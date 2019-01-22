С днем рождения, Казанский Кремль! Музыкальное поздравление от оркестра Росгвардии

Сегодня музею-заповеднику «Казанский Кремль» исполняется 25 лет. В этот день жители и гости столицы Татарстана могут бесплатно посетить музеи, расположенные на территории кремля. Каждый из музеев подготовил свою программу с экскурсиями, квестами, мастер-классами и концертами. Концерт «С днем рождения, Казанский Кремль!», на котором выступил оркестр Управления Росгвардии по РТ в Музее пушечного двора — в видеорепортаже «Реального времени».