Цифру в поле: сельское хозяйство избавится от человека

«Чем меньше людей, тем меньше рисков», на Гайдаровском форуме обсудили информатизацию АПК

Фото: Максим Платонов

Как совместная работа государства и бизнеса может изменить агропромышленный комплекс — об этом шла речь на деловом завтраке Гайдаровского форума. Цифровизация сельского хозяйства может повысить в разы производительность и сократить расходы. По мнению руководителей регионов, сейчас IT-решения каждый субъект внедряет отдельно и технологический разброс не способствует быстрому развитию отрасли. Представители сферы общественного питания заявляют, что сталкиваются с нехваткой продукции, что влияет на себестоимость. Подробности в материале «Реального времени».

Сельское хозяйство избавится от человека

«Если вы едите, то вы уже являетесь участником сельхозпроизводства», — обозначил важность темы заместитель председателя правительства Алексей Гордеев. По его словам, сельское хозяйство в России имеет большие преимущества, потому что это приватизированный сектор и здесь работает конкуренция.

— Предприниматели лучше знают, что сеять, как покупать и продавать, а государство должно максимально создать условия для бизнеса, — сказал Гордеев, открывая дискуссию.

Одно из условий развития — цифровизация сельского хозяйства, причем не на локальном уровне, когда отдельные производители внедряют новые технологии, а на глобальном. В ряде регионов прошел эксперимент по внедрению цифровых технологий в агропром, и их руководители подвели краткие итоги — производительность выросла в несколько раз. Один из пилотных регионов — Тамбовская область.

— Я полностью согласен с Алексеем Васильевичем, что по теме цифровизации есть жуткий технологический разброс, — сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Никитин рассказал, что в регионе создали карту земель сельхозназначения, есть проекты по созданию «умного» стада. Фото tambov.gov.ru



Никитин рассказал, что в регионе создали карту земель сельхозназначения, есть проекты по созданию «умного» стада с индивидуальной системой кормления и содержания каждого животного, полностью без участия человека:



— Когда на фермах были розовощекие доярки, больше было интереса, но цифровые системы призваны повысить качество молока и продление продуктивного срока животных. Отсутствие человека в процессах положительно сказывается на эффективности.

«Мы сократили сотрудников, но столкнулись с нехваткой высококвалифицированных инженеров»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что в регионе внедрили систему космического мониторинга полей:

— 10% пашни охвачено, и наблюдается высокий результат. «Родинское», которое входит в «КДВ-групп», как и некоторые другие наши хозяйства, благодаря IT-решениям урожайность сельхозкультур увеличило в 3 раза, а расходы ГСМ снизило на четверть.

Сергей Михайлов, генеральный директор ПАО «Группа «Черкизово», говоря об опыте своего предприятия, уточнил, что с внедрением цифровых технологий производительность труда выросла в 10 раз. Но прогресс приносит новые заботы.

— Цифровизация позволяет гарантировать качество — чем меньше людей, тем меньше рисков, к сожалению, это факт. По опыту запуска роботизированного завода в Кашире — мы сократили сотрудников, но столкнулись с острой проблемой нехватки высококвалифицированных специалистов — инженеров, которые способны поддерживать такую высокотехнологичную технику. Надо думать, как обучать таких специалистов, потому что нам нужно будет дальше двигаться по пути информатизации и без квалифицированных инженеров это невозможно, — отметил Михайлов.

У цифровизации сельского хозяйства есть обратная сторона медали — сокращение роли человека в производственных процессах приведет к оттоку жителей в города. Фото Максима Платонова

Темпы по цифровизации сельского хозяйства в России, по его словам, очень низкие. Россия в прошлом году закупила 200 роботов, в то время как Китай — 69 тысяч. У цифровизации сельского хозяйства есть обратная сторона медали — сокращение роли человека в производственных процессах приведет к оттоку жителей в города.

«Вызовы, с которыми сталкиваемся, — это сосредоточение мощностей в Центральной России и нехватка мощностей за Уралом»

В цифровизации сельского хозяйства в России заинтересованы транснациональные компании. Раиса Полякова, генеральный директор KFC (Россия), поделилась большими ожиданиями, связанными с российским АПК.

— У нас более 700 кафе по всей России, мы на 80% проводим закупки в России, мы поддерживаем доктрину национальной продовольственной безопасности, и нам нужно, чтобы на российском рынке была стабильная доступная продукция. Вызовы, с которыми сталкиваемся, — это сосредоточение мощностей в Центральной России, и нам категорически не хватает мощностей за Уралом. Вопрос себестоимости в АПК — это себестоимость нашей продукции и то, что мы готовы транслировать в цены для наших потребителей, — рассказала Полякова.

В поставках продукции из России заинтересованы в Китае.

— Мы приветствуем импорт продукции из России — это более экологически чистая и качественная, а иногда более вкусная продукция, — отметил представитель Союза китайских предпринимателей в России.

«Вопрос себестоимости в АПК — это себестоимость нашей продукции и то, что мы готовы транслировать в цены для наших потребителей», — рассказала Полякова. Фото hr-media.ru

Он предложил по примеру своей страны внедрять вертикальное сельское хозяйство. Правда, тут же усомнился, насколько актуально это для России, учитывая, что земли у нас гораздо больше, чем в Поднебесной. Еще одно его предложение — выращивать фрукты и овощи для китайской медицины.

— В китайской медицине каждый фрукт несет определенную функцию. Если проблемы с легкими, надо каждый день есть груши. Если с кишечником плохо — то банан. Для профилактики простуды — корень имбиря. Сейчас в Китае применяются большие данные — когда наступает весна, активизируется грипп, то сельхозпроизводители начинают выращивать больше имбиря. В этом плане это тоже будет полезно для вашего народа, — посоветовал представитель Китая.

— Вряд ли в России с бананами смогут помочь, — посмеялись участники дискуссии.

Чтобы не вкладывать в таблетки, надо вкладывать в чистую воду и еду

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что готов поступиться какой-то частью субсидий, которые выделяет федеральный центр на развитие АПК, ради глобальной задачи — оцифровки всех сельхозземель России.



— Если каждый эту задачу будет решать по-своему — это будет долго и некачественно, и не будет единого портала для тех, кто хотел бы заниматься сельским хозяйством в любой точке страны, — поделился мнением Клычков.

По его словам, цифровизация повысит продовольственную безопасность в стране, и привел в качестве примера опыт Финляндии: «Они не в таблетки вкладывали, как мы сейчас делаем, и не в оборудование, которое пытается определить, чем человек заболел, а давали чистую воду и продукты».