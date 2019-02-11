Экологическая мина на 80 тонн: по итогам материала «Реального времени» ведется проверка

Угроза экокатастрофы, конфликты в школах, эхо краха «Татфондбанка», подготовка к WorldSkills Kazan и марафон «Лыжня России»: итоги недели от программы «7 дней»

Банкротство зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» обернулось не только экономическими потерями. Угроза нависла над экологическим благополучием и района, и всех населенных пунктов, которые находятся ниже по течению Волги. «Реальное время» первым сообщило о 80-тонной экологической мине из гниющей курятины, заложенной руководством комбината поблизости от берега реки. Сейчас расследованием этого дела занимаются Следственный комитет и Росприроднадзор. Об этом и не только — в обзоре очередного выпуска информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век».

Ловкость рук...

Куда деть 80 тонн гниющей курятины и при этом сэкономить несколько миллионов рублей? Таким вопросом, как удалось выяснить журналистам программы «7 дней», руководство обанкротившегося мясокомбината задавалось недолго. Контролирующим органам сообщили, что куриные тушки, протухшие из-за отключения электроэнергии, питающей холодильное оборудование, сожгли, а пепел закопали на глубину 6 — 7 метров. В реальности же просто выкопали несколько котлованов и сгрузили в них десятки тысяч килограммов тухлого мяса.

Съемочная группа «7 дней» на месте убедилась в том, что захоронение размещено в опасной близости от берега Волги, что курятина не сжигалась (следов горения журналисты не обнаружили), а была закопана как есть, и что о заявленной глубине в 6—7 метров нет и речи — бульдозер, сняв лишь верхний слой почвы, вскрыл горы гнилых тушек.

Документов, подтверждающих версию директора комбината о том, что перед захоронением гнилая курятина была сожжена, обнаружить также не удалось. Не нашла подтверждения и информация руководства мясокомбината о том, что часть испорченной продукции была отправлена на предприятие по переработке отходов под Елабугой. «С 27 сентября 2017 года заявок от мясокомбината не получали», — сообщили журналистам.

Трое якобы свидетелей процесса сжигания разошлись во мнениях, как происходил процесс уничтожения гнилого мяса. Проверяющие органы опросили сотрудников службы безопасности мясокомбината и получили письменные объяснения о том, что испорченное мясо несколько ночей загружалось в бигбоксы, вывозилось грузовиками и закапывалось в землю. Без сжигания.

Контролирующим органам сообщили, что множество куриных тушек, протухших из-за отключения электроэнергии, питающей холодильное оборудование, сожгли, а пепел закопали на глубину 6—7 метров. Фото youtube.com



Точку в этом деле ставить еще рано. Как все было в действительности — выяснят, запротоколируют и затем озвучат специалисты, занимающиеся расследованием. Вот только весна скоро. До Волги от места захоронения — меньше сотни метров. А значит, вместе с талой водой гнилье может попасть в реку. Тут и до большой беды недалеко.

Конфликты в школах: в чем причины?

Учителя оскорбляют, а то и бьют учеников, ученики доводят учителей. В соцсетях все больше роликов соответствующего содержания. В чем причины школьных конфликтов и как можно снизить накал страстей, попытались выяснить наши коллеги из программы «7 дней».

Набережные Челны, Бугульма, Казань — сразу три жалобы на, мягко говоря, непрофессиональное поведение школьных преподавателей поступило в прокуратуру республики только за последние полгода. Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина рассказала, что к ней в 2018 году поступило 120 подобных обращений. Председатель национального родительского комитета России Ирина Волынец приводит и такую статистику: жертвами травли хотя бы раз становились 70% российских учителей. 80% отметили, что ученики их дразнили. Девятерых из десяти преподавателей школьники «награждали» кличками. Наконец, двое из трех преподавателей становились жертвами оговора со стороны учеников.

Проверки по уже случившимся фактам необходимы, но еще важнее понять — в чем причины конфликтов, происходящих все чаще. Высока вероятность того, что сами ученики, чтобы снять ролик и поднять свою популярность в соцсетях, провоцируют преподавателей. А может, это с учителями происходит что-то не то?

— В каждой конкретной ситуации виноваты обе стороны. Тем не менее, мое твердое убеждение, учитель-профессионал должен быть выше всех конфликтных ситуаций и должен правильно научить и ребенка, и родителя выстраивать диалог, — уверена заместитель министра образования РТ Алсу Асадуллина. И добавляет: — Именно этика отношений сегодня дала сбой.

Гузель Удачина сообщила, что к ней в 2018 году поступило 120 обращений по поводу непрофессионального поведения школьных преподавателей. Фото Романа Хасаева

ЧП, а именно так называют в Министерстве образования каждый подобный случай, тщательно проверяются. Результаты удручают: налицо профессиональное выгорание преподавателей. Проблема повсеместна и продолжает нарастать. Провинившихся учителей, а в большинстве случаев это преподаватели с 20, 30 и более годами стажа, наказывают. Нередко после выговора педработник или оказывается на больничной койке с нервным срывом, или пишет заявление об увольнении.

— С увеличением стажа уменьшается дистанция к работе. Учитель, приходя домой, не может отключиться от работы, а это, при большой субъективной значимости самой профессии, прямая дорога к риску профессионального выгорания, — бьет тревогу доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования КФУ Резеда Хусаинова. Она провела исследование, охватившее 600 педагогов в семи районах республики. Вывод: у тех, кто в профессии более 15 лет, уже не то что профессиональное выгорание, а истощение. В позапрошлом году на кафедре была разработана специальная программа допобразования для педагогов-психологов «Профилактика профессионального выгорания педагогических работников». Но внедрена она так и не была.

— Это — грубейшая ошибка наших законодателей, которые превратили образование в услугу, а тех людей, которые дают это образование, в слуг, в прислугу, — уверен председатель Татарского республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки Юрий Прохоров.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попытался предложить и «кнут»: вдвое урезать зарплату позволившему себе агрессию учителю, и «пряник» — раз в пять лет гарантировать годовой отпуск, чтобы уберечь преподавателя от профессионального выгорания. Пока оба предложения лишь вынесены на обсуждение. Но вот как-то сложно представить себе их работоспособность. Потеряв половину дохода, человек просто напишет заявление об увольнении. А отпускать профессионального учителя, да еще и не одного, в отпуск на целый год — непозволительная роскошь как для самих школ, так и для системы образования в целом.

«Это — грубейшая ошибка наших законодателей, которые превратили образование в услугу, а тех людей, которые дают это образование, в слуг, в прислугу», — уверен Юрий Прохоров. Фото tatarstan.ru

Надежда есть: вкладчикам «Татфондбанка» вернут деньги

Скоро исполнится два года с момента одного из крупнейших банковских потрясений в новейшей истории Татарстана — краха «Татфондбанка». Напомним, он был лишен лицензии в марте 2017 года. Тысячи людей, множество компаний, миллиарды вложенных рублей. После того как «Татфондбанк» и «ИнтехБанк» приказали долго жить, перед многими из тех, кто доверил свои сбережения одному из крупнейших на тот момент банков в республике, встал вопрос: удастся ли вернуть свои деньги. Юридические лица, участники «ТФБ-финанс», обладатели вкладов размером более 1 млн 400 тыс. рублей (сумма покрытия страховкой) рисковали потерять многое, если не все.

Помогли власти Татарстана и Республиканский фонд поддержки. Последний сформирован из пожертвований компаний и граждан, а также средств, что планируется выручить за 759 гектаров земли, переданных фонду правительством РТ. Уже сейчас выплачено около 500 млн рублей. Охвачены помощью 80% вкладчиков-физлиц и более 60% — лиц юридических.

Задача, стоящая перед фондом в этом году, — выплатить до 500 тыс. рублей всем категориям вкладчиков, в том числе пострадавшим от «ТФБ-финанс» и проигравшим суды. Если сумма больше, то оставшуюся часть, скорее всего, удастся получить позже, по мере пополнения средствами счетов фонда.

В Республиканском фонде поддержки подчеркивают, что помощь получат все пострадавшие, в том числе и те, кто проиграл суды против «ТФБ-финанс». Им советуют как можно скорее прийти в Казани по адресу: ул. Хади Такташа, 41, или оформить заявление через сайт фонда в личном кабинете. Есть надежда на возврат своих вкладов и у бизнесменов, державших счета в сгоревших банках.

Одно из крупнейших банковских потрясений в новейшей истории Татарстана — крах «Татфондбанка»

«Будущее в твоих руках»: Казань готовится принять WorldSkills-2019

Все меньше времени остается до старта 45-го по счету мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019. В мире движение известно с 1950 года и раз в два года собирает лучших молодых профессионалов. Россия присоединилась к WorldSkills сравнительно недавно, и тем почетнее становится миссия Казани, которая уже в августе, с 22 по 27 число, будет принимать «Олимпиаду рабочих рук» на своей территории.

Местом, где развернутся состязания самых-самых мастеровитых, прошедших жесточайший отбор на уровне своих стран и на международных этапах, станет «Казань Экспо» и деревня WorldSkills (сейчас Деревня Универсиады). А пока будущие участники, которые будут защищать на чемпионате честь Татарстана и России, активно тренируются.

Съемочная группа программы «7 дней» встретилась с членами национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции «Ресторанный бизнес» — Айсылу Нурутдиновой и Тимуром Каюмовым. Разоткровенничавшиеся молодые мастера рассказали и о том, как попали в профессию, и о своем отношении к чемпионату, поделились даже мечтами. Например — желанием заработать для России первую звезду Мишлен в ресторанном бизнесе.

Местом, где развернутся состязания самых мастеровитых, станет «Казань Экспо» и деревня WorldSkills. Фото Олега Тихонова

20 тысяч казанцев присоединились к «Лыжне России»

В минувшие выходные по всей стране прокатилась «Лыжня России». С каждым годом мегамарафон набирает все больший размах. В этом году по всей республике на лыжи встали 172 тыс. любителей и профессионалов. Только в Казани участниками забега стали около 20 тыс. человек. Собрать всех в одном месте оказалось просто нереально, потому гонку пришлось разбить на три площадки: Горкинско-Ометьевский лес, пойма реки Казанки и стадион «Локомотив», что в Юдино.

«Лыжня России» проводится с 1982 года. Впрочем, ее уже можно назвать «Мировой лыжней», поскольку во многих городах, рядом с местными жителями, номера участников надевают и гости из других стран. В Казани, например, корреспонденту программы «7 дней» о своих впечатлениях рассказал студент из Индии Джайрач Джайрамэн. К слову, он только здесь,– в Татарстане, познакомился со снегом и новым для себя спортинвентарем. Сегодня чувствует себя на лыжах вполне уверенно.

Совсем малыши, школьники, студенты, работники заводов, курсанты, ветераны, чиновники — этот старт в республике называют одним из самых массовых за всю историю. Забеги состоялись во всех районах и городах Татарстана. А в планах Минспорта РТ сделать и «Лыжню», и сами лыжи как вид спорта еще более популярными. Именно для этого по всей республике строятся новые лыжные базы. А там, где они уже открылись, всерьез думают о том, чтобы к следующему сезону запасти побольше лыж. Сейчас, бывает, не всем хватает.

В этом году по всей республике встали на лыжи 172 тыс. любителей и профессионалов. Фото Рината Назметдинова

Увидеть эти сюжеты и узнать больше об их героях и темах можно в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 11 февраля в эфире ТНВ в 13.00 или на сайте телеканала.