Динар Мингазов: «Любопытный, интересный, немного смешной»
Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Генеральный директор ООО «Клиника оториноларингологии» («КОРЛ») Динар Мингазов вспоминает путешествие с семьей, уверен в успехе запуска новых направлений в компании и желает стране найти правильный путь развития.
- Что стало самым важным событием 2018 года для вас и почему оно впечатлило?
Каждый год является самым важным, хотя бы потому, что он больше никогда не повторится. Если говорить о конкретных событиях, то в нашей компании мы запустили несколько новых направлений, есть первые результаты работы отделения ЭКО — несколько наших пациентов стали родителями. В целом в 2018 году была проделана очень большая и сложная работа. Думаем, в следующем получим неплохой результат.
Что касается личных впечатлений, больше всего мне запомнилось летнее путешествие по Турции всей семьей на автомобиле. Мы увидели много удивительных мест, недоступных обычным «пакетным» туристам, и осуществили давнюю мечту побывать на одних из самых красивых пляжей в мире Kaputas и Patara.
В 2019 год я вхожу не только с яркими впечатлениями, но и с новыми знаниями, которые приобрел в закрытом клубе предпринимателей PrivateClub АПМ РФ. Там мы провели немало бизнес-встреч и разобрали интересные бизнес-кейсы.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встретили новый год: для себя, своей семьи, бизнеса, страны?
Каждый человек ждет от нового года чего-то позитивного, светлого и доброго. Я, конечно, не исключение. Хочется, чтобы все намеченные планы были воплощены в жизнь. По крайней мере, мы приложим к этому все усилия. Стране я бы пожелал найти правильный путь дальнейшего развития или хотя бы начать его искать, а уже мы, граждане, обязательно в этом поможем. Семье желаю самого главного в нашей жизни — крепкого здоровья.
- Выберите три главных слова для нового 2019 года.
Любопытный, интересный, немного смешной.
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