Кондратьев Сергей Витальевич
Общая информация
Арбитражный управляющий ОАО «ВАМИН- Татарстан», депутат Казанской городской Думы.
Родился 27 декабря 1961 г. в Казани
Образование:
1985 г. — Казанский авиационный институт по специальности «инженер-системотехник»
Трудовая деятельность:
1985-1991 гг. – инженер-конструктор, Казанский научно-исследовательский радио-технологический институт;
1991-1993 гг. – помощник председателя правления, Республиканский «Фонд Булгар»;
1993-1996 гг. – директор, ТОО «Максат 2»;
1996-1999 гг. – коммерческий директор ООО «Союзевропродукт»;
1999-2000 гг. – коммерческий директор ООО «ДАУС»;
2000-2007 гг. – арбитражный управляющий ОАО СК «Татфлот»;
2007-2011 гг. – заместитель руководителя Исполкома г.Казани по земельным и имущественным вопросам;
2011-2013 гг. – депутат Казанской городской Думы, председатель постоянной комиссии Казанской городской Думы по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности;
С 2013 года – арбитражный управляющий ОАО «ВАМИН- Татарстан» (г.Казань).
Награжден знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» (2011 г.); памятной медалью «XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани» (2013 г.); медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» (2015 г.).
Женат. Воспитывает двух сыновей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: +7 843 200 08 82
- Email: serkond@yandex.ru
Дата последнего обновления: 01.05.2018