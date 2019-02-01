Настала пора побеждать на классе: «Динамо-Казань» в преддверии решающего этапа чемпионата Суперлиги

Все расклады и шансы

Перерыв в первенстве, вызванный чемпионатом мира, пришелся подопечным Ильяса Хандаева весьма кстати. Команда-открытие сезона, к концу декабря взлетевшая на третье место в таблице, в новом году сбилась с победного ритма, в последних шести матчах набрала всего 2 очка и, как следствие, опустилась на седьмую позицию. Поправить турнирное положение и гарантировать себе участие в плей-офф динамовцы могут в трех ближайших домашних матчах. Ситуация в чемпионате России, проблемы казанцев в новом году и планы Ильяса Хандаева по их преодолению — в материале «Реального времени».

«В глазах игроков увидел только пустоту»

«Динамо» на сегодняшний день провело 19 матчей, одержало в них девять побед, три раза сыграло вничью и потерпело семь поражений. С 30 очками казанцы занимают седьмое место, опережая на 2 очка замыкающий кубковую восьмерку «Кузбасс». Если бы плей-офф начинался завтра, соперником нашей команды по четвертьфиналу стал бы «Енисей», серебряный призер прошлого первенства и безальтернативно второй клуб в стране, уступающий только чемпиону из Хабаровска, потерявшему всего 2 очка в 20 поединках. Шансов на то, чтобы «форсировать Енисей», признаемся честно, у «ДК» примерно столько, сколько было у раненого Чапаева при форсировании реки Урал.

Такой расклад к окончанию «регулярки», до которого казанцам еще восемь туров, понятно, не устраивает ни игроков и их амбициозного главного тренера, ни руководство клуба. Третье-четвертое места, которое прочно занимала команда на протяжении двух первых месяцев чемпионата, сулили совсем другие перспективы на второй этап чемпионата, включая даже то, о чем 5 последних лет и не мечталось, а именно борьбу за медали.

Девять побед и всего три поражения в первых 13 матчах и всего две ничьих при четырех проигрышах в последних шести. Не правда ли, разительный контраст? Когда же произошел этот «водораздел»?

Пирровой стала именно девятая, последняя на сегодняшний день победа казанского клуба. Напомню, она была одержана 25 декабря на крытой арене «Крылатское» над московскими одноклубниками. Одержана, без преувеличения, по героическому сценарию — гости вели 4:2, в самом начале второго тайма остались вдесятером, но увеличили свое преимущество до четырех мячей, затем пропустили трижды, но все же выстояли — 6:5. Три очка казанцы приобрели, но зато потеряли на три игры своего лучшего бомбардира, четырехкратного чемпиона мира Игоря Ларионова, заработавшего дисквалификацию за нарушение, из-за которого он и получил прямую красную карточку.

Ильяс Хандаев: «Легких игр у нас нет. Пока мы не пришли к тому, что можем играть на классе»



Как оказалось, потеряла команда не только снайпера, к моменту временного отлучения от игры забившего 17 мячей в 13 встречах. Боевое и не признающее авторитетов «Динамо» Хандаева потеряло большую часть уверенности в собственных силах. После состоявшегося через три дня матча против скромного дебютанта Суперлиги «Мурмана» главный тренер объяснил причины неожиданного домашнего поражения эмоциональной выхолощенностью своих игроков: «Я посмотрел в их глаза и после тренировки накануне матча, и после предыгровой разминки, — сказал Ильяс Игоревич на послематчевой пресс-конференции, — и не увидел в них ничего, кроме пустоты…» Жесткий, откровенный диагноз.

«Сейчас мы играем за счет своей самоотдачи, работоспособности, взаимовыручки»

Эти слова, как мантру, главный тренер казанского «Динамо» повторял практически после каждой игры, начиная со стартового поединка. На них он сделал акцент и в большом интервью, которое дал автору этих строк: «Легких игр у нас нет. Пока мы не пришли к тому, что можем играть на классе», — говорил Хандаев.

Уже вместе с отбывшим наказание Ларионовым команда отправилась на трехматчевый сибирско-уральский выезд. Встречаясь с главными конкурентами за выход в плей-офф, динамовцы из девяти возможных смогли набрать всего одно очко. Случилось это в Новосибирске, городе, где в этом сезоне проходят самые веселые матчи.

С «ДК» у сибиряков вышло тоже нескучно — соперники попеременно лидировали в счете, наколотили друг другу по полной кошелке голов, а ничью для гостей спас на 89-й минуте Игорь Ларионов своим слаломным проходом и точным ударом в падении — 7:7. До матча на «Сибсельмаше» было поражение от «Кузбасса» в Кемерове 2:4, где на протяжении первого часа игры на табло сохранялось равенство. После Новосибирска последовала вторая уже в чемпионате «баранка» от «Уральского трубника», причем после первого тайма (2:3) ничто не предвещало разгрома (итог — 7:3 в пользу хозяев). Закономерность поражения в Первоуральске признал и Хандаев: «Это было бы чудо, если бы мы зацепили что-нибудь здесь».

Самоотдача, работоспособность, взаимовыручка в этих поединках у казанцев просматривались весьма фрагментарно. Залихорадило и традиционно самую надежную линию — вратарскую: после того как в первом тайме в Новосибирске Темников пропустил пять мячей, его заменил залечивший повреждение Яшин, но и чемпион страны в составе «СКА-Нефтяника» не смог выручить команду в Первоуральске. Отказало и часто выручавшее в сезоне оружие — стандартные положения: в ворота того же «Трубника» после 12 разыгранных «динамовцами» угловых не влетело ни одного мяча. Проводящий отличный сезон 44-летний Сергей Обухов и вновь обретающий себя Ларионов старались как могли (на счету обоих по три гола и передаче) в ходе этого турне, но их усилий не хватило для пополнения очкового багажа. Видимо, настала пора немного перезагрузиться.

Вновь обретающий себя Ларионов старался как мог



Посмотрим, есть ли класс у мастеров, собранных в «Динамо»

Календарь дает казанской команде отличный шанс уже в ближайших трех домашних матчах продемонстрировать результаты работы, проведенной по ходу сезона, и «перезагрузки», которой, верится, хоккеисты занимались в ходе паузы, вызванной проведением чемпионата мира, в эти выходные завершающегося в Венерсборге. Ни один из игроков «Динамо» не получил приглашения ни в первую сборную, ни в юниорскую, которая неделю назад стала сильнейшей на планете на ЧМ в Красноярске. Казанцы, с опустевшим (что немаловажно) лазаретом и в отсутствие отпущенного в Финляндию для получения игровой практики хавбека Воробьева (7 (5+2) очков в 11 матчах) получили возможность спокойно подготовиться в привычных условиях к домашней серии.

Не забывает команда и о социальной миссии спорта — так, в последний день января, свободный от тренировок, хоккеисты и руководство клуба встретились с учащимися Казанского государственного профессионально-педагогического колледжа.

Что касается этой серии, то откроют ее казанцы на «Ракете» 6 февраля поединком с «Волгой», у которой в ноябре на «Волга-Спорт-Арене» выиграли не без труда — 7:4. Ульяновцы, секвестировавшие перед сезоном бюджет и вынужденные обходиться главным образом воспитанниками собственной школы, идут в таблице предпоследними, но «мягкими игрушками» не являются, что недавно прочувствовал на себе действующий бронзовый призер «Байкал-Энергия», с трудом «вырвавший» в «ВСА-Арене» боевую ничью 7:7.

«Волжане», как и казанцы, в 2019-м году еще не побеждали, а вот лихорадящий весь сезон именитый «Старт», который выйдет на лед Дербышек 9 февраля, недавно дома выиграл у «Байкала-Энергии», а перед этим еще умудрился отнять очки у «Енисея» — 4:4. Нижегородцы, ничьей с которыми казанцы открыли чемпионат, форсировали подготовку к сезону и до сих пор расплачиваются за бронзу Кубка мира. Сейчас команда идет девятой, в 5 очках от зоны плей-офф, и является тем самым «раненым зверем», который особенно опасен. А играть и забивать у этого «зверя» есть кому — это и опережающий Ларионова в гонке бомбардиров на один мяч Сергей Почкунов, и 8-кратный чемпион мира Дмитрий Савельев, и экс-казанский динамовец, двукратный чемпион мира Алексей Бушуев, и обладатель Кубка мира Денис Котков, и чемпион и обладатель Кубка и Суперкубка России Евгений Корев.

«Динамо-Казань» обязано набрать минимум 7 — максимум 9 очков и де-факто решить задачу попадания в плей-офф



Ближайшую серию встреч на «Ракете» хозяева завершают 12 февраля матчем с аутсайдером — «Родиной», которую в Кирове по осени разгромили 7:0. Здесь результат даже не обсуждается — свою единственную в 20 матчах победу кировчане одержали над таким же бедным «Зорким» — про эти команды достаточно сказать «спасибо, что живой».

Представляется, что в этих матчах «Динамо-Казань» обязано набрать минимум 7 — максимум 9 очков и де-факто решить задачу попадания в плей-офф. Далее уже можно будет подбираться к лидирующей четверке, хотя, трезво рассуждая, максимум, на который подопечные Ильяса Хандаева могут рассчитывать по итогам «гладкого» этапа первенства, — это пятое место. Его сейчас занимает с 33 очками «Байкал-Энергия», и эту команду татарстанцы в чемпионате уже побеждали, причем в гостях.

Что до топ-квартета, то его составляют два «небожителя» — «СКА-Нефтяник» (58 очков) и «Енисей» (46), московское «Динамо» (39) и настоящая сенсация сезона «Водник». Архангелогородцы, единственной звездой которых, по большому счету, является бьющийся сейчас в Швеции вместе со сборной за мировой титул Евгений Дергаев, последний (и всего третий) раз в чемпионате проиграли 15 ноября. С тех пор они провели 14 игр, в которых 11(!) раз победили и только трижды сыграли вничью. С 42 очками подопечные Николая Яровича идут третьими и впервые после 2005 года, когда «золотой состав» Владимира Янко выиграл все титулы мирового клубного бенди, реально претендуют на пьедестал.

Да, а помните, кто нанес «Воднику» последнее поражение в текущем сезоне? Правильно, «Динамо-Казань», и произошло это 15 ноября на «Трудовых резервах». И в нашей истории, причем более близкой, чем у поморов, был «золотой состав» и все титулы мирового клубного хоккея. Славные эти времена датируются 2010—2011 годами. По примеру «Ак Барса» призывать нынешнее «Динамо» «Айда повторим!» еще рановато, но почему бы не замахнуться на… сами знаете что. Но для начала надо извлечь максимум из ближайшей домашней серии. Здесь Обухову, Ларионову, Бедареву, Веселову, Тюко и компании и класса должно хватить.