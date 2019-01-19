«Зря вы думаете, что на Матчах всех звезд бывают «договорняки»

Максим Сушинский — о пользе пива для хоккеистов и вероятности проведения звездного уикенда в Балашихе

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский был одним из самых ярких игроков российской Суперлиги и первых сезонов КХЛ. Ему довелось участвовать еще в первом Матче звезд российского хоккея двадцатилетней давности, а всего таких матчей в его карьере набралось восемь. В интервью «Реальному времени» Максим Юрьевич рассказал о том, сколько раз в неделю он сейчас тренируется, как выглядела бы в КХЛ знаменитая тройка Затонский — Прокопьев — Сушинский и чем полезно для хоккеистов пиво.

«Договорняки» на Матчах звезд невозможны»

— Вы принимали участие в восьми Матчах звезд: пять раз в Суперлиге и три раза в КХЛ. Какой запомнился особенно?

— Честно говоря, в КХЛ сразу вспоминается Минск в 2010 году. Там огромная арена, вмещающая более 15 тысяч зрителей, было очень атмосферно. Полные трибуны, шикарная организация. А в Суперлиге очень хороший матч был в Ярославле в 2001-м году. Там на тот момент не так давно открыли арену. В итоге и зрители, и игроки остались довольны.

— Расскажите о самом первом матче в 1999 году в Новокузнецке.

— Для нашего хоккея это было в новинку. Было непонятно, что нас ждет. Конечно, видели, как проходят такие игры в НХЛ. А тут всех собрали в Новокузнецке в старом дворце… Но тоже вышло неплохо, зрители охотно пришли, собрался полный стадион. Хоккеистам было непривычно, но очень интересно.

— Тогда сборные Запада и Востока сыграли со счетом 8:8 и Корешков забил с вашей передачи за 50 секунд до конца матча. Спустя 20 лет можете рассказать: договаривались заранее, что в дебютном Матче звезд будет ничья?

— Нет, тогда никаких переговоров между командами до матча не было. Сборная Востока даже снимала вратаря, чтобы сравнять счет. Нам это удалось. Вообще, зря вы так думаете, что на Матчах звезд возможны какие-то «договорняки». Никто и никогда не будет договариваться заранее, а тем более на льду по ходу встречи. Выиграть хочется любой команде. Пусть и в таких матчах, с улыбками на лице.

— Как согревались на Матче звезд на Красной площади в 2009 году?

— Это было что-то. На улице было минус тридцать, мы надевали на себя гору одежды — кто что мог. Почти как в детстве, когда родители отправляли на каток и укутывали потеплее. Главное было не дышать холодным воздухом. Руки сильно замерзали. Лед трескался. Было не очень комфортно, но запомнилось на всю жизнь. То звено, что выходило на лед, не сильно торопилось обратно на лавку. Хотелось играть бесконечно, чтобы не мерзнуть.

На улице было минус тридцать, мы надевали на себя гору одежды — кто что мог… Было не очень комфортно, но запомнилось на всю жизнь. То звено, что выходило на лед, не сильно торопилось обратно на лавку. Хотелось играть бесконечно, чтобы не мерзнуть



«В раздевалке кто первый успел — того и тапки»



— Что обычно говорят тренеры перед звездными матчами?

— «Давайте, ребята, покажем красивый хоккей. Не забывайте, что это больше развлечение для зрителей. Покажите то мастерство, которое вы не сможете показать в обычном матче». Примерно так.

— В вашей команде Востока очень часто одним из тренеров был Сергей Николаев, которого все уважительно называли Сеич и который часто говорил крылатыми фразами. Он мог дать вам какую-нибудь юморную установку на такой матч?

— Вы знаете, Сергей Алексеевич и на обычные-то встречи мог спокойно давать установки в своем стиле, с юмором. Он всегда «жег».

— В фотогалерее с Матча звезд в Омске в 2002 году можно обнаружить фотографию, на которой игроки сборной Востока после победы пьют пиво из большой кружки прямо на льду…

— Все нормальные хоккеисты пьют пиво (смеется). Этот момент, честно говоря, не помню. Но, скорее всего, рекламировалась какая-то местная компания и раздавала вот такие подарки. Выпить пива после любого матча — это нормально. Не только после Матча звезд. Хоккеисты тратят много калорий, а так как пиво — очень калорийный напиток, то тут оно идет на пользу.

— Расскажите, как на таких мероприятиях игроки команд определяют, где и чье место в раздевалках.

— В КХЛ на Матчах звезд никто и ничего не решал. Ты приехал на матч — твоя майка уже висит. Значит, там и будешь располагаться. А в Суперлиге было так: кто первый успел — того и тапки. В раздевалках, вообще, все места хороши по-своему.

— Во времена первых Матчей звезд еще не было Кубка Первого канала, тогда проходил турнир под названием «Кубок Балтики». Это правда, что большинство игроков на Матч всех звезд везли прямо из сборной?

— Да, такое было. Помнится, как-то Кубок Балтики и Матч звезд вообще проходили одновременно. Нас даже везти никуда не надо было. Играли в Москве.

В КХЛ на Матчах звезд никто и ничего не решал. Ты приехал на матч — твоя майка уже висит. Значит, там и будешь располагаться. А в Суперлиге было так: кто первый успел — того и тапки. В раздевалках, вообще, все места хороши по-своему



О стартовой скорости и беге по кругу



— Какой из конкурсов нравился вам лично больше всего?

— Честно говоря, мне конкурсы вообще никогда не нравились. Но если выбирать, то буллиты, наверное. Интересны были командные эстафеты, забеги по площадке, те же броски на силу. Это азартно. А все, что азартно, нравится зрителю.

— Если посмотреть на результаты индивидуальных забегов на скорость, например Матча звезд в Омске, то самым быстрым хоккеистом тогда оказался Сергей Зиновьев — он пробежал один круг за 14,53 секунды. Ваш результат — 15,13 секунды.

— Так я, как хоккеист, бегал хорошо на короткие дистанции. А тут все-таки длинная. Главное для игрока — стартовая скорость, а не то, как ты по кругу бежишь. По кругу могут сильно бежать многие. А в настоящем матче им это зачем? Потому и включают в шоу.

— В те годы буллиты исполняли не так зрелищно, как сейчас. Никаких костюмов не было.

— Это да. Мы воспринимали это как обычный буллит в игре. С обязательной задачей забить. Все эти красивые и эффектные исполнения буллитов начались, пожалуй, с Матча звезд в Минске. Все стали оценивать красоту исполнения — и неважно, реализовал ли ты свой бросок.

— Если смотреть на регламенты Матчей звезд тех лет и нынешний, какой вам больше по душе?

— Тогда играли в один день. В КХЛ не так уж и давно стали проводить именно уикенды. Мое лично мнение: раньше было лучше. Два дня — это сильно растянуто, убивает время. И мастер-шоу, и саму игру можно было бы проводить в один день. Хотя, если болельщики ходят, значит, им это интересно. Нужно подстраиваться под них.

Все эти красивые и эффектные исполнения буллитов начались, пожалуй, с Матча звезд в Минске. Все стали оценивать красоту исполнения — и неважно, реализовал ли ты свой бросок



«Сейчас на лед редко выхожу»

— Какой у вас личный план на звездный уикенд в Казани?

— Приеду в день мастер-шоу. После него на «Татнефть-Арене» будет выставочный матч, в котором тоже приму участие. Будет играть тройка Морозов — Зиновьев — Зарипов, будет Алексей Яшин. Много кто примет участие в этой игре.

— Еще до назначения в руководство «Авангарда», когда работали директором автосалона в Санкт-Петербурге, вы рассказывали, что стабильно тренировались на льду два раза в неделю. Как обстоят дела сейчас?

— Сейчас редко на лед выхожу. Либо когда тренеры «Авангарда» отменяют раскатку, либо еще в какие-то редкие моменты. Стабильности в ледовых тренировках нет. Хотя когда бываю в Питере, то удается потренироваться. Там обычно выхожу на лед во вторник и в пятницу. Но сейчас столько работы в Балашихе, что в Питере-то редко бываю.

Сейчас много разъездов-поездок, различных дел. Даже просто в тренажерный зал стал ходить реже. Не намного, но реже. Казалось бы, вот и зал, и лед всегда под рукой — но нет. Моя нынешняя работа подразумевает многозадачность, и времени сходить нормально потренироваться совершенно не остается.

— Недавно ваш партнер по звену в омском «Авангарде» Дмитрий Затонский заявил, что ностальгирует по временам Суперлиги и что ваша тройка Затонский — Прокопьев — Сушинский могла бы сейчас зажечь в КХЛ. Согласны с ним?

— Я с Дмитрием во многом согласен. В условиях КХЛ той нашей тройке просто пришлось бы подстраиваться под нынешние скорости лиги.

— Сильно, на ваш взгляд, поменялся хоккей с начала нулевых?

— Я бы обратил внимание на такой момент: раньше почти в каждой команде Суперлиги было по ведущему звену, которое и результат давало, и болельщики от него были без ума. В «Ак Барсе» это были Зарипов — Зиновьев — Морозов, в «Авангарде» — наша тройка, в «Магнитке» — братья Корешковы, в московском «Динамо» сразу несколько звеньев, и так далее. Делали акцент на тройках нападения.

«Ностальгировать по тому времени можно долго, а жизнь идет дальше, хоккей уже другой. Нужно тоже уметь подстраиваться под тенденции. Давайте оставим тот хоккей в наших сердцах и головах». Фото khl.ru

Сейчас есть лишь несколько команд, которые не практикуют активную ротацию в звеньях. Все постоянно меняется. Но ностальгировать по тому времени можно долго, а жизнь идет дальше, хоккей уже другой. Нужно тоже уметь подстраиваться под тенденции.

Давайте оставим тот хоккей в наших сердцах и головах. Хотя, конечно, когда встречаемся нашим составом, приятно вспомнить былое. Но теперь профессия хоккеиста для нас для всех в прошлом. У каждого разные задачи — кто-то остался в хоккее в другом статусе, кто-то ушел в бизнес и так далее.

«Было бы шикарно вернуться в Омск и объявить о проведении Матча всех звезд в городе»

— Как охарактеризуете трех игроков своего «Авангарда», которых лига выбрала на Матч всех звезд — вратаря Игоря Бобкова и нападающих Илью Михеева и Сергея Широкова?

— Все эти ребята заслуженно едут на Матч звезд. Игорь Бобков станет первым вратарем-капитаном, как и другие его партнеры по амплуа. Это, конечно, интересно. Широков — открытый парень, давно уже на виду, один из самых звездных игроков лиги. Михеев — скромный молодой человек. Много тренируется, много работает над собой, прогрессирует. Хотя и Широков с Бобковым много работают. Все парни — хорошие, желаю им удачно выступить. Думаю, они будут не прочь принять участие в веселых конкурсах, ну и обязательно проявят себя в самом звездном матче.

— Вы не в курсе, что они приготовили для Матча звезд? Может быть, какие-то перфомансы?

— Нет, мне тоже интересно, что ребята приготовили. Это будет сюрпризом и для зрителей, и для меня. Я вообще люблю сюрпризы.

— Лично вам будет интереснее посмотреть первый день с мастер-шоу или второй, непосредственно с игрой?

— Мне больше нравится наблюдать за звездными матчами. Тем более сейчас, когда такой любопытный формат с делением на дивизионы и четыре команды.

— В ваше-то время было деление и на Восток — Запад, и на команды Ягра и Яшина…

— Да, так вот получилось, что в лучшие годы карьеры играл с Яромиром Ягром в одной команде, а на Матче звезд выступал против него — за команду Яшина.

Мне больше нравится наблюдать за звездными матчами. Тем более сейчас, когда такой любопытный формат с делением на дивизионы и четыре команды



— С Ягром сейчас общаетесь?

— Практически нет. У него много своей работы на родине, в Чехии. Звали его в этом сезоне на матч «Авангарда», но он не сможет приехать.

— Теоретически Матч звезд может пройти в ближайшее время в Балашихе?

— Нет, такой вариант даже не рассматривали. Очень маленькая арена для такого масштабного мероприятия. Хотя мы легко собрали бы полный стадион. Но есть проблемы с раздевалками, еще с какими-то нюансами, на которые КХЛ обязательно обратила бы внимание при проведении столь глобального события.

— А в каком году такой матч может пройти в Омске?

— Хороший вопрос. Но мы, к сожалению, прямо сейчас не знаем на него ответа. Сами бы хотели получить его как можно скорее. Было бы шикарно поскорее вернуться в город и объявить о проведении в нем Матча звезд.

Андрей Лопата, фото allstarweek.com