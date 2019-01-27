«Стану президентом — отменю пенсионную реформу»: как конкурс красоты стал юмористическим шоу
В Казани выбрали «Мисс Татарстан-2019»
В прошлом году, когда бренд «Мисс Татарстан» праздновал первый серьезный юбилей, команда Изольды Сахаровой устроила большое шоу с показом Славы Зайцева и россыпью VIP-персон. Было ожидаемо, что XXI по счету конкурс окажется гораздо скромнее. Так и случилось — ни эпатажных ходов, ни звезд первого эшелона, ни колоссальных бюджетов мы на этот раз не увидели. Зато «МТ» удалось то, что не удавалось в последние годы: создать остроумную, стильную и динамичную программу. Подробности вчерашних финальных испытаний очередного конкурса «Мисс Татарстан» — в репортаже «Реального времени».
«Могу и за водой сбегать, и траву покосить, и быть отличным пастухом»
«Нам 21 год, нам можно все!», — бросил в зал режиссер и бессменный ведущий конкурса Михаил Волконадский, приветствуя гостей. И действительно, последующие 3 часа церемонии вполне можно было бы озаглавить этим слоганом. На глазах у тысячного зала три десятка финалисток соревновались в трех дисциплинах: «Визитка», «Дефиле в купальниках» и «Блиц-интервью».
Шоу открылось классической трехминутной проходкой 30 финалисток под живой аккомпанемент казанской певицы AYGYUL (Айгуль Галеевой), той самой, которая в 2016 году познакомила Рустама Минниханова с битбоксом во время его визита в Австрию (девушка уже несколько лет живет в Вене, проходя обучение в Венской консерватории). Любопытный факт, что за 21 год существования конкурса AYGYUL стала первой девушкой-артисткой, которая поднялась на сцену «Мисс Татарстан».
В этот раз оргкомитет состязания решил вернуться к традиции, от которой отошел 3 года назад: первый конкурс «Визитка» был разыгран с медиаэкранов — жюри и зрителям показали заранее записанные видеоролики с короткими рассказами конкурсанток о своей жизни и увлечениях. Здесь зрителей ждал сюрприз — вместо заученных фраз о «мире во всем мире» и милых откровений девушки раскрыли залу совсем неожиданные фантазии.…
«Я окончила музыкальную школу по классу флейты, изучаю английский и китайский языки. После участия в конкурсе «Мисс Татарстан» начала работать моделью и достигла больших высот — даже сам Шаймиев машет и здоровается со мной», — грезила первокурсница КГЭУ Ралина Арабова.
«Президентом я хочу стать потому, что мне не нравится пенсионная реформа. Поэтому, когда Владимир Владимирович выберет меня своей преемницей, я помогу ему издать новые законы. Голосуйте за меня», — агитировала с экрана 18-летняя Гульназ Бикташева из Бавлов.
«Я родилась в самом прекрасном и живописном месте Татарстана — в Балтасинском районе. Несмотря на свою хрупкую внешность, я могу и за водой сбегать, и траву покосить, и быть отличным пастухом», — убеждала представительница Казани 19-летняя Тансылу Садикова.
В какой-то момент гости «Мисс Татарстан» начали забывать, что пришли на вполне себе светское мероприятие: в зале стоял оглушительный смех, почти каждая девушка срывала овацию. А конкурсантки все продолжали удивлять зрителей: девушки предупреждали сидящих в зале мужчин, чтобы они «приготовились тратить свои денежки на любимых женщин», предлагали членам жюри вылечить заложенность носа или вытащить из него «инородный предмет».
Далеко не все ролики были сняты в комичном ключе, но общая тенденция просматривалась. Конкурс в этом году отказался от привычного пафоса и полностью переформатировался. Организаторы даже решили прислушаться к мольбам постоянных гостей и сократить время проведения шоу, тайминг которого в последние годы стабильно перешагивал за 4 часа. Праздник начался в 19.30, а уже к 23 часам стало известно имя обладательницы заветной короны.
«Только здесь у девушек начинают по-настоящему дрожать колени»
Пока девушки готовились ко второму конкурсу, Волконадский представил жюри. Помимо делегатов коммерческих партнеров и представителей модельного бизнеса, в состав комиссии вошли депутаты Госдумы Ирек Зиннуров и Ольга Павлова, а также основатель оркестра La Primavera Рустем Абязов. Возглавили комиссию президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова и региональный менеджер конкурса «Мисс Россия» Ксения Любавина.
Уже через минуту стартовал традиционно самый ожидаемый этап конкурса — дефиле в купальниках. В этом году «форма» конкурсанток не была унифицирована: девушки показали пляжную коллекцию одного из модных российских брендов — закрытые модели различных фасонов, так что за нескромность организаторов в этом году упрекнуть было нельзя.
Просмотрев дефиле, жюри приступило к исполнению своих обязанностей. Комиссии предстояло отсеять две трети конкурсанток, отобрав десятку суперфиналисток. В это время Волконадский развлекал зал нехитрым аниматорскими приемом — призывал зрителей выкрикивать имена и порядковые номера участниц, чтобы облегчить жюри работу. После короткого интерактива на сцене появился «спешл гест» церемонии — пародист Андрей Баринов. Комик снова заставил зрителей от души посмеяться перед волнующим объявлением топ-10.
«Только здесь у девушек начинают по-настоящему дрожать колени. Некоторые за последние 12 лет даже пытались падать в обморок. Давайте хорошенько поддержим их», — с улыбкой призвал Волконадский.
Блиц который год становится самым сложным испытанием для участниц «Мисс Татарстан». Девушки не раз поражали зрителей неудачными ответами даже на самые простые вопросы. В этом году конкурс, напротив, прошел непринужденно и гладко. Каждой девушке нужно было ответить на два вопроса — от Волконадского и Баринова, последний, к слову, задавал их от имени звезд российской эстрады. Хорошая порция юмора, по всей видимости, помогла конкурсанткам раскрепоститься. Возможно, и Изольда Сахарова стала более требовательной к их подготовке. Большинство финалисток мастерски держались на сцене, девушки, за редким исключением, демонстрировали хорошее чувство юмора и кругозор.
Спустя час финальный этап был завершен, и жюри удалилось на обсуждение. По итогам закрытого голосования обладательницей короны «Мисс Татарстан-2019» стала та самая студентка из Казани 19-летняя Ралина Арабова. Девушка учится на первом курсе КГЭУ по направлению «Реклама и связи с общественностью» и в последние годы принимает участие в профессиональных фотосессиях. Конкурс этого года стал для нее уже второй попыткой завоевать титул, в прошлом году конкурсантке не удалось взять номинацию.
Вторую по значимости награду и титул «Мисс Казань» завоевала 21-летняя Дарья Лебедева. Первой «вице-мисс» стала представительница Бугульмы Миляуша Галимова, звание второй «вице-мисс» жюри присудило Анастасии Торгашовой из Казани.
Республиканский конкурс красоты и таланта «Мисс Татарстан» ежегодно проводится в Казани с 1998 года и является официальным представительством национального конкурса, поэтому в этом году Ралина Арабова представит республику на «Мисс Россия-2019».
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