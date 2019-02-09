«Куба рядом»: в Ижевске впервые выставляются произведения искусства с Острова свободы

В Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств открылась выставка художника Омара Годинеса

Фото: Михаил Красильников

В Ижевске открылась выставка кубинского художника Омара Годинеса «Куба рядом». Жители и гости столицы Удмуртии впервые воочию могут познакомиться с искусством такой «далекой географически, но близкой по духу» страны. Специально на открытие выставки, приуроченной к 60-летию кубинской революции, приехал посол Кубы в России. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Одна из самых далеких географически, но близких нам по духу стран»

Открытие выставки Омара Годинеса «Куба рядом» в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств вызвала огромный интерес у ценителей современной живописи. Перед официальной церемонией в залах собралось столько людей, что некоторые пожелали дождаться момента, когда суета схлынет и можно будет спокойно рассмотреть произведения искусства, не прижимаясь к стенам.

Живопись с Острова свободы в Удмуртии выставляется впервые. Хотя, по признанию автора, у него уже были выставки в нескольких городах России, помимо Москвы и Петербурга. Сам он выпускник Московского государственного художественного института имени Сурикова и неплохо говорит по-русски. Всего представлено более 40 живописных полотен, а также графические листы, выполненные в технике монотипии.

В названии выставки «Куба рядом» понятен посыл, который во время торжественного открытия и в разговорах во время осмотра экспозиции интерпретировали однозначно.

На выставке представлено более 40 живописных полотен, а также графические листы, выполненные в технике монотипии



— Конечно, наше поколение знало, что Куба — одна из самых далеких географически, но близких нам по духу стран. По каким-то духовным, нравственным акцентам — это самый близкий народ, — отметил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.



Древние доколумбовые мифы в соприкосновении с русской культурой

В открытии выставки принял участие посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь, который тоже много говорил о дружбе, но остановился в своем выступлении на особенностях кубинской художественной культуры.

— Изобразительное искусство — это отражение множества эстетических концепций, которые были привнесены на остров в основном испанскими колонизаторами и черными рабами родом из Африки. В течение времени в ходе формирования кубинской идентичности под влиянием культуры других стран Европы, Латинской Америки и США были созданы различные направления живописи, а в 1980-е годы в кубинском изобразительном искусстве также ощущалось выраженное влияние русских и советских художников, — отметил Порталь.

По его словам, Омар Годинес в своих работах показывает связь между человеком и окружающим его миром, свободную интерпретацию личностью существующей реальности, смешение народных традиций с разнообразными направлениями искусства. Яркие краски отражают многогранность кубинского народа.

В открытии выставки принял участие посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь. Фото facebook.com

О Годинесе исследователи говорят как о художнике, который анализирует древние доколумбовые и афро-кубинские мифы в их соприкосновении с русской культурой и размышляет о тайнах бытия, используя современный пластический язык. В разговоре с журналистами он признался, что из российских художников на его творчество особенно повлиял Марк Шагал.

«Как в графике, так и в живописи художника много спонтанности. Большинство графических листов Годинеса — это декоративные абстракции, в которых сюжет растворен в сложном сплаве из линий, точек и цветов. Художник акцентирует внимание на случайных эффектах, возникающих благодаря стихийности в движении красок. В результате создается образ чудесного рождения красоты и гармонии из хаоса», — говорится в аннотации к выставке.

К 60-летию революции

Выставка приурочена к 60-летию кубинской революции, в ходе которой в январе 1959 года движение, возглавляемое Фиделем Кастро, свергло военно-полицейскую диктатуру Фульхенсио Батисты, заменив ее социалистической республикой. При этом вспомнили на открытии и о столетии со дня рождения Михаила Калашникова, которое также отмечается в этом году. Калашников долгое время жил и работал в Ижевске, именно здесь выпускались его знаменитые автоматы. Куба в свою очередь всегда была стратегическим партнером СССР и России, регулярно получала вооружение.

В разговоре с журналистами Годинес признался, что из российских художников на его творчество особенно повлиял Марк Шагал



В разговоре с журналистами посол Кубы отметил, что и сейчас сотрудничество между странами развивается, прежде всего экономическое, но «культурная составляющая здесь особенно важна». Он выразил надежду, что и конкретно с Удмуртией теперь связи тоже будут укрепляться. Не исключено, что в будущем произведения удмуртских художников будут также выставляться в посольстве Кубы в России или даже на Острове свободы.