Новости спорта

16:17 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Марат Бариев: «У Медведевой все впереди. У Загитовой — тем более»

15:35, 25.12.2018 1

Интервью с депутатом Госдумы РФ о спорте

Марат Бариев: «У Медведевой все впереди. У Загитовой — тем более» Фото: Максим Платонов

Сегодня в гостях у спортивной редакции «Реального времени» побывал депутат Государственной думы РФ, экс-министр по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана, бывший генеральный секретарь Олимпийского комитета России Марат Бариев. В интервью нашему изданию он поделился своим мнением о происходящем в отношениях России и WADA, женском фигурном катании, футболе, положении дел в ведущих командах Казани, а также подвел спортивные итоги года в России и Татарстане. Текст интервью будет доступен позже, а пока мы предлагаем ознакомиться с видеоверсией этого разговора.

Артур Халилуллов, видео Камиля Исмаилова
СпортФутболХоккей БашкортостанУдмуртияТатарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:58
    Ждем побед от наших фигуристок!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Сюжеты

Все сюжеты


Читайте также

Новости спорта

16:17 МСК Все новости
Новости раздела