Динар Мингазов: «Любопытный, интересный, немного смешной»

Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Генеральный директор ООО «Клиника оториноларингологии» («КОРЛ») Динар Мингазов вспоминает путешествие с семьей, уверен в успехе запуска новых направлений в компании и желает стране найти правильный путь развития.