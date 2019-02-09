Опрос предпринимателей: могут ли сайты знакомств навредить имиджу компании
Бизнесмены о поведении сотрудников на сайтах знакомств
Деловая репутация позволяет компании достичь небывалого успеха на рынке. Понимая это, некоторые работодатели переходят на личности и запрещают сотрудникам общаться на сайтах знакомств. Бизнесмены, опрошенные «Реальным временем», заявили, что подобные запреты не правомерны, а общение работников в Сети может принести пользу предприятию. Подробнее — в субботнем «Бизнес-задачнике».
Руководитель компании запретил сотрудникам регистрироваться на сайтах знакомств, посчитав, что это негативно отразится на репутации предприятия. Как вы считаете, правомерны ли подобные запреты? Как вы относитесь к тому, что сотрудники компании общаются на сайтах знакомств? Может ли такое поведение сказаться на репутации компании?
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Галина Шарафутдинова исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ
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Если у компании хорошая репутация, то испортить ее сайтами знакомств трудно. К тому же работодатель не имеет права вторгаться в личную жизнь сотрудника. Я не думаю, что сайты знакомств могут навредить имиджу компании, если мы, конечно, говорим не об эротических сайтах. Сейчас рынок и так испытывает социальную незащищенность, экономическую нестабильность и не стоит возвращаться в рабство. Мы все прогрессивные люди, и каждый сам решает, где искать вторую половину.
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Гузель Хисматуллина руководитель компании «Тимсофт»
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Недавно в «Фейсбуке» читала «10 факторов для ваших сотрудников, чтобы они хорошо работали», среди них было также право на личную жизнь. Общение на сайтах знакомств входит в личную жизнь сотрудников, главное, чтобы это не мешало рабочему процессу. Мне неважно, чем сотрудники занимаются после работы. Конечно, некоторые руководители пропускают сотрудников через детекторы лжи, значит у них изначально такой подход к людям. Когда мы заключаем с персоналом договор о партнерстве, то мне важно, чтобы он выполнял свою часть, а я свою. Главное, чтобы наша эффективность совпадала.
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Антон Куховаренко технический директор компании «Автодория»
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Если человек ведет себя прилично, то как это может негативно сказаться на репутации компании? Другое дело, если это представительный человек и будет непотребно себя вести, то это будут так или иначе связывать с компанией. Какая разница, чем занимается человек во вне рабочее время, если он ведет себя адекватно. Я никогда не следил за тем, как ведут себя сотрудники в «Фейсбуке», «ВКонтакте». Это их личное дело.
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Александр Лозовский директор розничной сети «Ситилинк»
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Любое общение в соцсетях, и мы знаем примеры высказываний тех или иных сотрудников компаний, наносит вред репутации компаний, в которых они работают. Общение на сайтах знакомств также оказывает влияние на имидж фирмы. Бизнес делают люди и партнеры компании, которые также мониторят публичное интернет-пространство, могут делать выводы о надежности, корректности и подходах к работе тех или иных компаний на основании модели поведения сотрудников компании. Мы не ограничиваем общение сотрудников в соцсетях, на сайтах знакомств, но у нас есть кодекс поведения работников в публичном пространстве.
Важен контекст, почему компания запретила регистрацию на сайтах знакомств. Существует фраза — чем жестче устав, тем большей кровью он написан. Полагаю, что в компании были прецеденты, когда она теряла эффективность в результате негатива, который вольно или невольно спровоцировал сотрудник на сайте знакомств. Если компания крупная, то вряд ли решение было продиктовано чьей-то прихотью.
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Виктор Никитин генеральный директор компании «Бипиум»
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Кроме названных вами рисков, я вижу положительные моменты регистрации на сайтах знакомств. У сотрудников увеличивается компетенция в коммуникации с людьми. Это важно для работников, ориентированных на сотрудничество с клиентами. Им важно уметь общаться с людьми. По поводу рисков для компании, они зависят от сферы специализации фирмы. Если работа сотрудника связана с государственной деятельностью, у человека публичный статус, то его общение на сайтах знакомств может оказать негативное влияние на имидж компании или госорганов. Если человек непубличный, то рисков я не вижу.
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Виктор Лихачев генеральный директор компании «Франчайзинг Сити»
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Я считаю, что запрещать общение на сайтах знакомств не правомерно. Регистрация на сайтах знакомств — личное дело сотрудников. Они могут распоряжаться им так, как им нравится. На репутацию компании косвенно общение на сайтах знакомств может повлиять, но критических моментов я в этом не вижу.
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Владимир Дорофеев директор компании «Инфо-оберег»
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Запрет на сайты знакомств я считают не то что бы неправомерным. Мне кажется, что это может затронуть глубокие психологические раны. Возможно, человеку уже много лет, а он не испытывает счастья в жизни, не может найти вторую половину и сайт знакомств его единственный выход. Конечно, регистрацией он вряд ли исполнит свои цели, но все равно запрещать не стоит.
Сотрудникам стоит объяснить, что оставленный след в Сети может нанести им вред. Можно посоветовать не указывать личные данные, фото и место работы. Понимаю, что иногда человеку надо отвлекаться от работы, но если он будет злоупотреблять доверием, то придется применить меры.
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Михаил Жилин руководитель студии архитектуры «Братья Жилины»
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Это личное дело сотрудника, на каком сайте он регистрируется: знакомств или политическом. Меня это не волнует и не думаю, что сайт знакомств может повлиять на репутацию компании. Возможно, политические взгляды сотрудника, высказанные в Сети, больше скажутся на репутации предприятия. Если руководитель-самодур, то он может запретить и заставить делать все, что угодно. Например, попросить зарегистрироваться сотрудников в «Инстаграме и лайкать его фотографии.
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комментарии
А если по теме, то пусть хоть где сидит, но только в свободное время или во время обеда. В рабочее время посещение подобных сайтов может пагубно сказаться на его работе