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С днем рождения, Казанский Кремль! Музыкальное поздравление от оркестра Росгвардии

14:03, 22.01.2019
С днем рождения, Казанский Кремль! Музыкальное поздравление от оркестра Росгвардии

Сегодня музею-заповеднику «Казанский Кремль» исполняется 25 лет. В этот день жители и гости столицы Татарстана могут бесплатно посетить музеи, расположенные на территории кремля. Каждый из музеев подготовил свою программу с экскурсиями, квестами, мастер-классами и концертами. Концерт «С днем рождения, Казанский Кремль!», на котором выступил оркестр Управления Росгвардии по РТ в Музее пушечного двора — в видеорепортаже «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоКультура Татарстан
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