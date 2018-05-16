«За текущий год это, наверное, уже седьмое или десятое падение криптовалюты»

Криптовалютный тренер о «рискованной» покупке биткоина, заработке на крипте, ее легализации в РФ и недавнем обвале мировых криптовалют

Как изменилось отношение к криптовалютам за последние годы? Как покупали биткоины тогда и сейчас? Почему стало сложнее зарабатывать на «крипте»? Когда в России появится законодательство, регулирующее оборот криптовалют, и можно ли его будет обойти? На эти и многие другие вопросы «Реального времени» отвечает майнер и криптовалютный тренер Евгений Каминский.

«Не каждый здравомыслящий человек отдаст свои деньги первому встречному, в надежде получить криптовалюту»

— Евгений, когда и почему у вас возник интерес к криптовалютам?

— Изначально они представляли для меня интерес с точки зрения технологии. Конкретно про биткоин я услышал довольно давно — в 2014 году. Тогда эта сфера казалась довольно странной, было не совсем понятно для чего и кому это нужно, не было каких-то колоссальных взлетов и падений курса. Вернее, скачки были, однако они не были столь драматичными для такого большого количества людей, как сейчас.

Первый биткоин я приобрел в 2016 году. Когда в 2014 году была взломана одна из крупнейших биткоин-бирж Mt. Gox и курс криптовалюты сильно просел, я подумал что пора закупаться. Но поскольку я мало что понимал в то время — так и остался с этой мыслью. Мне постоянно было не до этого и я откладывал покупку, однако из-за взлома биржи биткоин сильно просел в цене и это стало для меня импульсом. Летом 2016-го произошло еще одно падение рынка и я написал своему другу: «Пора брать», и мы благополучно отложили этот вопрос до осени, чтобы вернуться к нему более свободными в плане времени.

Отмечу, что купить биткоин в 2016 году (даже в Москве!) было крайне проблематичной историей, требующей серьезного доверия к продавцу. Тогда никто не говорил открыто о том, что у него есть биткоин, тогда не было блогеров, которые рассказывали про криптовалюты и майнинг. Все делалось «вчерную».

— Репутация у криптовалют была несколько другая.

— Да, репутация была совсем другая. Этим занимались довольно «непонятные» люди. Помню, когда мы с другом решили купить биткоин, все происходило примерно так: мы позвонили в один обменник, потом они перезвонили нам, чтобы убедиться что это наш номер телефона, к нам приехал курьер, мы отдали ему немалую сумму денег, и он уехал со словами: «Вы ждите, вам сейчас все придет на кошелек».

Первый биткоин я приобрел в 2016 году. Когда в 2014 году была взломана одна из крупнейших биткоин-бирж Mt. Gox и курс криптовалюты сильно просел, я подумал что пора закупаться. Но поскольку я мало что понимал в то время — так и остался с этой мыслью



— И никаких гарантий, что он действительно придет…

— Да, это была встреча с максимальной конспирацией. Курьер звонит вам со скрытого номера, причем вообще не знает никаких подробностей — у него просто есть номер телефона и адрес, куда нужно подъехать, чтобы забрать деньги. Операторы сайта в обменнике тоже могут ничего не знать. Выстроена довольно анонимная иерархия, которая сохраняется в обменниках и по сей день. Сейчас можно прийти в офис, отдать деньги, подождать там пока все придет и только потом уйти. На мой взгляд, покупка криптовалюты — это довольно смелый шаг, поскольку не каждый здравомыслящий человек отдаст свои деньги первому встречному, в надежде получить с этого «электронную валюту».

Некоторое время спустя мы с другом занялись майнингом: пошли на «Авито» посмотреть, кто такие майнеры, и подумали, что нам, наверное, тоже нужна эта штука. Первое время майнинг-ферма стояла у нас в офисе: она часто ломалась, к ней надо было периодически покупать какие-то запчасти. Думаю, из 100% времени, которое она должна была проработать, она проработала всего 20%. Кстати, буквально недавно мы продали это майнинг-оборудование: мы покупали ферму за 90 тысяч рублей, а продали за 75 тысяч, при том, что она десятикратно себя «отбила» за счет майнинга эфириума, который сильно вырос, и проработала не так уж и много времени. Знали бы мы, что эфириум вырастет так сильно, мы бы «жили» с этой фермой и чинили бы ее намного быстрее.

Насколько я помню, еще в начале 2017 года было мало информации по криптовалютам на русском языке, так что нам приходилось читать американские издания или же китайские, но уже с переводчиком. Массово тематические источники с аналитикой и обзорами начали активно появляться в России где-то во второй половине прошлого года — именно тогда у нас организовалось довольно большое тематическое сообщество.

Когда мы начинали — в 2016 году — на всю Россию набиралась буквально пара тысяч человек, которые «были в теме». В их число входят и те, кто просто владел биткоинами, но не занимался криптовалютами — таких, кстати, довольно много. К примеру, у меня был знакомый сотрудник банка, которому еще в 2011 году за какой-то внутренний проект по блокчейну в качестве награды дали один-два биткоина.

«В законопроекте есть вещи, с которыми не готово мириться криптосообщество, но оно прекрасно знает пути обхода»

— Евгений, если резюмировать, то что именно вас заинтересовало в криптовалютах? Вдохновила идея децентрализации, может быть?

— Думаю, поначалу у меня возник научный интерес, а затем, когда я уже разобрался в теме, я понял, что все это очень похоже на будущую форму обмена. Эта идея до сих пор сидит в моей голове: так или иначе мы будем переходить на криптовалюты и их будет много. Через 10-20 лет, скорее всего, мы будем пользоваться разными криптовалютами так же, как мы сейчас пользуемся разными банками, и нам будет все равно какой из криптовалют мы оплачиваем еду в магазине.

Поначалу у меня возник научный интерес, а затем, когда я уже разобрался в теме, я понял, что все это очень похоже на будущую форму обмена. Эта идея до сих пор сидит в моей голове: так или иначе мы будем переходить на криптовалюты и их будет много



— Вы считаете, государства допустят такой путь развития?

— В перспективе 10—20 лет государства не просто допустят такой путь развития — на мой взгляд, бивалютная корзина пополнится за счет криптоактивов, которые будут приносить определенные доходы в пользу государства, как нефть, золото, евро или доллар. На самом деле, в легализации для государства довольно много выгоды.

Думаю, пока у нас все продвигается со скрипом, поскольку существует несколько разных точек зрения влиятельных министерств и людей, которые пытаются отстоять именно свою позицию. Какая из них будет финальной — покажет время. По моей оценке, мы увидим соответствующий закон подписанным уже этим летом.

— В России уже подготовили пару законопроектов о криптовалютах. Вы знакомы с положениями этих документов? Что бы вы доработали?

— Там есть довольно жесткие формулировки, которые касаются правил проведения ICO на территории России, также внимание цепляется за правила обмена — скорее всего, этим будут заниматься крупные банки. Есть моменты, с которыми сообщество не готово мириться, но при этом оно прекрасно знает о существовании путей обхода. Это как с Telegram, который невозможно заблокировать. Если закон будет принят в такой жесткой форме, то сильно ничего не изменится. Возможно, будут проводиться какие-то «показательные порки», но вряд ли это сильно поменяет картину рынка.

«В 2017 году можно было зайти в телеграм-канал, почитать там информацию и заработать»

— Евгений, хочу вернуться к вашей личной истории и попросить вас рассказать о том, как вы стали криптовалютным тренером, а также объяснить, что это вообще за деятельность такая?

— У меня был знакомый, который вел вебинары — в 2016 году я рассказал ему про криптовалюты и предложил переключиться на эту тему. Где-то спустя полгода он признал, что интерес к криптовалютам заметно возрос, и мы сделали первый вебинар. Дело в том, что в один момент информации по этой теме стало очень много, и это привлекло в сферу различные жуликоватые элементы, так что мы решили начать свою просветительскую деятельность. В первую очередь мы рассказывали людям о том, что такое криптовалюты, с чем их едят и как себя обезопасить, покупая и продавая их.

— И вы также учите людей зарабатывать на крипте, я правильно понимаю? Если кратко: совокупность каких факторов может гарантировать мне заработок (к примеру, мне будет достаточно поверхностных знаний и крупной суммы денег)?

— Конечно, людей обычно интересует именно это, и основным направлением на вебинарах у нас был заработок: мы рассказывали, что растет, как растет, почему растет, на что смотреть, что покупать и так далее.

А что касается условий для входа на рынок, то много денег — это совсем необязательно. У нас были ребята, которые приходили с 500 рублями, и этого было достаточно для того, чтобы начать. У нас был товарищ, который с 500 рублей сделал первые 20 тысяч (10 тысяч он отложил, а на остальные продолжил заниматься криптовалютами).

На самом деле, большую роль здесь играет человеческая психология. Один видит, что актив вырос на 20%, и начинает его продавать, а кто-то наоборот ждет, что он вырастет на 100%. И то и другое — не очень верно, поскольку здесь нет стратегии. Мы как раз рассказываем о стратегиях, которые позволяют не столько увеличить прибыль, сколько не потерять деньги. Наша главная задача как инвестора — не потерять. Но многих, конечно, привлекает дикий заработок, при котором можно положить [средства], нажать кнопку, а потом снять деньги.

Мы рассказываем о стратегиях, которые позволяют не столько увеличить прибыль, сколько не потерять деньги. Наша главная задача как инвестора — не потерять



— Действительно ли крипта — это легкий способ заработать?

— Так было в 2017 году. Тогда можно было не знать практически ничего, зайти в телеграм-канал, почитать там информацию и заработать. Сейчас это уже не работает: теперь нужно подходить к делу с хорошими теоретическими и практическими знаниями рынка. Думаю, в перспективе для конечного пользователя криптовалют все будет только упрощаться, а вот для заработка — наоборот.

«В этом году практически каждые 2-3 недели происходит сильное обрушение на 10%»

— В контексте нашего разговора вспоминается недавняя трагедия, произошедшая с 24-летним криптоинвестором Павлом Няшиным . Меньше чем за год молодой человек разбогател на криптовалютах, став миллионером. Его ограбили, вынесли деньги инвесторов, а чуть позже он был найден мертвым в собственной квартире. Вы не были с ним знакомы? Не знаете, как ему удалось так быстро «взлететь»?

— Я знаком с этой историей, однако мне сложно здесь что-то комментировать. Я убежден: если деньги инвесторов потеряны, то вам нужно идти восстанавливать доверие людей и отыгрывать эти деньги у рынка. Исходя из того, что я читал о произошедшем, у меня сложилось впечатление, что у Няшина в данной ситуации сработала не психология, а нечто другое — страх, к примеру.

Если абстрагироваться от криптовалют, то, на мой взгляд, в мире существует два типа людей. Есть те, кто говорит: «Смотрите, какой я хороший, успешный, красивый. Я езжу на дорогой машине и у меня много денег», а есть те, кто считает, что деньги любят тишину. Возможно, для того, чтобы инвесторы давали тебе деньги, нужно быть в числе первых, однако это далеко не близкий мне тип поведения. Когда рынок рос, они делались таким образом, что почти каждую неделю вы могли удваивать свою сумму. Когда рынок упал, стало возможным потерять абсолютно все с такой же стремительной скоростью. Но если ты находишься на рынке и веришь ему, то, в принципе, можно запастись терпением и отыграть убытки.

— К слову о взлетах и падениях: в прошлую пятницу большинство мировых криптовалют перешли к уверенному падению, которое в среднем составило порядка 10—20 процентов. На ваш взгляд, что послужило причиной?

— Знаете, за текущий год это, наверное, уже седьмое или десятое падение — практически каждые 2-3 недели происходит сильное обрушение на 10%. Если говорить о причинах, то в тот момент на рынке была сильная перекупленность — цена подскочила слишком быстро и высоко, т. е. рынок ожидает ее понижения. Свою роль сыграла самая крупная в мире конференция Consensus, которая проходит сейчас в Нью-Йорке. Если мы посмотрим на исторические графики, то обычно перед конференцией курс немножко снижается, а затем через какое-то время «выстреливает». Впереди еще два дня конференции — посмотрим, что будет с курсом. Если, опять же, судить по историческим данным, то это мероприятие очень позитивно влияет на курс.

«У меня сложилось впечатление, что у Няшина в данной ситуации сработала не психология, а нечто другое — страх, к примеру». Фото medialeaks.ru

— А как вы относитесь к версиям, согласно которым в падении виновато расследование финансовой деятельности одной крупной корейской криптобиржи, а также запуск первых регулируемых фьючерсов эфиром?

— Кстати, также звучала версия о том, что в падении виноват Билл Гейтс, который высказался против биткоина. Думаю, скорее всего, данные события связаны, но если мы спросим технических аналитиков, то они скажут, что это было предполагаемое падение — оно виднелось еще за несколько дней, вне зависимости от расследования или деятельности других людей.