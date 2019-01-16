Спасти Сянино. В Удмуртии жители вновь выступили против строительства полигона ТКО

Участники публичных слушаний в Глазове опасаются загрязнения подземных вод

В удмуртском Глазове прошли публичные слушания на тему строительства полигона ТКО, против которого выступают местные жители. Располагаться он будет близ Сянинского месторождения подземных вод, что может привести к загрязнению основного источника питьевой воды для города и района, полагают жители. Общественность выступала против строительства полигона и в 2017 году, тогда ее мнение поддержал недавно назначенный врио главы Удмуртии Александр Бречалов. Тем не менее инициатор проекта отказываться от планов не намерен и утверждает, что никакого вреда окружающей среде полигон не нанесет. Подробности — в материале «Реального времени».

Спасти рядовое Сянино

В администрации города Глазова на севере Удмуртии прошли публичные обсуждения, на которых были представлены предварительные оценки воздействия строительства и эксплуатации полигона ТКО в районе деревни Карасево Глазовского района. В них приняли участие 294 человека, зал администрации был полон, многим пришлось стоять позади и по бокам.

Тема строительства полигона вот уже несколько лет вызывает бурное обсуждение. Общественность опасается, что появление этого сооружение близ так называемого Сянинского месторождения подземных вод приведет к загрязнению основного источника питьевой воды для целого ряда населенных пунктов, в том числе Глазова с населением около 100 тысяч человек. Некоторые участники обсуждения пришли с табличками «Спасем Сянино».

С обственно оценку рисков от строительства полигона представил Марат Ахметзянов из ООО «Агентство природоохранных технологий». Она готовилась по заказу инициатора проекта — глазовского ООО «Экосмарт». По словам Ахметзянова, в данном случае возможно лишь минимальное локальное влияние на окружающую среду при полном соблюдении природоохранных мероприятий.

— Строительство подобных объектов влечет определенный риск воздействия на окружающую среду. Но мы понимаем, что современные полигоны ТКО — это не стихийные свалки, не так, что завозится мусор и образовывается свалка. Полигон представляет собой сложное инженерное сооружение, где осуществляется организованное контролируемое размещение отходов с соблюдением всех технических требований и санитарных норм, — отметил Ахметзянов.

Зал администрации был полон, многим пришлось стоять. Фото gorodglazov.com



По его словам, при строительстве полигона, «естественно, будет шум от работы техники и собственно выхлопы от нее». Однако ответа на интересующий общественность вопрос о влиянии на подземные воды участники обсуждения от представителя проектной организации не услышали. Выступление Ахметзянова много раз прерывалось выкриками из толпы о том, что он говорит очевидные и не столь важные вещи.

Без четких границ и на короткое время

В итоге слово взяла председатель некоммерческого партнерства «Ижевский экспертный клуб» Татьяна Шестакова, которая сообщила, что ее общественная организация изучила представленный отчет, а ее представители приняли участие в совещании по этой теме в правительстве Удмуртии. По словам Шестаковой, в отчете якобы имеются нарушения земельного и лесного законодательств, а также по вопросам, курируемым Роспотребнадзором. Она отметила, что новый полигон ТКО нужен Глазовскому району, но есть возможность перенести его в другое место.

Слово она передала своему коллеге по организации Андрею Светикову, который в Удмуртии больше известен как политтехнолог. Вопросы у него возникли к границам полигона, которые, по его словам, четко не установлены, а потому нет возможности определить точное расстояние до протекающей рядом реки Жабы и жилой застройки. При этом сам по себе обсуждаемый участок подозрительно небольшой.

— Рассматриваемый нами участок является так называемой первой очередью полигона. Если вы откроете публичную кадастровую карту, вы увидите, что границ нет. В ЕГРН написано, что площадь определена с точностью 10 процентов. Застройщики знают, что они ходят по лезвию ножа. Исходя из моего опыта, я полагаю, они планируют расширить полигон. Этого двухгектарного участка хватит на 1,5—2 года, — отметил Светиков.

По словам Светикова, границы полигона четко не установлены, а потому нет возможности определить точное расстояние до протекающей рядом реки Жабы и жилой застройки. Фото glazovlife.ru

По словам Светикова, в окрестностях уже якобы ведется вырубка леса для новой очереди полигона. Строительство полигона, который может эксплуатироваться лишь в течение 2-3 лет, нецелесообразно, считает он. При этом он не исключил, что продлевать его жизнь могут за счет «случайных» пожаров на полигоне.

Он добавил, что располагать такие объекты на участках с подземными ключами и на песчаных почвах нельзя. Существуют некие претензии к технологии, которая будет применяться на полигоне касательно образующегося фильтрата. Кроме того, по словам Светикова, у компании якобы есть проблемы с лицензией и нет опыта эксплуатации подобных сооружений.

В документации инициатора проекта указывается, что вред почвам и подземным водам нанесен не будет. Представитель «Экосмарта» на обсуждениях присутствовал, однако выступать и отвечать на вопросы отказался. Однако ранее озвучивалась позиция, что полигон будет находиться на значительном расстоянии от источника подземных вод и скважин, а общественная дискуссия искусственно подогревается людьми, которые не являются в этой сфере специалистами.

Собственно, участники обсуждения были явно не на стороне организатора полигона, один из них в своем коротком выступлении даже вспомнил слова Карла Маркса о капиталистах, которые пойдут на любое преступление ради сверхприбыли.

Отменили, но на время

Депутат Глазовской городской думы Константин Ращепкин попросил комиссию учесть голоса 12 тысяч жителей, подписи которых были собраны еще в 2017 году. Именно тогда конфликт вокруг Сянино достиг апогея. В марте 2017 года тогдашний председатель правительства Удмуртии Виктор Савельев заявил, что вариант строительства полигона в этом месте отвечает экологическим требованиям, допустил, что компромисс с населением нужно искать, но подчеркнул, что «ситуацию немножечко подкручивают».

Константин Ращепкин попросил комиссию учесть голоса 12 тысяч жителей, подписи которых были собраны еще в 2017 году



С назначением Александра Бречалова врио главы Удмуртии в апреле того же года местные активисты надеялись, что новое руководство остановит уже начавшийся процесс строительства. И действительно, в мае, за 4 месяца до выборов, Бречалов разместил в твиттере пост: «С учетом мнения 12 тысяч жителей, решено отменить строительство полигона ТКО в Глазовском районе».

В августе 2017 года появилось решение Первомайского районного суда Ижевска о признании незаконными заключений государственных экологических экспертиз по проекту полигона в Глазовском районе. В нарушение закона в представленных на экспертизу документах не содержались материалы общественных обсуждений с гражданами результатов оценки воздействия полигона на окружающую среду, а также проектной документации. Также там не были представлены документы, подтверждающие соблюдение запрета на строительство в границах водоохранных зон. В связи с этим и проводились нынешние общественные обсуждения.

Позиция главы района

Сейчас в Глазовском районе имеется другой полигон ТКО — «Эколог», однако он не был включен в Государственный реестр объектов размещения отходов, а поэтому мусор теперь принимать не может. В конце прошлого года председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что, благодаря изменениям в федеральное законодательство, этот полигон и два других все-таки удастся включить в территориальную схему размещения отходов в 2019 году.

Пока же мусор везут на пять полигонов, что и объясняется довольно высоким тарифом на вывоз ТКО, который начал действовать с этого года — 98,48 рубля для жителей многоквартирных домов и 95,20 рубля для жителей частного сектора.

Однако будет ли в итоге строиться новый полигон в районе Карасева, который вызывает столь серьезные споры, или для него найдется другое место — пока не понятно. Понятно лишь, что подобному соседству не будут рады жители любого населенного пункта. Для решения этого вопроса планируется создать рабочую группу.

«Я уверен и я надеюсь, и я хочу, чтобы Глазовский район не был полигоном», — сказал Сабреков

В конце обсуждения прокомментировать ситуацию попросили главу Глазовского района Вячеслава Сабрекова, который начал с общих фраз, так что его несколько раз перебивали жители.

— На таких общественных слушаниях решается наше благополучие. Я очень надеюсь, что все ваши предложения были записаны. Я ведь не против вас, а за то, чтобы были публичные обсуждения, легитимные, — начал глава района.

— Так вы за или против, ответьте на вопрос, — прокричала женщина из зала.

— Все ваши предложения учитываются, и я уверен, что против вас, населения, живущего в том числе в Глазовском районе, никто не пойдет. Я уверен и я надеюсь, и я хочу, чтобы Глазовский район не был полигоном, — сказал Сабреков.

На слушаниях присутствовал и новый глава Глазова Сергей Коновалов, которого также просили высказаться, однако и он выступать не стал.