал чемпионат мира в слаломе и гигант, или на Вика (Уайалд, — прим. ред.) который два золота у нас выиграл — я считаю, что наша команда и так уже доминирующая. Дело в другом. Я считаю, что сноуборд не настолько популярен, и в нашем спорте нет любительского уровня — на досках практически никто не катается. Во-первых, потому что это дорого, а во-вторых, очень тяжело.

Так что все спортсмены, которые сейчас катаются — все пришли в спорт с самого детства. А чтобы наш спорт стал популярнее, мне кажется, нужны открытые и яркие люди. Вот если взять, например, тот же UFC — там тоже такого интереса не было, а потом появился Конор Макгрегор. Теперь там такой уровень интереса! Помимо самого боя, там отслеживают и пресс-конференции, и взвешивание, и всю «движуху» в социальных сетях между соперниками.

В нашем спорте нужны люди-открытия, которые будут привлекать молодежь. Я сама всегда иду навстречу медиа, потому что хочу, чтобы о нашем виде спорта узнало как можно больше людей.

Милена Быкова в 20 лет дебютировала на Олимпиаде в Пхенчхане и с каждым новым соревнованием выступает все успешнее



«Не видела ни одного старта в России с такой организацией, как в Казани»

— У нас под Казанью есть свой горнолыжный комплекс «Свияга». Скажи как человек, который повидал много спусков, — он годится для международных соревнований?

— У нас там чемпионат России два раза проходил. И если судить по этим соревнованиям, то там была просто нереальная организация. Я вообще ни одного старта в России не видела с таким уровнем. Поэтому считаю, что в Казани действительно можно проводить международные соревнования, и детям там тоже можно вырасти до хорошего уровня.

Я сама из Уфы, а у нас гора совсем небольшая — буквально 200 метров. И вот я все удивлялась и в то же время радовалась, что с такой невысокой горы я теперь участница на чемпионате мира.

«После того, как рассталась с Башкирией, даже «коннектиться» с ними не хочется»

— В прошлом году ты тоже отмечала довольно профессиональный подход в Татарстане, а также то, что в Уфе тебе все приходилось решать самой. Это стало определяющим фактором при выборе региона?

— Я даже скажу, что это стало определяющим фактором моих результатов. То, что они выросли — это опять-таки работа региона. Конечно, у нас есть какие-то соревнования за счет сборной страны, но регион тоже максимально поддерживает — здесь решают все мои вопросы.

А что касается выбора региона, то изначально я, наверное, больше за тренером пошла, потому что я знала, что главный тренер сборной тоже за Татарстан (Денис Салагаев, — прим. ред.). Ну и в Уфе мне было тяжеловато договориться, хотя я пыталась. Не получила какого-то внимания, которого ждала. Для меня это, в конце концов, тоже не дело.

Сейчас вот даже перед чемпионатом мира Владимир Александрович (Леонов, — прим. ред.) написал мне в «Вотсаппе», пожелал удачи, и, конечно, для меня это дополнительный мотиватор. В этом Татарстан сильно отличается от других регионов, а я была во многих регионах, помимо Башкирии. Здесь всегда встречают и всегда все готово.

Татарстан сильно отличается от других регионов, а я была во многих регионах. Здесь всегда встречают и всегда все готово

— Каково отношение к тебе в Уфе после такого ухода? Как со стороны простых любителей спорта, так и со стороны местного Минспорта и федерации?

— Да я вообще никак с ними не контактирую. Даже перед Новым годом я была дома, и мне надо было где-то кататься, но я, естественно, со спортшколой не могу там кататься, потому что за них не выступаю. Но я и договариваться не хотела. После того, как я ушла, мне вообще не хочется никак «коннектиться» с Башкирией. Ушла и ушла.

— Возвращаясь к теме «Свияжских холмов» — как тебе общий уровень катания наших любителей?

— Конечно, я видела, что у вас катается очень много туристов. Потому что и близко, и условия для проживания отличные. Так скажем, приятно приезжать отдыхать. Мне очень нравится. Потому что там и снег какой-то классный, его как-то равняют под «вельвет». Правда, я не приезжаю туда часто для тренировок, потому что горы все-таки пологие, а надо готовиться на высоких скоростях.

— Вчера был День всех влюбленных. Как относишься к этому празднику?

— Я так скажу: я к нему уже готова (смеется). Праздник не слишком маленький и не слишком большой.

— Но есть с кем отмечать-то?

— А вот это не будем уточнять (смеется).