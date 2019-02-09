«Лыжня России — 2019» в Казани: на старт Всероссийской гонки вышли 20 тысяч человек

Сегодня в Казани прошел забег «Лыжня России — 2019», в котором приняли участие около 20 тыс. человек. Гонки в столице Татарстана проходили на трех объектах: в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в пойме реки Казанки по ул. Гаврилова, а основной старт — на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино. Там побывали корреспонденты «Реального времени».
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