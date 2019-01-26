Опрос предпринимателей: стоит ли мотивировать сотрудников на занятия спортом

Фитнесом, безусловно, необходимо заниматься. Тому, кто нацелен на спорт и уже им занимается, будет приятно получить компенсацию части расходов. Я думаю, что это даст толчок тем, кто сомневается, ленив и кому не хватает импульса, чтобы начать заниматься спортом. Я считаю, что если человек хочет заботиться о своем здоровье и заниматься спортом, то он будет это делать. И ему придется изыскивать на эти цели деньги, потому что в бесплатных спортивных клубах комфортных условий нет.

У нас есть свой фитнес-клуб на территории предприятия. После работы или в перерыве сотрудники могут заниматься спортом, играть в теннис. У нас проводятся корпоративные соревнования на подъем тяжестей. Не так много сотрудников ходит в клуб, конечно. Мы пытались ввести льготы для тех, кто не курит, но решили, что будет неэффективно заставлять человека заниматься здоровьем через экономию. Человек, который просит денег за то, что он бросит курить или станет заниматься фитнесом, не достигнет результатов.