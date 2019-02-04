В 2019 году банки из топ-30 займут до 90 процентов рынка

Крупнейшие по размеру активов банки приобретают все большее влияние, поглощая другие кредитные организации. Ужесточение конкуренции приводит к тому, что некоторые банки предпочитают добровольно отказаться от лицензии. Бенефициарами таких действий становятся опять-таки банки из топ-30.

Согласно исследованию банковского сектора, подготовленному «Эксперт РА», в 2019 году с рынка уйдут еще порядка 50 банков. Часть из них добровольно отдаст лицензию регулятору. И такая тенденция, по мнению аналитиков агентства, будет продолжаться. В прошлом году наблюдался рост доли госбанков до рекордного показателя — 72 процента: госигроки наращивают ее за счет поглощения банков регионального значения.

К 2021 году останется 300—350 банков

В прошлом году 57 банков лишились лицензии из-за нарушения Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и высокорискованной кредитной политики (для сравнения, в 2017-м ЦБ отозвал 47 лицензий, а в 2016-м — 93). Еще семь банков в прошлом году отказались от лицензии сами. Таким образом, общее количество банков на начало 2019 года составило 440. Объяснить это можно ужесточением конкуренции в традиционных сегментах — кредитовании населения и компаний — при одновременно высоком уровне расходов на ведение бизнеса, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин.

Прогноз по сокращению количества банков — примерно на 10% ежегодно, в результате к 2021 году на рынке останется 300—350 кредитных организаций, добавляет собеседник. По мнению аналитиков агентства, за 2019 год с рынка уйдут еще порядка 50 банков — тогда их останется менее 400. Уменьшение произойдет в том числе за счет кредитных организаций, которые сдадут лицензии добровольно.

Процесс зачистки продлится еще около двух лет, предполагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко: «Количество банков уже подходит к некой пограничной отметке, и недобросовестные банки почти все ушли. К этому моменту все, что могло быть расчищено, будет расчищено».

Проблема не в сокращении сектора, а в концентрации в определенных банках бизнеса, отмечает заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко: «Если вы посмотрите на статистику, то увидите, что доля и по капиталу, и по активам в первой пятерке (куда входят в основном госбанки), — она растет и составляет уже 72 процента. Вопрос не в том, сколько останется банков в «хвосте», а в том, как будет распределен бизнес между первыми пятью. Если основная доля будет у первых двадцати, то вопрос о том, будет ли их 200 или 400, — абсолютно не важен».

Крупные банки растут за счет уменьшения доли мелких

Наибольшее количество сделок по поглощению сейчас проводят госбанки. Так, например, ВТБ за несколько недавних месяцев приобрел пакеты акций значимых банков регионального масштаба — московского «Возрождения» (85%), нижегородского «Саровбизнесбанка» (81,1%) и тюменского «Запсибкомбанка» (71,8%). Исключением здесь является частный «Совкомбанк», который в ноябре присоединил «Росевробанк» и банк СКИБ.

В течение года будут покупки со стороны крупнейших государственных игроков, предполагает Кравченко. «Возможно, эти покупки будут на региональном уровне, то есть в тех регионах, где остаются крупные местные банки, имеющие реальный рыночный бизнес. Вполне возможно, они отойдут к кому-то из государственных игроков. Основную активность в той или иной степени будет проявлять государство — либо госбанки, либо ЦБ — в форме консолидации банковского сектора», — продолжает собеседник.



«Вне зависимости от региональной принадлежности будет продолжаться процесс укрупнения банковского бизнеса, то есть банки с незначительным капиталом в той или иной форме будут присоединяться к банкам с большим капиталом», — добавляет Константин Корищенко.

В «Эксперт РА» уверены, что в 2019 году консолидация сектора на крупнейших игроках из топ-30 сохранится, и их доля вплотную приблизится к 90%.

Консолидация сектора имеет как позитивные, так и негативные последствия для клиентов, продолжает Доронкин: «С одной стороны, расширяется спектр услуг, которые можно получить в рамках одного банка вне зависимости от размера и специфики бизнеса клиента. С другой, компании из регионов опасаются, что поглощение местных банков федеральными игроками лишает их индивидуального подхода и оперативности в принятии решений. Для малого и среднего бизнеса крайне важно сохранить переговорную позицию, что в крупном банке практически невозможно».

«В ПФО процесс зачистки подходит к концу»

Наибольшее количество по числу зарегистрированных в регионе кредитных организаций в Приволжском федеральном округе приходится на Татарстан (16), далее идет Самарская область (10), на третьем месте с семью банками в каждой — Саратовская и Нижегородская области. Меньше всего банков в Пензенской и Ульяновской областях — по одному.

Количество банков в ПФО за 2018 год сократилось на четыре (с 71 до 67), судя по данным ЦБ. И это число продолжит уменьшаться: на прошлой неделе Банк России отозвал лицензию у нижегородского «Радиотехбанка». Он был последним из группы рухнувшего в 2016 году «Татфондбанка». Также в январе лишились лицензии еще два банка вне ПФО — «Камчаткомагропромбанк» и «Еврокапитал-Альянс».



В 2018 году сообщалось о намерении московского банка «Зенит» завершить в 2019 году присоединение четырех дочерних банков, в том числе и «Девон-кредита» (Альметьевск, Республика Татарстан) — для работы под единой лицензией. Таким образом, число местных банков в Татарстане уменьшится.



«После ухода с банковского рынка «Татфондбанка» и смежных с ним игроков, мне кажется, основная часть зачистки была завершена. Если будут касаться мелких игроков, это вряд ли отразится на рынке. Отзыв лицензии «Радиотехбанка» тоже будет иметь последствия, но, естественно, не в таких масштабах. Здесь процесс зачистки подходит к концу», — резюмирует Юрий Кравченко.