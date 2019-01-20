Куда пойти в Казани: теннисный турнир, фестиваль креативных санок и финал «Мисс Татарстан»

Афиша мероприятий с 21 по 27 января

Фото: Максим Платонов

Следующая неделя подарит казанцам события и мероприятия на любой вкус. Любители спорта смогут посмотреть международный турнир по теннису, последователи ЗОЖ — послушать лекции о долголетии, киноманы увидят скандинавские короткометражки в Доме актера, а искусствоведы узнают об истории оперы. В конце недели пройдет финал конкурса «Мисс Татарстан 2019». Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казань примет теннисный турнир

С 21 по 27 января на кортах Академии тенниса пройдет международный теннисный турнир Tatarstan Winter Cup 2019. Участники будут бороться за приз в 25 тыс. долларов США.

В турнире примут участие около 100 участников из полутора десятка стран мира. Финалы в парном разряде пройдут 26 января, в одиночном — 27 января, сообщает Министерство спорта РТ.

Вход свободный.

Врачи КФУ поделятся секретами долголетия

24 января в университетской клинике КФУ стартует проект «Школа здоровья». В его рамках состоятся лекции на медицинские темы, интерактивы, экскурсия, а также розыгрыш комплексного обследования сердца и специальных обследований женского и мужского здоровья.

На мероприятии врачи клиники КФУ расскажут о современных методах лечения самых распространенных заболеваний, секретах долголетия, ответят на вопросы слушателей. Гости узнают мифы и правду о гастрите, научатся распознавать первые сигналы болезней почек и симптомы сахарного диабета.

Также желающие смогут проверить рост и вес, сделать флюорографию, измерить уровень глюкозы в крови, сообщают организаторы.

Начало в 18.00, вход свободный.

12+

В кинотеатре «Мир» пройдет праздник студентов. Фото Давида Казанского



В «Мире» покажут «Зеленую книгу»

24 января в кинотеатре «Мир» пройдет праздник студентов, организованный совместно с «Радио «Record». Организаторы обещают конкурсы, взрывной сет от DJ LEXX, а также кинопремьеру января — «Зеленая книга».

Начало в 19.00, стоимость билетов — 300 рублей.

18+

В Доме актера покажут скандинавские короткометражки

С 24 по 26 января в Доме актера покажут короткометражное кино Швеции, Норвегии и Финляндии. Всего в программе пять игровых фильмов и документальная история, участвовавшие в конкурсных программах главных международных фестивалей — в Канне и Венеции, Берлине и Парк-Сити («Сандэнс»), Локарно и Торонто.

Начало в 19.00, стоимость билетов — 250 рублей.

18+

В «Смене» расскажут об истории оперы

24 января в «Смене» пройдет лекция «Не мешайте мне слушать музыку: опера за пределами партитуры» Анны Сокольской. Доцент Казанской консерватории расскажет об истории оперы.

Начало в 19.30, вход свободный.

12+

В Мамадыше пройдет фестиваль креативных самодельных санок «SunnyФЕСТ». Фото Дмитрия Резнова

Снежные забавы

В субботу, 26 января, можно будет покататься со снежных горок в Мамадыше. Там пройдет фестиваль креативных самодельных санок «SunnyФЕСТ».

Принять участие в веселом состязании может любой желающий старше 18 лет. Участникам нужно презентовать необычные санки. Зрителям организаторы тоже предложат ряд активностей.

Начало в 10.00 на улице Гагарина, вход свободный.

0+

В планетарии расскажут, как рождаются звезды

26 января в планетарии КФУ пройдет тематический сеанс «Жизненный цикл звезд — от рождения и до взрыва». На лекции слушателям расскажут о том, какие бывают звезды и как они эволюционируют. Также в программе — просмотр полнокупольного фильма «Солнце» и экскурсия по экспонатам планетария.

Начало в 16.30, стоимость билетов — от 350 до 550 рублей.

6+

Поэтический вечер

26 января в музее Амира Мазитова пройдет вечер поэтических чтений «Мир Слов». Известные и начинающие казанские поэты прочтут свои произведения. На вечере может выступить любой желающий, главное — записаться заранее, сообщают организаторы.

Начало в 17.00, вход свободный.

12+

Юных спортсменов приглашают принять участие в детском лыжном заезде Timerkids. Фото dinamo-tatarstan.ru

В Богатых Сабах пройдет серия лыжных заездов

26 января в Богатых Сабах дадут старт серии спортивных мероприятий Timerman. Участники совершат забег на дистанции 2 км, 5 км и 15 км.

Юных спортсменов приглашают принять участие в детском лыжном заезде Timerkids. Детская дистанция составит 300 метров.

Старт будет дан у Дома культуры, начало в 15.30.

6+

В Казани пройдет финал конкурса «Мисс Татарстан — 2019»

26 января в КРК «Пирамида» пройдет финал конкурса красоты «Мисс Татарстан — 2019». На сцену выйдут 30 самых красивых девушек республики. В шоу примут участие и артисты татарской эстрады.

Начало в 19.00, стоимость билетов от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

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