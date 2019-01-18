Как ничего не пропустить на Матче всех звезд КХЛ в Казани

Инструкция для болельщика на хоккейный уикенд

Уже сегодня в столице Татарстана начнется цепочка событий, связанных с Матчем всех звезд КХЛ. А основные хоккейные вечера пройдут в «Татнефть Арене» в субботу и воскресенье. О том, как максимально насыщенно провести ближайшие хоккейные дни в Казани простому болельщику и чего ждать от «гала-концерта» Континентальной лиги, читайте в материале «Реального времени».

Забыть Астану, как страшный сон, и встретить игроков в аэропорту



Когда: в пятницу, 18 января, с 13.20

Где: Международный аэропорт «Казань»

Матч звезд — ежегодное мероприятие КХЛ, проходящее стабильно в январе. Самый первый съезд лучших игроков лиги проходил ровно 10 лет назад на открытом воздухе на Красной площади. И тогда оснований полагать, что погода может внести свои коррективы, было куда больше, чем, например, год назад в Астане. В итоге у стен Кремля все прошло хоть и в лютый мороз, но на высочайшем уровне. А вот в Казахстане погода подпортила ощущение праздника даже на закрытой, новенькой «Барыс-Арене».

В Астане администрация города ввела режим чрезвычайной ситуации природного характера. На время был закрыт не только местный аэропорт — даже просто добраться до арены было проблематично. Многие участники Матча звезд прибыли с опозданием, а посещаемость самого мероприятия оставляла желать лучшего — болельщик в сильную метель предпочел отсидеться дома.

Последние дни в Казани тоже случаются природные катаклизмы, и хотя и обещают синоптики в дни Матча всех звезд оттепель (столбик термометра должен подняться до +1), количество осадков вряд ли уменьшится. Остается надеяться, что астанинские приключения все-таки не повторятся, а казанский аэропорт будет работать в обычном режиме. В таком случае у всех любителей хоккея даже будет возможность встретить своих любимцев. Прилет всех участников звездного матча запланирован двумя рейсами в пятницу, 18 января: в 13.20 (рейс SU-1190) и 13.40 (рейс SU-1280).

В Казань приедут знаменитые игроки разных лет, но особого внимания заслуживает фигура 69-летнего Александра Мальцева, абсолютного рекордсмена сборной СССР по сыгранным матчам (319) и заброшенным шайбам (212). Фото molodkrsk.ru



Взять автограф у абсолютного рекордсмена СССР Мальцева и других звездных ветеранов



Когда: в пятницу, 18 января, в 16.30

Где: Старо-Татарская слобода

КХЛ проводит в этом году отличную акцию по привлечению к Матчу звезд легенд советского хоккея. В Казань приедут знаменитые игроки разных лет, но особого внимания заслуживает фигура 69-летнего Александра Мальцева, абсолютного рекордсмена сборной СССР по сыгранным матчам (319) и заброшенным шайбам (212). Про Мальцева пели песни, слагали стихи, а сам он вызывает у болельщиков неизменную симпатию своей простотой и искренностью. Тренер сборной СССР по хоккею Анатолий Тарасов называл нападающего «Есениным русского хоккея».

Помимо Мальцева ожидается приезд олимпийского чемпиона 1984 года Сергея Шепелева, олимпийского чемпиона 1992 года Евгения Давыдова, а также Александра Мартынюка, Александра Пашкова, Станислава Петухова и многих других.

Увидеться с прославленными ветеранами можно будет с 16.30 в Старо-татарской слободе (по адресу: ул. Каюма Насыри, 38), куда для них будет организована экскурсия.

Собирать «пушистых» символов каждого клуба давно стало традицией лиги. Фото hcsibir.ru



Побывать на свадьбе «енотов» и покататься с маскотами-талисманами КХЛ на катке

Когда: в субботу, 19 января

Где: «Чаша» в 10.00, Черное озеро в 11.00

Одно из самых оригинальных мероприятий программы Матча состоится утром в субботу и будет называться «свадьба енотов». Свои отношения узаконят два талисмана детской хоккейной следж-лиги: енот с именем Фырк и енотиха Фанни. На свадьбу официально будут приглашены маскоты-талисманы всех клубов КХЛ, а поглядеть на их общий сбор у «Чаши» в 10 утра сможет любой желающий.

Собирать «пушистых» символов каждого клуба давно стало традицией лиги, но план мероприятий и развлечений с их участием каждый год разный. Хотя есть одна традиция, которая зародилась на Матче звезд в Уфе — это массовая драка маскотов на свежем воздухе. В столице Башкортостана в 2017 году талисманы после посещения памятника Салавату Юлаеву устроили настоящую показательную «бойню» на открытом катке перед «Уфа-Ареной».

В Казани тоже будет открытый каток перед «Татнефть Ареной», но есть ощущение, что самые любопытные перформансы талисманы устроят на льду Черного озера. Здесь в 11.00 в субботу пройдет встреча представителей КХЛ и талисманов клубов с жителями города, а также розыгрыш билетов на мастер-шоу. А 20 января, в воскресенье, все маскоты отправятся в социальный приют для детей и подростков «Гаврош».



В КХЛ рекомендуют приходить к арене за два с половиной часа до начала мероприятия. Фото Дениса Гордийко / kzn.ru



Не увидеть буллита Ткачева, но посмотреть шоу с вратарями-капитанами

Когда: в субботу, 19 января, в 16.00

Где: «Татнефть Арена»

В КХЛ рекомендуют приходить к арене за два с половиной часа до начала мероприятия. На сцене выступят диджеи, кавер-группы и танцевальные коллективы, а на фасаде ледового дворца можно будет увидеть яркие кадры предыдущих Матчей звезд. На открытой хоккейной коробке в субботу пройдет мини-турнир талисманов клубов КХЛ, а на следующий день там сыграют воспитанники ДЮСШ «Ак Барс» и любительские команды. Также на площадке перед ареной болельщики, дожидаясь звездного шоу, смогут поиграть в снежки в специальных ледовых крепостях и попробовать сыграть в хоккей в валенках.

Непосредственно само звездное мероприятие стартует в субботу на родном льду «Ак Барса». Обычно все самое яркое и зрелищное происходит как раз в первый день Матча звезд. Пока что точно известно, что публике будут представлены традиционные состязания на лучший буллит, силу броска и круг на скорость. Все остальные конкурсы каждый год меняются.

Особенно любим болельщиками конкурс буллитов. Здесь игроки выходят в разных костюмах, устраивают настоящие шоу с огненными клюшками, тележками из супермаркета, костюмом Супермена или танкиста, леской на клюшке. Один из самых зрелищных бросков в истории Матчей звезд выполнил центрфорвард «Ак Барса» Владимир Ткачев. Примечательно, что никаких дополнительных атрибутов он при этом не использовал — сплошное мастерство и уверенность в себе. В Казани Ткачева не будет — от «барсов» позвали вратаря Владислава Подъяпольского, защитника Пола Постму и нападающего Даниса Зарипова. Вероятнее всего, стоит ждать какого-то перформанса на буллитах от последнего. Из игроков других клубов пристальное внимание будет приковано к нападающему СКА Никите Гусеву: в 2015 году в Сочи он показал, что такое настоящий супер-скилл. Ролик с его броском набрал более 5 миллионов просмотров на YouTube.

Любопытно и нововведение от КХЛ с назначением капитанами команд вратарей. Юлиус Гудачек, Константин Барулин, Якуб Коварж и Игорь Бобков будут представлять свои дивизионы с капитанскими нашивками и смогут спокойно обсуждать любой спорный эпизод с судьями, пересекая красную линию. Скорее всего, такой выбор лиги обоснован тем, что в день мастер-шоу голкиперов будут использовать в конкурсах больше прежнего. И это, безусловно, пойдет на пользу зрелищности.

Тройка Зарипов — Зиновьев — Морозов не выходила на лед в таком составе более 10 лет — с тех пор как в конце 2008 года Сергей Зиновьев рассорился с «Ак Барсом» с перебрался в московское «Динамо». Фото ak-bars.ru



Ну а после Мастер-шоу на льду «Татнефть Арены» состоится довольно масштабное событие с чисто хоккейной точки зрения — воссоединение знаменитой тройки Данис Зарипов — Сергей Зиновьев — Алексей Морозов. Это случится в матче между сборной Татарстана и ветеранами КХЛ, за которых сыграют Виталий Прохоров, Максим Сушинский, Алексей Яшин и действующий хоккеист Миро Аалтонен из «Витязя». Отметим, что тройка Зарипов — Зиновьев — Морозов не выходила на лед в таком составе более 10 лет — с тех пор как в конце 2008 года Сергей Зиновьев рассорился с «Ак Барсом» с перебрался в московское «Динамо».

Понаблюдать за строгим Билялетдиновым в компании знойной помощницы — звезды хоккейных ТВ-эфиров



Когда: в воскресенье, 20 января, в 16.00

Где: «Татнефть Арена»

Уже третий Матч звезд подряд пройдет в формате мини-турнира между сборными четырех дивизионов КХЛ. Дивизион Харламова возглавит Зинэтула Билялетдинов, а его помощником будет телеведущая «Матч ТВ» Дарья Миронова.

— Это может показаться странным, учитывая мою социально-рабочую активность, но по жизни я тоже закрытый человек, поэтому понимаю, какие территории открыты, а куда лезть не стоит, — рассказала Дарья перед Матчем звезд. — К любому можно найти подход, было бы желание. Я помню свое первое интервью с Билялетдиновым. Это было в Екатеринбурге перед трансляцией матча «Автомобилист» — «Ак Барс». Я заикалась, волновалась. Но говорить с ним оказалось комфортно и легко, он хороший собеседник, со временем я убедилась, что все не так страшно. В другой раз Зинэтула Хайдярович пришел на предматчевое интервью и сразу же сам спросил: «Сегодня будут каверзные вопросы?». Рассмешил меня. Просто нужно уважать, прислушиваться и быть смелее. Важно создать располагающую атмосферу и для тренера. Впереди плей-офф. Так что сейчас у всех время моральной перезагрузки и праздника.

— Как думаете, какой фронт работ Билялетдинов вам предложит? Готовы доносить тренерские идеи до легионеров?

— Даже если он поручит испечь чак-чак — я сделаю. Доверие такого почетного специалиста надо заслужить.

Дивизион Харламова возглавит Зинэтула Билялетдинов. Фото Максима Платонова

Любопытно, что Билялетдинов был тренером на самом первом Матче звезд в истории российского хоккея, который состоялся в 1999 году в Новокузнецке. Тогда он, правда, как тренер московского «Динамо» представлял Западную конференцию.

Перед стартом Мастер-шоу и Матча звезд на арене разыграют театральные представления, объединенные общей идеей праздника Сабантуй. Одновременно выступят несколько сотен артистов. В воскресенье зрители, пришедшие на арену, попадут в необычный театр, который превратит площадку в огромный экран, а арену и зрительские трибуны — в единое театральное пространство.

В фойе арены зрителей будет ждать около 15 различных зон активности. КХЛ для приведения «Татнефть Арены» в полный порядок понадобилось даже перенести домашний матч «Ак Барса» с «Торпедо», который был назначен на 15 января.

Андрей Лопата