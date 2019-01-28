«Она для нас — символ преданности театру»
Репортаж с вечера старейшей актрисы Качаловского театра Ирины Чернавиной
Старейшая актриса Качаловского театра Ирина Чернавина отметила юбилей. В этот вечер она вышла в одной из ролей в спектакле «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды в постановке Александра Славутского, а потом принимала поздравления от коллег. На юбилейном вечере побывали корреспонденты «Реального времени».
Одна запись в трудовой книжке
В наше время в это верится с трудом, но у Ирины Чернавиной в трудовой книжке только одна запись — «актриса театра им. В.И. Качалова». Театра, в котором она верно служит шестьдесят лет, придя сюда юной девочкой. Наверное, в этом было предначертание судьбы — ее мать, красавица-скрипачка Александра Гурьянова, работала в оркестре Качаловского театра в те славные годы, когда его руководителем был сам Олег Лундстрем, и часто брала дочку с собой на спектакли.
Надо ли говорить о том, что поступив на истфилфак Казанского государственного университета, Ирина быстро разочаровалась в будущей профессии и при первой же возможности, как только открылась студия при гремевшем на всю страну Качаловском театре, пошла туда сдавать экзамены.
Ее приняли, и не просто приняли — пять самых талантливых студентов сразу же зачислили в труппу театра. Вместе с Чернавиной в нее попали Юрий Федотов, Евгений Кузин, Людмила Маклакова, Вадим Кешнер. Сейчас в труппе с того курса остались только двое — она и Вадим Кешнер…
Педагоги были выдающиеся — Александр Гусев, Елена Жилина, Николай Якушенко. Молодые качаловцы сидели на лекциях и уже участвовали в спектаклях. И Качаловский театр навсегда остался для Ирины Чернавиной ее единственной любовью.
«Женщина в космосе!»
Одно из ярких детских воспоминаний автора этих строк — поход с родителями в Качаловский театр на водевиль «Женский монастырь». Тогда была такая практика — в выходные утром шли не только сказки, но и «взрослые» спектакли, на которые возможно было приводить детей. И вот в один необычайно жаркий полдень мы идем на «Женский монастырь», незамысловатую комедию о женской эмансипации.
На сцене мое внимание сразу же привлекает красавица-брюнетка, необычайно пластичная, музыкальная, такая молодая Софи Лорен. Она играет главную роль и, по сути, двигает интригу. Запоминаю имя — Ирина Чернавина. Когда спектакль заканчивается, она получает больше всех аплодисментов и цветов. Я тоже отчаянно хлопаю.
И когда публика уже выходит из зала, неожиданно звучит голос диктора, который объявляет, что в СССР в очередной раз запустили в космос корабль, и на его борту-женщина-космонавт. Поскольку «Женский монастырь» — спектакль о женской самостоятельности и женском бунте, публика понимает, что это объявление — продолжение спектакля. Только придя домой, из теленовостей мы узнаем, что в космос полетела Валентина Терешкова.
А Ирину Чернавину с тех пор видела и вижу в множестве ролей, и каждый раз удивляюсь ее органичности, ее умению быть лаконичной, поражаюсь ее необычайному жизнелюбию и мудрости.
«Могу сказать только одно: «Спасибо!»
Не будем говорить, сколько лет вчера исполнилось Ирине Игоревне — ну разве это имеет значение? В вечер юбилея она вышла на сцену в смешной и грустной комедии Николая Коляды «Баба Шанель» — спектакле о том, как важно быть молодой духом, как нужно любить мир и людей, и тогда возраст отступает.
На заднике сцены можно видеть надпись — «С юбилеем!», так положено по ходу сюжета — женский хор ветеранов отмечает свой юбилей. Но когда эту надпись увидела публика, все зааплодировали, отнеся ее к юбилею актрисы, которую они пришли поздравить с днем рождения. Так спектакль не только завершился аплодисментами, но с них и начался.
После спектакля на сцену вышла ведущая вечера, народная артистка РФ, лауреат Госпремии РТ Светлана Романова, сказавшая много добрых слов о юбилярше, а на заднике одна за другой появлялись фотографии Чернавиной в спектаклях разных лет — их было множество.
Были поздравления от Министерства культуры РТ и городского управления культуры, от коллег из других театров, была гора цветов, они уже не умещались на столике. Художественный руководитель — главный режиссер Качаловского театра Александр Славутский обратился к виновнице торжества: «Я бы сказал просто. Ирина Чернавина для нас — это символ. Символ любви, преданности своему театру. Проработать всю жизнь в одном театре, отдать всю жизнь этим стенам — это дорогого стоит. Желаю вам здоровья, хотя вы, слава богу, крепкая барышня». Юбилярша, подойдя к микрофону, была краткой: « Могу сказать только одно слово: «Спасибо!».
А потом, по традиции, вся труппа Качаловского театра спела Ирине Игоревне песню о судьбе актера, где есть такие трогательные слова: «Дайте свет, пусть будет солнце, я для вас сыграю роль!». И каждый из коллег подарил актрисе красную розу, и ей трудно было удержать в руках эту огромную охапку цветов.
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