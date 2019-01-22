«Шкурный» вопрос: Верховный суд не нашел вины пристава в деле об уценке арестованной овчины

Оправдательный приговор казанской сотрудницы УФСПП устоял в апелляции

Фото: Мария Горожанинова

Верховный суд РТ оставил в силе оправдательный приговор экс-сотруднице райотдела службы судебных приставов Юлии Леоновой, которую обвиняли в злоупотреблениях полномочиями и служебном подлоге. Напомним, по версии следствия, из-за действий пристава арестованные у должника 2 800 овечьих шкур ушли по цене, заниженной в 37 раз, — по 10 рублей за штуку, и меховая фабрика «Белка» не получила ожидаемого погашения долга на миллион рублей. Хотя гособвинение просило признать бывшую сотрудницу УФСПП виновной, апелляционная инстанция не нашла в ее действиях состава преступления. Подробности — в материале «Реального времени».

Гособвинение оправданием недовольно

Казанская прокуратура пошла до конца, чтобы привлечь к ответственности экс-сотрудницу райотдела службы судебных приставов Юлию Леонову. В Верховном суде РТ рассматривалась апелляция гособвинения на оправдательный приговор Авиастроительного суда.

История дела уходит в 2014 год и подробно описана в материале «Реального времени». ООО «МехСервис» задолжало кировской меховой фабрике «Белка» чуть больше одного миллиона рублей, и после постановления абритража Кировской области о взыскании этих средств в Казани возбудили исполнительное производство в отношении «МехСервиса». Весной 2015 года кировский пристав арестовал 2 800 овечьих шкур должника, которые лежали на складе «Белки». В акте о наложении ареста фабрика оценила товар по рыночной цене в 370 рублей за штуку и, соответственно, все вместе — в 1 млн 36 тысяч рублей. Однако реализованы шкуры были по 10 рублей за штуку, причем выкупил их сам «МехСервис». «Белке» история с возвратом всего 28 тыс. рублей вместо одного миллиона не понравилась, и организация обратилась в Арбитражный суд РТ, где Авиастроительный отдел УФССП по РТ обязали устранить нарушение прав и законных интересов взыскателя. После того как решение вступило в силу, Следком по РТ заподозрил Леонову в нарушении.

Сама женщина переживает, что уголовное преследование может плохо сказаться на отношении к ней на новой работе. Из отдела судебных приставов она уволилась после вынесения постановления об оценке шкур, но до их продажи, и уже более 3 лет ходит по судам, доказывая свою невиновность.



Весной 2015 года кировский пристав арестовал 2 800 овечьих шкур должника, которые лежали на складе «Белки». Фото kirovnet.ru

Изначально ей вменялось злоупотребление должностными полномочиями, но в июле 2017 года Авиастроительный суд вернул дело прокурору для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению его в суде. Гособвинение обжаловало решение в Верховном суде, но апелляционная инстанция оставила в силе постановление районного суда.

К шкурам прибавились налоги

В январе 2018 года в Авиастроительный суд снова поступило это уголовное дело, но в нем уже вместо одного эпизода было три — два по злоупотреблению должностными полномочиями и одно по служебному подлогу. В ноябре же прошлого года подсудимую по делу оправдали.

В Верховном суде интересы экс-судебного пристава представляли сразу два договорных адвоката — Валентина Соколова и Андрей Олифир. Последний рассказал, откуда взялись другие статьи. Речь шла о 23 случаях неуплаты налоговых отчислений в сотни рублей, из-за которых УФССП не наложило арест на имущество должников. При этом адвокат говорит, что по закону приставы не вправе накладывать арест при сумме долга менее 3 тыс. рублей.

— Начинаем проверять — налоговая дает сообщение, что по пяти делам еще в 2014—2015 годах было все уплачено. Начинаем сами изучать оригиналы дела — из 23 дел исполнительного производства в 21 деле нет подписи пристава как таковой. А ей вменяют, что это она вела дела. Как? Я не понимаю. А по двум делам все было сделано, — поясняет Олифир.

По его словам, те должники, которых нашли и допросили в рамках следствия, сказали, что такие незначительные суммы им проще заплатить прямо там, при следователе.

— Они говорят: а нам следователь сказал, не надо платить, потом заплатите. Понимаете, они специально «натягивали» это дело. В итоге они у судьи спрашивали: а если мы сейчас заплатим, вы не против? Судья отвечает, что идите платите, кто вам может запретить, — пересказывает адвокат.

Его подзащитная подавала заявление в Арбитражный суд, в ходе рассмотрения которого документально подтвердились ее слова о том, что «Белка» получала уведомление об оценке товара в 10 рублей за штуку. Фото Максима Платонова

В случае же с овечьими шкурами его подзащитная подавала заявление в Арбитражный суд, в ходе рассмотрения которого документально подтвердились ее слова о том, что «Белка» получала уведомление об оценке товара в 10 рублей за штуку. Следствием стала отмена решения о признании действия приставов незаконными.

Но защитник отмечает, что тут дело даже не в этом, а в том, что помимо отданных со склада «Белки» 2 800 шкур там осталось лежать еще 2 700 штук. И все принадлежало должнику. Но вместо их выкупа организация отправилась в суд.

В итоге экс-сотрудницу УФССП оправдали за отсутствием в действиях состава преступлений.

Оправдана и с правом на реабилитацию

Заседание по рассмотрению апелляционного представления длилось чуть больше 10 минут. Защита просила оставить оправдательный приговор без изменений, гособвинение — отменить его. Сама экс-сотрудница УФССП пришла в суд простывшая и севшим голосом просила суд оставить приговор без изменения. Там же выяснилось, что меховая фабрика «Белка» до итога разбирательства не «дожила» и находится сейчас на конкурсном управлении.

После возвращения из совещательной комнаты решение судьи обрадовало защиту и бывшего судебного пристава. Из зала она вышла оправданной. После вступления решения в силу у нее будет право заявить о реабилитации и моральном вреде.

— Мы еще подумаем и будем обращаться за реабилитацией, — позже сказал «Реальному времени» Олифир.