В Казани оправдали пристава по делу об уценке арестованного в 37 раз дешевле первоначальной оценки

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Авиастроительный райсуд Казани вынес приговор экс-сотруднице райотдела службы судебных приставов Юлии Леоновой. Она обвинялась в злоупотреблениях полномочиями и служебном подлоге. Оправдана за отсутствием состава преступлений, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Дело Леоновой суд первой инстанции рассматривал дважды. В первый раз — с июня 2016 года по февраль 2017-го, после чего судья принял решение о возврате материалов прокурору, второй раз — с февраля по ноябрь 2018 года.

Напомним, по версии Следкома по РТ, действиями пристава арестованные в рамках исполнительного производства 2 800 овечьих шкур были реализованы по 10 рублей за штуку — то есть в 37 раз дешевле первоначальной оценки. В результате вместо ожидаемого миллиона рублей и погашения долга кировская меховая фабрика «Белка» получила от казанского должника ООО «МехСервис» лишь 28 тысяч рублей. Причем шкуры по демпинговой цене выкупил сам должник.

Уголовное дело было возбуждено после того, как незаконность действия пристава была установлена вступившим в силу решением Арбитражного суда РТ. Однако попавшая под обвинение Юлия Леонова смогла добиться его пересмотра по новым обстоятельствам и отмены. Поскольку представила в суд доказательства, что уведомляла представителей фабрики «Белка» о проведенной уценке стоимости арестованного имущества.

В прокуратуре РТ вчера сообщили — приговор изучен и вероятнее всего обжалован.

Ранее в Казани оправдали четверых обвинявшихся по делу о хищении 44,5 млн рублей по контрактам на дорожную разметку.