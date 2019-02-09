Опрос предпринимателей: могут ли сайты знакомств навредить имиджу компании

Бизнесмены о поведении сотрудников на сайтах знакомств

Деловая репутация позволяет компании достичь небывалого успеха на рынке. Понимая это, некоторые работодатели переходят на личности и запрещают сотрудникам общаться на сайтах знакомств. Бизнесмены, опрошенные «Реальным временем», заявили, что подобные запреты не правомерны, а общение работников в Сети может принести пользу предприятию. Подробнее — в субботнем «Бизнес-задачнике».

Руководитель компании запретил сотрудникам регистрироваться на сайтах знакомств, посчитав, что это негативно отразится на репутации предприятия. Как вы считаете, правомерны ли подобные запреты? Как вы относитесь к тому, что сотрудники компании общаются на сайтах знакомств? Может ли такое поведение сказаться на репутации компании?

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Галина Шарафутдинова исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Если у компании хорошая репутация, то испортить ее сайтами знакомств трудно. К тому же работодатель не имеет права вторгаться в личную жизнь сотрудника. Я не думаю, что сайты знакомств могут навредить имиджу компании, если мы, конечно, говорим не об эротических сайтах. Сейчас рынок и так испытывает социальную незащищенность, экономическую нестабильность и не стоит возвращаться в рабство. Мы все прогрессивные люди, и каждый сам решает, где искать вторую половину.



Гузель Хисматуллина руководитель компании «Тимсофт» Недавно в «Фейсбуке» читала «10 факторов для ваших сотрудников, чтобы они хорошо работали», среди них было также право на личную жизнь. Общение на сайтах знакомств входит в личную жизнь сотрудников, главное, чтобы это не мешало рабочему процессу. Мне неважно, чем сотрудники занимаются после работы. Конечно, некоторые руководители пропускают сотрудников через детекторы лжи, значит у них изначально такой подход к людям. Когда мы заключаем с персоналом договор о партнерстве, то мне важно, чтобы он выполнял свою часть, а я свою. Главное, чтобы наша эффективность совпадала.



Антон Куховаренко технический директор компании «Автодория» Если человек ведет себя прилично, то как это может негативно сказаться на репутации компании? Другое дело, если это представительный человек и будет непотребно себя вести, то это будут так или иначе связывать с компанией. Какая разница, чем занимается человек во вне рабочее время, если он ведет себя адекватно. Я никогда не следил за тем, как ведут себя сотрудники в «Фейсбуке», «ВКонтакте». Это их личное дело.



Александр Лозовский директор розничной сети «Ситилинк» Любое общение в соцсетях, и мы знаем примеры высказываний тех или иных сотрудников компаний, наносит вред репутации компаний, в которых они работают. Общение на сайтах знакомств также оказывает влияние на имидж фирмы. Бизнес делают люди и партнеры компании, которые также мониторят публичное интернет-пространство, могут делать выводы о надежности, корректности и подходах к работе тех или иных компаний на основании модели поведения сотрудников компании. Мы не ограничиваем общение сотрудников в соцсетях, на сайтах знакомств, но у нас есть кодекс поведения работников в публичном пространстве.

Важен контекст, почему компания запретила регистрацию на сайтах знакомств. Существует фраза — чем жестче устав, тем большей кровью он написан. Полагаю, что в компании были прецеденты, когда она теряла эффективность в результате негатива, который вольно или невольно спровоцировал сотрудник на сайте знакомств. Если компания крупная, то вряд ли решение было продиктовано чьей-то прихотью.

Виктор Никитин генеральный директор компании «Бипиум» Кроме названных вами рисков, я вижу положительные моменты регистрации на сайтах знакомств. У сотрудников увеличивается компетенция в коммуникации с людьми. Это важно для работников, ориентированных на сотрудничество с клиентами. Им важно уметь общаться с людьми. По поводу рисков для компании, они зависят от сферы специализации фирмы. Если работа сотрудника связана с государственной деятельностью, у человека публичный статус, то его общение на сайтах знакомств может оказать негативное влияние на имидж компании или госорганов. Если человек непубличный, то рисков я не вижу.



Виктор Лихачев генеральный директор компании «Франчайзинг Сити» Я считаю, что запрещать общение на сайтах знакомств не правомерно. Регистрация на сайтах знакомств — личное дело сотрудников. Они могут распоряжаться им так, как им нравится. На репутацию компании косвенно общение на сайтах знакомств может повлиять, но критических моментов я в этом не вижу.



Владимир Дорофеев директор компании «Инфо-оберег» Запрет на сайты знакомств я считают не то что бы неправомерным. Мне кажется, что это может затронуть глубокие психологические раны. Возможно, человеку уже много лет, а он не испытывает счастья в жизни, не может найти вторую половину и сайт знакомств его единственный выход. Конечно, регистрацией он вряд ли исполнит свои цели, но все равно запрещать не стоит.

Сотрудникам стоит объяснить, что оставленный след в Сети может нанести им вред. Можно посоветовать не указывать личные данные, фото и место работы. Понимаю, что иногда человеку надо отвлекаться от работы, но если он будет злоупотреблять доверием, то придется применить меры.

Михаил Жилин руководитель студии архитектуры «Братья Жилины» Это личное дело сотрудника, на каком сайте он регистрируется: знакомств или политическом. Меня это не волнует и не думаю, что сайт знакомств может повлиять на репутацию компании. Возможно, политические взгляды сотрудника, высказанные в Сети, больше скажутся на репутации предприятия. Если руководитель-самодур, то он может запретить и заставить делать все, что угодно. Например, попросить зарегистрироваться сотрудников в «Инстаграме и лайкать его фотографии.

