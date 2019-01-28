«Она для нас — символ преданности театру»

Репортаж с вечера старейшей актрисы Качаловского театра Ирины Чернавиной

Фото: Максим Платонов

Старейшая актриса Качаловского театра Ирина Чернавина отметила юбилей. В этот вечер она вышла в одной из ролей в спектакле «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды в постановке Александра Славутского, а потом принимала поздравления от коллег. На юбилейном вечере побывали корреспонденты «Реального времени».

Одна запись в трудовой книжке

В наше время в это верится с трудом, но у Ирины Чернавиной в трудовой книжке только одна запись — «актриса театра им. В.И. Качалова». Театра, в котором она верно служит шестьдесят лет, придя сюда юной девочкой. Наверное, в этом было предначертание судьбы — ее мать, красавица-скрипачка Александра Гурьянова, работала в оркестре Качаловского театра в те славные годы, когда его руководителем был сам Олег Лундстрем, и часто брала дочку с собой на спектакли.

Надо ли говорить о том, что поступив на истфилфак Казанского государственного университета, Ирина быстро разочаровалась в будущей профессии и при первой же возможности, как только открылась студия при гремевшем на всю страну Качаловском театре, пошла туда сдавать экзамены.

Ее приняли, и не просто приняли — пять самых талантливых студентов сразу же зачислили в труппу театра. Вместе с Чернавиной в нее попали Юрий Федотов, Евгений Кузин, Людмила Маклакова, Вадим Кешнер. Сейчас в труппе с того курса остались только двое — она и Вадим Кешнер…

Педагоги были выдающиеся — Александр Гусев, Елена Жилина, Николай Якушенко. Молодые качаловцы сидели на лекциях и уже участвовали в спектаклях. И Качаловский театр навсегда остался для Ирины Чернавиной ее единственной любовью.

В наше время в это верится с трудом, но у Ирины Чернавиной в трудовой книжке только одна запись — «актриса театра им. В.И. Качалова». Театра, в котором она верно служит шестьдесят лет, придя сюда юной девочкой. Фото teatrkachalov.ru



«Женщина в космосе!»

Одно из ярких детских воспоминаний автора этих строк — поход с родителями в Качаловский театр на водевиль «Женский монастырь». Тогда была такая практика — в выходные утром шли не только сказки, но и «взрослые» спектакли, на которые возможно было приводить детей. И вот в один необычайно жаркий полдень мы идем на «Женский монастырь», незамысловатую комедию о женской эмансипации.

На сцене мое внимание сразу же привлекает красавица-брюнетка, необычайно пластичная, музыкальная, такая молодая Софи Лорен. Она играет главную роль и, по сути, двигает интригу. Запоминаю имя — Ирина Чернавина. Когда спектакль заканчивается, она получает больше всех аплодисментов и цветов. Я тоже отчаянно хлопаю.

И когда публика уже выходит из зала, неожиданно звучит голос диктора, который объявляет, что в СССР в очередной раз запустили в космос корабль, и на его борту-женщина-космонавт. Поскольку «Женский монастырь» — спектакль о женской самостоятельности и женском бунте, публика понимает, что это объявление — продолжение спектакля. Только придя домой, из теленовостей мы узнаем, что в космос полетела Валентина Терешкова.

А Ирину Чернавину с тех пор видела и вижу в множестве ролей, и каждый раз удивляюсь ее органичности, ее умению быть лаконичной, поражаюсь ее необычайному жизнелюбию и мудрости.

В вечер юбилея она вышла на сцену в смешной и грустной комедии Николая Коляды «Баба Шанель» — спектакле о том, как важно быть молодой духом, как нужно любить мир и людей, и тогда возраст отступает

«Могу сказать только одно: «Спасибо!»

Не будем говорить, сколько лет вчера исполнилось Ирине Игоревне — ну разве это имеет значение? В вечер юбилея она вышла на сцену в смешной и грустной комедии Николая Коляды «Баба Шанель» — спектакле о том, как важно быть молодой духом, как нужно любить мир и людей, и тогда возраст отступает.

На заднике сцены можно видеть надпись — «С юбилеем!», так положено по ходу сюжета — женский хор ветеранов отмечает свой юбилей. Но когда эту надпись увидела публика, все зааплодировали, отнеся ее к юбилею актрисы, которую они пришли поздравить с днем рождения. Так спектакль не только завершился аплодисментами, но с них и начался.

После спектакля на сцену вышла ведущая вечера, народная артистка РФ, лауреат Госпремии РТ Светлана Романова, сказавшая много добрых слов о юбилярше, а на заднике одна за другой появлялись фотографии Чернавиной в спектаклях разных лет — их было множество.

Были поздравления от Министерства культуры РТ и городского управления культуры, от коллег из других театров, была гора цветов, они уже не умещались на столике. Художественный руководитель — главный режиссер Качаловского театра Александр Славутский обратился к виновнице торжества: «Я бы сказал просто. Ирина Чернавина для нас — это символ. Символ любви, преданности своему театру. Проработать всю жизнь в одном театре, отдать всю жизнь этим стенам — это дорогого стоит. Желаю вам здоровья, хотя вы, слава богу, крепкая барышня». Юбилярша, подойдя к микрофону, была краткой: « Могу сказать только одно слово: «Спасибо!».

А потом, по традиции, вся труппа Качаловского театра спела Ирине Игоревне песню о судьбе актера, где есть такие трогательные слова: «Дайте свет, пусть будет солнце, я для вас сыграю роль!». И каждый из коллег подарил актрисе красную розу, и ей трудно было удержать в руках эту огромную охапку цветов.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов