Кондратьев Сергей Витальевич

Общая информация

Арбитражный управляющий ОАО «ВАМИН- Татарстан», депутат Казанской городской Думы.

Родился 27 декабря 1961 г. в Казани

Образование:

1985 г. — Казанский авиационный институт по специальности «инженер-системотехник»

Трудовая деятельность:

1985-1991 гг. – инженер-конструктор, Казанский научно-исследовательский радио-технологический институт;

1991-1993 гг. – помощник председателя правления, Республиканский «Фонд Булгар»;

1993-1996 гг. – директор, ТОО «Максат 2»;

1996-1999 гг. – коммерческий директор ООО «Союзевропродукт»;

1999-2000 гг. – коммерческий директор ООО «ДАУС»;

2000-2007 гг. – арбитражный управляющий ОАО СК «Татфлот»;

2007-2011 гг. – заместитель руководителя Исполкома г.Казани по земельным и имущественным вопросам;

2011-2013 гг. – депутат Казанской городской Думы, председатель постоянной комиссии Казанской городской Думы по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности;

С 2013 года – арбитражный управляющий ОАО «ВАМИН- Татарстан» (г.Казань).

Награжден знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» (2011 г.); памятной медалью «XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани» (2013 г.); медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» (2015 г.).

Женат. Воспитывает двух сыновей.

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