Обвиняемым в хищении муниципальных земель в Салмачах и Куюках зачитали обвинение

Пока оставшиеся четыре фигуранта дела коротали время в суде за разговорами, пятый попросился на работу

В Приволжском суде Казани начался процесс по уголовному делу о хищении муниципальных земель в Куюках и Салмачах на 42,8 млн рублей. Пока было зачитано обвинительное заключение и допросили двух потерпевших — представителей исполкомов Пестречинского района и Казани. Корреспондент «Реального времени», присутствовавшая на заседании, стала свидетелем того, как обвиняемые в хорошем расположении духа за разговорами проводили время в суде, а один из них с помощью своего адвоката безуспешно попытался добиться разрешения судьи выйти на работу. Подробности — в нашем материале.

В суд с хорошим настроением

На скамье подсудимых за нелегальный увод 32 участков в Куюках и Салмачах, оцененных в 42,8 млн рублей, находятся пятеро мужчин — Денис Якимов, Ленар Закиров, Андрей Бойко, Рустам Гасанов с погашенной судимостью за грабеж и Руслан Хабибуллин. По версии следствия, организаторами группы выступили Якимов с Закировым. Сейчас всех фигурантов дела обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой. И если у Хабибуллина в уголовном деле всего два эпизода с мошенничеством, а у Гасанова четыре, то у Закирова с Якимовым целый букет, включающий другие статьи — отмывание группой лиц денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Подробнее об этом деле «Реальное время» писало. Напомним лишь, что, по версии обвинения, мужчины выстроили схему массовой распродажи муниципальных земель в обход бюджета и по сниженным ценам. Они выбирали приглянувшийся свободный участок, рисовали на него подложную выписку из хозяйственной книги либо решение об отводе конца 90-х годов. После этого участок ставился на кадастровый учет и собственник оформлял право собственности по дачной амнистии.





Потерпевшими по делу стали исполнительные комитеты Пестречинского муниципального района и Казани



Сейчас судебное разбирательство по уголовному делу на стадии допроса свидетелей. Все подсудимые находятся под домашним арестом. В суде журналисту мужчины не удивились и, будучи в хорошем расположении духа, спрашивали о вызванном интересе к их делу и невозмутимо общались друг с другом.



Потерпевшими по делу стали исполнительные комитеты Пестречинского муниципального района и Казани. Их представители сегодня и отвечали на вопросы прокуратуры и защиты.

Представитель Пестречинского исполкома Светлана Павлова пояснила, что по упрощенной системе участок оформляется по выписке из сельскохозяйственной книги, минуя органы местного самоуправления, что и было сделано.

Обе стороны потерпевших заявили, что о противоправных действиях им стало известно лишь в ходе предварительного следствия. Представитель исполкома Казани Василя Шамсутдинова отметила, что только после знакомства с материалами дела они узнали, что регистрация на земли осуществлялась на основе подложных документов.

Представитель исполкома Казани отметила, что только после знакомства с материалами дела они узнали, что регистрация на земли осуществлялась на основе подложных документов



Подсудимый хочет на работу

На этом заседание могло бы закончиться, но защитник Андрея Бойко Вадим Карпеев выступил с ходатайством — приобщив к делу характеристику с места работы, он попросил изменить своему клиенту меру пресечения. Со слов защитника, у обвиняемого нет средств к существованию и он хочет вернуться на работу. До ареста подсудимый работал наладчиком станков в АО «Теплоконтроль».

— Данное АО «Теплоконтроль», по крайней мере, в советские времена являлось военным заводом, режимным объектом. Там до сих пор сохранилась пропускная система, табели, в которых отмечают, когда человек приходит и когда уходит. Хочу отметить, что мой подзащитный в апреле 2019 года будет находиться под арестом целых два года. На данный момент он испытывает серьезные финансовые затруднения, — обратился к суду адвокат.

Пока 46-летний мужчина сидел дома, у него, ко всему прочему, ухудшилось здоровье.

— У него серьезно ухудшилось состояние здоровья — он болеет астмой. Уже четыре или пять раз он вызывал скорую помощь, — продолжил Карпеев.

Поскольку в Уголовно-процессуальный кодекс были внесены изменения, в результате которых появилась новая мера пресечения — запрет на определенные действия, адвокат просил изменить домашний арест на нее.

— Я считаю, что она фактически ничем не отличается от меры пресечения в виде домашнего ареста. Отличается только тем, что мой подзащитный может в определенное время покидать свое место жительства, не прогуливаться два часа вокруг дома, а действительно ходить на работу, тем самым улучшить свое состояние здоровья и состояние здоровья своих близких, поскольку оно тоже оставляет желать лучшего, — убеждал защитник.

До ареста Андрей Бойко работал наладчиком станков в АО «Теплоконтроль»



Потерпевшие и свидетели по уголовному делу на этом предприятии не работают, отметил адвокат, а пропускная система позволит отслеживать время прихода и ухода на работу. Помимо запрета на определенные действия, Вадим Карпеев попросил для своего клиента ограничения по выходу из дома — с 18.00 до 05.00.

— Я тоже прошу, чтобы мне разрешили на работу пойти. Также еще раз укажу, что там имеется пропускная система на проходной и там отмечается, когда ушел, когда пришел, все это будет зафиксировано. А в связи с тем, что я проживаю в Орловке, прошу время на дорогу. А работает завод с 7.00 до 16.00, — с надеждой в голосе объяснил сам подсудимый.

Однако этих доводов не хватило для удовлетворения ходатайства. Андрей Бойко, как и другие фигуранты дела, останется под домашним арестом, несмотря на бедственное финансовое положение.

С мошенничеством, но не групповым

Во время перерыва его напарники не падали духом и в шутку предлагали корреспонденту «Реального времени» интервью, настаивая, что инкриминируемые преступления совершали не организованно — группой лиц, а каждый по отдельности. Поэтому, собственно, и вину свою они признают лишь частично.