В Казани открылись три новые школы

В Казани сегодня, 1 сентября, свои двери для учащихся открыли три новые школы: в «Салават купере», в ЖК «Светлая долина» и на Минской.

Политехнический лицей №182 открылся в «Салават купере». Ученики и гости праздника отметили современность дизаина и техническую оснащенность школы. Отмечается, что деньги были выделены из федерального бюджета.

Также на Минской открылась 183 гимназия, а ЖК «Светлая долина» — 184-ая. Первые две школы побольше — рассчитаны на 1224 человека, а третья на 800, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Напомним, премьер-министр РТ Алексей Песошин открыл в Набережных Челнах новую школу.