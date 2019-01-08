Цифровая Россия: война с «вражеским» софтом, блокировка Telegram и отключение аналогового ТВ

Фото: Олег Тихонов

В ушедшем году государство боролось с зарубежным софтом, безуспешно пыталось заблокировать мессенджер Telegram, а также всерьез взялось за отключение аналогового телевещания по всей России. Сумасшедшим образом скакали криптовалюты, крупнейшие соцсети сливали данные своих пользователей, а в Татарстане запускали первое в Европе беспилотное такси. Подробнее о главных IT-событиях минувшего года — в обзоре «Реального времени».

Блокировка Telegram

Очевидно, одним из ключевых событий ушедшего года является блокировка мессенджера Telegram на территории России. Роскомнадзор приступил к блокировке прошлой весной, 16 апреля, и буквально за четыре дня его действия повлекли за собой миллионный ущерб для малого и среднего бизнеса. Напомним, блокировка IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров привела к сбоям в работе образовательных платформ, служб доставки, онлайн-площадок для игр, зацепила Viber, дилерские центры Volvo и даже сайт «Диссернет». Естественно, пострадали и рядовые пользователи мессенджера.

Спустя месяц после старта блокировки глава Роскомнадзора Александр Жаров высказался о ситуации с Telegram. «В настоящий момент нам очевиден тот протокол, который использует Telegram, и те дальнейшие действия, которые будут применены для обхода блокировки. Также у нас есть свой сценарий действий. Это процесс, и он будет завершен. Следите за новостями», — заявил спикер в рамках одной из сессий ПМЭФ.

Тем не менее стараниями самой команды Telegram, а также при поддержке неравнодушных айтишников, блокировку удалось обойти. Де-юре мессенджер заблокирован на территории России уже практически год, однако де-факто граждане (в их числе и наши чиновники) продолжают пользоваться им без помех, а аудитория телеграм-каналов только растет. По всей видимости, завершиться «процессу» не суждено.

Мессенджер Павла Дурова Telegram запустит блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) с собственной криптовалютой. Фото hitech.vesti.ru



Блокчейн-платформа от Павла Дурова

Также в ушедшем году стало известно о том, что мессенджер Павла Дурова Telegram запустит блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) с собственной криптовалютой. По мнению создателей, TON сравнима с распределенным суперкомпьютером, и в новой, децентрализованной экономике она сможет конкурировать с Visa и MasterCard. Сбор заявок предварительного этапа ICO завершился 22 января 2018 года. По словам сотрудника венчурного фонда, заявок подали на $3,8 млрд. На предварительном этапе мессенджер Telegram собирает $850 млн. Отмечается, что спрос на криптовалюту большой. В связи с этим эксперты прогнозируют перепродажу ICO на 30—40% дороже первоначальной цены.

Приключения криптовалют

В прошлом году невероятные потрясения пережил рынок криптовалют. Курсы цифровой валюты то взлетали до небес, то пробивали дно, ввергая «криптовалютчиков» в панику. Комментируя нашему изданию весенний обвал биткоина, криптовалютный тренер Евгений Каминский заявлял: «Знаете, за текущий год это, наверное, уже седьмое или десятое падение — практически каждые две-три недели происходит сильное обрушение на 10%». Но худшим месяцем для биткоина за последние 7 лет можно назвать ноябрь 2018-го: курс валюты снизился на 2,4 тыс. долларов или на 37,2%. Более печальной ситуация была только летом 2011-го, когда за месяц биткоин обрушился с 8 до 4,8 тыс. долларов.

Прощание Минобороны с «вражеским» софтом

Довольно часто в прошлом году всплывала тема импортозамещения программного обеспечения. К примеру, Министерство обороны РФ решило перевести все свои служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux, разработанную компанией «РусБИТех». До этого на российских военных компьютерах были установлены лицензионные продукты Microsoft. Стоит пояснить, что ведомство заменит Windows в финансовых, коммунальных, военно-учебных учреждениях, которые не занимаются боевой работой и боевым управлением. В автоматизированных системах управления войсками и оружием, а также в самом оружии Windows никогда не использовался.

Министерство обороны РФ решило перевести все свои служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux, разработанную компанией «РусБИТех». Фото mil.ru

Как ранее отмечали наши эксперты, Linux, в отличие от Windows, является более надежным и устойчивым. Также собеседники «Реального времени» одобрили решение Министерства обороны, поскольку, по их словам, производитель системы Windows «не раскрывает все исходные коды, что не исключает появления бэкдоров».

Госкомпании переводят на отечественное ПО

Также под самый конец 2018-го глава Минфина Антон Силуанов подписал директиву, предписывающую российским госкомпаниям разработать четкий план по переходу на отечественное программное обеспечение. Оценивая документ, бывший технический директор социальной сети «ВКонтакте», экс-директор особых направлений одной из структур Telegram Антон Розенберг заявил: «Перейти на российское ПО по-настоящему — нереально, потому что софта нет».

Довольно честно об этом высказался и министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов: «России предстоит большая работа, которая в первую очередь связана с тем, чтобы найти достойную замену. Исполнять директиву будет непросто, поскольку на рынке нет предложений, способных сразу ее поддержать. Точнее, есть, но только в определенных сегментах. Будет происходить эволюционный переход по мере появления российской замены».

Минкомсвязь превратили в Минцифраз

Еще одним громким событием в обозреваемой нами сфере стало преобразование Минкомсвязи (его возглавлял Николай Никифоров, вошедший в декабре в совет директоров «Ростелекома») в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Одна из основных задач обновленного ведомства — «оцифровка» российской экономики. Главой Минцифраза был назначен Константин Носков, который ранее возглавлял Аналитический центр при правительстве РФ, являющийся своего рода проектным офисом по реализации программы «Цифровая экономика».

Главой Минцифраза был назначен Константин Носков. Фото d-russia.ru

По просьбе «Реального времени» переименование Минкомсвязи в Минцифраз и преобразование министерства прокомментировал топ-менеджмент одного из операторов «большой тройки». Так, глава ПАО «МТС Алексей Корня заявил нашему корреспонденту: «Наверное, это является отражением того, куда движется экономика. Цифровизация становится важным фактором нашей жизни. Если посмотреть, где мы были с точки зрения потребления сервисов 10 лет назад и где мы находимся сейчас, то видна большая разница. Цифровизация кардинально меняет нашу среду — это факт. Думаю, в какой-то степени перефокусирование министерства отражает это. Я не думаю, что для нас [операторов связи] это что-то принципиально меняет».

В свою очередь вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов добавил: «Раньше, в соответствии с утвержденной госпрограммой, Минкомсвязь отвечало за инфраструктурную часть цифровой экономики, а Минэкономики — за идеологию и нормативное регулирование. В то же время наша рабочая группа «Нормативное регулирование» в рамках госпрограммы «Цифровая экономика» больше регулировалась со стороны Минэкономики, а как будет сейчас — нам не совсем понятно, поскольку у них есть другие компетенции, а в профильном министерстве, которое теперь тоже за цифровое развитие, еще не сформировался блок. Сейчас четкого понимания нет, хотя надежда на лучшее есть, как и всегда».

Переход на цифровое телевещание

В прошлом году стало известно о том, что в 2019-м по всей России наконец должен завершиться полный переход с аналогового телевизионного вещания на цифровое. Отметим, что в этом отношении нас обогнали практически все развитые страны, однако эксперты связывают такое положение дел с масштабами нашей страны. К слову, в создание необходимой инфраструктуры государство вложило порядка 80 млрд рублей.

Изначально отключение аналогового телевидения в России должно было стартовать еще в начале 2016 года, однако после оценки уровня готовности населения к переходу на «цифру», было принято решение о переносе сроков до конца 2018 года. Затем отключение отложили еще раз — на начало января 2019 года (к слову, продление аналогового вещания с 2016 по 2019 год обошлось федеральному бюджету в 30 млрд рублей). Отключение «аналога» будет проходить поэтапно: 11 февраля отключат семь субъектов РФ, 15 апреля — еще 20 субъектов, а 3 июня — все оставшиеся. О проблемах, связанных с переходом на «цифру», подробно писало «Реальное время».

Отключение «аналога» будет проходить поэтапно: 11 февраля отключат семь субъектов РФ, 15 апреля — еще 20 субъектов, а 3 июня — все оставшиеся. Фото Максима Платонова

Первое беспилотное такси от «Яндекса»

В прошлом году в Иннополисе запустили беспилотное такси. Гибрид «Тойота» ездит между пятью точками и подвозит местных жителей. По словам представителей «Яндекса», это первое в Европе беспилотное такси, курсирующее по городским улицам. Движение в Иннополисе оживленным не назовешь, тем не менее юридически — это город, поэтому, говоря о первом в Европе, «Яндекс» не преувеличивает. Кстати, первым пассажиром автобеспилотника стал Рустам Минниханов.

«Чипапокалипсис»

В начале прошлого года в прессе появились сообщения о серьезных проблемах безопасности в процессорах Intel. Две уязвимости — Meltdown и Spectre — затрагивали почти все современные компьютеры за последние 20 лет и позволяли получить доступ к защищенной памяти ядра чипа. Несколько владельцев процессоров Intel в США подали на компанию в суд. Вскоре компания заявила, что проблема имеется не только в ее процессорах — повод для беспокойства появился и у владельцев AMD и ARM. После этого разработчики популярных операционных систем стали выпускать обновления.

Цукерберг в центре скандала

Крупный скандал в минувшем году развернулся вокруг Facebook. Соцсеть обвинили в незаконном использовании личных данных десятков миллионов пользователей — компания Cambridge Analytica собирала их в обход правил и применяла в предвыборной кампании Дональда Трампа. Facebook якобы знал об утечке и скрывал ее несколько лет.

Представители соцсети сообщили, что не считают произошедшее «утечкой» — по их мнению, данные легально собирали разработчики приложения, которые затем нарушили правила и передали их в Cambridge Analytica, однако компанию раскритиковали за слабую защиту персональной информации.

Марк Цукерберг оперативно представил трехэтапный план по возвращению доверия пользователей, признал, что подвел пользователей и раздал кучу интервью. Фото golos-ameriki.ru

На этом фоне акции компании обрушились на 11% — всего Facebook (по данным на 21 марта) потерял более 50 млрд долларов рыночной стоимости. В США и Великобритании начались расследования. Марк Цукерберг оперативно представил трехэтапный план по возвращению доверия пользователей, признал, что подвел пользователей и раздал кучу интервью. Это не спасло его от жестких высказываний и призывов удалить Facebook в соцсетях, а также от судебных исков — в суд уже обратились инвесторы и рядовые пользователи.

