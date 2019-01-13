Татарстанские «симфоники» взяли столицу

ГСО РТ получил абонемент в Московской филармонии — первым среди региональных оркестров

Беспрецедентный случай: региональный оркестр получает собственный абонемент в столичной филармонии. Абонемент №17 включает три концерта татарстанского оркестра под художественным руководством Александра Сладковского. Первый концерт цикла прошел в минувшую пятницу практически при аншлаге. Подробности — в материале «Реального времени».

Слушали даже в фойе

Концертный зал имени П. Чайковского на площади Маяковского в Москве — это, пожалуй, одна из самых культовых площадок столицы. Получить здесь возможность сыграть концерт очень сложно, но получить свой абонемент, особенно региональному оркестру, практически невозможно. Тем не менее ГСО РТ в этом сезоне такой абонемент имеет, то есть столичные меломаны идут именно на Александра Сладковского и его оркестр.

Вечером минувшей пятницы в еще сохраняющей новогоднее убранство столице главным музыкальным событием было открытие абонемента №17, включающего в себя три концерта. Огромный, выстроенный подобно амфитеатру зал им. Чайковского был практически полон — татарстанский оркестр, уже не первый сезон дающий успешные концерты в Москве, имеет здесь хорошую репутацию. Имя же художественного руководителя коллектива и его главного дирижера, «сотворившего чудо» в столице Татарстана, у всех на слуху.

Татарстанский оркестр, уже не первый сезон дающий успешные концерты в Москве, имеет здесь хорошую репутацию



О качестве оркестра можно судить и по тем художественным задачам, которые он перед собой ставит, в этом смысле репутация ГСО РТ безупречна: репертуарная политика тщательно продумана, и произведения выбираются архисложные. Не стало исключением и открытие абонемента №17: в программе значились концерт для скрипки с оркестром Белы Бартока и «Песнь о Земле» Густава Малера. И это, несомненно, привлекло внимание искушенной московской публики.

Забегая вперед, скажем, что концерт ГСО РТ слушали не только те зрители, что были в зале. В нижнем фойе шла трансляция на большом экране, напротив него были выставлены стулья, не было ни одного свободного места — все они были заняты сотрудниками концертного зала. А они своего рода лакмусовая бумага — работая на этой площадке, каких только коллективов не слышали.

К свету

Первое отделение концерта уже стало некой сенсацией. В программе значился второй концерт для скрипки с оркестром Белы Бартока, технически и эмоционально сложное сочинение. С ГСО РТ солировал французский скрипач Рено Капюсон, в рейтингах скрипачей мира он сейчас находится на третьем месте.

С ГСО РТ солировал французский скрипач Рено Капюсон



Капюсон, обаятельный, улыбчивый француз, словно заряженный положительной, солнечной энергетикой, играет на скрипке работы Гварнери, купленной для музыканта швейцарским банком. Ранее инструмент принадлежал Исааку Стерну. Капюсон учился в Высшей национальной консерватории музыки и танца в Париже, затем занимался у Стерна и Томаса Брандиса.

Капюсон — лауреат многих престижных премий, он выступает с самыми топовыми оркестрами и дирижерами, участвует в известных международных фестивалях. Кавалер Национального ордена Франции «За заслуги».

Трехчастный концерт Бартока, который автор посвятил своему другу — венгерскому скрипачу Золтану Секею, созданный в конце тридцатых годов прошлого века, стал классикой. Мир жил в преддверии великих потрясений, войны, которая уже стояла на пороге, и эта тревога, эта неопределенность есть в музыке Бартока, композитор не мог ее не уловить. А как известно, Александр Сладковский, как никто другой, умеет передавать подтексты, вытаскивать из подсознания то, что спрятано очень глубоко…

На концерте был своего рода дуэт — скрипача и дирижера, понимающих и чувствующих друг друга с полувзгляда

Можно сказать, что на концерте был своего рода дуэт — скрипача и дирижера, понимающих и чувствующих друг друга с полувзгляда. Оркестр и солист вели нас от отчаяния, от страха перед неизбежным — к свету и надежде, к добру и миру, к тому разумному, что рано или поздно возьмет верх. В финале концерта Бартока публика уже еле сдерживала эмоции и разразилась овациями. Естественно, что Рено Капюсону пришлось бисировать.

Дорога в вечность

Густав Малер — один из почитаемых Сладковским композиторов. Его поэма-кантата для тенора, баритона и оркестра «Песнь о Земле», которой было отдано второе отделение концерта в Москве, уже звучала два года назад в Казани, и это было первое ее исполнение в столице Татарстана. Тем интереснее было сравнить то, премьерное, исполнение и нынешнее, потому что за два года ГСО РТ, естественно, изменился, да и сам маэстро стал чуточку другим — душа художника постоянно находится в движении, в развитии.

«Песнь о Земле», эта «симфония в песнях», как определял жанр сам Малер, имеет в качестве литературной основы стихи китайских поэтов эпохи Тан. Они переведены на немецкий Хансом Бетге. Его книга называется нежно — «Китайская флейта». В принципе, если говорить о порядковых номерах, «Песнь о Земле» — девятая симфония композитора, но автор из суеверных соображений избежал номера, потому что именно девятые по счету симфонии стали роковыми для Бетховена и Брукнера, перед которыми Малер преклонялся.

В исполнении «Песни о Земле» принимали участие два солиста — баритон Борис Пинхасович и тенор Сергей Радченко

«Песнь о Земле» — это произведение-раздумье, где перед слушателем проходит спектр эмоций — от веселья и радости до размышлений, до глубинных поисков, до понятия и приятия неизбежности ухода, до умиротворения. «Рыцарь, сойдите с коня и посмотрите на вершины этих гор. Кругом вечность, вечность, вечность», — эти строчки своего рода квинтэссенция цикла. Мы уходим и приходим, но все это происходит «под соусом вечности». Помимо ГСО РТ, в исполнении «Песни о Земле» принимали участие два солиста — баритон Борис Пинхасович и тенор Сергей Радченко.

Что есть понятие «умиротворение» в трактовке Малера и Александра Сладковского? Это обретение гармонии, она обретается только в том случае, если душа проделывает длинный путь самосовершенствования. Дирижер в этом случае — проводник по этому сложному, полному соблазнов пути. Маэстро ведет слушателей бережно и нежно, он мудр, сам уже достиг этой гармонии и знает ее нелегкую цену.

В финале концерта в зале им. П. Чайковского были длительные овации, цветы, восторженные отзывы

Естественно, что в финале концерта в зале им. П. Чайковского были длительные овации, цветы, восторженные отзывы. В принципе, у ГСО РТ нет иных финалов выступлений. Но абонемент №17 — это действительно, наряду со многими успехами маэстро и его оркестра, громкая победа. Это, по сути, «взятие» музыкальной Москвы.