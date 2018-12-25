Митрополит Феофан: «Верю, что Казанская икона вернется»

Разговор о чемпионате мира по футболу, строительстве собора и анонимности в интернете

Фото: Дмитрий Резнов

Впервые в истории Казанской митрополии в преддверии нового года здесь прошла итоговая пресс-конференция, владыка Феофан в очередной раз подтвердил, что и дальше будет держать курс на откровенное общение с прессой. На встрече побывала корреспондент «Реального времени».

«Можно жить, соработничая»

Митрополит Казанский и Татарстанский начал встречу с журналистами весьма неожиданно: с разговора о прошедшем в Казани чемпионате мира по футболу. Он пояснил, что и в преддверии чемпионата, и в ходе его проведения ему часто приходилось совместно с муфтием РТ проводить встречи с журналистами, и это была демонстрация толерантного отношения друг к другу, что традиционно существует в Татарстане. «Можно жить не только толерантно, но и сотрудничая, соработничая», — пояснил митрополит Феофан.

Самым главным вопросом в течение уходящего года владыка Феофан назвал строительство Казанского собора, который уже формирует архитектурный облик центра Казани. О том, что он будет строить собор, митрополит заявил в день своего приезда в Казань, сразу после богослужения в Благовещенском соборе, назвав задачу возведения этого храма первоочередной.

«Мы видим, как быстро возводится собор, сегодня он стоит во всем своем величии, все купола. Он занял то место, которое исторически занимал в ландшафте Казани. Вся Казань от этого выигрывает. И не только по религиозному направлению, но и в смысле архитектурного ансамбля. И мы возрождаем собор вместе с мусульманами, как это было, например, в Болгаре. И это очень важно в нынешней ситуации, когда мы видим, что происходит с нашим соседом — с Украиной. Как религиозный фактор там вместо мира и согласия приносит разделение. Вмешательство в религию, которая по сути свой миротворна, политики и некоторых иностранных интересов делают нехорошую услугу для страны, для народов, населяющих Украину», — выразил свое мнение управляющий Казанской митрополией.

«В этом храме служил не просто святой, но и гражданин России, выходец из Казани, будущий патриарх Гермоген. Он стал тем человеком, который своим твердым стоянием сподвиг россиян на ополчение», — пояснил владыка. Фото Олега Тихонова



Он коснулся и важности передачи в этом году Казанской епархии Николо-Гостинодворской церкви, все произошло, по его словам, мирно, проблема решалась шаг за шагом. «В этом храме служил не просто святой, но и гражданин России, выходец из Казани, будущий патриарх Гермоген. Он стал тем человеком, который своим твердым стоянием сподвиг россиян на ополчение — за Россию, за веру, таким образом он спас и Москву, и Россию от «гостей», которых к нам сюда никто не просил приходить», — пояснил владыка важность возвращения верующим этого храма.

Он напомнил, что в 1579 году будущий патриарх, а тогда простой священник, взял на руки главную российскую святыню — чудотворный образ Казанской иконы Богородицы, найденный девочкой Матроной. Сейчас Николо-Гостинодворская церковь реставрируется, недавно, в день Николы-Зимнего, в ней был совершен молебен.

«Как вам обновленная семинария?»

Пресс-конференция владыки Феофана проходила в помещении библиотеки Казанской духовной семинарии. «Как вам отремонтированное здание?» — поинтересовался владыка у журналистов. Ответ лежал на поверхности: обновленная семинария встретила нас уютом, сверкающими интерьерами, завидной библиотекой. На вопрос корреспондента «Реального времени», каковы были источники финансирования строительных работ, ректор этого учебного заведения митрополит Феофан ответил, что это было софинансирование: часть денег выделило правительство Татарстана, за что митрополит сердечно поблагодарил президента РТ Рустама Минниханова, часть расходов взяла на себя Казанская епархия. «Мы получили современное, удобное здание, где все позволяет будущем пастырям получить и образование, и нравственную прививку, и быть посвященными в современные технологические процессы», — подытожил митрополит.

Обновленная семинария встретила уютом, сверкающими интерьерами, завидной библиотекой

«Приходов стало больше»

Из справки, предоставленной пресс-службой Татарстанской митрополии, следует, что количество приходов сейчас в Татарстане составляет 364. На вопрос корреспондента «Реального времени», увеличилось ли их количество за год, митрополит Феофан ответил утвердительно. И пояснил, что были приходы, которые действовали, но не были зарегистрированы, сейчас же в митрополии появилась своя юридическая служба и прошла процедура их регистрации.

Минувший год был отмечен неприятными событиями в Болгаре, где было много жалоб на не совсем церковное поведение настоятеля местного храма протоиерея Владимира (Головина). Журналисты поинтересовались, что сейчас происходит в Болгаре. Владыка ответил, что Болгары принадлежат территориально к Чистопольской епархии, но как правящий митрополит он, конечно, знает, как развивается ситуация. Сейчас Головин запрещен в служении, что для священника очень серьезное наказание.



Поинтересовались журналисты и тем, как митрополит относится к тому, что существует мнение о запрете анонимности в интернете. Владыка ответил на этот вопрос положительно, пояснив, что принцип анонимности позволяет в некоторых случаях писать оскорбительные вещи, но и служит еще на руку террористам, тем людям, которые вербуют подростков в клубы самоубийц.

Митрополит Феофан завершил пресс-конференцию на позитивной ноте, отметив, что он верит, что явленная Казанская икона, похищенная из Богородицкого монастыря в 1904 году злоумышленниками, не уничтожена и когда будет воссоздан Казанский собор, она вернется в свой «дом». По словам владыки Феофана, это будет чудом, но чудеса и промысел Божий не поддаются логике.

1 / 21 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов