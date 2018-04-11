СМИ: ФСБ задержала «правую руку» главного адвоката Башкирии — Ромео Фарукшина

Известный в Башкирии юрист Виталий Буркин сообщил, что сотрудники УФСБ по РБ задержали члена квалификационной комиссии адвокатской палаты республики Ромео Фарукшина. Он считается приближенным президента палаты Булата Юмадилова.

Однако в башкортостанском управлении ФСБ не стали комментировать информацию, передает портал proufu.ru. Также подтверждать сообщение не стали и в Следственном комитете. Там сообщили, что ожидают информацию для официального комментария.

По данным портала, Фарукшин задержан за взятку. Якобы юрист получил деньги за содействие в сдаче экзамена на присвоение статуса адвоката.

Однако издание отмечает, что Буркин имеет конфликт с адвокатской палатой Башкирии.

Напомним, что сегодня в управлении ФСБ по Башкирии раскрыли подробности задержания террористов, готовивших взрывы на избирательных участках 18 марта.