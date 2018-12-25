Марат Бариев: «У Медведевой все впереди. У Загитовой — тем более»

Сегодня в гостях у спортивной редакции «Реального времени» побывал депутат Государственной думы РФ, экс-министр по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана, бывший генеральный секретарь Олимпийского комитета России Марат Бариев. В интервью нашему изданию он поделился своим мнением о происходящем в отношениях России и WADA, женском фигурном катании, футболе, положении дел в ведущих командах Казани, а также подвел спортивные итоги года в России и Татарстане. Текст интервью будет доступен позже, а пока мы предлагаем ознакомиться с видеоверсией этого разговора.