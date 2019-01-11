На 95-летний юбилей «Динамо» бендийной «дружбы» между Казанью и Москвой на льду не вышло

Игра в Дербышках стала заключительным аккордом праздника русского хоккея в Казани

С середины весны 2018 года спортивное общество «Динамо» отмечает свой 95-летний юбилей. В рамках празднования этой годовщины в столицу Татарстана приехали легенды советского хоккея с мячом и под знаком ее состоялся матч чемпионата Суперлиги между одноклубниками из Москвы и Казани, которые в нынешнем сезоне претендуют на самые высокие места. На игре, а также на пресс-конференции звезд отечественного бенди побывал известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

За честь пожать ему руку был благодарен судьбе король Швеции

18 апреля 1923 года «Физкультурное общество ГПУ» было реорганизовано в «Московское пролетарское общество Динамо» — эта дата считается днем рождения общества, вырастившего в своих рядах тысячи знаменитых спортсменов и великих команд. Приобщиться к его истории любители спорта и журналисты смогли накануне, когда в Казани высадился настоящий «звездный десант» выдающихся ветеранов и нынешнего руководства мирового и российского бенди.

Одной из самых знаменитых (наряду с Львом Яшиным) легенд «Динамо» за всю историю общества является Василий Трофимов, которому 7 января исполнилось бы сто лет. Приезд ветеранов динамовского хоккея и матч Суперлиги, следовательно, были приурочены не только к 95-летию общества, но и к юбилею прославленного спортсмена и тренера. Василий Дмитриевич был настоящим уникумом – по достижениям и «многостаночности» его можно сравнить, наверное, с титанами эпохи Возрождения. Только представьте себе – этот человечище, участник легендарного турне московского «Динамо» в Великобританию в 1945 году, был трехкратным чемпионом СССР по футболу, двукратным победителем всесоюзных первенств по хоккею с мячом и чемпионом страны по хоккею с шайбой! Уникальна и тренерская карьера этого «человека-оркестра». Будучи старшим тренером сборной Союза по хоккею с мячом, он 8 раз подряд, начиная с 1954 года, приводил команду к званию лучшей на планете, а в качестве наставника родного клуба сделал «Динамо» 14-кратным чемпионом, двукратным обладателем Кубка СССР и трехкратным победителем Кубка европейских чемпионов. Среди воспитанников Трофимова такие корифеи русского хоккея как Герасимов, Маслов, Дураков, Плавунов, Янко.

Великие о Великом и не только

Заслуженные ветераны появились на пресс-конференции в именных бело-красных свитерах с четырьмя буквами «СССР» на груди, номером 100 и высказыванием своего учителя Трофимова на спине: «Ребята, не пытайтесь, играя в шведский хоккей, обыграть шведов». Помимо ветеранов, за столом президиума были почетный президент ФХМР Альберт Поморцев, который с 1997 по 2005 год руководил Международной федерацией бенди, и исполнительный директор российской федерации хоккея с мячом Сергей Мяус. Речь пошла о прошлом, современном и будущем самого романтичного зимнего игрового вида спорта. Сказано было очень много, приводим только самые любопытные высказывания.

О Трофимове:



Сергей Мяус: «Торжества, посвященные юбилею «Динамо» идут уже с весны. Матч и мероприятие посвящены также 100-летию уникальной личности – Василия Дмитриевича Трофимова. Он стал чемпионом СССР по трем разным видам спорта – никто в мире не может этим похвастаться. Мы побывали в эти дни у дочери Трофимова, ветераны сходили на могилу Василия Дмитриевича. Перед матчем за Суперкубок в Хабаровске 4 января болельщикам показали ролик о выдающемся спортсмене. И сегодня мы вспомним его на стадионе «Ракета» перед матчем. Сегодня «динамовские» коллективы должны показать быструю и красивую игру, которая покажет, что русский хоккей жив, хотя и переживает трудные времена».

«Торжества, посвященные юбилею «Динамо» идут уже с весны. Матч и мероприятие посвящены также 100-летию уникальной личности – Василия Дмитриевича Трофимова. Он стал чемпионом СССР по трем разным видам спорта – никто в мире не может этим похвастаться. Мы побывали в эти дни у дочери Трофимова, ветераны сходили на могилу Василия Дмитриевича. Перед матчем за Суперкубок в Хабаровске 4 января болельщикам показали ролик о выдающемся спортсмене. И сегодня мы вспомним его на стадионе «Ракета» перед матчем. Сегодня «динамовские» коллективы должны показать быструю и красивую игру, которая покажет, что русский хоккей жив, хотя и переживает трудные времена». О хоккее в эпоху СССР и современном состоянии этой игры в стране:



Николай Дураков: «В послевоенное время народ, забыв про войну, начал заниматься спортом. Были проблемы с инвентарем, но был огромный энтузиазм, спорт был увлечением молодежи №1. В каждом дворе были площадки, и мы ковали мастерство, даже не попадая в команды. Было самое главное – массовость, а сейчас в русском хоккее ее нет. Наша Свердловская область в чемпионате СССР была представлена тремя командами. И так по всей стране. После окончания карьеры мы со сборной, с Мишей Осинцевым, в частности, ездили по городам и проводили до 30 товарищеских матчей за сезон. Сейчас не хватает массовости, множество спортивных площадок в городах убраны, дворы застраиваются. А нет массовости – сложно поднимать хоккей. Нужно возводить крытые арены, тогда население пойдет на массовое катание, подтянутся конькобежцы. Благодаря массовости в наше время нам было играть легко, и хоккей пользовался огромной популярностью, в него постоянно шел приток свежих сил».

«В послевоенное время народ, забыв про войну, начал заниматься спортом. Были проблемы с инвентарем, но был огромный энтузиазм, спорт был увлечением молодежи №1. В каждом дворе были площадки, и мы ковали мастерство, даже не попадая в команды. Было самое главное – массовость, а сейчас в русском хоккее ее нет. Наша Свердловская область в чемпионате СССР была представлена тремя командами. И так по всей стране. После окончания карьеры мы со сборной, с Мишей Осинцевым, в частности, ездили по городам и проводили до 30 товарищеских матчей за сезон. Сейчас не хватает массовости, множество спортивных площадок в городах убраны, дворы застраиваются. А нет массовости – сложно поднимать хоккей. Нужно возводить крытые арены, тогда население пойдет на массовое катание, подтянутся конькобежцы. Благодаря массовости в наше время нам было играть легко, и хоккей пользовался огромной популярностью, в него постоянно шел приток свежих сил». О Казани и отношению к хоккею в городе:



Альберт Поморцев: «От такого мероприятия, как это, хоккей с мячом только выиграет. То, что в дни столетия такого великого человека, как Василий Дмитриевич Трофимов, в Казани играют две динамовские команды, просто прекрасно, и это не пройдет бесследно. Думаю, об этом матче и торжествах будет очень много разговоров. Когда мы ехали сюда, я вспомнил, что было в Казани в начале века и сейчас. Благодаря уникальному подходу к спорту прежнего и нынешнего руководства республики мы и в хоккее с мячом сегодня имеем два стадиона с искусственным льдом, опыт проведения двух чемпионатов мира, прогрессирующую команду. И вообще – посмотрите, сколько видов спорта развивают в Казани. Какие спортивные сооружения, какой ажиотаж! В хоккее с мячом сейчас везде спад, но болельщики вернутся. Надо проводить хорошие матчи, широко их освещать и народ пойдет. В Казани шаги для этого делаются».

«От такого мероприятия, как это, хоккей с мячом только выиграет. То, что в дни столетия такого великого человека, как Василий Дмитриевич Трофимов, в Казани играют две динамовские команды, просто прекрасно, и это не пройдет бесследно. Думаю, об этом матче и торжествах будет очень много разговоров. Когда мы ехали сюда, я вспомнил, что было в Казани в начале века и сейчас. Благодаря уникальному подходу к спорту прежнего и нынешнего руководства республики мы и в хоккее с мячом сегодня имеем два стадиона с искусственным льдом, опыт проведения двух чемпионатов мира, прогрессирующую команду. И вообще – посмотрите, сколько видов спорта развивают в Казани. Какие спортивные сооружения, какой ажиотаж! В хоккее с мячом сейчас везде спад, но болельщики вернутся. Надо проводить хорошие матчи, широко их освещать и народ пойдет. В Казани шаги для этого делаются». О крытых аренах и атмосфере русского хоккея (вопрос задал ваш покорный слуга — не исчезнет ли вместе с уходом русского хоккея под крышу неповторимая атмосфера этой игры и каковы перспективы строительства крытой арены в Казани):



Михаил Осинцев: «Поля для хоккея с мячом должны быть открытыми. Как-то нам довелось показывать нашу игру американцам в Штатах, и они решили, что будут играть в хоккей с мячом, потому что все другие виды спорта у них зальные и из-за этого дети болеют. И американцы сделали вывод, что надо больше играть на открытом воздухе, поэтому и матчи по хоккею с шайбой стали часто проводить не под крышей и наш вид они восприняли как не зальный».



Альберт Поморцев: «Я занимался этой проблемой когда был президентом Международной федерацией бенди. Все вы помните великого Хуана Антонио Самаранча. Мы ездили с ним по странам, агитировали за наш вид и получили для него олимпийский статус. Во многом — благодаря Самаранчу, который часто приходил на стадион «Динамо», знал наших игроков. Когда я приезжал в Лозанну, он спрашивал про Осинцева и других. В протоколах МОК в 2004 когда мы получили статус, было написано: «Господин президент (это обращение ко мне), если вы будет нам доказывать, что бенди – вид спорта для закрытых помещений, мы вас в олимпийскую семью не примем. Нам нужен Big Bendy – Большой хоккей на открытых площадках, а не на дорогостоящих стадионах», и при таком условии все члены исполкома МОК проголосовали за присвоение олимпийского статуса. Я понимаю, что жизнь изменилась, не знаю, как к этому относится новый руководитель МОК. Но не думаю, что они будут ставить вопрос о включении бенди в программу Игр только при условии строительства закрытых арен. Нам в России они нужны – для тренировочного процесса, детских школ, удобства зрителей. Но не думаю, что такие арены нужны Германии или другой стране с более мягким климатом».

Владимир Янко: «В Казани мы с нуля сделали шикарную команду и выиграли практически все»

В кулуарах ваш корреспондент побеседовал со знаменитым тренером, спортивным директором московского «Динамо» Владимиром Янко.

— Продолжая тему закрытых арен, скажу, что это вопрос качества тренировок, качества учебно-тренировочного процесса и качества игры. Ты уже понимаешь, что мяч не прыгает, и видишь тактические варианты. Когда плохая погода, некачественный лед, сильный мороз, мы видим на скалывающемся льду непонятный вид спорта, когда трудно понять, что там вообще происходит.

А вспоминая Трофимова, скажу, что когда Василий Дмитриевич приходил к нам, он говорил о тактике и часто заканчивал словами: «Ребята, то, что я вам сказал, придумал не я, а Михаил Иосифович Якушин, мой учитель. Я в своей работе тоже часто прибегал к этому и говорил, что это придумал уже мой учитель Трофимов. Сейчас происходит непонятное. На последнем тренерском совете я сказал: «Ребята, прекращайте друг на друга лить грязь. У нас полное бескультурье, нельзя так к коллегам относиться. Лучше промолчите, но не доходите до прямых оскорблений в адрес друг друга». Это позор, создается видимость, что у нас нет тренеров – об этом Альберт Иванович сегодня говорил. Да нет, есть тренеры, просто поведение некоторых из них выходит за рамки культурного человека.

— Как вам Казань?

— Красота. Я звоню сейчас домой, говорю: солнце светит. У меня тут рядом дом, где квартира была, когда здесь работал. Казань для меня стоит особняком. Я счастливый человек – и людей здесь встретил потрясающих, и сделали немало. Мы с нуля создали шикарную команду и выиграли практически все. То, что выиграли Кубок мира и еще раз попали в финал, говорит уже о многом – это ни за какие деньги не купишь. Мы года три держались не просто в элите мирового хоккея, но были одними из первых. Это, конечно, заслуга руководства.

— Городу нужна крытая арена?

— Обязательно! Это вопрос перспективы, а она пока не просматривается. В Дербышках, например, два учебных класса, специализирующихся на хоккее с мячом. Они занимаются в школе рядом, перешли дорогу — и в крытый стадион. Вот оно, будущее нашего спорта! А для «Трудовых резервов» это было бы фантастикой – там можно было бы проводить все международные мероприятия.

Драма на флажке

А нам пора на стадион «Ракета» в Дербышках, где состоялся матч двух динамовских дружин в рамках российской Суперлиги по бенди. В отличие от матча 25 декабря между одноклубниками в Крылатском, встреча на «Ракете» не порадовала болельщиков обилием голов, но отличалась упорством и завершилась драматической развязкой уже в добавленное время.

Начало осталось за гостями, которые быстрыми рейдами вскрыли оборону подопечных Ильяса Хандаева, и за нули на табло к середине первого тайма казанцы должны благодарить своего голкипера Темникова. Но затем татарстанцы воспользовались чередой удалений у соперника, перевели игру к владениям Драничникова, и на 25-й минуте Рязанов после красивого сольного прохода счет открыл. Оппонент в долгу не остался — капитан москвичей и экс-хавбек «Динамо-Казань» Сергей Шабурлов, получив пас от Василенко, эффектным ударом под перекладину восстановил равновесие — 1:1.

Держалось оно до 70-й минуты, когда лучший игрок в составе гостей Василенко обошел двух противников и метров с 25-ти ударом в нижний угол заставил капитулировать Темникова. Через 10 минут на выручку хозяевам пришло их любимое оружие – угловые, после одного из которых Максим Рязанов сравнял счет с подачи Веселова. В конце поединка обе команды осторожничали, и дело катилось к закономерной для такого торжественного дня ничьей, но оплошность защитников казанского «Динамо» уже в добавленное время позволила москвичам забить победный гол — его автором стал Тарасов. Столичное «Динамо» взяло трудный реванш за поражение в противостоянии двухнедельной давности.

Евгений Иванушкин: «Стоять за бортиком очень тяжело»

Лицо знаменитого бомбардира, а с этого сезона тренера московского «Динамо» Евгения Иванушкина на послематчевой пресс-конференции светилось трудноскрываемой радостью: «Игра мне очень понравилась, до самой последней минуты держала в напряжении, чаша весов могла склониться то в ту, то в другую сторону. Я очень рад, что у нас получилось забить на один мяч больше и в этот знаменательный динамовский день одержать победу. Своими ребятами я очень доволен, я их поздравил».

— Евгений Александрович, как складываются первые месяцы вашей тренерской карьеры? — спросил корреспондент «Реального времени».

— Честно сказать, тяжело. Это все случилось внезапно, я планировал играть, но, к сожалению, врачи запретили — пригрозили инвалидной коляской. За бортиком стоять очень тяжело. Многое мне легче самому сделать на поле, чем объяснить это ребятам.

Ильяс Хандаев: «Некоторые победы не дают для становления команды столько, сколько сегодняшнее поражение»

— Игра интересная, я сейчас зашел к ребятам и сказал, что горд за них, -сказал на пресс-конференции наставник казанцев. — Все то, что мы делали с начала октября, мы делали не зря. Пусть мы сегодня не выиграли, но я не испытывал таких чувств очень давно и горд за ребят. Предшествующие игры складывались для нас не очень удачно, то, что я говорил, было подготовкой к сегодняшней игре, и они меня услышали. Я рад за них., мы сделали сегодня шаг вперед. Некоторые победы не дали столько, сколько сегодняшнее поражение, — подытожил Хандаев.