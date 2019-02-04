Продажа Азмуна была неизбежна. «Рубин» все ближе к ФНЛ или к «амнистии» УЕФА?

Кем и как теперь будут удерживать казанцы высокую позицию в РПЛ

Сердар Азмун всегда был максимально привязан к Курбану Бердыеву и даже называл его «вторым отцом». Так что, хотя уход от наставника и назревал, поверить в его реальность было сложно. Однако несколько дней назад неизбежное случилось: Азмун перешел в более амбициозный «Зенит». Казанская атака оказалась обезглавлена, но Виталий Ошовский даже в этом сумел отыскать осторожные поводы для оптимизма. Подробности — в колонке, написанной нашим постоянным автором для «Реального времени».

Продажа Азмуна была необходима еще и для подкрепления апелляции в УЕФА

О высокой вероятности перехода Сердара Азмуна в «Зенит» было известно еще в конце января, когда об этом уверенно заявлял ряд СМИ. Агент игрока, правда, опровергал эту информацию, но, с учетом финансового положения «Рубина», ему никто не верил. Оставалось только понять, куда на самом деле уйдет иранец.

Продажа Азмуна стала квинтэссенцией зимней селекции «Рубина»: из новичков нет ни одной более-менее звездой фамилии, зато команду покидают топ-футболисты. Федор Кудряшов оказался в «Истанбуле», Сослан Джанаев продолжает искать варианты трудоустройства, и вот теперь Сердар.

Продажа Азмуна за 12 миллионов евро — это не столько возможность укомплектоваться несколькими хорошими новичками, сколько попытка «задобрить» УЕФА. Не секрет, что «Рубин» не сможет выступить в следующем сезоне в еврокубках. Казанцы подали апелляцию на решение УЕФА, окончательный вердикт по ней будет объявлен в марте. Члены футбольной еврокомиссии — тоже люди. Возможно, «Рубину» не удастся «выйти в ноль» по бюджету, но, по крайней мере, функционеры УЕФА увидят стремление казанцев к выравниванию финансового баланса. И, может быть, апелляцию удовлетворят.

Сослан Джанаев продолжает искать варианты трудоустройства

Однако даже в такой ситуации можно находить поводы для оптимизма, как это делает, например, симпатизирующий «Рубину» экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

«Бердыев — один из лучших в России по умению раскрывать таланты. В свое время, если помните, Курбан Бекиевич виртуозно реанимировал карьеры многих футболистов, да и сейчас такая способность у него явно осталась. Понятно, что в ФНЛ он заглядывает не от хорошей жизни. С другой стороны, эта ситуация мне намного больше по душе, чем то, что творилось в «Рубине» пару лет назад. По крайнем мере, сейчас у клуба появилась нормальная селекционная работа. Лучше давать шанс молодым и талантливым, чем выбрасывать десятки миллионов евро на всяких иностранцев», — заявил Нигматуллин «Реальному времени» в интервью, которое будет опубликовано в ближайшие дни.

По мнению Нигматуллина, «Рубину» не хватает прежде всего вектора развития. Он есть, но его жизнеспособность справедливо вызывает сомнения и опасения за дальнейшую судьбу клуба. Расчет руководителей «Рубина», в общем-то, понятен: избавиться от высокооплачиваемых игроков и надеяться на чудотворный тренерский дар Бердыева.

«Рубин» не пошел по пути «Анжи», «Динамо», «Сатурна» и «Жемчужины»… Постарался Бердыев?

В первой части сезона со скудеющим бюджетом и редеющим составом «Рубин» продемонстрировал не звездные, но очень неплохие результаты. Будь казанцы чуть более благополучным клубом, речь наверняка шла бы и о качестве игры. Но эстетика сейчас должна интересовать болельщиков «Рубина» в последнюю очередь.

В свое время радикальную смену курса переживали «Анжи» и «Динамо». И пережили ее крайне болезненно. Махачкалинцы, увы, близки к расформированию, динамовцы второй сезон подряд борются за выживание в РПЛ, и просвет в «бело-голубом» царстве возможен не ранее лета 2019 года. В 2008-м в больших деньгах буквально тонул раменский «Сатурн», назначавший своих звездам астрономические зарплаты. Уже через два года подмосковного клуба не стало… «Жемчужина» отказывала Бекхэму в 2011-м (пусть и в шутку), но затем довольно быстро «скончалась».

Казанский «Рубин» в 2016-м решил за дорого скупать сколь-нибудь приметных испанцев и теперь угодил в глубокую финансовую яму. Переходный период почти для всех заканчивался максимально плачевно. В этой связи невозможно переоценить ту колоссальную работу по удержанию «Рубина» на плаву, которую проводит сейчас Курбан Бердыев.

Если казанцы никого не найдут взамен иранца, Бердыеву придется экстренно делать ставку на Артура Сагитова

Бердыев будет «тянуть» Сагитова?

С уходом Азмуна в «Рубине» появилась зияющая проплешина в атаке. Если казанцы никого не найдут на замену иранцу, Бердыеву придется экстренно делать ставку на Артура Сагитова. Курбан Бекиевич отмечает исключительную отдачу нападающего на тренировках, однако теперь ситуация требует от Сагитова еще большего ускорения прогресса.

Что символично, «Рубин» не проигрывал, когда Артур появлялся на поле. В памятном матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге Сагитов активно открывался и получал мячи в разных атакующих зонах. Но что поразило больше всего, так это его спортивная наглость. Полезть в стычку с Браниславом Ивановичем позволить себе может не каждый. Сагитов — смог, и это в его 19 лет!

Не исключено, что в новом «Рубине» именно Артуру предстоит взять на себя роль Азмуна и оказаться чуть в оттяжке под Бухаровым. На случай если этот вариант не сыграет, в распоряжении Бердыева есть сразу три плеймейкера, способных отдать Бухарову передачу из глубины. В контрольных матчах неплохой футбол показывает 17-летний грузинский вундеркинд Зураб Давиташвили; есть также чуть более опытные Реза Шекари и Вячеслав Подберезкин.

Особо внимательные болельщики «Рубина» обратили внимание, что в последних матчах РПЛ Бердыев вернул на позицию плеймейкера латераля Хорена Байрамяна. К тому же, скорее всего, в «Рубине» останется Дмитрий Полоз, на которого теперь будет возложена двойная ответственность. Связка Полоз — Бухаров на бумаге выглядит боеспособной. Но будет ли она таковой непосредственно на поле, учитывая новый спад в карьере Бухарова? Позавчерашний контрольный матч с чешским «Фаставом» никак не убедил в атакующей силе «Рубина» (0:0).

Теперь вся надежда болельщиков «Рубина» связана исключительно с тренерским штабом



Бердыев остался единственной «звездой» этой команды

За последние полгода в «Рубине» резко сократилось число легионеров. Теперь из иностранцев в команде присутствуют лишь испанец Сесар Навас, грузин Зураб Девиташвили и иранец Реза Шекари. Еще один испанец Чико Флорес оказался в пожизненном бане у Курбана Бердыева. Еще после матча «Рубина» с «Динамо» ваш автор обратил внимание на то, что Флорес выходит из микст-зоны последним и как-то совершенно обособленно от партнеров по команде. Увы, эту догадку подтвердил позже сам Бердыев, заявивший, что Флорес не сумел влиться в коллектив.

Но каким таким образом он вдруг мог не влиться, если еще осенью прекрасно чувствовал себя на поле и действовал довольно надежно. По крайней мере, слабым звеном испанца точно назвать было нельзя.

Еще в 2017 году казалось, что Бердыев возвращается обратно в родной сытый клуб. Прошло полтора года, и теперь все надежды болельщиков «Рубина» связана исключительно с тренерским штабом. После ухода Азмуна единственная суперзвезда «Рубина» — его тренер. За месяц до возобновления чемпионата Бердыеву предстоит подготовить к матчам РПЛ необстрелянную молодежь и новичков из ФНЛ вроде Акбашева и Пантелеева. Миссия выполнима. Но не менее тяжела, чем вывод «Ростова» в Лигу чемпионов.