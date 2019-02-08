Короли госзаказа Башкирии: как нефтяники и газовики оставили всех не у дел

Главные заказчики и подрядчики 2018 года в Башкортостане

Как показал анализ «Реального времени», 10 крупнейших подрядчиков Башкортостана по итогам 2018 года получили госзаказов на общую сумму 155,4 млрд рублей. Это — в полтора раза больше, чем у крупнейших поставщиков в Татарстане: в соседнем регионе сумма составила лишь около 107 млрд рублей (подробно о королях госзаказа Татарстана мы рассказывали в середине января). Сумма полученных крупнейшими подрядчиками Башкортостана заказов составляет от 3,6 до 45,9 млрд рублей. При этом, в отличие от Татарстана, здесь заметно больше подрядчиков, которые базируются в других регионах, а сфера их работы почти всегда связана с нефтью и газом.

Все держится на «Башнефти»

Первое место по сумме заказов в Башкортостане заняло одно из предприятий главной нефтяной компании региона — ООО «Башнефть-добыча». Всего она получила заказов на 45,88 млрд рублей. Уфимское предприятие заключило 10 контрактов, из них восемь — на 45,87 млрд рублей — со своей «материнской» компанией, ПАО «АНК «Башнефть». Основная масса этих денег, 44,4 млрд рублей, пришлась на оказание операторских услуг по добыче полезных ископаемых на 2018 год. Другие крупные заказы — на выполнение функций технического заказчика при капстроительстве (на 379 млн рублей), услуги по управлению корпоративной собственностью (374,6 млн рублей) и выполнение функций технического заказчика при строительстве и реконструкции скважин (на 374 млн рублей).

Другой «нефтяной» подрядчик Башкортостана расположился на третьем месте — это ПАО «Транснефть» с заказами на общую сумму в 22,1 млрд рублей. По всей России у предприятия — 57 заказов на 32,4 млрд рублей, однако две трети суммы получены в Башкортостане от единственного заказчика. Этим заказчиком стала «Башнефть», которая заключила с «Транснефтью» шесть контрактов на 22,1 млрд рублей. Впрочем, почти все эти средства вообще сконцентрированы лишь в двух контрактах: на 11,6 млрд рублей за услуги по транспортировке нефти и на 9,7 млрд рублей за услуги по транспортировке нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов.

Еще один связанный с нефтью подрядчик занял пятое место. Это — «Роснефть», владеющая крупнейшей нефтяной компанией региона — «Башнефтью». В Башкортостане московская компания стала подрядчиком в заказах на 8,8 млрд рублей (при этом по всей стране у «Роснефти» — 69 контрактов на 138 млрд рублей). Все четыре контракта получены от «Башнефти». Самый крупный из них — на 7,7 млрд рублей — на поставку природного газа. Еще 445 млн рублей были получены благодаря заказу на бутан-бутиленовую фракцию.

Наконец, на 10-м месте — еще один «нефтяной» подрядчик — ООО «Легион-ресурс». В 2018 году компания получила один контракт от «Башнефти» на 3,6 млрд рублей. Заказ связан с поставкой стабильного газового конденсата. Предприятие зарегистрировано в Москве, принадлежит трем физлицам — Александру Попову, Эльмире Тихоновой, Игорю Михееву. Компания входит в холдинг «Легион».

Сам «Газпром межрегионгаз Уфа» также присутствует в списке крупнейших подрядчиков. Он расположился на шестом месте. Фото vbashkortostane.gazprom.ru



Башкирские сети «Газпрома» — в лидерах госзакупок

Еще одной важной сферой госзакупок является газоснабжение. Второй по сумме заказов подрядчик Башкортостана — ООО «Газпром межрегионгаз». Он получил контрактов в регионе на немногим меньшую сумму, чем «Башнефть-добыча», на 42,1 млрд рублей. Общая сумма заказов по всей стране составляет 194,3 млрд рублей, из них 132,7 млрд приходится на заказы АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород». А вот уфимское ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» заключило с «Газпром межрегионгазом» три контракта (на те самые 42,1 млрд рублей), все они связаны с поставкой природного газа. Как несложно догадаться, «Газпром межрегионгаз Уфа» является «дочкой» «Газпром межрегионгаза», который, в свою очередь, дочернее предприятие «Газпрома».

Сам «Газпром межрегионгаз Уфа» также присутствует в списке крупнейших подрядчиков. Он расположился на шестом месте. Предприятие получило заказов на 7,2 млрд рублей в 1 617 заказах. При этом с тремя крупнейшими заказчиками было заключено всего пять контрактов. В частности, 2,7 млрд рублей было получено от ООО «Башкирские распределительные тепловые сети», дочернего предприятия «Башкирской генерирующей компании» и «Башэнерготранса», благодаря тендеру на поставку природного газа. Еще 1,5 млрд рублей было получено от МУП «Уфимские инженерные сети», контракт также касался приобретения газа для производственных нужд. Еще 858 млн рублей предприятие получило от «Башспирта» на поставку газа для котельных.

Еще одной компанией, заказ которой связан с газом, стало московское АО «Интер РАО-Электрогенерация». Всего по России предприятие заключило 170 контрактов на 10,5 млрд рублей, из них один контракт в Башкортостане — на 6,9 млрд рублей. Заказчиком тут выступило ООО «Башкирская генерирующая компания», связан он с поставкой дополнительного природного газа.

Всего у «Башкиравтодора» 296 контрактов. Фото башкиравтодор.рф



Дороги и электричество

Из топ-10 поставщиков по госконтрактам в регионе не связаны с нефтью и газом лишь три компании. На четвертом месте расположилось государственное АО «Башкиравтодор». Предприятие в 2018 году получило контрактов на 9,7 млрд рублей (для сравнения, татарстанский «Татавтодор» получил контрактов на 13,8 млрд рублей). Всего у «Башкиравтодора» 296 контрактов. Крупнейшим заказчиком стало ГКУ «Управление дорожного хозяйства Башкортостана» — с ним были заключено 54 контракта на 7,7 млрд рублей (связаны с содержанием дорог). Еще 194 млн рублей «Башкиравтодор» получил от администрации Стерлитамакского района (в основном на строительство подъезда к деревне Красноармейская за 165 млн рублей), а 96,2 млн — от администрации Федоровского района (69 миллионов пришлись на заказ на строительство подъезда к молочно-товарной ферме в селе Кирюшкино). Самые крупные заказы связаны с содержанием автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в районах Башкирии. Заказы эти — от Управления дорожного хозяйства, на 530, 509 и 201 млн рублей.

Другая компания, не связанная с углеводородами (помимо упомянутого выше «Интер РАО-Электрогенерация»), расположилась на восьмом месте в списке поставщиков — это ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» примерно с 5 тысячами заказов на 5,1 млрд рублей. Основная масса этих средств была получена благодаря трем контрактам — МУП «Уфимские инженерные сети» на 340 млн, «Башинформсвязи» на 273 млн и ПАО «Сбербанк» на 256 млн рублей. Все заказы связаны с электроснабжением.

На девятом месте находится еще одно предприятие, связанное с дорогами — это ООО «Дортрансстрой» с 23 заказами на 3,9 млрд рублей. Компания через московское ООО «УК «Бизнес-вектор» и «Уфаарендагрупп» принадлежит кипрской «Ерманиер Лимитед». Основные заказчики предприятия — ФКУ «Федеральное управление автодорог «Приуралье» (пять заказов на 1,82 млрд рублей), Управление капстроительства Башкортостана (один заказ на 1,23 млрд рублей) и Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы (10 заказов на 641 млн рублей). Крупнейший из заказов — от Управления капстроительства — связан со строительством Центра спортивной подготовки по улице Камышлинской в Ленинском районе Уфы — на сумму в 1,23 млрд рублей. Еще 1,19 млрд рублей получены от «Приуралья» на содержание участка дороги Уфа — Оренбург, а 414 млн рублей, от того же заказчика, на устройство слоев износа на трассе М7.

В топе заказчиков — энергетики и нефтяники

В списке заказчиков ожидаемо расположились в основном учреждения и компании, которые уже фигурировали выше. Первое место и безоговорочное лидерство — у главной нефтяной компании региона, «Башнефти». Она заключила 3 361 контракт на 233 млрд рублей, 45 млрд из них пришлись на «Башнефть-добычу», 22 млрд — на «Транснефть», 8 млрд — на «Роснефть».

На втором месте в списке самых крупных заказчиков — ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Оно заключило 2 560 контрактов на 56 млрд рублей. Основными поставщиками стали ООО «Завод электроагрегатного машиностроения «СЭПО-ЗЭМ» из Саратова с 11 контрактами на 972,5 млн рублей (крупнейший — на поставку комплектующих изделий на 488 млн рублей), АО «Металлургический завод «Электросталь» с 17 контрактами на 780 млн рублей (самый крупный, на 235 млн — на поставку металлопроката) и ООО «ТД «Корпорация ВСМПО-Ависма» с восьмью контрактами на 248 млн рублей (крупнейшие — на 230 млн на поставку титанового проката).

Третий по объему заказчик — ФКУ «Федеральное управление автодорог «Приуралье» с заказами на 22,5 млрд рублей. Общая сумма заказов учреждения составляет 42,5 млрд рублей, однако не все они связаны с Башкортостаном.

Четвертое место оказалось у АО «Транснефть — Урал», компания заключила договоров на 20,7 млрд рублей. Крупнейший заказ был получен «Спецстройсервисом» (на резервуарные парки), также среди крупнейших заказчиков — ООО «ТД «Резервуарные металлоконструкции» и ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург».

Пятое место оказалось у ООО «Башкирская генерирующая компания», у нее — 445 контрактов на 12,37 млрд рублей. Крупнейший заказ получило АО «Интер РАО-Электрогенерация» (об этом заказе на газ 6,9 млрд рублей уже рассказано выше), еще 953 млн получило ООО «Башэнерготранс» (связан заказ с услугами грузового и грузопассажирского транспорта), а 500 млн — ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России (услуги касаются физической охраны).

Пятое место оказалось у ООО «Башкирская генерирующая компания», у нее — 445 контрактов на 12,37 млрд рублей. Фото bgkrb.ru



Шестое место досталось Управлению капитального строительства Башкортостана. Оно в 2018 году заключило 519 контрактов на сумму в 10,5 млрд рублей. Самый крупный подрядчик управления — ООО «Дортрансстрой» с заказом на 1,23 млрд рублей (связан со строительством Центра спортподготовки), за ним следует ООО «Капитал-Строй» Алексея Лесина и Васифа Ашрафова с шестью заказами на миллиард рублей (крупнейший из них — на строительство историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» за 298 млн рублей) и ФГУП УС-3 ФСИН (самый крупный — на 259 млн рублей — на строительные работы по тому же объекту, что и у «Дортрансстроя»).

Седьмое место — у Управления дорожного хозяйства Башкортостана. Оно заключило 314 контрактов на 10,3 млрд рублей. Крупнейший исполнитель — государственное АО «Башкиравтодор» с 54 заказами на 7,7 млрд рублей (связаны с содержанием автодорог), за ним — челябинское ЗАО «Уралмостострой» с шестью заказами на 281 млн рублей (крупнейший — на строительство мостового перехода через Оку на дороге Большеустьикинское — Кургатово) и ООО «Инфодор-Строй» Марата Зарипова с 18 контрактами на 257 млн рублей (они связаны с ремонтом дорог).

На восьмом месте расположился «Газпром трансгаз Уфа» с 515 контрактами на 8,9 млрд рублей. В списке основных поставщиков — ООО «Газпром питание» с 9 заказами на 185 млн рублей (на оказание услуг питания), АО «Газпром стройтэк Салават» с заказом на 129 млн рублей (на поставку специализированной продукции) и петербургское ООО «СГК-5» с двумя заказами на 63,4 млн рублей (на капремонт камер приема-запуска очистных сооружений и подводных переходов).

Девятое место — у ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» с 294 контрактами на 7,8 млрд рублей. Крупнейшим подрядчиком стало ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», благодаря единственному контракту на 2,8 млрд рублей (на поставку природного газа). Еще 335 млн рублей досталось ООО «Техпромстрой» Рината Мирхашимова благодаря пяти заказам (например, на капремонт тепловых сетей Стерлитамака), а 93 млн рублей досталось ООО «Ремэкс» Алексея Сидорова, Владимира Разинкова и Максима Разинкова в одном заказе — на капремонт магистральных и квартальных тепловых сетей.

Замыкает десятку крупнейших заказчиков региона «Башкиравтодор» с 246 заказами на 7,6 млрд рублей. Крупнейшими поставщиками стали петербургское ООО «Ростехразвитие» Кирилла Сидорова и Олега Северова с заказом на поставку дизельного топлива на 363 млн рублей, дочерней компании «Роснефти» — ООО «РН-Карт» с двумя заказами на поставку горюче-смазочных материалов на 155 млн рублей и ООО «ТПК «Россильбер» Аиды Юсуповой с четырьмя заказами на 92 млн рублей (55 млн из них — на лакокрасочные материалы).