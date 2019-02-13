Грани стираются: киберфутбол постепенно меняет футбол

Как FIFA и PES влияют на спорт №1 и наоборот

Фото: Олег Тихонов

Сегодня уже невозможно представить себе игровую индустрию без спортивных компьютерных симуляторов, которые выходят ежегодно, как невозможно представить и мировой футбол без его младшего брата — киберфутбола. Серии игр FIFA и PES уже стали одной из главных дисциплин на киберспортивных турнирах, а аудитория, играющая в «фифку», превышает число поклонников многих реальных видов спорта. И такая популярность просто не могла не вылиться в реальную синергию мирового футбола и его виртуального родственника. Спортивная редакция «Реального времени» приводит примеры того, как футбольные симуляторы реально влияют на развитие мирового футбола.

Как FIFA пресекает возможности нагреть руки на трагедии с Салой

Недавнее крушение над Ла-Маншем одномоторного самолета с футболистом Эмилиано Салой на борту не только получило большой резонанс в мире футбола и спортивной прессе, но и имело вполне реальные последствия как в европейских судах («Нант» и «Кардифф» решают, должен ли валлийский клуб платить французам за переход игрока), так и в виртуальных рыночных плоскостях.

Так, например, канадская компания Electronic Arts, которая занимается разработкой спортивных симуляторов, решила ограничить «оборот» карточек футболиста в специальном режиме игры Ultimate Team (в котором стоимость карточки зависит от карьеры футболиста в реальности). Во-первых, EA Sports решила убрать Салу из состава «Нанта», а его карточка в Ultimate Team больше не будет выпадать из паков. А для того чтобы дефицитный «товар» в игре не начал расти в цене, канадцы решили зафиксировать стоимость цены карточки погибшего аргентинца. Теперь даже те игроки, что получили карточку Салы до катастрофы, не смогут получить от трагедии финансовую выгоду.

Об этой ситуации «Реальное время» поговорило с с одним из основателей татарстанской киберспортивной организации TatGames Ринатом Байбековым.

— Я считаю, что это верное решение со стороны Electronic Arts. Во-первых, потому что у режима Ultimate Team есть такая особенность, что это рыночный механизм. И если какая-то из карт перестает «падать» в паках, соответственно, карта практически пропадает с рынка (а спрос на нее продолжает существовать), то цена на нее повышается. И трейдеры покупают эти карты по дешевой цене, начинают на этом событии навариваться и продавать их по более высоким ценам. С моральной точки зрения это не совсем красиво, — отмечает киберспортивный эксперт.

Бывает что-то подобное и при трансферах. Например, случай с тем же Сеском Фабрегасом, который недавно перешел из «Челси» в «Монако». Соответственно, его карточка в «Челси» сначала покупалась по низкой цене, а после трансфера эта карточка перестала выпадать, и цена возросла. То есть те, кто закупился по низкой цене, смогли продать ее по более высокой, потому что в паках она «падать» перестала.

«У режима Ultimate Team есть такая особенность, что это рыночный механизм», — разъясняет Ринат Байбеков. Фото vk.com/baybek96



РПЛ считает деньги, но теряет представительство в лучшем продукте мира

Рыночный вопрос стал определяющим и в отечественном киберфутболе. С нынешнего сезона Российская премьер-лига перестала присутствовать в симуляторе FIFA и ушла на платформу игры от японской компании Konami. Теперь российские клубы представлены в игре «Rro Evolution Soccer», которая долгое время почти на равных соревновалась с FIFA, однако в итоге уступила из-за отсутствия у японцев лицензионных лиг и команд. Так что в игре были представлены команды лишь с похожими названиями клубов, но без логотипов и реальных имен футболистов.

Спустя несколько лет японцы решили пойти «легальным» путем и стали покупать права на использование имен и образов. Одной из таких приоритетных покупок стала РПЛ в ее новом виде — в этом году российская лига получила новое визуальное оформление от студии Артемия Лебедева.

— Я думаю, это конкретное условие в соглашении между российской лигой и компанией Konami, — продолжает Байбеков. — Японцы прописали пункт на эксклюзивное правообладание. Но, насколько мне известно, «электроникам» удалось на безвозмездной основе договориться напрямую с тремя нашими командами — «Локомотивом», ЦСКА и «Спартаком», и они теперь представлены в игре.

Вообще, если вспомнить самое начало происходившего в PES, то недочетов там хватало. Формы были корявые, сидели неправильно. PES «комьюнити» ожидало, что оформление будет в стиле TV-картинки, что стадионы будут представлены. Но в итоге мы получили такой же турнир, как и остальные в этой игре. Без большого количества лиц и форм. Но постепенно они добавили то и другое — их даже стало больше, чем в FIFA. Но аудитория до сих пор недовольна, что не добавили стадионы, — говорит Байбеков.

Спортивная редакция «Реального времени» обратилась в РПЛ с просьбой прояснить ситуацию с уходом от крупнейшего игрока на рынке киберфутбола к менее масштабному и значимому. Этот запрос пресс-служба лиги переадресовала к ранее опубликованному в издании cyber.sports.ru заявлению коммерческого директора РПЛ Павла Суворова:

«Предложение Konami в первую очередь было выгоднее в материальном отношении. Оно и правда достойное финансово. Сумму не могу разглашать, но оно серьезно отличается от предложения, с которым мы его сравнивали. Второй момент — коммит партнера по развитию продукта на российском рынке. Кonami строит планы, будет предлагать решения — в том числе в киберспорте.

Павел Суворов: «Очень уважаю бренд FIFA и благодарю партнеров за многолетнее сотрудничество». Фото premierliga.ru

Оба партнера претендовали на эксклюзивную лицензию. Я так понимаю, у Konami сейчас период перезапуска всего продукта в этой индустрии, поэтому им важны уникальные отношения. Они выбрали Российскую премьер-лигу, собираются очень серьезно заниматься ее активацией.

Очень уважаю бренд FIFA и благодарю партнеров за многолетнее сотрудничество. Бренд и правда очень большой, возможно, в масштабе этого бренда Российская премьер-лига имела не самые ведущие позиции и могла просто потеряться в этом многообразии. Кonami, наоборот, выдвигает РПЛ на фасад, это активная часть ее маркетингового плана», — сказал Суворов.

Наш уточняющий запрос, почему в отличие от многих ведущих лиг и их клубов РПЛ была загнана в условия эксклюзивных прав одной из сторон, а не была представлена в обоих продуктах, в лиге оставили без ответа.

Как футболисты давят на разработчиков

Вообще случаи, когда виртуальный футбол и футбол реальный влияют друг на друга, давно не редки. Так, например, известные футболисты сами не прочь поиграть в «фифку» за самих себя и свою команду. А взаимные шутки-подколы про то, что кто-то хорош на поле, а кто-то выигрывает трофеи лишь в FIFA, давно стали «профессиональным юмором».

Подтверждает тесную взаимосвязь реального и виртуального футбола и недавний случай, когда полузащитник французской «Ниццы» Аллан Сен-Максимен через Twitter потребовал у разработчиков игры EA, чтобы они добавили в игру повязку от Gucci, в которой он изображен на своей карточке FIFA 19. И это далеко не первый и не единичный случай. Два года назад футболист «Челси» Миши Батшуаи оказался недоволен своим рейтингом в FIFA18, который составил 80 пунктов.

EA Sports заметили недовольство футболиста и вскоре ответили: «Продолжайте забивать голы, и мы поговорим...» На это Миши не растерялся и ответил: «Ха-ха-ха, честно говоря, я занимаюсь этим уже довольно давно. Даже дольше, чем в прошлый раз, когда ваши сервера были в порядке» — уколол «фифу» бельгиец.



Более того, футболист туринского «Ювентуса» Сами Хедира был очень раздражен тем, что в EA Sports его неправильно «подстригли». Немецкий полузащитник настолько разозлился, что EA не меняют его прическу в новых играх, что стал «бомбить» Twitter канадской компании: «Привет, EA Sports, я действительно рад, что тебе нравятся мои длинные волосы… Но я не ношу их уже почти два года». После чего новая прическа Хедиры наконец-то появилась в игре. Более того, канадская компания серьезно обновила лицо игрока и сделала его более реалистичным.

— На этом, кстати, Konami и сегодня иной раз старается играть — они добавляют лица футболистов раньше, чем конкурент, и стараются «высветить» этот факт в социальных сетях. Например, игрок недоволен, что его лицо долго не меняется в игре, а японцы тут же обновляют его лицо в своей игре, и делают упор на этом: мол, футболист просил у Electronic Arts, а сделали это мы. А что касается таких случаев, как с Сен-Максименом, то с такими просьбами может обратиться каждый. Но чем «хайповее» игрок, тем больше у него шансов, что компания удовлетворит его интересы, — подвел итог Байбеков.

Тату-салоны могут «убить» реалистичность и уникальность образов спортсменов в играх

История с взаимодействием футболистов с компаниями-разработчиками по поводу их виртуальных образов, в принципе, никаких потерь или негативного окраса не имеет. Наоборот — только потеха и повод посудачить в социальных сетях для любителей футбола.

Однако есть у EA Sports и негативный опыт использования образов спортсменов. Уже с «нулевых» годов тянется спор между художниками-татуировщиками, которые подавали в суд на канадскую компанию из-за того, что разработчики используют изображения их работ без согласия и, по сути, украли их интеллектуальную собственность. Мол, спортсменам эти изображения не принадлежат.

Самый известный случай произошел в баскетболе — тату-салон Solid Oak Sketches подал в суд на использование татуировок Леброна Джеймса в NBA 2K16. Юристы салона заявляют, что разработчики должны были добиться разрешения на использование работ Solid Oak в своей игре. Тату-салон требует возместить ущерб в размере 819 500 долларов за нарушение его авторских прав, и предлагает продать лицензию на использование работ салона в других играх серии за 1,14 млн.

Судебных решений в пользу тату-мастеров в спорте пока не было. Но первое же положительное решение приведет к цепной реакции — заключение суда можно будет использовать в других процессах, чтобы заработать на каждой программе или игре, где используются образы спортсменов с тату.

Разработчики уже выкладывают круглые суммы за лицензии спортивных соревнований, лиг, за использование музыки и лиц спортсменов. Если появится судебный прецедент о правах на татуировки в играх, то разработчикам придется пойти на новые траты либо просто отказаться от их использования — так они просто сэкономят деньги на ведение переговоров с сотнями спортсменов и тату-мастеров.