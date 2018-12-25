Илдар Мингазов: «Почему Челны снова в приоритете? Потому что их надо разгружать!»

В будущем году бюджет дорожных работ федерального заказчика в Татарстане сократится

С окончанием эпохальной программы реконструкции важнейшей транспортной артерии Татарстана — 300-километрового участка федеральной трассы М-7, соединяющего Казань и Набережные Челны, «Росавтодор» снова сосредоточил внимание на улучшении транспортной доступности Закамья. Вчера глава ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов объявил на итоговой пресс-конференции, что в магистральный план развития дорожно-транспортного комплекса страны до 2024 года включены сразу два инфраструктурных проекта Набережных Челнов, а Казань смогла пролоббировать реконструкцию подъездной трассы к своему аэропорту. Впрочем, в краткосрочной перспективе, а именно в будущем году, бюджет «Волго-Вятскуправтодора», скорее всего, сократится. Подробности — в материале «Реального времени».

«Дорога смерти» достроена: 85% федеральных трасс соответствует нормам

Завершение многомиллиардного проекта по обновлению интенсивной транспортной магистрали Казань — Набережные Челны федеральной трассы М-7 стало переломным моментом в перезагрузке федеральной программы дорожных работ в Татарстане. «Росавтодор» подготовил принципиально новую концепцию — комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, исходя из которого регионы будут получать лимиты финансирования на доведение федеральных дорог до нормативных требований. Как сообщил глава ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов на предновогодней пресс-конференции, с окончанием реконструкции автодороги М-7 «Волга» от Казани до Набережных Челнов показатель соответствия нормативным требованиям федеральных дорог, проходящих по территории Татарстана, вырос до 85%, а к 2020 году его планируется довести до 88%.

Он напомнил, что за почти 10 лет дорожные подрядчики обновили 300 километров пути, из которых 200 км были превращены в скоростную четырехполосную трассу со всеми элементами дорожной безопасности (автомобильные потоки разделены специальными ограждениями, проведено освещение). По словам Мингазова, разрешенная скорость движения выросла здесь до 90 км/ч, а максимальная — до 120 км/ч. «Вы хорошо знаете, что здесь было много ДТП, а движение проходило медленно. Теперь наоборот: мы договорились с УГИБДД по РТ, что это магистральная трасса и на некоторых участках оставили скорость по проектной мощности, то есть от 90 км/ч», — рассказал он.

Напомним, что ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» отвечает за обслуживание и содержание 1 003 км федеральных дорог в Татарстане. Кроме того, в его ведении находятся федеральные дороги, проходящие в Марий Эл, Ульяновской области, а в этом году в подчинение ведомства были переданы дорожные объекты в Чувашии (плюс 328 км). Таким образом, общая протяженность дорог ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» выросла до 1,92 тысячи км.

Мингазов сообщил, что всего в этом году в Татарстане было отремонтировано 172 км федеральных автодорог, из которых 61,6 км прошли капитальный ремонт. Фото Максима Платонова



Новые «доноры» федеральных денег еще не утверждены



Переходя к конкретике, Мингазов сообщил, что всего в этом году в Татарстане было отремонтировано 172 км федеральных автодорог, из которых 61,6 км прошли капитальный ремонт. Для безопасности дорожного движения ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» включает в контракты обязательства по освещению дорог. Через два года ведомство планирует осветить 100% федеральных трасс. Правда, его глава сделал оговорку: если удастся осветить северный обход Казани. Федеральный заказчик настроен также быстро установить разделительные барьерные ограждения на трассах. По словам Мингазова, сейчас остается 68 км опасных участков без этой превентивной меры безопасности. «В течение двух лет закроем этот вопрос», — пообещал он.

Правда, уже с будущего года ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» может заметно уменьшить бюджет на дорожные работы в Татарстане. «Когда мы строили М-7, у нас всегда был рост, — признался Мингазов. — По итогам 2018 года было освоено около 15-16 млрд рублей (это бюджет для четырех подведомственных ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» регионов, — прим. ред.). Но сейчас М-7 в направлении Челнов нет. Конечно, у нас может быть уменьшение». Правда, назвать предварительную цифру на 2019 год он затруднился.

«Сейчас прорабатываются планы на 2019 год, постепенно мы получаем задания от Росавтодора, но не все еще довели», — объяснил он некоторую неопределенность с финансированием. По его словам, отчасти это связано с тем, что «Росавтодор» перешел на двухлетний цикл планирования. «Нам довели переходящие с 2018 года объекты, а сейчас задания доводятся на 2019—2020 годы. В этом году начали торговать объекты на 2019 год и параллельно закидываются объекты на 2020-й». Тем не менее в будущем году активизируются дорожные работы по трассе М-7 в направлении Чувашии — участок 735+204 км — 753+400 км на границе с Чувашией. Начнется реконструкция моста через Свиягу. Кроме того, перейдет в активную фазу реконструкция 10-километрового участка автодороги М-7 в районе Иннополиса, сообщил Мингазов.

По словам Мингазова, в этот план вошли четыре проекта, в числе которых реконструкция подъезда к аэропорту Казань протяженностью 6 км. Фото Максима Платонова

ПСО «Казань» идет по графику

Самый крупный среди «переходящих» объектов — трасса от Иннополиса до Казани, на которую выделяется 4 млрд рублей. После реконструкции она должна получить первую категорию с повышенным скоростным режимом, пояснил Мингазов. Генподрядчиком работ в мае этого года было выбрано ПСО «Казань». На вопрос «Реального времени», не срывается ли исполнение контракта в связи с финансовыми трудностями у подрядчика, Илдар Мингазов уверенно заявил, что все идет по графику и что претензий у госзаказчика нет. «Давайте не будем говорить о замене», — предупредительно попросил он в разговоре с журналистами.

Будущие федеральные дорожные проекты в Татарстане определяются «Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», которую недавно принял Росавтодор во главе с новым руководителем Андреем Костюком. По словам Мингазова, в этот план вошли четыре проекта, относящиеся к Татарстану. Во-первых, это реконструкция подъезда к аэропорту Казань протяженностью 6 км. После ремонта трасса перейдет из второй категории в первую с разрешенной скоростью 90 км/ч. «Нельзя говорить, что дорога и сейчас в неплохом состоянии. Надо учитывать перспективу, — не согласился с журналистами глава «Волго-Вятскуправтодора». — Мы должны успевать за временем и даже немного опережать его. Аэропорт развивается, в его зоне будут строится кемпинги и рестораны, построено «Казань-Экспо» — а дорога останется такой же категории? Это же неправильно, так быть не должно. Дороги должны быть комфортными. И дело даже не в скорости, а в том, чтобы дорога справлялась с потоком. Она станет четырехполосной, планируется строительство эстакады, двух наземных переходов», — раскрыл он некоторые эскизные решения.

Челны — в приоритете

Но наибольшее внимание будет уделено Набережным Челнам. По словам Илдара Мингазова, «Росавтодор» запланировал построить в городе две двухуровневые транспортные развязки. «Это большие проекты, ожидающие нас в 2020—2021 годах, — анонсировал Мингазов. — Развязки будут там, где самое «узкое горлышко» Челнов. Это Орловское кольцо и поворотное кольцо на Иннокам: планируем поставить две двухуровневые, которые будут разделять потоки. Проектирование займет два года. Стоимость будет определена после утверждения проекта и технико-экономического обоснования. Пока это в планах Росавтодора, и если Минфин подтвердит и выделит лимиты, мы сможем заняться конкурсными процедурами», — пояснил он.

Второй челнинский проект связан с строительством объездного пути к городу, так как плотина ГЭС, через которую проходят все транспортные потоки, испытывает перегрузки («Реальное время» подробно рассказывало об этом в июне этого года). По словам Мингазова, обход будет строиться через деревню Соколка. «Почему Челны снова оказались в приоритете? Во-первых, через город проходит М-7. Во-вторых, задача Росавтодора состоит в том, чтобы крупные агломерации имели обход от магистралей», — объяснил он. Всего за шесть лет федеральным дорожникам предстоит создать 12 автодорожных обходов крупных городов, построить 21 двухуровневый переезд на пересечениях железных дорог с федеральными трассами, указано в магистральном плане Росавтодора.

Второй челнинский проект связан с строительством объездного пути к городу, так как плотина ГЭС, через которую проходят все транспортные потоки, испытывает перегрузки. Фото Олега Тихонова

Кроме того, запланировано строительство путепровода через железную дорогу на 243-м километре автодороги Казань — Оренбург. «Вы знаете, что сейчас много ДТП происходит на железнодорожных переездах. И перед нами стоит задача обеспечить пересечения двух видов транспорта разноуровневыми переездами».

Прогнозировать общую смету расходов глава федерального заказчика не стал, пояснив, что проекты только начали разрабатываться. По предварительным оценкам, только на развязки Челнов потребуется 2,3 млрд рублей, а строительство обхода через Соколку — свыше 70 млрд рублей.