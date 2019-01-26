Опрос предпринимателей: стоит ли мотивировать сотрудников на занятия спортом
Бизнесмены о налоговом вычете по расходам фитнес
Министерство финансов РФ предложило ввести налоговый вычет по расходам на фитнес для физических лиц. Предполагается, что эта норма вступит в силу в январе будущего года. Часть предпринимателей, опрошенных «Реальным временем», поддержали инициативу министерства, увидев в ней дополнительную мотивацию для занятий спортом, другие же отнеслись к идее скептически. Подробности — в «Бизнес-задачнике» «Реального времени».
Как вы оцениваете предложение Министерства финансов РФ? Занимаются ли ваши сотрудники фитнесом? Если да, поддерживаете ли вы их в этом?
Если вы хотите предложить бизнес-задачу, пишите на info@realnoevremya.ru
-
-
Артур Абдульзянов генеральный директор производственного объединения «Зарница»
-
Фитнесом, безусловно, необходимо заниматься. Тому, кто нацелен на спорт и уже им занимается, будет приятно получить компенсацию части расходов. Я думаю, что это даст толчок тем, кто сомневается, ленив и кому не хватает импульса, чтобы начать заниматься спортом. Я считаю, что если человек хочет заботиться о своем здоровье и заниматься спортом, то он будет это делать. И ему придется изыскивать на эти цели деньги, потому что в бесплатных спортивных клубах комфортных условий нет.
У нас есть свой фитнес-клуб на территории предприятия. После работы или в перерыве сотрудники могут заниматься спортом, играть в теннис. У нас проводятся корпоративные соревнования на подъем тяжестей. Не так много сотрудников ходит в клуб, конечно. Мы пытались ввести льготы для тех, кто не курит, но решили, что будет неэффективно заставлять человека заниматься здоровьем через экономию. Человек, который просит денег за то, что он бросит курить или станет заниматься фитнесом, не достигнет результатов.
-
-
-
Булат Ибрагимов директор компании «ТСК Прокситерм»
-
Меня инициатива Минфина смешит. Не понимаю, как она будет действовать. Ничего серьезного в субсидировании занятий фитнесом не вижу. Своих сотрудников, которые занимаются спортом, никак не поддерживаем. В городских спортивных мероприятиях не участвуем, но планируем проводить свои.
-
-
-
Ильназ Набиуллин владелец сети магазинов мужских украшений «Gentlz»
-
Я не верю, что Минфин доведет это предложение до логического завершения и внедрит в практику. Больше похоже на хайповую тему, хотят, чтобы о них в очередной раз написали в газетах или чиновник выдвинул предложение, чтобы пропиариться. Есть масса областей, помимо вычетов за фитнес, в которых надо что-то срочно предпринимать. Вместо вычетов можно обустроить площадки во дворах, от этого будет больший эффект.
Что касается фитнеса, то мои сотрудники им занимаются. Я лично дарил абонементы в спортзал за лучшие результаты в работе. В офис мы приглашали специалиста по йоге, занимались по утрам.
-
-
-
Андрей Бурмистров генеральный директор компании «Союз прибор»
-
Меня всегда радует, когда правительство вместо ограничительных и запретительных мер придумывает поощрительные, которые должны привлечь внимание граждан к здоровью. Я за то, чтобы у нас вместо запретов на курение принимались меры, поощряющие занятия спортом. Запретить можно все, но это ни к чему не приводит. Я приветствую занятия сотрудников физической культурой. Для этого у нас в офисе есть спортивный снаряд. Половина сотрудников занимаются фитнесом, по возможности выделяем им места в офисе, чтобы между обедом и ужином они выполняли спортивные упражнения.
-
-
-
Нурислам Шарифуллин владелец чайхоны P.Love
-
Я думаю, что они внимательно проработают этот вопрос. Там сидят умные люди, которые рассмотрят его со всех сторон, и практика вычетов будет полезна и предпринимателям, и физлицам. Я абсолютно нейтрален к этому предложению. Не уверен, что большая часть моих сотрудников занимается спортом. Это дело сугубо личное и если у человека есть время, желание и возможности, то он ходит в тренажерный зал. Это личное дело каждого, я в него не вмешиваюсь.
-
-
-
Вячеслав Миллер директор компании «Додо Пицца-Казань»
-
Думаю, что это лишняя инициатива. Она направлена на спонсирование узких групп заинтересованных людей. Наша компания поддерживает увлечения сотрудников спортом: для девушек мы заключили контракт на посещение фитнеса с одним из казанских спортклубов, парням еженедельно снимаем зал для занятий футболом, и, кстати, это недешевая инициатива.
-
-
-
Наталья Хамидуллина директор РА «Концепто»
-
Ходить на фитнес или нет — это личное дело каждого сотрудника. Я не могу сказать, что тем, кто занимается фитнесом, я делаю подарки на Новый год. Что касается государства, то у него одна большая задача: запутать собственных граждан. Оно специально делает различные вбросы в плане усложнения налогового законодательства, гражданского кодекса. Интересно, где та грань, до которой можно издеваться над людьми? Это глупость, какой фитнес?
-
-
-
Булат Ганиев управляющий партнер компании «Технократия»
-
Отличная идея. Среди наших сотрудников много тех, кто занимается фитнесом. Мы IT-компания, персонал весь день проводит за компьютером, поэтому тратит много денег на спорт. Мне кажется, на фитнес у сотрудников точно уходит больше 5 тысяч рублей в месяц. В нашем здании располагается фитнес-компания, и иногда мы субсидируем некоторые занятия спортом у ребят.
-
комментарии