Игорь Ларионов: «Главный мотив для легионеров, играющих в России — финансовый»

Эксклюзивное интервью с 4-кратным чемпионом мира по хоккею с мячом и самым ценным новичком «Динамо-Казань»

Один из самых ярких нападающих русского хоккея Игорь Ларионов провел в Казани 8 противоречивых лет. Вместе с «Ракетой» в 2006-м он опустился на самое дно Суперлиги, а через пять сезонов вместе с «Динамо» завоевал все титулы в бенди и возглавил мировой клубный рейтинг. И вот спустя 6 лет четырехкратный чемпион мира вернулся в новое «Динамо-Казань» для того, чтобы провести многообещающий сезон — команда-открытие первенства идет на пятом месте, а сам бомбардир с 17-ю голами входит в топ-10 голеадоров чемпионата. Об этом и многом другом — в эксклюзивном интервью игрока «Реальному времени».

«Не считаю себя звездой»

— Фамилия «Ларионов», с одной стороны, распространенная, с другой, звездная. Знаменитая советская актриса Алла Ларионова, легенда российского хоккея с шайбой и один из самых умных форвардов в истории НХЛ, твой полный тезка, «профессор» Игорь Ларионов. А ты можешь назвать себя «звездой»?

— Мне кажется, в нашем виде спорта тяжело считаться «звездой» глобального масштаба. Другое дело — хоккеисты с шайбой или футболисты. Ну разве что в масштабе хоккея с мячом.

— Ты — многократный чемпион мира, был важным элементом клуба, который в 2011 завоевал все, что было возможно, возглавил рейтинг ФИБ и получил негласное название «Барселона» бенди». Пусть ваш вид пока не олимпийский, но он имеет глубокую историю, многочисленных поклонников.

— Уговорил. Но все же не считаю себя в русском хоккее «звездой». Для меня «звезды» — это такие игроки, как Свешников, Обухов, Ломанов, Максимов, Погребной. Это — настоящие «звезды», которые многого достигли, у них многому можно научиться. Давай я лучше еще поиграю, чего-то еще добьюсь и тогда обо мне и «звездности» моей карьеры можно будет судить более объективно.

— Ты родился в 1984-м. Читал в твоих интервью, что особой альтернативы русскому хоккею у тебя не было. Действительно так?

— Либо хоккей с мячом, либо лыжи. Я пошел по стопам отца, с детства он брал меня на стадион, я смотрел игры, потом стал сам тренироваться. Но вообще круг спортивных интересов был широким — зимой хоккей, летом футбол, баскетбол. Сейчас вся молодежь в компьютерах, гаджетах, а раньше мы все свободное время на улице проводили. Разные секции посещал, но главной командой Сыктывкара и республики был «Строитель» по хоккею с мячом.

— В 1982—1987 годах со «Строителем» плодотворно работал один из лучших тренеров в истории бенди Владимир Янко — он вывел клуб в Высшую лигу. Ты, по молодости лет, конечно, помнить его не можешь…

— Зато мой отец как раз под руководством Владимира Владимировича играл. Янко тогда собрал поколение молодых, и восхождение «Строителя» в элиту было связано именно с этим. Отец лет 10 точно выступал за «Строитель», по амплуа был полузащитником и бортовиком. Закончил довольно рано — травмы. В спорте, и в нашем виде, естественно, многое зависит от здоровья.

«Мой отец как раз под руководством Владимира Владимировича играл. Янко тогда собрал поколение молодых, и восхождение «Строителя» в элиту именно с этим было связано». Фото rusbandy.ru



— И все равно удивительно. Сложные погодные условия, огромные поля, но сколько же ветеранов в русском хоккее играют на высочайшем уровне. 47 лет Андрею Золотареву, 44 Сергею Обухову, 41 Кириллу Хвалько, 40 Сергею Шабурову, под 40 Сергею Ломанову. В чем причина такого долголетия — здоровье на морозе крепчает? Или дело в северном происхождении многих хоккеистов?

— Это все люди старой закалки. Отпечаток следов прежнего поколения. Сейчас уж таких долгожителей в нашей лиге не так много осталось, если разобраться, «штучный товар».

— Карьеру во взрослом бенди ты начал в родном «Строителе», где выступал с 2001 по 2004 год. И далее, в 20-летнем возрасте, ты переезжаешь в Казань. С чем это было связано?

— В начале 2000-х в клубе начались перебои с финансированием. Да и хотелось развиваться, попробовать себя в другом клубе. В республике поменялась верховная власть. Новому президенту Коми (тогда еще были президенты) хоккей с мячом был не так интересен, как его предшественнику Спиридонову. Вот тот наш вид любил — сейчас даже турнир его имени проводится. Он все делал для хоккея. У нас многое, если не почти все, зависит от интереса руководителей региона. Примеров, когда команда хорошо идет, прогрессирует, а потом «сдувается», множество, самые свежие — «Родина», «Зоркий». За месяц все может перевернуться в лучшую или худшую сторону. Отсутствие стабильности — это одна из главных проблем русского хоккея. Нет у нас такого стержня, чтобы команды жили — не тужили. Хотя денег-то на содержание клуба по хоккею с мячом требуется несопоставимо меньше, чем в баскетболе, волейболе, про футбол и хоккей с шайбой я и не заикаюсь.

— Ваш вид коммерчески малопривлекателен. Возможно, что-то сдвинется после увеличения числа крытых арен — там удобнее будет работать телевидению, соответственно, подтянется реклама. Как думаешь?

— Не уверен. Возьми Швецию — там и арены под крышей, и телевизионные трансляции. А проблемы с финансами есть даже в ведущих клубах — в том же «Сандвикене». Это еще при том, что не меньше половины игроков имеют полупрофессиональный статус — и играют, и одновременно работают.

«Почему забывают, что мы шли к чемпионству четыре сезона?»

— Некоторые болельщики «Динамо-Казань» считают «золотой» проект Янко в Казани искусственным — мол, набрали звезд, пригласили звездного тренера, «забили» на местных воспитанников и взяли титул. Повторения такого варианта они не хотят.

— Мы же шли к чемпионству не один год. В 2009-м завоевали бронзу, на следующий год серебро и Кубок России и только на третий сезон взяли Кубок мира и титул. Мы совершали восхождение постепенно, а на сезон, ставший в итоге чемпионским (2010/11, — прим. ред.) усилились точечно — не более пяти человек. Да это в принципе невозможно — взять команду, которая где-то плетется, вбухать денег, пригласить «суперигроков» и с ходу взять золотые медали. Мы стали первыми на четвертый сезон, почему об этом забывают?

— Какова была роль Янко в том достижении?

— Думаю, решающая. На первом месте психология. Он знает каждого своего игрока и с каждого требует то, что он в нем видит. Ему неважно, звезда перед ним или начинающий дебютант — с каждого он требует, чтобы человек выполнял свою работу. Ко всем относится одинаково. Он давал шансы тому же Дениске Артюшину, не ущемлял местных, каждый у него при должной работе мог проявить себя.

«Мы же шли к чемпионству не один год. В 2009-м завоевали бронзу, на следующий год серебро и Кубок России и только на третий сезон взяли Кубок мира и титул». Фото sportsreda.ru

«Не уехал бы Колесов на Дальний Восток, история могла развернуться по-другому»

— Давай подытожим. Другого варианта, кроме «динамовского», спасти хоккей на высшем уровне в Казани не было?

— К моменту прихода «Динамо» команду содержала только администрация Советского района. Именно ее главе Альберту Камалееву принадлежит заслуга найти возможности возродить хоккей в городе. Он из последних сил пытался сохранить команду. Провели в Дербышках чемпионат мира, а весной 2006-го упали на последнее место. У самого Камалеева обострились проблемы со здоровьем — сезон 2005/06 стал самым тяжелым. На счастье, пришел Николай Колесов (тогда директор завода «Элекон», — прим. ред.) Это дало хороший толчок, столько народа стало на матчи ходить, во время игр проводились различные розыгрыши. Были даже розыгрыши машин. Настоящий ажиотаж возник! Команда продолжала называться «Ракета», и, в принципе, останься Николай Александрович и его предприятие спонсором, история могла повернуться по-другому.

— Но он уехал губернатором на Дальний Восток…

— Да. И произошло то, что произошло. Помню, был разговор, что Колесов 10 лет будет спонсировать команду. Но это все из области «что было бы, если бы...» Мы, кстати, с женой Венерой не так давно рассуждали на тему, как развернулись бы события, останься Колесов генеральным спонсором клуба. Да, чуть не забыл, когда в клуб пришли Самаренкин и компания, команду сразу не переименовали — еще год она носила название «Ракета».

«На первой же тренировке в сборной подумал — куда они так быстро бегут?»

— Хочу расспросить тебя о карьере в сборной. Твой первый чемпионат мира прошел в Москве в 2010-м. В драматичном финале вы проиграли шведам после счета 5:5 в основное время за счет правила «золотого» гола. Вспомни свои ощущения.

— Тот злополучный гол забил Моссберг. Главным тренером был Сергей Иванович Фирсов, Андрей Стук был его помощником. Я попал в первую команду страны сразу — в юниорские и молодежные сборные никогда не привлекался. Вообще, от самого попадания в сборную, и тем более когда отобрался на главное соревнование сезона, эмоций очень много. Тяжело, огромная ответственность. Помню, вышел на первую тренировку, когда готовились к чемпионату мира, а в составе что ни имя, то легенда — Свешников, Обухов, Ломанов. Как только они побежали, подумал: куда они так быстро бегут? Было очень тяжело — скорости, мышление, уровень совсем другой, нежели в клубе. Постепенно втянулся, и первый же чемпионат мира в Крылатском оказался очень интересным. Обидно упустив золото, были очень расстроены. Зато на следующий год в Казани отыгрались.

— Твой первый титул со сборной?

— К ЧМ-2011 я подходил более подготовленным. Тем более он проходил на родном казанском льду. Правда, не совсем на родном, на этот раз, в отличие от первенства 2005-го, группа «А» свои матчи проводила не на привычном льду «Ракеты», а на «Трудовых резервах». Но все равно дома. Да и сезон шел у нас с «Динамо» отличный — мы до этого уже выиграли Кубок мира.

«Решающую роль в противостоянии Россия — Швеция играет психология»

— Бытует вполне обоснованное мнение, что чемпионат мира по хоккею с мячом проводится ради схватки между двумя законодателями мод в бенди — Россией и Швецией. Перед началом чемпионата вы изначально настраиваетесь на то, что решающая игра, за редким исключением, будет как раз с главным конкурентом?

— Как раз в 2011-м все получилось по-другому. Мы начали с американцами, а потом проиграли финнам, которые до этого уже победили шведов. Может, и проиграли мы финнам, потому что уже понимали, что финала Россия — Швеция не будет. В последней игре группового этапа обыграли шведов (я сделал дубль), а через день уже опять играли с ними в полуфинале. Ну а то, что было потом, ты помнишь — убедительная победа 6:1 в матче за золото над Финляндией.

«Болельщики приезжают на чемпионат мира прежде всего ради встреч Швеция — Россия. Так же готовятся к встрече с нами и соперники, поэтому всегда идет серьезная борьба». Фото dvnovosti.ru



— Все равно, большинство финалов играются между россиянами и шведами. Не возникает желания поберечь себя, может, даже «поддаться», чтобы потом показать свою лучшую игру именно в решающем поединке?

— Этого не бывает, и таких установок наставники не дают. Все и на групповой матч выходят с полным настроем. Во-первых, это делается для болельщиков — они ведь приезжают на чемпионат мира прежде всего ради встреч Швеция — Россия. Так же готовятся к встрече с нами и соперники, поэтому всегда идет серьезная борьба.

— В чем основная сила шведского хоккея?

— У них другой стиль игры. Но главное — большинство игроков прекрасно обучены и индивидуально сильны. В принципе, и в нашей сборной все игроки индивидуально сильные, так что в нашем с ними противостоянии решающую роль играет психология.

— Шведы часто используют дальние навесные передачи. Или это стереотип, два стиля смешиваются?

— Так они не просто делают навесы ради навесов. Они держат мяч, высматривают у соперника слабые зоны и отправляют туда передачи.

— Мы в России тоже часто делаем длинные верховые пасы, но это больше от погодных условий — когда снег заметает, играть внизу становится невозможно. Так?

— Примерно (смеется). Либо снег, либо лед плохой. В Швеции же таких проблем нет, так что там навесы — это чисто тактика. Тактически они очень сильны. Другой их козырь — доскональное выполнение тренерских требований.

«Главный мотив для легионеров, играющих в России — финансовый»

— Чему вы учились у тех шведов, которые играли с тобой и твоими партнерами в «Динамо»?

— Конечно, у каждого сильного игрока есть что взять. Лаакконен, Нильссон, Мюрен, Эсплунд — для них в хоккее не было секретов, индивидуально очень сильные мастера. Да и потом, это же интересно — чему-то учиться, сам развиваешься.

— Российский быт легионеров не шокировал?

— В нашем виде спорта игроки весьма непритязательны. Они играли в хорошем клубе, жили в комфортном городе, быт был налажен, дальние перелеты их не пугали. Не замечал, чтобы им приходилось особенно тяжело или они были чем-то недовольны. Вот если, наверное, легионер играет где-нибудь в Хабаровске, с учетом частых дальних полетов ему приходится тяжелее. Особенно с учетом того, что в своей Скандинавии он на матчи на автобусе ездит.

— За пределами игр и тренировок шведы и финны кучковались между собой?

— У нас было много совместных командных мероприятий. Клуб организовывал пейнтбол, картинг, так что скучать было некогда и корпоративный дух все время поддерживался.

— Русский никто из них не учил?

— Сами Лаакконен. Он и его соотечественник Петтери Лампинен почти все понимали, сложности у них были только с выражением своих мыслей по-русски. Это неудивительно — тот же Сами проиграл в России в общей сложности не менее 10 лет.

— Как думаешь, главное для легионеров при выборе решения поиграть в России — финансовая составляющая?

— В первую очередь. Спортивная жизнь не очень долгая, и каждый хочет извлечь из нее по максимуму. Понять это можно, так же происходит и в футболе и в других видах. Тем более что в хоккее с мячом сумасшедших денег не заработаешь.

«Сами Лаакконен и его соотечественник Петтери Лампинен почти все понимали, сложности у них были только с выражением своих мыслей по-русски. Это неудивительно — тот же Сами проиграл в России в общей сложности не менее 10 лет». Фото wikipedia.org

— Ты много забивал на чемпионатах мира, но в финальных матчах не отличился ни разу. Почему?

— На некоторых чемпионатах в финалах у меня было мало игрового времени. А вот в Венерсборге играл много, но не повезло, помню, в штангу попал. И еще моменты были, должен был забивать. Пожалуй, это был мой единственный финал, когда имел столько моментов и реально мог забить самим шведам, да еще у них дома. Не сложилось, но радость от победы заслонила собой все остальное. Вот если бы проиграли, было бы намного обиднее.

«Если бы не травмы лидеров, с «Волгой» могли бы дойти минимум до полуфинала»

— Переход из «Родины» в «Волгу» был вызван теми же материальными причинами?

— В Кирове начались тяжелые времена, пошли задержки по зарплате по полгода, а в Ульяновске всерьез взялись за подъем команды и развитие хоккея. Построили крытую «Волга-Спорт-Арену», губернатор лично уделял большое внимание клубу. Когда я впервые туда попал, просто обалдел от инфраструктуры: выходишь из раздевалки на лед — ничего не мешает. Лед отличный, освещение отличное, ветер и снег не страшны. Тренироваться и играть в таких условиях дорогого стоит, жаль у нас еще мало подобных арен.

— Почему многообещающий проект «Волга» не сработал? Условия, деньги, отличный состав, на Западе вы вообще сильнее всех были…

— В прошлом сезоне наш единственный шанс был забраться повыше в таблице в «регулярке». До нового 2018 года мы шли неплохо, на третьем месте. Команда была хорошей, но нас здорово подкосили травмы. Все лидеры к январю сломались, и стараний способной молодежи не хватило. Они молодцы, но на плей-офф нам не хватило длины скамейки. А цель была высокая — как минимум полуфинал. И не вмешайся объективные обстоятельства, шансы на ее достижение у нас были. А так встретились в первом раунде с «Кузбассом» — дома выиграли, а в гостях дважды проиграли и выбыли из плей-офф.

— А предпосылки к тому, что произошло с «Волгой» после сезона, были? (по окончании чемпионата 2017/18 команде резко сократили финансирование, сделав упор почти исключительно на воспитанников собственной школы, — прим. ред.)

— Никаких. Даже слухов таких не было. Небольшие задержки по зарплате были, и сейчас еще долг висит за два месяца, но ничего не предвещало того, что случилось. Команду отправили в отпуск, на этот сезон провели неплохую селекцию. Самое обидное, что дотянули до последнего — мы вышли из отпуска, начали готовиться к сезону, и нам говорят: бюджет урезают. Ну сказали бы в апреле-мае. А что делать ребятам в такой ситуации, когда заявки клубов практически полностью заполнены, команды укомплектованы. Даже если ты найдешь новую команду, условий, которые ты бы хотел, никто тебе не предложит. Радуйся, что вообще куда-то позовут. Висят долги и продолжают висеть.

«При выборе клуба Казань всегда была для меня в приоритете»

— Как с тобой разрешилась ситуация?

— Когда узнали, я получил три-четыре предложения. И когда поступило предложение из Казани, мы решили, что этот сезон проведу здесь — здесь дом, здесь дочки выросли, младшая в первый класс в этом году пошла. Валерий Юрьевич Носов (директор ХК «Динамо-Казань», — прим. ред.)позвонил и сказал — впервые за последние годы в клубе стабильность с финансированием, складывается неплохая команда, предложил прийти на год, а там видно будет. Встречались и с Салаватом Гайсиным, курирующим клуб от совета «Динамо», увидел желание руководства вновь создать сильный клуб. И не сомневался в правильности выбора.

«Когда поступило предложение из Казани, мы решили, что этот сезон проведу здесь — здесь дом, здесь дочки выросли, младшая в первый класс в этом году пошла». Фото vk.com/dynamokazan



— А если бы тебя, к примеру, позвали в чемпионский «СКА-Нефтяник» на гораздо большие деньги?

— Не буду скрывать, что условия контракта — немаловажный фактор. Если бы предложение поступило, я бы его рассмотрел. Но для нас с женой комфорт, знакомый, почти родной город имели не менее важное значение. Я знал и многих ребят, тех же Темникова, Обухова, Артюшина, с которым вернулись сюда вместе, главного тренера Фирсова (бывшего главного тренера «Динамо-Казань», — прим. ред.) по сборной, у меня в Казани была своя (и счастливая) история. Так что Казань для меня всегда была в приоритете. Я особо никогда не гнался за деньгами. Главное — чтобы было комфортно мне и моей семье, а в Казани все в этом плане налажено — и быт, и родные. Дом, как говорится, есть дом. Но любые предложения всегда интересно рассмотреть.

«Главная черта Хандаева — требовательность»

— Казанское «Динамо» — главное открытие чемпионата первого круга. Можешь сравнить тренировки нового наставника казанской команды Ильяса Хандаева с «Волгой», «Родиной», с тем же «Динамо» при Янко?

— Дело, наверное, не только и не столько в нюансах тренировочного процесса — здесь у Ильяса Игоревича принципиально другого в сравнении с тем, что я наблюдал у других наставников, с которыми работал, нет. Начну с того, что еще успел поиграть против Хандаева как вратаря. Он специалист молодой и при этом очень требовательный. Требовательность — его главная черта. Когда он пришел в команду после предварительного этапа Кубка России и мы поехали на сбор в Ульяновск, он сказал, что мы находимся в не очень хорошей форме и нам предстоит большая работа. Ребята, сказал он, придется потерпеть. Он требует по максимуму от каждого не только в игре, что естественно, но и на тренировках.

— Когда во время игры он постоянно курсирует вдоль бровки, вы его замечания и подсказки слышите?

— Если на дальней стороне поля, то нет. Если рядом, то да. Он живет игрой и в определенной мере это помогает нам, мы же, в отличие от него, не можем уследить за всей картиной происходящего на льду.

«Никакого «сплава» Сергея Фирсова на этапе Кубка России не было»

— Ты упомянул этап кубка в Ульяновске, после которого, собственно, и произошла замена Фирсова на Хандаева. Вы элементарно стояли, не бежали. Скажи откровенно, вы не «сплавляли» главного тренера?

— Да нет, конечно. Согласен, ни у кого ничего не получалось, игры не было ни впереди, ни сзади. У меня в том числе. Еще и снесли меня болезненно во втором матче с «Зорким», но это не отговорка. Сейчас даже тяжело объяснить, в чем была причина. Может оттого, что перед турниром совсем немного успели позаниматься на большом льду. Не чувствовалось легкости, вся команда выглядела ужасно. Не знаю, может тренировочный процесс не так был смоделирован. С другой стороны, задача обязательно выйти в финальный кубковый этап перед нами не ставилась. Надо еще добавить, что команда, по сравнению с прошлым сезоном, обновилась более чем наполовину.

— Да, обновилась, но по сравнению с предыдущими тремя-четырьмя годами «Динамо» образца 2018 года по составу сильнее. Обухов, вы с Артюшиным, Бедарев, Тюко — классных игроков можно назвать не одного-двух.

— Сергей Иванович на кубке хотел всех посмотреть в деле, бывало, мы в двух таймах играли поначалу почти что разными составами. Это, возможно, тоже сказалось — при таком подходе трудно решать какие-то серьезные задачи. А сейчас у нас есть основная обойма.

«Начнешь думать о том, как сохранить победный счет, — соперник обязательно накажет»

— Хандаев — максималист? Я зашел в раздевалку после вырванной вами буквально на жилах победы над «Сибсельмашем» и услышал, как он распекает кого-то из защитников.

— Для него нет неприкасаемых. Он и на Обухова может прикрикнуть, и на меня. Считаю, что требовательность, свойство высказать замечания в лицо, а не за глаза — очень хорошая его черта. Он, начиная с тренировок, не просто высказывает претензии по исполнению того или иного элемента, а объясняет все в понятной форме.

«Для Хандаева нет неприкасаемых. Он и на Обухова может прикрикнуть, и на меня. Считаю, что требовательность, свойство высказать замечания в лицо, а не за глаза — очень хорошая его черта». Фото vk.com/dynamokazan



— Ты сам хорошо вошел в чемпионат. Забиваешь, пасуешь, уже были и покер, и хет-трик. Получаешь много времени на льду.

— Всегда хорошо начинать с голов, это придает уверенности.

— Рамиль Ибрагимов — пока не помощник в атаке?

— У него долгий процесс восстановления после болезненной травмы. Ильяс Игоревич подводит его к тому, чтобы восстановить форму постепенно. Он получает свое время, играет и за «Динамо-2», и за основную команду начал.

— А когда он полностью восстановится?

— Посмотрим. Наша модель — игра в одного нападающего. Бывает, им являюсь я, бывает, Серега Обухов на острие. Тренерский штаб будет решать. Но это же хорошо, когда есть из кого выбрать, кем подменить.

— Обухов тоже проводит отличный сезон?

— Если еще и на возраст его посмотреть (улыбается). Можно позавидовать такому долголетию. Его опыт и подсказки помогают во время игры.

— Вам ставилась официальная задача перед чемпионатом?

— Попасть в плей-офф, а далее не конкретизировалась. Но, как известно, аппетит приходит во время еды.

«Не нужен хоккею с мячом скандальный пиар»

— Ты слышал разговоры, что Казани могут дать право проведения чемпионата мира в 2022-м году при условии возведения закрытой арены?

— Я очень надеюсь, что в таком спортивном городе, как Казань, эта арена будет построена. Климат меняется, без льда и условий для спортсменов и зрителей, которые можно создать только под крышей, прогресса в русском хоккее быть не может. Считаю, что в Казани арену надо строить комплексную — и для хоккеистов, и для конькобежцев — им тренироваться здесь негде.

— А мне что-то скучновато стало без скандалов в нашем хоккее. Раньше как было — то по 20 мячей в свои ворота забивают, то Сергей Иванович Ломанов судей костерит, то судьи грозят уйти в собственную ассоциацию…

— И тогда хоккей попадает на Первый канал. Да нет, такой, с позволения сказать, пиар не нужен. Сейчас в чемпионате все идет нормально, в лучшую сторону меняется судейство. Нет предвзятости, грубых ошибок. Пусть о хоккее с мячом узнают больше не благодаря скандалам, а благодаря успехам клубов и сборных, введению в строй таких красавцев-стадионов, как в Красноярске.