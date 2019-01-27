«Стану президентом — отменю пенсионную реформу»: как конкурс красоты стал юмористическим шоу

В Казани выбрали «Мисс Татарстан-2019»

Фото: Максим Платонов

В прошлом году, когда бренд «Мисс Татарстан» праздновал первый серьезный юбилей, команда Изольды Сахаровой устроила большое шоу с показом Славы Зайцева и россыпью VIP-персон. Было ожидаемо, что XXI по счету конкурс окажется гораздо скромнее. Так и случилось — ни эпатажных ходов, ни звезд первого эшелона, ни колоссальных бюджетов мы на этот раз не увидели. Зато «МТ» удалось то, что не удавалось в последние годы: создать остроумную, стильную и динамичную программу. Подробности вчерашних финальных испытаний очередного конкурса «Мисс Татарстан» — в репортаже «Реального времени».

«Могу и за водой сбегать, и траву покосить, и быть отличным пастухом»

«Нам 21 год, нам можно все!», — бросил в зал режиссер и бессменный ведущий конкурса Михаил Волконадский, приветствуя гостей. И действительно, последующие 3 часа церемонии вполне можно было бы озаглавить этим слоганом. На глазах у тысячного зала три десятка финалисток соревновались в трех дисциплинах: «Визитка», «Дефиле в купальниках» и «Блиц-интервью».

Шоу открылось классической трехминутной проходкой 30 финалисток под живой аккомпанемент казанской певицы AYGYUL (Айгуль Галеевой), той самой, которая в 2016 году познакомила Рустама Минниханова с битбоксом во время его визита в Австрию (девушка уже несколько лет живет в Вене, проходя обучение в Венской консерватории). Любопытный факт, что за 21 год существования конкурса AYGYUL стала первой девушкой-артисткой, которая поднялась на сцену «Мисс Татарстан».

Бессменный ведущий конкурса Михаил Волконадский

В этот раз оргкомитет состязания решил вернуться к традиции, от которой отошел 3 года назад: первый конкурс «Визитка» был разыгран с медиаэкранов — жюри и зрителям показали заранее записанные видеоролики с короткими рассказами конкурсанток о своей жизни и увлечениях. Здесь зрителей ждал сюрприз — вместо заученных фраз о «мире во всем мире» и милых откровений девушки раскрыли залу совсем неожиданные фантазии.…



«Я окончила музыкальную школу по классу флейты, изучаю английский и китайский языки. После участия в конкурсе «Мисс Татарстан» начала работать моделью и достигла больших высот — даже сам Шаймиев машет и здоровается со мной», — грезила первокурсница КГЭУ Ралина Арабова.

«Президентом я хочу стать потому, что мне не нравится пенсионная реформа. Поэтому, когда Владимир Владимирович выберет меня своей преемницей, я помогу ему издать новые законы. Голосуйте за меня», — агитировала с экрана 18-летняя Гульназ Бикташева из Бавлов.

«Я родилась в самом прекрасном и живописном месте Татарстана — в Балтасинском районе. Несмотря на свою хрупкую внешность, я могу и за водой сбегать, и траву покосить, и быть отличным пастухом», — убеждала представительница Казани 19-летняя Тансылу Садикова.

В какой-то момент гости «Мисс Татарстан» начали забывать, что пришли на вполне себе светское мероприятие: в зале стоял оглушительный смех, почти каждая девушка срывала овацию. А конкурсантки все продолжали удивлять зрителей: девушки предупреждали сидящих в зале мужчин, чтобы они «приготовились тратить свои денежки на любимых женщин», предлагали членам жюри вылечить заложенность носа или вытащить из него «инородный предмет».

Далеко не все ролики были сняты в комичном ключе, но общая тенденция просматривалась. Конкурс в этом году отказался от привычного пафоса и полностью переформатировался. Организаторы даже решили прислушаться к мольбам постоянных гостей и сократить время проведения шоу, тайминг которого в последние годы стабильно перешагивал за 4 часа. Праздник начался в 19.30, а уже к 23 часам стало известно имя обладательницы заветной короны.

«Только здесь у девушек начинают по-настоящему дрожать колени»

Пока девушки готовились ко второму конкурсу, Волконадский представил жюри. Помимо делегатов коммерческих партнеров и представителей модельного бизнеса, в состав комиссии вошли депутаты Госдумы Ирек Зиннуров и Ольга Павлова, а также основатель оркестра La Primavera Рустем Абязов. Возглавили комиссию президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова и региональный менеджер конкурса «Мисс Россия» Ксения Любавина.

Уже через минуту стартовал традиционно самый ожидаемый этап конкурса — дефиле в купальниках. В этом году «форма» конкурсанток не была унифицирована: девушки показали пляжную коллекцию одного из модных российских брендов — закрытые модели различных фасонов, так что за нескромность организаторов в этом году упрекнуть было нельзя.



Традиционно самый ожидаемый этап конкурса — дефиле в купальниках

Просмотрев дефиле, жюри приступило к исполнению своих обязанностей. Комиссии предстояло отсеять две трети конкурсанток, отобрав десятку суперфиналисток. В это время Волконадский развлекал зал нехитрым аниматорскими приемом — призывал зрителей выкрикивать имена и порядковые номера участниц, чтобы облегчить жюри работу. После короткого интерактива на сцене появился «спешл гест» церемонии — пародист Андрей Баринов. Комик снова заставил зрителей от души посмеяться перед волнующим объявлением топ-10.

«Только здесь у девушек начинают по-настоящему дрожать колени. Некоторые за последние 12 лет даже пытались падать в обморок. Давайте хорошенько поддержим их», — с улыбкой призвал Волконадский.

Блиц который год становится самым сложным испытанием для участниц «Мисс Татарстан». Девушки не раз поражали зрителей неудачными ответами даже на самые простые вопросы. В этом году конкурс, напротив, прошел непринужденно и гладко. Каждой девушке нужно было ответить на два вопроса — от Волконадского и Баринова, последний, к слову, задавал их от имени звезд российской эстрады. Хорошая порция юмора, по всей видимости, помогла конкурсанткам раскрепоститься. Возможно, и Изольда Сахарова стала более требовательной к их подготовке. Большинство финалисток мастерски держались на сцене, девушки, за редким исключением, демонстрировали хорошее чувство юмора и кругозор.

Спустя час финальный этап был завершен, и жюри удалилось на обсуждение. По итогам закрытого голосования обладательницей короны «Мисс Татарстан-2019» стала та самая студентка из Казани 19-летняя Ралина Арабова. Девушка учится на первом курсе КГЭУ по направлению «Реклама и связи с общественностью» и в последние годы принимает участие в профессиональных фотосессиях. Конкурс этого года стал для нее уже второй попыткой завоевать титул, в прошлом году конкурсантке не удалось взять номинацию.

Спустя час финальный этап был завершен

Вторую по значимости награду и титул «Мисс Казань» завоевала 21-летняя Дарья Лебедева. Первой «вице-мисс» стала представительница Бугульмы Миляуша Галимова, звание второй «вице-мисс» жюри присудило Анастасии Торгашовой из Казани.

Республиканский конкурс красоты и таланта «Мисс Татарстан» ежегодно проводится в Казани с 1998 года и является официальным представительством национального конкурса, поэтому в этом году Ралина Арабова представит республику на «Мисс Россия-2019».

1 / 55 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов