Евгений Медведев: «Будет предложение — с удовольствием вернусь в «Ак Барс»

Эксклюзивное интервью двукратного обладателя Кубка Гагарина

Евгений Медведев покинул казанский «Ак Барс», в котором провел 8 лет, сразу после неудачного финала Кубка Гагарина в 2015 году. За это время он попробовал себя за океаном, откуда уже через год вернулся в КХЛ. Вот только в родной для него (как признается сам защитник) команде места ему не предложили, и Медведев отправился в Омск. «Реальное время» побеседовало с двукратным обладателем Кубка Гагарина и чемпионом мира, когда его команда гостила в Казани, и узнало, с какими чувствами капитан «Авангарда» приезжает в третью столицу, желает ли он возвращения в «Ак Барс» и почему бесполезно расспрашивать «ястребов» об их нашумевшем новогоднем корпоративе.

«Предложений из Казани после НХЛ не поступало»

— С каким чувством приезжаешь в Казань?

— Это мой второй дом, и я здесь живу. Здесь у меня семья, дети, поэтому приезжаю сюда не только по работе, на игры, но и домой. Сюда всегда приятно возвращаться.

— Почему решил свить свое «семейное гнездышко» именно здесь? Ты все-таки уроженец Челябинска, воспитанник «Трактора».

— Так сложилась моя судьба — восемь лет провел в Казани, мне понравился город, и я принял такое решение — остаться здесь.

— Когда возвращался из Северной Америки, предложений из Казани не поступало?

— Нет, ничего такого не было.

— Как считаешь, не будь скандальной ситуации в Филадельфии, удалось бы остаться в НХЛ?

— Следующий вопрос.

— Что получилось и что не получилось в НХЛ?

— Получилось то, что получилось. Я никогда ни о чем не жалею. Это бессмысленно.

В Балашихе любят хоккей. Благодарность им за гостеприимство, за то, как они в короткие сроки все организовали и позволили нам играть у себя на арене



«Омск или Балашиха? Однозначно Казань»

— В Балашихе «Авангард» чувствует себя как дома, или еще сохраняется чувство, что вы в гостях?

— Все-таки есть ощущение «временности». Наш родной болельщик находится в Омске, и команда оттуда, поэтому мы, конечно, в гостях. Ощущения, что мы дома, нет. Можно назвать это вторым домом, но не основным.

— Ситуация с омской ареной никак не повлияла на команду?

— Ни в коем случае. Какая тут может быть смута?

— Балашиха довольно тепло приняла «Авангард». Все вдруг стали болеть за команду, заполняют арену.

— Во-первых, там уже была команда. И потом, в Балашихе любят хоккей. Благодарность им за гостеприимство, за то, как они в короткие сроки все организовали и позволили нам играть у себя на арене.

— Для тебя лично где комфортнее жить, в Омске или в Подмосковье?

— В Казани. Однозначно (смеется).

«Если будет предложение, готов повторить камбэк Зарипова в «Ак Барс»

— Тебе 36 лет. Как смотришь на будущее своей карьеры?

— Посмотрим, насколько здоровье позволит. Если буду востребованным, то почему бы еще не поиграть.

— Данис Зарипов вернулся и подписал контракт с «Ак Барсом» в том же возрасте. Готов повторить его путь?

— (Смеется.) Если будет предложение, то с удовольствием.

«Команды поняли, как мы играем, и подстраиваются под нашу тактику»

— «Авангард» выдал мощное начало сезона, а потом сбавил. В чем дело?

— Наверное, все-таки в том, что соперники видят, как мы играем, и подстраиваются под нашу тактику. Соответственно, нам становится сложнее забивать и в принципе играть.

Он требовательный специалист. Много общается, очень много пытается донести свою философию, привить правильное отношение к хоккею как к работе, с точки зрения профессионализма. С ним приятно работать



— Я обратил внимание, что методика ваших тренировок и вообще упражнения очень сильно отличаются от тех, что отрабатывает «Ак Барс».

— Все намного проще, чем кажется. Это североамериканская тактика, поэтому тут ничего сложного.

— Ребята в команде понимают, чего Боб Хартли от них хочет? Он ведь только на английском изъясняется.

— У него на тренировках много времени уделяется именно деталям, поэтому на предсезонном сборе было очень много недопонимания, мы привыкали и старались понять, что требует от нас тренер. А сейчас в регулярном сезоне остались считанные игры, и всем все понятно и доступно.

— Говорят, у Хартли какая-то особая индивидуальная работа с хоккеистами. Довольно жесткая.

— Он требовательный специалист. Много общается, очень много пытается донести свою философию, привить правильное отношение к хоккею как к работе, с точки зрения профессионализма. С ним приятно работать.

— А если сравнивать с Билялетдиновым?

— Я не буду их сравнивать.

— Какие у вас сейчас взаимоотношения с Зинэтулой Хайдяровичем?

— Да что у вас за вопросы такие? Следующий вопрос.

— В команде довольно много иностранцев, в том числе канадцев. У Хартли нет деления на своих и чужих?

— Нет. В этом плане все ровно. Он не выделяет никого — ни бомбардиров, ни тех, кто в четвертом звене «носит рояль».

«Прошлогодний новогодний корпоратив? Не знаю, меня не было»

— Все помнят прошлогоднюю историю с уходом Скабелки.

— Не хочу об этом говорить. История изжита.

— Но ты был в группе тех хоккеистов, которые ходили к руководству жаловаться?

— Я не буду отвечать на этот вопрос.

— Что все-таки произошло на прошлогоднем новогоднем корпоративе?

— Не знаю, меня там не было.

— Парни разве не рассказывали?

— Спросите у них. Мы сор из избы не выносим.

— Кажется, что с приходом Сушинского вся эта сумятица и пресловутый «сор» куда-то исчезли. Пришел человек, который навел порядок?

— Он сам бывший хоккеист и знает, как все должно обстоять. Тем более что он выигрывал сам и был капитаном. У него очень большой опыт, он знает, как создавать. Так что с ним тоже приятно работать.

— Можно сказать, что именно в этом сезоне «Авангард» возвращает себе звание топ-клуба, которое утратил за годы неудач в КХЛ? И что может претендовать на Кубок?

— Не хочется загадывать и торопить события, но с той игрой, которую мы в этом сезоне показываем, я считаю, что мы можем, должны и даже обязаны показать результат как минимум выше второго раунда.

Не хочется загадывать и торопить события, но с той игрой, которую мы в этом сезоне показываем, я считаю, что мы можем, должны и даже обязаны показать результат как минимум выше второго раунда



«Был бы готов приехать на «Матч звезд» в качестве участника, а не зрителя»

— Скоро в Казани пройдет «Матч звезд». Собираешься его посетить?

— Посетить — нет. Готов был бы поучаствовать, но раз составы уже определены, значит, нет.

— На «Матче звезд» будет всего три представителя местной команды, команды-чемпиона. Это нормально?

— Это не нам решать, на то есть определенное голосование. Приезжают те, кто проявил себя, и те, кто достоин.

— В сборную тоже никого не зовут, кроме игроков СКА и ЦСКА. Раньше тебя приглашали систематически. Сегодня из «Авангарда» — никого.

— Ну это базовые клубы сборной. Сложно сказать, правильно это или нет, им виднее. Но выбирают, я считаю, тех, кто достоин. Я не знаю, почему так происходит.