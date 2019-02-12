Алексей Сафонов: «Свое мнение, как играть «Спартаку» выражают все — от Кафельникова до артистов»

Известный футбольный агент о всех сюжетах зимнего перерыва в РПЛ

23 февраля закроется зимнее трансферное окно в РПЛ, а уже 1 марта стартует весенняя часть чемпионата. Зимний перерыв запомнился очередными «ковровыми бомбардировками» трансферного рынка от «Зенита», веселым «катарским» «Спартаком» и зализывающим финансовые раны после ухода Геркуса «Локомотивом». Об этом, а также о нищающей РПЛ в целом — в интервью известного футбольного агента Алексея Сафонова «Реальному времени».

«Народ уже шутит, что Моуриньо приехал на хоккей, чтобы напомнить о себе «Зениту»

— Если судить по деньгам и именам новичков лучше всех в РПЛ усилился«Зенит». А как на самом деле?

— Всегда подчеркиваю — покажет только сезон. Играют не имена, а футболисты. У «Зенита», наверное, лучшее финансовое положение из всех команд РПЛ, и он может позволить себе любые трансферные капризы. Тем более что еще и Паредеса удачно продали в ПСЖ.

— А Семак не является заложником этой трансферной кампании? В том плане, что если при таких затратах он не удержит лидерство, то его уволят?

— Если не будет результата, уволят в любом случае. Потому что «Зенит» — клуб с амбициями, где долго ждать не будут — это первое. Второе — он сам понимает, в какую команду идет, под каким прессом работать. При таких тратах там любой результат, кроме первого места, будет считаться неудачей. Даже когда они играли кубок Первого канала, хорошо, что они обыграли «Ростов», а то было много шума, даже разговоры, что могли убрать Семака, если бы «Зенит» все игры на этом турнире проиграл. Надо понимать, что он готовит команду к первой игре, они раньше других стартуют, потому что играют в еврокубках, поэтому разные нагрузки. Народ даже стал шутить, что Моуриньо приехал посмотреть хоккейный матч, чтобы напомнить, что он еще не тренировал «Зенит».

— Сложные отношения между Россией и Украиной не помешают питерскому новичку Ракицкому адаптироваться в РПЛ?

— Думаю, не помешают. Вся эта шумиха и выеденного яйца не стоит. Еще года 3 назад агент Роман Орещук был близок к тому, чтобы содействовать его переходу в московское «Динамо», а Ракицкий, по-моему, не возражал. Просто тогда руководство по политическим причинам побоялось его брать. А что самому Ракицкому может помешать? 29 лет парню, не напугаешь. «Шахтер» постоянно выступает, и неплохо, в Лиге чемпионов, он против всех звезд и асов играл. Все риски Ракицкий для себя просчитал, он конкретно решил заработать. Может, ему понравится, он в Питере и останется жить, купит там квартиру.

— А зачем «Зениту» Азмун, когда на позиции форвардов у питерцев традиционно играют россияне, а в центр поля приобретаются новые легионеры — тот же Ракицкий и Барриос. Лимит на легионеров «не треснет»?

— Мы же всего не знаем. Вероятно, в «Зените» есть свои аргументы в пользу собственных решений. К тому же, я думаю какие-то изменения в лимите могут быть. Это первое. Второе, Азмун в самом соку, плюс непонятна ситуация по Кокорину. А потом, ни одному клубу это не помешает. У любого тренера спроси — нужен тебе лишний нападающий, ни один не откажет. И потом, где-то в домашних матчах можно и в три нападающих сыграть. Просто, когда был один Дзюба, игра у «Зенита» была немножко однообразная. Сейчас Семак сможет варьировать игровой рисунок.

«Если не будет результата, Семака уволят в любом случае. Потому что «Зенит» — клуб с амбициями, где долго ждать не будут — это первое. Второе — он сам понимает, в какую команду идет, под каким прессом работать». Фото fc-zenit.ru



— В «Зените» же есть еще Дриусси, похожий, кстати, на Азмуна по манере игры.

— Азмун, думаю, головой поярче играет. А Дриусси, мне кажется, больше оттянутый форвард.

— Усиление «Краснодара» на фоне «Зенита» куда скромнее. Смогут южане претендовать на «золото»?

— Да, думаю, «Краснодар» — один из главных претендентов на 1-е место. У них поставлена игра, плюс они точечно берут игроков, взяли хорошего шведа. Я думаю, «Краснодар», может быть, еще кого-нибудь возьмет.

«Летом в «Спартак» может прийти Черчесов»

— На катарском предсезонном турнире всех впечатлила игра «Спартака». Что это: новый тактический рисунок Кононова, или просто команда раньше других вышла из отпуска?

— Во-первых, действительно, вышла раньше. Во-вторых, понимаете, после этого «Спартак» играл с «Марибором», и я чуть не уснул. Так что эти товарищеские игры не несут в себе большую смысловую нагрузку. Вот когда «Зенит» и «Краснодар» начнут играть в еврокубках, тогда и можно будет судить о готовности команд. А так, неделя подготовки раньше, неделя позже — сказываются по-разному. Все под разными нагрузками. Вы же видели, как «Спартак» играл там двумя составами — тайм одним, тайм другим. Сейчас, когда начнутся официальные игры, будут играть основной обоймой, человек в 15, тогда и можно будет на что-то смотреть.

— Как считаете, Кононов надолго в «Спартаке»?

— Сложный вопрос. Все решит результат. Попадут в тройку (в принципе, должны) — останется. Но ходят разговоры, что летом в «Спартак» может прийти Черчесов. Так что сколько людей, столько и мнений. Где футбол, там всегда слухи и разговоры. Тот же Шалимов говорил, что рано или поздно будет тренером «Спартака». Красно-белые такая команда, что там всегда будет очередь из желающих тренировать. Просто не у всякого получается. Там всегда приходится работать под огромным прессом.

Выдержит ли его Кононов? В принципе, тренер он неплохой, но «Спартак» — это такое напряжение, такой стресс! Кто-то Карреру до сих пор вспоминает, кто-то еще кого. Такого давления нигде нет. У них самая большая армия болельщиков, полный всегда стадион. Свое мнение о том, как и где «Спартаку» играть, выражают все — от Кафельникова до артистов. Некоторые команды проиграют — никто и не вспомнит, кто там выходил на поле.

«Выдержит ли его Кононов? В принципе, тренер он неплохой, но «Спартак» — это такое напряжение, такой стресс!» Фото spartak.com

В «Спартаке» престижно, но и сложнее всего тренировать. Потом, многое зависит от того, как команда примет. Вот, Моуриньо ушел из «Манчестер Юнайтед» и столько игр команда не проигрывает. Уверен, что внутри ее был какой-то конфликт. Что, Сульшер такой сверхталант? Команда ниже определенного уровня не падала, просто пришел тренер, за которого она начала биться.



«Лучший трансфер «Локо» — расставание с Геркусом»

— Действующий чемпион «Локомотив» испытывает в сезоне трудности. В тройку пока не проходит, но серьезного трансферного усиления при этом не предпринимает. Почему?

— Говорят, после ухода президента Ильи Геркуса и спортивного директора Эрика Штоффельсхауса в бюджете клуба нарисовалась «дырка» размером два с половиной миллиарда. Они там потратили приличные деньги. Раны тоже надо зализывать. Так что, думаю, лучший их трансфер зимой — расставание с Геркусом. Зато начали подтягивать свою молодежь. Так всегда бывает, когда с деньгами становится туго. И кто-то из футболистов может воспользоваться этим шансом.

— С уходом Геркуса атмосфера в команде нормализовалась?

— Да там особых скандалов никогда и не было, у нас самая интересная в этом плане команда «Спартак». Ее все и обсуждают. В других командах этого нет. В том же ЦСКА, какие бы ни были моменты, обычно все остается внутри клуба.

— «Ростов» серьезно усилился по именам — те же Попов, Еременко, Новосельцев…

— Да, если смотреть на сиюминутный результат. Тот же Гулиев, перешедший в «Спартак», на перспективу, думаю, поинтереснее. Интересная ситуация сложилась с Еременко. «Спартак» привел его в нормальные кондиции и отдал бесплатно. Попов? Хорошего уровня игрок, ниже своего уровня не падает. Как раз в «Ростове» хороший сплав молодых и опытных игроков.

— А почему, на ваш взгляд, «Спартак» не продлил соглашение с Еременко?

— Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать внутреннюю кухню. Но Самедов в своем интервью хорошо объяснил и про Кононова, и про то, кто там следит за порядком в клубе. Он хорошо сказал: хороший человек и тренер — это две разные вещи. Самедову тоже поначалу говорили, что продлят, а сколько народу на выход пошло.

— Новосельцев вообще давно в футбол не играл, был в дубле «Зенита». Как думаете, вернет он те кондиции, которые показывал в «Ростове» при Бердыеве?

— Слушайте, я считаю, что человек поставил себе цель просто заработать денег. Никогда его выдающимся игроком не считал, он средний игрок, просто попал удачно в струю. Так тоже бывает.

«Говорят, после ухода президента Ильи Геркуса и спортивного директора Эрика Штоффельсхауса в бюджете клуба нарисовалась «дырка» размером два с половиной миллиарда...» Фото vk.com/fclokomotiv

«Уровень чемпионата не становится выше, если уходят звезды»

— Вопрос в целом по конъюнктуре рынка. Вы в своем агентстве, наверное, подсчитываете, как снизилсяденежный оборот в РПЛ?

— Точных данных нет, но, думаю, раза в два за последние три сезона. Таких покупок, как Халк и Витсель за 100 миллионов, как видите, нет. Паредеса, да, продали за хорошие деньги, но это разовая акция. К сожалению, больше ярких игроков из России уезжают. Халк, Витсель, Вагнер Лав, Думбия, Данни — такого уровня исполнителей в нашем чемпионате все меньше.

— Это хорошо или плохо?

— Уровень чемпионата не становится выше, если уходят такие игроки. Они — украшение чемпионата. Если люди уезжают в Китай, еще куда-то за деньгами, то хочется, чтобы сюда приезжали и проявляли себя побольше звезд.

— В среднесрочной перспективе эта тенденция не изменится?

— Думаю, да. В России есть шесть команд, которые могут позволить себе купить что-нибудь хорошее, а остальные тихо сидят.

— Каковы ближайшие трансферные планы еще одного вашего клиента Караваева — одного из немногих игроков с российским паспортом, кто играет за рубежом?

— Ближайшие планы — играть. Он только перешел в голландский «Витесс», первый сезон. Играет в основе, начал забивать.

— К нему не было интереса в других чемпионатах?

— Немцы интересовались, еще кто-то. Но каждому овощу свое время. Придет его время, и, думаю, он сможет попасть в российский VIP-клуб из первой тройки. Или в немецкий или английский чемпионаты. В Англию сложнее, потому что там нужно иметь игры за сборную, а в Германию вполне сможет. Кстати, по его стопам в Европу отправились бывшие молодые игроки «Рубина» — Гилязутдинов и Шабанов. Начнут в первой лиге Чехии.