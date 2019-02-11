От хитрого плана Ротенберга до новых кандидатов для ЧМ

Пять главных итогов Шведских игр для сборной России по хоккею

Предпоследний, шведский этап Еврохоккейтура наконец-то дал возможность российскому болельщику оценить сборную России, состоящую не только из «армейцев». Да, без лучших хоккеистов, собранных в двух клубах, россияне выступили не так успешно, но, в конце концов, именно для просмотра новичков и нужны такие турниры. А вот с этим на Шведских играх был полный порядок. Босс СКА и ФХР поберег перед плей-офф КХЛ своих хоккеистов, и в Швеции зажигали ярославцы и омичи из Балашихи. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги Шведских игр и рассказывает, почему Ротенберг выбрал очень удобное время, чтобы позволить Воробьеву вызвать хоккеистов из провинции, за счет чего юный Коновалов сильнее Бобкова и что мешает уфимцу Бурдасову заявить о себе в сборной.

Ротенберг все-таки схитрил

Каждый, кто не первый год следит за Еврохоккейтуром и за тем, по какому принципу обычно комплектуется сборная России, уже обратил внимание, что на этот раз национальная команда наконец не состоит из 13 игроков СКА и 12 хоккеистов ЦСКА (как это часто бывает). Казалось бы, можно вздохнуть и порадоваться, что наконец-то общественное давление и перманентная критика в СМИ в отношении ФХР сыграли свою роль, и теперь сборная комплектуется из хоккеистов «Авангарда», «Локомотива» и «Динамо». И Роман Ротенберг тут же не преминул об этом во всеуслышание заявить:

— Вызов Шипачева в сборную России показывает, что мы объективны во всех наших решениях. Играют только лучшие, только по игровым показателям, — заявил функционер «Чемпионату».

Однако хоккейные люди сразу почуяли подвох. А почему это Шипачев, Кагарлицкий или Михеев вдруг пригодились именно на Шведских играх, предваряющих плей-офф Кубка Гагарина? Правильно: потому что своих хоккеистов из СКА (где Ротенберг параллельно работает) и ЦСКА перед решающими играми на вылет следует поберечь — историю с прошлогодней Олимпиадой и последующим провалом в полуфинале Кубка Гагарина питерские боссы запомнили.

Следовательно, что нужно делать? Верно: отправлять на энергозатратный турнир хоккеистов из команд-конкурентов. Просто посмотрите, из кого состоит команда на этом Еврохоккейтуре. Это лучшая атакующая тройка «Динамо» — главного конкурента «армейцев» в плей-офф прямо сейчас, вратарь и несколько защитников «Локомотива» — еще одного важного соперника на Западе — и еще несколько игроков «Авангарда» для разнообразия. Ключевые игроки СКА и ЦСКА отдыхают и готовятся к финальным играм «регулярки» и Кубка Гагарина.

Даже Кагарлицкий (на фото) и Шипачев с их 117 очками в «регулярке» КХЛ на двоих в Евротуре выглядят тенью самих себя



На деле же даже на уровне этого турнира мы в очередной раз видим, что практически все лучшие российские хоккеисты сегодня собраны именно в ЦСКА и СКА. Даже Кагарлицкий и Шипачев с их 117 очками в «регулярке» КХЛ на двоих (58 и 59 соответственно) в Евротуре выглядят тенью самих себя. Ничего более существенного, чем серия опасных выпадов, показать за два первых матча они не сумели. Ну ладно, Кагарлицкий выдал отличную серию буллитов в стартовой игре в Ярославле, но это не игровые моменты.

Точно так же, как и на предыдущих этапах ЕХТ, Воробьев выставлял хоккеистов уже готовыми тройками: Шипачев — Кагарлицкий — Никонцев («Динамо» + «Спартак») и Михеев — Шумаков — Зернов («Авангард»). На выходе мы увидели лишь голы на индивидуальном мастерстве Михеева, который показал, что готов решать моменты и сам. Это не говорит о высоком мастерстве этих сочетаний. Это говорит лишь о том, что Илья Михеев — главный кандидат на переход в стан армейцев.

У этой же команды довольно слабая позиционная атака. Шведы просто не давали ей ни закрепиться, ни выстроиться в своей зоне. Даже готовые и, казалось бы, сыгранные связки заходили в зону и легко шайбу теряли. Не говоря уже о третьем и четвертом звеньях, которые просто не готовы играть на предложенных высоких скоростях.

Бобков пока международный уровень не тянет. Коновалов — новый готовый вратарь для ЧМ

В своем единственном матче в Шведских играх голкипер Бобков пропустил три шайбы (еще одна — в пустые ворота). Одна точно на его совести, еще на две реагировать было можно. Да, в КХЛ он играет на неплохом уровне, но с хлесткими шведами ему не хватило ни уверенности, ни реакции.

В игре с чехами Коновалов также взял буллит, который мог переломить ход матча, да и вообще вновь отстоял уверенно



Зато 20-летний голкипер «Локомотива» Коновалов уже в стартовой игре вытащил несколько «мертвых» шайб, а в послематчевой серии буллитов сыграл ключевую роль в итоговой победе над Финляндией. В игре с чехами Коновалов также взял буллит, который мог переломить ход матча, да и вообще вновь отстоял уверенно.

Важен тот факт, что Илья не растерялся и не «поплыл», когда пропустил уже на первой минуте. Наоборот, он собрался и оставшийся матч провел на отличном уровне, что говорит о хорошей стабильной психологии такого молодого хоккеиста. Шведские игры подарили стране готового молодого вратаря, которого смело можно брать и под Василевского (если его «Тампа» вылетит и он подъедет), и под Сорокина. Быть в Словакии как минимум третьим вратарем Илья заслужил.

Михеев очень хорош

Стоит сказать отдельно об Илье Михееве, который и стал открытием нынешнего турнира. Пожалуй, это главный человек, которого просто необходимо брать в сборную на чемпионат мира в Словакии. Разумеется, впечатляет его результативность, но еще важнее то, как он умеет сотворить и реализовать момент из ничего.

Посмотрите только, как он самостоятельно убегал в эпизоде в игре со шведами, и сам же реализовал буллит, когда на нем сфолили. Или забрасывал второй гол в матче против финнов, когда примерно в такой же ситуации обокрал защитника в средней зоне, со стороны левого круга, и, сблизившись с вратарем, пробил его ближний угол. Илья практически не зависит от тех, с кем его поставят, он сделает все сам.

Кадейкин зарекомендовал себя как универсальный игрок, который может выступить в роли «затычки» на дефицитных позициях

Уфимская связка хороша, но с реализацией пока туго

Еще в Ярославле оба уфимца Александр Кадейкин и Антон Бурдасов показали, что умеют и хотят двигаться быстро и эффектно. Они неплохо взаимодействовали, а Кадейкин зарекомендовал себя как универсальный игрок, который может выступить в роли «затычки» на дефицитных позициях. Важной фигурой Кадейкин стал и при игре в меньшинстве — его связка с Никонцевым помогала сдерживать финнов и шведов. Ну а во вчерашнем матче с чехами ему за все его старания воздалось. Александр выиграл вбрасывание, а потом эффектно подправил бросок партнера, оформив первую шайбу за сборную России.

— Кадейкин создает моменты, правильно использует свои габариты. Этот парень может играть не только в закрытый хоккей, но и забрасывать красивые шайбы. Он неоднократно доказывал, что креатив в нем присутствует. Думаю, он способен еще прибавить, и тренерский штаб и дальше будет его использовать как одного из кандидатов на поездку на чемпионат мира» — говорил экс-«барс», а ныне эксперт Алексей Бадюков «Чемпионату».

А вот Бурдасов ярко выглядел в Ярославле и неплохо двигался в матче с Швецией, но к последней игре с чехами словно превратился в невидимку. Возможно, Антону стоит задуматься над тем, как решать своим моменты в сборной, а не как выделиться из толпы самой дорогой машиной в Уфе.

КХЛ пока уступает по скоростям даже Евротуру

Об этом буквально в унисон говорили все дебютанты турнира. Что лучший игрок в составе российской сборной на Шведских играх Илья Михеев, что Илья Коновалов заметили, что играть даже против хоккеистов из финской и шведской лиг сложнее, чем в рядовых матчах Континентальной лиги. Сколько бы ни бахвалились боссы КХЛ, что это сильнейшая лига в Европе и вторая в мире, однако даже когда сборная Швеции практически полностью состоит из игроков «Мальме» и «Векше», хоккеисты чувствуют разницу в уровне хоккея.

«Отличие Евротура от КХЛ, конечно, чувствуется — скорости здесь совсем другие», — заявил Михеев

— Тут ребята более мастеровитые, хоккей побыстрее, все быстрее принимают решение. Мне тоже нужно было прибавить в скорости, — цитировал слова Коновалова Sport24 после стартовой игры против финнов в Ярославле.

Нападающий Илья Михеев подтвердил слова коллеги уже после игры со Швецией:

— Что касается первой и третьей пропущенных шайб, то мы, скорее всего, расположились неправильно. Сейчас разберем игру, разберем чехов и будем готовиться к следующему матчу. Отличие Евротура от КХЛ, конечно, чувствуется — скорости здесь совсем другие, — заявил Михеев «Чемпионату».