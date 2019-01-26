«Мы не регистрируем рекорды из серии: «Я совершил кучу правонарушений, и меня не поймали»

Интервью с генеральным директором Международного агентства регистрации рекордов Владом Копыловым

Как и за какие деньги можно попасть в книгу рекордов? Почему европейские рекордсмены предпочитают обращаться не в Гиннесс, а в российские агентства? Поможет ли регистрация рекорда раскрутить бизнес? Откуда взялась мода на «самые большие в мире» салаты или пироги? Чей чак-чак больше — казанский или уфимский? На эти и многие другие вопросы «Реального времени» ответил генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов.

Про бизнес, «фейковые» книги рекордов России и технологии на службе у судей

— Влад, для начала хотелось бы понять, откуда и как вы пришли в этот бизнес. Плюс вы сами сейчас регистрируете рекорды в качестве судьи — пришлось ли вам проходить для этого какую-то специальную подготовку?

— До агентства я занимался PR и развитием ресторанов и клубов, а в 2010 году меня пригласили в агентство на должность исполнительного директора. Передо мной стояла задача по продвижению темы рекордов, поскольку в те годы она была не столь популярна в нашей стране. Спустя четыре года я стал единственным владельцем этой компании и бренда.

Действительно, я сам регулярно регистрирую рекорды, при этом довольно часто стараюсь помогать и подсказывать рекордсменам, как сделать так, чтобы все прошло круто, громко и красиво. Никакой специальной подготовки я для этого не проходил — тут все зависит от вашей головы и творческих способностей.

— Какие еще есть участники на этом рынке в России?

— Есть как минимум еще две «Книги рекордов России» (при этом не издавшие ни одного экземпляра), и, естественно, каждая из них утверждает, что именно она является официальной (смеется). Единственное, что мне не нравится в этих так называемых «книгах рекордов» — то, что они не отслеживают прежние и настоящие рекорды и показатели рекордсменов.

В качестве примера могу привести самый большой салат «Сельдь под шубой», который недавно был приготовлен на фестивале в честь столетия этого блюда. Мы зарегистрировали салат весом 1 018 килограммов, а ранее — еще в 2011 году — был зарегистрирован салат весом 913 килограммов. При этом одна из «Книг рекордов России» в прошлом году указала в качестве рекорда «Сельдь» на 613 килограммов. В таких случаях возмущенные рекордсмены почему-то звонят нам, но мы перенаправляем их в те агентства, в которых они регистрировались.

— Я хочу зарегистрировать рекорд — что мне нужно для этого сделать? С чего начать?

— В принципе, все довольно просто: заходите на сайт, нажимаете на кнопочку «Установить рекорд», заполняете заявку, и в срок от трех до пятнадцати дней вам сообщают, какие материалы вы должны предоставить для регистрации рекорда.

— О каких материалах речь?

— В основном это видео без монтажа, 3—5 фотографий и текстовое описание рекорда. Присутствовать судье на каждой регистрации — далеко не дешевое занятие, так что если к нам обращается частное лицо, то все можно сделать дистанционно. Кстати, мы постепенно начинаем регистрировать рекорды онлайн: уже были рекордсмены, которые вели для нас репортажи в прямом эфире, а мы смотрели и принимали решение.

«Прежде всего, это российский силач Александр Муромский. В его «копилке» около 30-ти наших рекордов и порядка 12-ти рекордов в книге Гиннесса. Соответственно, его шоу «Русские богатыри» лучше продвигаются и продаются». Фото lawacademy.ru



Про сумасшедшие заявки, одержимых рекордсменов и славу после попадания в «Книгу»

— Случалось ли такое, что вы отсекали чью-либо заявку на регистрацию рекорда?

— Подобного достаточно много — мы не регистрируем около 50%. Эти «рекорды» либо связаны с рисками для здоровья, либо люди присылают нам заявки из серии: «Я совершил столько-то правонарушений за 12 лет, и меня ни разу не поймали». Иногда нам пишут: «Мы переписываемся с администрацией города несколько лет, а они до сих пор не решили наш вопрос» — вот такого, кстати, очень много. К слову, недавно в СМИ появилась новость о том, что один москвич якобы попал в книгу рекордов Гиннесса из-за огромного количества полученных отписок от администрации. Думаю, это полная чушь.

— А вам попадались одержимые люди, которые постоянно пытаются побить какой-нибудь рекорд и терроризируют вас заявками?

— Одержимых было много, но хочу сказать, что сейчас их все-таки стало чуть поменьше — теперь я просто блокирую таких людей.

— Вы упомянули вопрос здоровья. На вашей памяти были какие-то печальные случаи, когда в стремлении установить рекорд люди вредили себе?

— У нас было очень много заявок на рекордное время, проведенное человеком без сна, также были заявки, связанные с голоданием. Подобное мы не принимаем.

— Много ли на вашей памяти россиян приобретали широкую известность благодаря установлению рекордов?

— Прежде всего, это российский силач Александр Муромский. В его «копилке» около 30-ти наших рекордов и порядка 12-ти рекордов в книге Гиннесса. Соответственно, его шоу «Русские богатыри» лучше продвигаются и продаются. Также у нас есть рекордсменка, которая за час отпрыгала на скакалке 11 тыс. раз. Теперь она — популярный фитнес-тренер.

«Сейчас стало намного сложнее попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Если вы пытаетесь туда пробиться, то лучше не устанавливать новый рекорд, а попробовать побить старый — это будет практически бесплатно». Фото businessemirates.ae



Про рекорды для раскрутки бизнеса, дорогих судей Гиннесса и башкирский чак-чак

— Изначально ваше агентство позиционировалось как основной конкурент Книги рекордов Гиннесса, но при этом вы спокойно передаете информацию о рекордах на оформление вашим зарубежным коллегам.

— Да, мы действительно этим занимаемся. Я не вижу в этом противоречия, поскольку мы просто не можем отказать людям в сопровождении по этому вопросу. Но я хотел бы отметить, что попасть в Книгу рекордов Гиннесса сейчас стало намного сложнее. Если вы пытаетесь туда пробиться, то лучше не устанавливать новый рекорд, а попробовать побить старый — это будет практически бесплатно (вам придется заплатить только за сертификат и его доставку). За открытие же новой категории придется заплатить порядка 10—15 долларов. Сумма небольшая, но в случае провала она вам не возвращается. Плюс рассмотрение заявки проходит три месяца, и если вы хотите ускорить процесс, придется заплатить порядка 1 000 евро. При этом не факт, что заявка будет принята.

Кстати, я заметил любопытную тенденцию: у нас начала регистрироваться Европа, поскольку Гиннесс стал дорог даже для них. Сейчас для того, чтобы пригласить на регистрацию рекорда судью Гиннесса, потребуется заплатить от 12 до 16 тыс. фунтов. Не думаю, что частные лица готовы на это пойти. Я знаю только про уже упомянутого мной Александра Муромского, который там регистрировался, однако, насколько мне известно, он практически всегда устанавливает рекорды в рамках каких-либо глобальных мероприятий, и, соответственно, у него есть спонсоры.

— А через вас дорого регистрироваться?

— Для частных лиц средняя стоимость составляет 7—11 тыс. рублей. Для компаний — в районе 30—100 тыс. рублей (в зависимости от выбранного пакета дополнительных услуг). Бесплатно (так же, как и «Гиннесс. Мировые рекорды») мы регистрируем только социально значимые рекорды.

— Часто ли рекорды используются для пиара бизнеса или рекламы мероприятий? Насколько это эффективный инструмент, на ваш взгляд?

— В основном, это прежде всего пиар какой-либо компании. Если мы возьмем тот же салат «Сельдь под шубой», то на этом рекорде пропиарились поставщики селедки, производители других продуктов, плюс администрация города. Любой рекорд, устанавливаемый в рамках какого-либо мероприятия, — это в первую очередь пиар. Бизнес начал активно использовать этот инструмент где-то с 2012 года. На мой взгляд, это довольно эффективный способ рекламы.

«Я прямо сейчас посмотрел публикации об этих рекордах и могу сказать, что уфимский чак-чак весил 1 143 килограмма, а футбольный мяч — 4 026. Вы сами можете видеть, что разница существенная». Фото Юлии Косолапкиной

А возвращаясь к «Селедке», я бы хотел сказать, что в целом мода на кулинарные рекорды пошла от ресторанов. Как продвинуть свое заведение и сделать так, чтобы о нем написали СМИ, не тратя при этом много денег? Очевидно — поставить рекорд. Затем эту историю подхватили администрации городов, начавшие устанавливать рекорды на различных праздниках — на Дне города готовили и самую большую окрошку, и самый длинный шашлык, и многое-многое другое.

— Продолжая разговор о еде: минувшим летом в Татарстане приготовили «самый большой чак-чак в мире» в виде футбольного мяча. При этом в Сети можно найти информацию о том, что самый большой чак-чак был приготовлен в Уфе в 2016 году. Как вы нас рассудите? Кто победил?

— Если я не ошибаюсь, башкирский чак-чак регистрировала одна из двух упомянутых выше «Книг рекордов России». Я прямо сейчас посмотрел публикации об этих рекордах и могу сказать, что уфимский чак-чак весил 1 143 килограмма, а футбольный мяч — 4 026. Вы сами можете видеть, что разница существенная.

— Влад, напоследок хочу попросить вас вспомнить самые интересные рекорды, которые вы регистрировали за эти годы. Возможно, какие-то вас поразили, а другие, наоборот, показались вам странноватыми.

— У нас есть категория «первое», и самый запоминающийся рекорд в ней — это открытие памятника олигарху Роману Абрамовичу. Идея принадлежит красноярским рестораторам. На мой взгляд, это очень хороший и необычный рекламный ход. На открытии было огромное количество СМИ — приехали и федералы, и местные журналисты. Об этом очень много писали.

По человеческой выдержке я бы отметил рекорд калининградца, которому дали прозвище «Повелитель холода» — он подолгу сидит в ледяной воде, устраивает заплывы при минусовой температуре и так далее. Надо иметь очень крепкое здоровье для подобного.

Что касается странных рекордов, то я бы отметил тайца, который тушил свечи… выпуская газы. Ему удалось затушить пять или шесть штук. Вообще, в Азии (Китай, Таиланд, Вьетнам) на подобные рекорды хватает выдумок — в этом отношении они умудряются переплюнуть даже американцев, которые любят посоревноваться в том, кто дальше плюнет и так далее. Мы стараемся регистрировать подобные рекорды пореже — нам это не очень интересно.