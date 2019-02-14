Станислав Новиков: «Законодательные изменения повысят доверие к сфере инвестиций»

Институт инвестиционных советников набирает популярность

Фото: пресс-служба АО «БКС Банк»

Услуги инвестиционных советников активно набирают популярность на российском финансовом рынке. После вступления в силу поправок в законы «О рынке ценных бумаг» и «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» 21 декабря 2018 года, инвестиционные советники юридически стали полноправными представителями своей профессии на рынке.

В задачи финансовых консультантов входит помощь при составлении персонального плана вложений в зависимости от степени риска и предпочтений клиента.

Как отмечают в компании «БКС Премьер», одной из первых на российском рынке предложившей услуги финансовых советников, инвестиционный консультант помогает клиентам вложить средства максимально выгодно и обдуманно. Он взвешенно оценивает склонность клиента к риску и его предпочтения при разработке стратегии инвестирования.

«Финансовому консультанту можно задать любой вопрос по поводу вложений», — сообщает пресс-служба Центробанка. Советники могут рассказать о всех нюансах инвестирования в валюту, размещения вкладов, вложения в ценные бумаги (акции, облигации), в паевые инвестиционные фонды, производные финансовые инструменты (фьючерсы). Для клиента составляют персональный финансовый план, основанный на конкретных целях.

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«Более 8 лет назад мы создали модель бизнеса, основанную на принципах персонального финансового планирования для каждого клиента. Это означает подбор наиболее оптимального инвестиционного решения на основании целей клиента и его ожиданий по доходности и риску», — констатирует заместитель председателя правления ФГ БКС, глава «БКС Премьер» Станислав Новиков.

Эксперты подтверждают, что выгода персонального плана в том, что он учитывает отношение человека к риску, его инвестиционные задачи. Например, гражданин может поставить целью формирование накоплений — на пенсию, образование детей, путешествие мечты, на квартиру или автомобиль. При этом разумный человек всегда должен подготовить некую «подушку безопасности». План, который помогает сформировать финсоветник, позволяет определить суммы при заданных сроках либо наоборот — спрогнозировать сроки, если известны суммы, которые человек может откладывать для достижения своих задач. При планировании также учитывается диверсификация вложений — таким образом, чтобы снижение в одних сегментах рынка не сказалось критичным образом на состоянии всего портфеля клиента.

«Персональный план позволяет частному инвестору сформировать личную стратегию действий, выбрать варианты, соответствующие его инвестиционному профилю и реальным финансовым возможностям», — рассказывает Станислав Новиков.

Инвестиционный консультант задаст клиенту правильные вопросы, чтобы создать такой план. Советник выяснит его настоящее отношение к риску и вместе с ним определит необходимый вектор движения, объясняют эксперты.

Работа инвестиционного консультанта напоминает работу психолога, который помогает человеку разобраться в себе и принять взвешенные решения. Общение с инвестиционными советниками позволяет повысить уровень финансовой грамотности и расширить кругозор.

«Очевидно, что профессионал всегда лучше разбирается во всех нюансах финансовых продуктов и услуг, которых сегодня на рынке огромное разнообразие. К примеру, в финансовой группе БКС клиент может воспользоваться практически всеми финансовыми продуктами, которые существуют в мире. При этом большинству клиентов необходима помощь, чтобы сделать правильный выбор и в дальнейшем не разочароваться», — добавляет Станислав Новиков.

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Как утверждают в финансовых компаниях, помощь консультанта понадобится тем, кто слабо ориентируется в рыночной ситуации из-за отсутствия опыта, но при этом не приемлет потенциальных рисков и возможных денежных потерь при ошибочном выборе объектов инвестирования. Кроме того, к консультанту разумно обращаться тем, у кого просто не хватает свободного времени, достаточного для изучения актуальной информации и доскональной разработки стратегии вложений, а также ее реализации.

Услуги инвестиционных советников нужны и тем людям, которые обладают достаточным опытом, но желают делегировать часть процессов для более оперативного и успешного процесса инвестирования. «Стоит отметить, что помимо большого опыта работы на финансовых рынках за плечами финансовых советников стоит целый штат аналитиков и качественная инвестиционная экспертиза», — отмечают в «БКС Премьер».

Проще говоря, любой человек может выбрать консервативную или агрессивную стратегию вложений. В первом случае ему скорее всего предложат вклады или облигации, а во втором акции или другие финансовые инструменты, сопоставимые им по уровню доходности и риска. Однако, уточняют финансисты, редко встретишь даже два одинаковых портфеля — все решения индивидуальны. Причем глубокой человеческой экспертизе сегодня помогает и искусственный интеллект, который подсказывает консультантам в том числе и возможные предпочтения клиентов.

Законодательные изменения, вступившие в силу в декабре прошлого года, позволят упорядочить деятельность финансовых советников и устранить недобросовестных игроков. Но в любом случае клиентам необходимо обдуманно подходить к выбору финансового консультанта.

«Первое, на что нужно обратить внимание клиенту, — значится ли компания, предлагающая услуги финансового консультирования, в реестре ЦБ, — подчеркивает президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. — Это легко можно проверить на сайте регулятора. Кроме того, важно помнить, что инвестирование всегда связано с тем или иным риском, который необходимо для себя определить. Если вы не готовы к риску, вам необходимо сообщить об этом консультанту, который будет учитывать это при разработке вашей персональной инвестиционной стратегии».

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НФА напоминают, что для финансовых советников разработаны базовые стандарты, которые сделают этот рынок еще более прозрачным и понятным населению. К примеру, в стандартах прописано, каким должен быть договор с инвестсоветником, что должно быть в нем указано. «Если рекомендации советника не соответствуют риск-профилю клиента, то такого консультанта можно привлечь к ответственности», — добавляет Василий Заблоцкий.

«Профессиональный финансовый советник досконально изучает инвестиционный профиль клиента, чтобы предложенные варианты инвестиций максимально соответствовали ожиданиям человека, — резюмирует глава «БКС Премьер» Станислав Новиков. — Важно, чтобы клиент полностью осознавал все последствия при разных сценариях развития событий на рынке. Вступившие в силу законодательные изменения позволят повысить доверие населения к сфере инвестиций, поскольку у частных лиц появляется возможность более безопасного и вместе с тем эффективного выбора финансовой компании».