Казань посетила «Царская невеста»

Открылся XXXVII Международный Шаляпинский фестиваль

Фото: Дмитрий Резнов

На сцене ТГАТ оперы и балета им.М.Джалиля открылся Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина, который проходит в Казани уже в тридцать седьмой раз. Оперный форум традиционно стартовал с премьеры, на этот раз это «Царская невеста» Римского-Корсакова в постановке Михаила Панджавидзе. На открытии фестиваля побывали корреспонденты «Реального времени».

Два оперных юбилея

Самый старый музыкальный форум страны, а Шаляпинский был первым музыкальным фестивалем в СССР и с него началось фестивальное движение, в этом году посвящен двум юбилеям: 145-летию Казанской оперы и 80-летию самого Татарского академического театра оперы и балета им.М.Джалиля.

Впрочем, во время фестиваля юбилейных мероприятий не планируется, на Шаляпинском пройдет его основная программа – десять спектаклей и два гала-концерта. В ходе фестиваля запланирована параллельная программа, где будут читаться лекции о личности Федора Шаляпина, о европейских оперных фестивалях, а также речь пойдет о современной опере, созданной уже в новом веке. Вход на параллельную программу свободный. Завершится фестиваль 23 февраля.

Естественно, билетов на фестивальные спектакли давно уже нет, вчера публика пыталась купить хоть какие-нибудь места с рук перед началом спектакля, но надеяться на «лишний билетик» — дело неблагодарное. Премьера «Царской невесты» вызвала особый ажиотаж, спектакль уже несколько лет не шел в репертуаре театра, это, во-первых. Во-вторых, это постановка Михаила Панджавидзе, несколько спектаклей этого режиссера не сходят с афиши казанской оперы.

На Шаляпинском пройдет его основная программа – десять спектаклей и два гала-концерта



«Повсюду страсти роковые»

На этот раз, как бы расширяя пространство трагедии, Михаил Панджавидзе словно отсылает нас к культовому фильму Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» — во время увертюры проецируются титры с фамилией композитора и названием оперы, напоминающие титры фильма Эйзенштейна. Таким образом, жестокая эпоха Ивана Грозного обозначена. И русский царь безмолвной зловещей фигурой будет присутствовать в опере.

Сценограф Гарри Гуммель, а его декорации – одна из удач спектакля, выстраивает на сцене уголки Москвы XVI века тщательно и подробно. Серые, лишенные красок, но не лишенные некой затейливости. Достоверность декорациям придают материалы, из которых они изготовлены – это настоящее дерево, металл, домотканое сукно.

Любовный треугольник: Марфа (Гульнора Гатина) – Григорий Грязной (Станислав Трифонов) – Любаша (Екатерина Сергеева) существует во вполне реальном мире. В мире, где человеческая жизнь, свобода, достоинство ничего не стоят. Воля царя-деспота вершит судьбы. Ведь не подмени Любаша зелье, жизнь Марфы все равно бы сложилась трагично.

Как тут не вспомнить строчку Пушкина: «Жестокий век, жестокие сердца». Правда, в России всякий век – «железный», но период правления Ивана Грозного отличался особой жестокостью. Кстати, практически у каждого из персонажей есть реальные прототипы, и все они печально завершили жизненный путь.

Режиссер обобщает, возникает ощущение, что судьба невинно погубленной Марфы для него несколько символична, за ней видится судьба России, которой придется еще много страдать. Очевидно, для усиления исторических аллюзий опричники в спектакле одеты в некие условные костюмы, они – словно фантомные персонажи, которые могут переходить из века в век, насилие и попирание закона для них – норма.

Музыкальный руководитель постановки Ариф Дадашев трактует «Царскую невесту» как высокую трагедию, и в этом смысле с ним солидарен и режиссер. Это трагедия беспредельной власти, которая уродует людей и в результате делает их несчастными. «Лес рубят – щепки летят». Судьбы Марфы, ее жениха Ивана Лыкова (Богдан Волков), Василия Собакина (эта партия – очередная удача Михаила Казакова) – это те самые «щепки».

Сегодня на фестивальной сцене вторая премьера «Царской невесты», и состав исполнителей будет несколько иным. Вчерашняя же премьера завершилась длительными овациями и криками «Браво!», что, впрочем, было закономерно.

1 / 35 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов