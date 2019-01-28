Естественная убыль населения России не компенсируется миграцией впервые за 10 лет

Эксперты прогнозируют повышение рождаемости ближе к 2030-м годам

Фото: Олег Тихонов

Численность населения России снова сокращается. По оценкам федерального органа статистики, на 1 января 2019 года в России проживают 146,79 млн человек — на 87 тысяч меньше, чем на начало 2018-го. Миграционный прирост в прошлом году компенсировал естественную убыль населения лишь на 62% и стал наименьшим за весь постсоветский период: жители стран бывшего СССР теперь предпочитают для эмиграции Восточную Европу. Подробности — в материале «Реального времени».

«Естественная убыль будет расти и дальше»

По данным Росстата, в январе — ноябре 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года в 83 субъектах страны сократилось число родившихся и в 57 — число умерших. В 25 субъектах России умерших за 2018-й было в 1,5—1,9 раза больше, чем родившихся. В целом за 11 месяцев прошлого года количество умерших превысило число родившихся на 13,1% (в аналогичный период прошлого года — на 7,8%).

Помимо смертности свой «вклад» в снижение численности населения вносит сокращение миграционного прироста. За первые три квартала 2018 года он снизился по сравнению с тем же периодом 2017 года на целых 42,5% (или на 66,3 тыс. человек) — такие данные приводятся в декабрьском выпуске мониторинга экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.

Авторы соответствующей статьи Юлия Флоринская и Никита Мкртчян указали на причины этого спада — небольшое снижение числа прибывших и 22-процентный рост числа выбывших. Количество эмигрировавших из России во II и III кварталах прошлого года оказалось наибольшим за 10 лет, и даже если рост количества выбывших прекратится, а число прибывших начнет расти, миграционный прирост по итогам года все равно будет на уровне 120 тыс. человек, что станет самым низким показателем за весь постсоветский период (с условием пересчета миграционного прироста по итогам Всероссийских переписей 2002 и 2010 годов; иначе — самым низким с середины 2000-х, уточняют авторы). Пока, по подсчетам Росстата, в январе—ноябре 2018 года миграционный прирост составил немногим более 119 тыс. человек.

Помимо роста показателя смертности вклад в снижение численности населения вносит сокращение миграционного прироста. Фото evening-kazan.ru



Кроме того, по данным Флоринской и Мкртчяна, эмиграция из России сильно недоучитывается на протяжении уже многих лет. Сергей Шульгин из Института прикладных экономических исследований РАНХиГС связывает это обстоятельство с изменениями оценки: «Выбывшими стали считать людей, у которых просто автоматически закончился срок регистрации — было разрешение на работу, оно закончилось, и в эту же секунду Росстат написал «выбывшие». То есть реальная тенденция не регистрируется — это всегда очень печально для анализа».

Статистику эмиграции в России ведут три ведомства: Росстат, МВД и ФМС, говорит доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. «Примерные цифры: если в 2000—2010 годах количество эмигрантов составляло 40—50 тыс. человек в год, то в 2014—2018 годах — уже 250—350 тыс. — при этом уезжают самые трудоспособные и образованные. Но это только те, кто официально заявил об эмиграции», — указывает эксперт на еще одну причину неточности оценок.

Но даже несмотря на все особенности учета, Шульгин тоже отмечает, что в прошлом году наблюдался заметно меньший миграционный прирост, чем в 2017-м:

«Если за год до этого он составлял 211 тыс. человек, то по 2018 году оценки от 120 до 135 тыс. Прирост по-прежнему положительный и дает вклад в численность населения, но естественная убыль растет и дальше будет продолжать расти. И мы сейчас находимся в той точке, о которой демографы давным-давно предупреждали — лет 5 назад, что естественный прирост будет меньше, чем миграционный прирост».

По мнению Шульгина, естественный прирост может выйти в положительное значение во второй половине 2020-х годов. Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров еще менее оптимистичен и прогнозирует улучшение ситуации лишь ближе к середине 2030-х годов: «Дети рожденных в 80-е — те, кто родились с 2007 по 2017 год, а их было достаточно много, — вступят в репродуктивный возраст через 24—26 лет, потому что срок рождения первого ребенка тоже сдвигается вправо».

У вошедшего сейчас в репродуктивный возраст небольшого поколения 90-х детей, соответственно, тоже будет мало, продолжает Назаров: «Даже если коэффициент рождаемости численно не снизится, детей будет рождаться гораздо меньше, чем рождалось в десятилетие до этого. У моего поколения 80-х по два ребенка — в принципе, та норма, которая у нас есть — и этот процесс потихоньку заканчивается. Поэтому, к сожалению, несмотря на все цели, которые ставятся правительством, естественный прирост в ближайшие годы в Российской Федерации невозможен».

Мигрантов все меньше интересует Россия

Миграционный прирост в январе — сентябре 2018 года от всех стран, кроме Армении и Туркменистана, был ниже, чем за соответствующий период 2017 года. Приток мигрантов из Узбекистана так и не восстановился, хотя, по словам авторов мониторинга, у этой страны наибольший потенциал миграции. Приезжающие на работу стали предпочитать России Восточную Европу.

«Как мне кажется, заработные платы в России не столь привлекательны исключительно из-за девальвации рубля. Одно дело, когда евро стоил 43 рубля, и другое, когда сильно за 70, поэтому понятно, что в России они могут заработать сопоставимо меньше, чем в Восточной Европе», — говорит Владимир Назаров.

Все эти процессы, разумеется, сокращают трудоспособное население. По данным Росстата, численность рабочей силы в декабре 2018 года составила 76,3 млн человек, или 52% от общего населения страны (в 2017 году — 76,5 млн). Этот тренд, по мнению экспертов, продолжится.

Повышение пенсионного возраста только отчасти сглаживает тенденцию, говорит Владимир Назаров: «Восполняется примерно 30—40% потерь от уменьшения численности трудоспособного населения. Остальное надо добирать повышением производительности труда, потому что на миграцию больших надежд нет. Даже если стимулировать миграционные процессы, все равно в странах, из которых к нам приезжали в последние годы, в 90-х годах тоже был спад рождаемости — это поколение у них тоже маленькое Весь бывший СССР имеет схожую демографическую структуру из-за послевоенного эха».

По словам Лебединской, пенсионная реформа, по предварительным оценкам, должна дать ВВП страны 0,5—1,5%. «В результате темп прироста совокупного выпуска будет постепенно повышаться к концу прогнозного горизонта и составит 1,8—2,3% в 2020 году и 2—3% в 2021 году. Но достигнем ли мы этих показателей? Скорее всего да, но за счет скрытой миграции», — говорит она.

Татарстан в ПФО — самый сильный центр притяжения

Количество субъектов РФ, имеющих миграционный прирост по итогам 9 месяцев 2018 года, сократилось с 31 до 24. По данным, указанным в мониторинге, почти из всех бывших союзных республик приехало меньше людей, чем раньше, но это касается не всех регионов.

Ольга Лебединская объясняет это этническим фактором и «советской» привязанностью: «В том же Татарстане активно работают два национальных общества — таджиков и узбеков».

Впрочем, Татарстан не входит в число самых привлекательных для мигрантов регионов в масштабе страны, хотя и имеет значимый прирост по этому показателю, отметили авторы мониторинга. Центрами притяжения являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край. Регион с наибольшей миграционной убылью — второй год подряд Омская область. Из федеральных округов лидеры по убыли населения — Приволжский и Сибирский.

«В России внутренняя миграция в разы превышает внешнюю. Наиболее успешными с точки зрения эффективности межокружной миграции являются ЦФО и СЗФО, отрицательная миграция наблюдается в нескольких округах», — говорит Лебединская.

«Традиционно во всем Приволжском федеральном округе довольно низкие показатели рождаемости; у Татарстана — чуть более высокие. Ну и вообще у всех национальных республик они в среднем чуть выше, чем у соседних областей», — продолжает Шульгин. Почти всегда миграция определяется уровнем экономического развития. Татарстан в Приволжском федеральном округе — самый сильный центр притяжения, говорит Шульгин. Один из главных мотивов и внутренней, и внешней миграции — наличие рабочих мест: «Потом уже люди думают о жилье, и если есть жилье, но нет работы, люди все равно туда не едут. Еще по прошлогодней статистике было два региона с положительной миграцией — Нижегородская область и Мордовия».

Традиционно во всем Приволжском федеральном округе довольно низкие показатели рождаемости; у Татарстана — чуть более высокие, отмечают эксперты. Фото Олега Тихонова



Правительство России разработало национальный проект «Демография», с его помощью оно намеревается в том числе улучшить показатели рождаемости. Программа заработала с начала 2018-го, в нее входят пять проектов, в частности, продолжается финансовое стимулирование — материнский капитал. Насколько оно действенно, судить трудно — у разных демографов разные точки зрения, говорит Назаров: «Есть очень большая дискуссия и по маткапиталу, и по остальным мерам. Пока еще рано судить о результатах, но часть вещей объективно происходит — мало молодежи, что ни делай, все равно демография очень инертная вещь».

Материнский капитал все же сыграл свою роль в увеличении рождаемости. Но для того, чтобы закрепиться на естественном для российского общества уровне «два ребенка на семью», необходим более бодрый экономический рост, отмечает Назаров.