«Сейчас у чиновников пустяковые критерии оценки, которые ни на что не влияют»

В администрации главы Удмуртии создается подразделение, которое займется внедрением проектного управления в министерствах

В структуре администрации главы и правительства Удмуртии создается управление организации проектного управления. Проектный офис будет состоять из восьми сотрудников, которые займутся в том числе внедрением элементов проектного управления в министерствах и ведомствах региона. Однако некоторые эксперты полагают, что это может привести к внутренним конфликтам и нежеланию чиновников подстраиваться под задачи извне. Подробнее — в материале «Реального времени».

Проектный офис

На днях на сайте правительства Удмуртии было опубликовано положение о создаваемом в структуре администрации главы и правительства региона управлении организации проектного управления. Исходя из текста этого документа, можно сделать вывод, что проектный офис, о котором так много говорили глава республики Александр Бречалов и первый зампред правительства Александр Свинин, наконец, выделен в отдельную структурную единицу, которая будет включать восемь сотрудников.

— Управление создано как структурное подразделение администрации главы и правительства Удмуртии. До этого момента проектный офис функционировал при Министерстве экономики региона, — рассказал «Реальному времени» Александр Свинин. — В задачи подразделения входит развитие проектно-ориентированной системы управления в регионе в рамках реализации национальных проектов, в том числе выполнение показателей результативности. Мероприятия проводятся в рамках Указа президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Удмуртия является одним из лидеров среди субъектов страны по количеству заявок на участие в федеральных проектах. Республика подала заявки по 50 проектам из 67.

Формирование проектного офиса при Министерстве экономики началось еще в первые месяцы 2017 года при прошлом руководстве республики. Курировала эту тему в ведомстве Мара Шатова, занимавшая тогда пост замминистра. После прихода в Удмуртию команды Александра Бречалова последний передал эти вопросы под ответственность Александра Свинина, который в то время был его советником. В Минэкономики проектный офис курировал министр Михаил Тумин, также было сформировано управление проектного управления и развития моногородов, которое возглавила Анна Верхотина.

Теперь проектное управление переходит в ведение руководителя администрации главы и правительства УР Сергея Смирнова.

Александр Свинин: «В задачи подразделения входит развитие проектно-ориентированной системы управления в регионе в рамках реализации национальных проектов». Фото udmurt.ru



«Люди понимают, что приходят туда реализовать конкретный проект»

Основными функциями создаваемого подразделения, согласно положению, является, в частности, консультирование исполнительных органов власти по вопросам организации проектного управления, рассмотрение и согласование проектных инициатив и региональных проектов, организация проектных команд. При этом оно будет контролировать реализацию этих проектов и разрабатывать критерии оценки участников проектной деятельности, а также систему мотивации.

Управление может привлекать на договорной основе представителей научно-исследовательских, технологических, консультационных и других организаций. Собственно проектный офис должен активно взаимодействовать с министерствами и ведомствами, чтобы и там развивались элементы проектного управления.

Как отмечают эксперты, сами по себе принципы проектного управления эффективны, так как они помогают решить нестандартные задачи. Их используют в бизнесе, где под конкретную цель формируют команду, выделяют ресурсы и добиваются ее достижения. Далее команда либо расформировывается, либо перебрасывается уже на другой проект со своими задачами.

В госорганах же применяется так называемый «процессный» метод. Работа каждого министерства, управления и отдела четко зарегламентирована, установлены строгие алгоритмы, функционал, полномочия разграничены, что порой мешает выполнять задачи, которые находятся на стыке сфер деятельности разных министерств.

— Само по себе проектное управление показало свою эффективность во многих аспектах, — говорит директор института «Цифровая экономика» Ижевского технического университета Раиль Галиахметов. — В частности, с точки зрения экономичности затрат на сам процесс исполнения, оптимальности структур, сменяемости кадров, потому что все-таки проектная деятельность — это менее заскорузлая и бюрократическая система. Люди понимают, что приходят туда реализовать конкретный проект. Сроки работы оговариваются, по результатам отчитываются. Есть конкретные критерии оценки — реализован проект или нет. Сейчас у чиновников есть пустяковые критерии оценки, которые ни на что не влияют.

С его точки зрения, внедрять проектное управление в госорганах республики действительно необходимо.

Противостояние систем

Однако в системе государственного управления есть свои особенности, которые могут свести на нет любые потуги по формированию действительно рабочего проектного офиса. Бюрократия традиционно менее подвижна и к консультациям извне — со стороны проектного офиса — она может отнестись как к излишнему вмешательству в дела.

По мнению эксперта в сфере бизнес-образования в Удмуртии, пожелавшего сохранить анонимность, создавать отдельный проектный офис не имеет смысла.

— Проектное управление должно быть внедрено в каждом министерстве. Министр, по сути, должен стать проектным менеджером и руководить проектными группами в своем ведомстве. Перестройку системы под решение конкретных задач и достижение четких целей нужно проводить внутри. Создание же отдельного управления в структуре администрации мне видится просто необходимостью трудоустроить нужных людей. Просто таким образом пытаются придать легальную форму их работе, которая на самом деле может не нести смысла, — считает собеседник издания.

Он отмечает, что отдельный проектный офис станет неким раздражителем для чиновников, будет пытаться влиять на их работу поверх голов министров, что может привести к конфликтам и появлению в какой-то степени двоевластия, ведь управление подчиняется напрямую руководителю администрации Сергею Смирнову.

Раиль Галиахметов говорит, что эффективность проектного офиса будет во многом зависеть от профессионализма и опыта его руководителя и сотрудников. Это должны быть люди, которые уже успешно реализовали проекты и умеют системно управлять, отмечает эксперт.

В системе государственного управления есть свои особенности, которые могут свести на нет любые потуги по формированию действительно рабочего проектного офиса. Фото udmurt.ru

— Проектный офис не должен быть новой надстройкой к существующим структурам, он должен способствовать оптимизации бюрократической системы. Структура должна перестраиваться, чтобы осталось несколько классических министерств и ряд проектных офисов, курирующих конкретные задачи, — полагает Галиахметов.

Кто именно возглавит управление, пока неизвестно, как и то, насколько плотно оно будет работать с АО «Корпорация развития УР». В функционале корпорации указывалось взаимодействие с проектным офисом. При этом, в отличие от госоргана, работа акционерного общества не имеет таких ограничений и строгих регламентов, а потому проекты, сформированные управлением в администрации, могут реализовываться с участием корпорации в том числе через привлечение на договорной основе экспертов и сторонних организаций. Некоторые наблюдатели полагают, что к участию в таких схемах работы могут приглашать в первую очередь «по знакомству», а не исходя из профессиональных качеств и опыта. Однако делать выводы можно будет не раньше чем через год после перезапуска проектного офиса.

Проектные офисы в ПФО

В Татарстане еще в 2016 году был создан проектный офис для улучшения инвестиционного климата, осенью 2018 года заработал проектный офис по развитию здравоохранения, в декабре — при Министерстве по делам молодежи, недавно был сформирован проектный офис для реализации 12 национальных проектов и федеральных программ.

В Башкортостане в 2015 году был создан проектный офис по улучшению инвестклимата, в 2016-м — по развитию моногородов, в 2017-м — при администрации Уфы для реализации программы «Цифровая экономика».

Проектные офисы есть при министерствах экономики целого ряда регионов ПФО, они создаются и при корпорациях развития, как это сделано в Чувашии и Мордовии.

Элементы проектного управления сейчас должны внедрять «все органы управления», такую позицию осенью 2016 года обозначил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

