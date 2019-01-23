В отсутствие Медведевой Загитовой расслабляться не стоит: в Минске стартует ЧЕ по фигурному катанию

Почему пьедестал у девушек будет российским

После того как «Алая» и «Белая» розы мирового женского одиночного катания провалили декабрьский чемпионат России, поклонники Алины Загитовой и Евгении Медведевой ожидали продолжения их «дуэли десятилетия» в Минске, где с 23 по 27 января пройдет чемпионат Европы. Ожидания эти имели под собой почву — все три призера первенства страны (отборочного для ЧЕ) по регламенту еще не могут принимать участия в официальных международных соревнованиях. Но, увы, Медведевой в столице Белоруссии уготована унизительная роль запасной. Тем не менее олимпийской чемпионке и любимице татарского народа не стоит заранее примерять золотую медаль. Подруги Алины по сборной Станислава Константинова и Софья Самодурова вполне могут бросить вызов записной фаворитке Евро и сместить ее с континентального трона. Подробности — в материале «Реального времени».

Пьедестал снова будет российским. Уже в седьмой раз

Чемпионаты Европы традиционно приносят российским фигуристам большой медальный урожай. На одном из старейших турниров Европы, которые проводятся с 1891 года, наша страна почти всегда имеет максимальное представительство. Вот и на минский турнир у руководства ФФККР и болельщиков самые радужные виды — призовые места светят как нашим одиночникам, так и спортивным и танцевальным парам. Но, конечно же, наибольшее внимание наших поклонников насколько прекрасного, настолько и скандального вида спорта, будет приковано к женскому одиночному катанию — дисциплине, с которой Евро и стартует 23 января.

Гегемония российской «фигурки» в Европе установилась далеко не сразу. Женщины впервые разыграли медали в одиночном разряде в Вене в 1930 году. История сохранила имя первой чемпионки Европы — австриячки Фрици Бюргер.

Наши же спортсменки впервые поднялись на пьедестал лишь спустя 47 лет, когда в 1978 году Елена Водорезова взяла бронзу. Это была первая ласточка, за которой последовали медали аналогичного и более высокого достоинства Киры Ивановой, Анны Кондрашовой и Натальи Лебедевой. Но до титула ни одна из советских одиночниц добраться не смогла.

Ирина Слуцкая стала рекордсменкой первенств Старого света — на ее счету семь первых мест. Фото yugopolis.ru



Превосходство отечественной школы фигурного катания над остальной Европой началась уже в эпоху независимой России, а точнее, в 1996 году. Ирина Слуцкая, а вслед за ней Мария Бутырская, в течение целого десятилетия (по 2006) год не отдавали никому золотых медалей, причем Слуцкая стала рекордсменкой первенств Старого света — на ее счету семь (!) первых мест. В 1999-м впервые весь пьедестал окрасился в цвета российского триколора (Бутырская, Юлия Солдатова, Виктория Волчкова), и с тех пор полный комплект медалей россиянки увозили с Евро еще пять раз (в 2000, 2001, 2002, 2015 и 2016 гг.)

Синди Кроуфорд и Клаудиа Шиффер современного фигурного катания Евгения Медведева и вслед за ней Алина Загитова оккупировали верхнюю ступень европейского пьедестала 3 года тому назад. В Братиславе-2016 и Остраве-2017 первенствовала Медведева, которая в те годы царила и на мировой сцене. Ввиду нежного возраста Загитова в этих турнирах не участвовала — в 2017 она выиграла первенство планеты по юниорам. Не участвовала — значит не проигрывала главной конкурентке, а вот в Москве-2018 на своем первом взрослом Евро сходу стала «царицей горы» и заставила Медведеву смотреть на себя снизу вверх — со второй ступеньки. Через месяц она повторила тот же трюк в олимпийском Пхенчхане.

В Минске дочь легенды «Ижстали» и тренера «Ирбиса» Ильназа Загитова сможет в очередной раз поставить соперницу (с которой они мило щебечут и фотографируются на людях, сохраняя внутри себя единственное желание — опередить любой ценой) только при фантастических обстоятельствах. Дело в том, что в соревнованиях нашу страну представят, кроме Загитовой, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Медведева и самая раскованная фигуристка современности, чемпионка Евро-2015 Елизавета Туктамышева, чьи фокусы с бюстгальтером обсуждает все интернет-сообщество, приехали в столицу Белоруссии в качестве запасных, а следовательно, дуэль Загитова — Медведева может состояться только в случае форс-мажорных обстоятельств у Константиновой и Самодуровой. Но при любом раскладе весь пьедестал в седьмой раз в истории станет российским. И вот почему.

Во-первых, паузу в выступлениях решила сделать ученица Алексея Мишина Каролина Костнер, последняя представительница уходящей эпохи истинно женского катания, когда скольжение, пластика и чувство музыки ценились больше, чем головокружительные прыжки и каскады безумных вращений. Лучше всех в мире, по признанию Самодуровой, владеющая «реберным катанием» итальянка брала евробронзу в 2017—2018 годах, но в Минске ее, увы, не будет. Как и самой многообещающей из молодых европейских «звездочек» бельгийки Луны Хендрикс.

Паузу в выступлениях решила сделать ученица Алексея Мишина Каролина Костнер, последняя представительница уходящей эпохи истинно женского катания. Фото eurosport.ru

Остальные конкурсантки нашим не чета. Ни наследница крепкой финской школы Вивека Линнфош, ни швейцарка с музыкальной фамилией Алексия Паганини, ни впечатлившая «фигурное» сообщество интересной программой под саундтрек к фильму «Дракула» с Гэри Олдменом итальянка Лукреция Дженнаро, ни перспективные испанка Ромеро и датчанка Еренсен не входят даже в топ-30 мирового рейтинга.

«На данный момент отрыв нашего женского одиночного катания от европейского даже не один, а несколько шагов. Это дает ощущение, что мы вправе рассчитывать на весь пьедестал», — заявил в преддверии Евро-2019 серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух. Ну а вот в какой последовательности распределятся эти награды, это вопрос. Да, Бестемьянова говорит, что «Загитова — главный претендент на победу… если она будет кататься чисто, то выиграет соревнования». Вторит великим фигуристам и великая Татьяна Тарасова. Но после того, что произошло в Саранске, не стоит, думается, брать эти высказывания на веру слепо. Все-таки фигурное катание — пока еще спорт, а не совсем шоу, а в спорте случается всякое.

Почему на ЧЕ поехали не победительницы чемпионата России

Первый гром на декабрьском чемпионате России в Саранске прогремел в короткой программе. Алина Загитова выиграла ее за явным перевесом, опередив ставшую второй юниорку Александру Трусову почти на 6 баллов. Но вот Медведева, перестраивающая свое катание под руководством канадского тренера и блистательного в прошлом фигуриста Брайана Орсера, свое выступление сорвала и стала только 14-й. В произвольной Женя собралась и, даже ошибившись в каскаде, заняла четвертое место, но здесь уже напортачила ее главная оппонентка Загитова, как кегля в боулинге, падавшая после своих коронных прыжков. В итоге все призовые места заняли новые «гороховые зерна» из «шоколадной фабрики» Этери Тутберидзе. Чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер Александра Трусова исполнили в своей программе по четверному лутцу, а компанию им на пьедестале составила победительница юниорского Гран-при Анна Косторная, причем первое и второе места разделили только семь сотых балла — 229,78 у Щербаковой и 229,71 у Трусовой (в сумме).

Загитова в итоге стала пятой (212,03 балла), а Медведева седьмой (205,90). А ввиду того, что ни одной из медалисток на 1 июля 2018 не исполнилось 15 лет, вступило в силу 108-е правило Общего регламента Союза конькобежцев (ИСУ), и участниц ближайших международных стартов исполкому ФФККР и тренерскому совету предстояло отобрать из спортсменок, занявших места вслед за призерами.

Это и было сделано — в Минск решено было послать фигуристок, занявших места с 4-е по 6-е. Путевки, помимо Загитовой, получили ставшая в Саранске четвертой Константинова и занявшая шестое место Самодурова. А Медведева и Туктамышева получили статус запасных.





Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная (слева направо). Фото Ксении Нуртдиновой (sport-express.ru)



Все вроде бы справедливо, хотя чувство абсурда не покидает. Возникает простой и даже глупый вопрос: а зачем не вышедших из пубертатного периода школьниц ставить на одну доску со взрослыми девушками и заставлять участвовать в одном турнире, наперед зная, что эти юниорки участвуют как бы вне конкурса?

Впрочем, тему эту в превью к чемпионату не особо хотелось бы поднимать. С нашпигованными «гормонами радости» американскими кубышками-гимнастками мы уже потеряли такой некогда эстетически (а не только технически) прекрасный вид спорта, как спортивная гимнастика. Если наша Федерация (и ее союзники) пролоббируют снижение возрастного ценза для участников взрослых официальных соревнований, мы потеряем и фигурное катание. Его вполне можно будет заменить кибер-катанием, в котором, во всяком случае, будет меньше грязи, чем присутствует в наши дни в мире фигурного катания реального.

Уровень скандальности в «фигурке» растет пропорционально понижению возраста участниц

А грязь тем временем льется со всех сторон с частотой выпадающего снега. Не успели все еще отойти от истерик Медведевой, связанных с ее уходом от Тутберидзе к Орсеру, как стало просто тошно от «мужских» откровений двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова: «На Олимпиаде в Пхенчхане все, конечно же, болели за Женю (Медведеву). За Алину (Загитову) никто не болел». Только вместе с кремневой по характеру Алиной пережили и это, как интернет взорвало высказывание совсем еще ребенка, 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой. Победительница Кубка России среди юниоров в «Инстаграме» заявила, что для достижения победных результатов надо «пить правильный допинг», и предположила, что без запрещенных веществ не обходятся в знаменитом «рассаднике талантов» Тутберидзе.

Девчушка, высказывание которой разлетелось по виртуальному пространству, уже испугалась «выпущенного воробья», сказала, что не подумала и не имеет доказательств, а мама отобрала у нее смартфон. Руководители нашего фигурного катания во главе с президентом ФФККР Александром Горшковым отмахнулись от этого высказывания как от «полной чуши». Но осадочек, как говорится, остался. И начали мамы девочек высказываться…. И причина этой очередной скандальной истории — запуск в жесткую мясорубку взрослой борьбы и взрослых интриг несформировавшихся детей.

Руководители нашего фигурного катания во главе с президентом ФФККР Александром Горшковым, отмахнулись от высказывания Анастасии Шаботовой как от «полной чуши». Фото Валерии Кукалевой (nevasport.ru)



Взбунтуется ли против королевы ее свита?

С самой Алиной, на первый взгляд, все ясно. Не должен повториться второй раз в течение месяца срыв у спортсменки, которая возглавляет и мировой рейтинг, и общий рейтинг Гран-при, и на финале Гран-при в Ванкувере, проводившемся накануне Саранска, убедительно опередила всех соперниц, включая японку Рику Кихиру с ее пока недоступными для Алины двумя тройными акселями. Но ведь наша олимпийская чемпионка еще совсем молодая девушка, и даже Авербух, назвавший Загитову «абсолютным лидером этого сезона и главным претендентом на победу в Минске», говорит, что если она «выступит в произвольной программе, как в Саранске, то возможно все».

Да, проиграть наши девочки могут только самим себе. А может ли Алина проиграть подругам по команде? Давайте их представим. Наиболее интересно, на мой взгляд, из дуэта Константинова — Самодурова смотрится последняя. Уроженке Красноярска 16 лет. Она тренируется в Санкт-Петербурге в группе знаменитого Алексея Мишина при СШОР «Звездный лед». Красивая, обладающая хорошими манерами и прекрасно владеющая английским девушка дебютировала в юниорской серии Гран-при в сезоне 2016/17 и заняла на японском этапе 4-е место. Забронировав за собой места в конце первой — начале второй десятки на юниорских ЧМ-2017 и 2018, она выдает в этом году свой лучший сезон. В нем «девушка созрела». Ее первым турниром на взрослом уровне был «Ломбардия Трофи» — и сразу второе место. Затем была бронза на этапе Гран-при «Skate America» с суммой баллов 198,70, серебро на Московском этапе Гран-при «Rostelecom Cup 2018» и стабильное выступление в Саранске. На чемпионате России Софья заняла шестое место с суммой 209,77, шестой она идет и в общем зачете Гран-при 2018/19.

Специалисты считают, что у Самодуровой большой потенциал, но федерация под предлогом мнимой нестабильности ее «зажимает», не повышая сумму баллов выше отметки в 210. Она даже получила негласное прозвище «золушка» или «падчерица» российского одиночного катания. Что ж, пусть так, но почему бы «Минск-Арене» не стать тем дворцом, на балу в котором Золушка станет принцессой?

Специалисты считают, что у Самодуровой большой потенциал. Фото news.ru

Вот Станислава Константинова объективно менее стабильна. Она старше Самодуровой на 2 года и, в отличие от нее, является петербурженкой не по месту работы, а по месту рождения. Подопечная Валентины Чеботаревой, отличающаяся аристократической осанкой и музыкальностью, с осени 2016 начала покорять международный подиум — сначала на юниорском уровне, а затем и подступаясь к взрослому. Двукратная обладательница Кубка Таллина и победительница Золотого конька Загреба была серебряным и бронзовым призером юниорских первенств России, но при этом в декабре 2017 в своем родном Питере провалила короткую программу на взрослом чемпионате страны. Перепады свойственны Стасе и в этом сезоне. Так, став второй на этапе Гран-при Skate Helsinki, она заняла только пятое место на аналогичных соревнованиях в Гренобле и в итоге не попала в финал серии. Вот в Саранске фигуристка, сочетающая прекрасные прокаты с грубыми, часто необъяснимыми ошибками, выступила уверенно и стала четвертой, опередив с суммой 212,92 почти на балл Алину Загитову.

Дембельский аккорд Хавьера Фернандеса

Если победа российских одиночниц дело практически решенное, то на что может рассчитывать сборная Россия в других видах программы Евро? Татьяна Тарасова по итогам первенства в Саранске заявила, что «российское фигурное катание находится сейчас на очень высоком уровне». Минск-2019 и должен либо подтвердить, либо опровергнуть слова мэтра.

Возможно, главным событием чемпионата станет последнее выступление знаменитого испанца, двукратного чемпиона мира и 6-кратного победителя первенств Старого света Хавьера Фернандеса. После Пхенчхана, в котором он завоевал бронзу, лучший европейский одиночник десятилетия не соревновался, выступал в ледовых шоу, в том числе и у Татьяны Навки, и вот в возрасте 27 лет решил в Минске завершить свою блестящую карьеру.

Возможно, главным событием чемпионата станет последнее выступление знаменитого испанца, двукратного чемпиона мира и 6-кратного победителя первенств Старого света Хавьера Фернандеса. Фото 24smi.org

В отличие от испанца, четвертый номер рейтинга ИСУ, серебряный призер Олимпиады в команде и бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда в официальных стартах участвовал, но падал на этапах Гран-при в Хельсинки и Москве. Посмотрим, сможет ли в столице Белоруссии Коляда составить конкуренцию Фернандесу в случае, если чисто исполнит четверные сальхов и тулуп, которые он собирается включить в программу. Из числа других претендентов на награды выделим чеха Михала Бржезину и вернувшегося в сборную двукратного серебряного призера Евро и 4-кратного чемпиона России Максима Ковтуна. Третьим участником от нашей страны заявлен Александр Самарин, остановившийся в шаге от попадания в Финал Гран-при.



Ждем «золота» от Тарасовой и Морозова

В умирающей дисциплине «спортивные пары» (в Минске выступят всего 11 дуэтов) будем болеть за уроженку Казани и спортсменку года в Татарстане-2018 Евгению Тарасову, которая вместе с Владимиром Морозовым поведет борьбу за золото с французской парой Ванесса Джеймс — Морган Сипре. На счету наших фигуристов больше титулов — они и серебряные призеры Игр в команде, и двукратные чемпионы Европы, но в этом сезоне соперники выиграли по два этапа Гран-при, а в финале в Ванкувере первенствовали французы, причем с рекордом в произвольной программе — 148,37. Две другие поры от России — Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченкова — Денис Ходыкин.

Еще одна французская пара, танцевальная, должна процентов на 80 взять золото. Габриэла Пападакис вместе с Гийомом Сизероном являются вице-чемпионами Пхенчхана, трехкратными чемпионами мира и двукратными чемпионами Европы. В этом сезоне они выступали немного — выиграли только домашний этап Гран-при, и возможный недостаток соревновательной практики дают оставшиеся на победу 20 процентов нашим серебряным призерам Финала Гран-при 2018 Виктории Синицыной и Никите Кацалапову. Россию в танцах представят также Александра Степанова — Иван Букин и Софья Евдокимова — Егор Базин.

Александр Жулин спрогнозировал успех нашей сборной в трех из четырех дисциплин. Фото instagram.com

Александр Жулин уже в преддверии турнира в Минске спрогнозировал успех нашей сборной в трех из четырех дисциплин: «Считаю, что у россиян есть отличные шансы побороться за победу как в женском одиночном катании, так и в мужском. Уверен в триумфе россиян в состязании спортивных пар». Посмотрим, сбудется ли этот прогноз.