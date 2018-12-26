Восставший из мертвых: уфимский «Кировец» оживает по примеру красногорского «Зоркого»

Хоккей с мячом возвращается в Башкортостан

В Башкирии взялись за возрождение хоккея с мячом. В свое время уфимский «Кировец» был на слуху у любителей русского хоккея в нашей стране. Потом его просто не стало. В канун Нового года, когда чудесам свойственно сбываться, в Уфе состоялась пресс-конференция, на которой обсудили перспективы этого «воскрешения». Подробности — в материале «Реального времени».

Вновь открытые истоки

Начнем с главного. Вчера на пресс-конференции с вступительным словом выступил председатель попечительского совета Федерации хоккея с мячом РБ Рустем Ахмадинуров (к слову, недавний гендиректор красногорского ХК «Зоркий»).

— Хоккей с мячом — один из доступных и, может быть, незаслуженно забытых видов спорта в Башкирии. Мы познакомились с ним близко, работая в Красногорске. Команда «Зоркий» вылетела в низшую лигу — из Суперлиги в Высшую, и это была практически катастрофа для Красногорска. Когда Радий Фаритович (Хабиров, ныне врио главы Башкортостана, — прим. ред.) стал главой города два года назад, было огромное количество обращений, чтобы возродить русский хоккей в Красногорске, возродить историю «Зоркого», который был двукратным чемпионом России, обладателем Кубка мира. В принципе, мы вернули команду в Суперлигу, она хорошо прогрессировала. А когда мы вернулись в Уфу, теперь уже было много обращений, чтобы вернуть славу «Кировца», который выступал и в первой, и в Высшей лиге. В свое время это была известная команда. Мы узнали, что в Уфе сейчас есть 7 мастеров спорта, в том числе Азат Садыков, который возглавил оргкомитет по созданию Федерации хоккея с мячом в Башкирии и по формированию команды «Кировец», — рассказал Ахмадинуров.

Он поведал также, что в Федерацию хоккея с мячом России ушло обращение с просьбой зарегистрировать «Кировец» для участия в чемпионате страны. Уфимский коллектив планирует начать свое возрождение с чемпионата КФК (аналог первой лиги) уже в феврале 2019 года. Получив от заинтересованных лиц города и руководителей компаний гарантии финансирования и обеспечения экипировкой, Ахмадинуров со товарищи выбили у города для «Кировца» стадион СШОР №10, где, в принципе, и «умер» хоккей с мячом несколько лет назад (хоккейная «Агидель» — эхо того последнего вздоха хоккея с мячом в республике, девушки стали хоккеистками с шайбой и уже стали чемпионками Женской хоккейной лиги).

Когда Радий Хабиров стал главой Красногорска, было много обращений, чтобы возродить ХК «Зоркий». Теперь и в Башкирии взялись за возрождение хоккея с мячом. Фото youtube.com/канал «СТН Зоркий ТВ»



Про родной дом «Кировца»

Команда планирует начать играть на поле СШОР №10. К слову, в народе этот стадиончик называют «Девичье поле», так как там долгое время играла «Агидель» футбольная, пока ее не взял под свое крепкое мужское крыло ФК «Уфа». Ныне это стадион «Олимп», где и базируется СШОР №10, одним из направлений которой является хоккей с мячом. Арена, надо сказать, весьма компактная — вмещает не более тысячи зрителей. Иногда тут проводит тренировки на открытом воздухе флагман хоккея с шайбой — уфимский «Салават Юлаев». Кстати, бывшая звезда «юлаевцев» Руслан Нуртдинов, которого болельщики ласково прозвали «Нурик», одним из первых откликнулся на возрождение «Кировца». Ныне он — исполнительный директор Объединенной федерации хоккея Башкирии.

— Я сам первый раз встал на коньки на «Динамо». Отец у меня играл в «Кировце». Очень рад, что хоккей с мячом в республике может возродиться, — поделился воспоминаниями Руслан Наильевич.

В перспективе, если «Кировец» продолжит восхождение наверх и этот вид найдет отклик в сердцах болельщиков, возможен переезд на стадион «Динамо», где до его реконструкции команда и играла. Тогда игры с участием «Кировца» собирали до пяти тысяч зрителей.

Играть «Кировец» будет в своей форме, в которой он заявил о себе в 80-е годы прошлого столетия. Фото vk.com/ufa_bandy



Слово аксакалу

— Всем здесь присутствующим, наверное, небезразличен хоккей с мячом, поэтому рад всех видеть, — сказал на пресс-конференции ветеран «Кировца» Борис Самохин (он выступал за уфимскую команду в 1955—1972 гг.). — Если каждый из нас сделает хоть что-то для хоккея, это будет здорово. Потому что народная игра не должна умирать. Русланчик (Руслан Нуртдинов, — прим. ред.) приходил к нам на стадион вот таким маленьким, папа его приводил. Сам его отец играл у меня в 1971 году, да и дядя у него есть, в Оренбурге живет, думаю и сейчас бы неплохо смог играть за «Кировец», он был одним из лучших полусредних в нашем хоккее. Раньше в первенстве Уфы участвовало 17 команд! На республике в финале было минимум 8 команд. Так что вот так жил хоккей в республике. Если мы общими усилиями возьмемся за это дело, то мы хоккей поднимем!

Борис Петрович рассказал также, что даже цеха на заводе, где он работал, играли в хоккей с мячом. Изначально городская команда имела название «Энергия», потом «Луч». И только имя «Кировец» стало, по сути, брендом башкирского бенди.

Будущие «кировцы»



По словам председателя Федерации хоккея с мячом РБ Азата Садыкова, костяк команды составят ветераны, их около 7-8 человек. Плюс молодежь.

Главным тренером команды уже назначен Олег Шарков. Он начинал играть в 1980 году в ДЮСШ «Кировец», выступал также за «Локомотив» (Оренбург), «Агрохим» (Березники), ульяновскую «Волгу». Интересно, что до недавнего времени он был администратором в гандбольном клубе «Уфа-Алиса». «Он в очень хорошей форме, скорее всего, будет у нас играющим тренером», — сообщил Садыков.

По словам председателя Федерации хоккея с мячом РБ Азата Садыкова, костяк команды составят ветераны. Фото bashinform.ru/Олег Яровиков



А Рустем Ахмадинуров озвучил некоторые интересные цифры.

— 15—20 млн рублей в год нужно команде Высшей лиги, — сказал бывший гендиректор «Зоркого». — Команде Суперлиги — уже 100 млн, причем она вполне может быть середняком. С таким бюджетом не может выступать ни футбольная, ни хоккейная команда. Тем не менее по посещаемости хоккей с мячом не намного уступает хоккею или футболу.

О раскрутке башкирского бенди

Есть ли у команды логотип, поинтересовались журналисты. Садыков предложил ничего не выдумывать, а просто «прилепить» к эмблеме федерации имя «Кировец». Но Ахмадинуров возразил: «Будем работать над созданием узнаваемого логотипа». Также в сжатые сроки планируется создать сайт Федерации хоккея республики и «Кировца». «Группа в «ВКонтакте» имеется, было высказано предложение связаться с ее создателями, чтобы продолжить ее раскрутку. Играть «Кировец» будет в своей форме (имеется в виду дизайн), в которой он заявил о себе в 80-е годы прошлого столетия. «Если будет команда мастеров, это станет примером для молодежи, мечтающей попасть в нее, — считает Ахмадинуров. — Раскрутка в соцсетях — тоже модная, весьма необходимая вещь, есть такое мнение».

Для популяризации и развития хоккея с мячом в республике в ближайшее время Ахмадинуров и компания планируют провести ряд товарищеских матчей. В частности, любопытен был бы поединок «бендистов» с одноименной командой Ночной хоккейной лиги (один из игроков «той» команды из XX века, чтобы о ней не забыли, предложил именно это имя для любительского коллектива по хоккею с шайбой).

В начале 2019 года в Верхнем Уфалее будет проведен VII Кубок ветеранов России. Планируется подобный ветеранский турнир и в Уфе. «Праздник хоккея с мячом» запланирован на 19 января в уфимском поселке 8 Марта. Это будет детский турнир, на который уже точно приедут юные хоккеисты из Белорецка.

Ну и кроме того, на среднесрочную перспективу можно помечтать о татаро-башкирском дерби в этом виде спорта.