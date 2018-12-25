Нужна ли Татарстану Академия наук?

Полемическая колонка директора института истории АН РТ Рафаэля Хакимова

Директор института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов задается вопросом, как должна развиваться Академия наук Татарстана, какой она должна быть. По мнению академика, республика могла бы пойти европейским путем, оставив минимальный штат примерно в 15—20 человек, а многие функции можно выполнять на принципах аутсорсинга. «Реальное время» публикует полемическую статью.

«Всех вдохновила «цифровая экономика» — стало ясно, что мы наконец ушли от бартера»

Завершилось очередное общее собрание Академии наук Республики Татарстан (АНРТ). Когда-то подобные мероприятия становились событием республиканского масштаба. Они вызывали интерес не только у специалистов и общественности, но также у правительства на самом высоком уровне.

Весь дух собрания был пронизан оцифровкой. Нас призывали пользоваться компьютерами и заводить сайты, на которые выкладывать научные труды. Всех вдохновила «цифровая экономика», стало ясно, что мы наконец ушли от бартера и теперь страна, а с ней и республика, развиваются успешно.

На собрании хотелось услышать что-то о достижениях, научных открытиях, перспективах ученых РТ, но опять, в который раз, было сказано о необходимости издания шестого тома «Татарской энциклопедии», разработки отраслевых энциклопедий и, естественно, оцифровки проделанного. Что-то говорили о важности семиотики и прикладных цифровых исследованиях (не уточнили, каких именно). С татарским языком все оказалось в порядке, он тоже оцифровывается. Прошедшая буря вокруг статуса татарского языка не коснулась Академии наук, и слава богу! От археологов последовала лекция, но не по археологии, а, вообще, так, о чем-то околонаучном со схемами человеческой цифровой коммуникации. Похоже, археологи выдохлись. Они топчутся в городе Болгар. В принципе, раскопами можно заниматься до скончания ХХI века, ведь древний город пока освоен примерно на 5—7%. Там на всех работы хватит, а главное, там нет научной составляющей, одни отчеты. От университета на этот раз никто не выступал, и это никого почему-то не удивило.

«Похоже, археологи выдохлись. Они топчутся в городе Болгар. В принципе, раскопами можно заниматься до скончания ХХI века, ведь древний город пока освоен примерно на 5—7%. Там на всех работы хватит, а главное, там нет научной составляющей, одни отчеты». Фото kaliki.ru



«Доклады выглядели как снотворное»

Вообще, доклады выглядели как снотворное. Вспомнились слова Марка Твена: «Если тебе нечего сказать, ничего не говори». Однако в докладе президента АН РТ проскользнул интересный вопрос: «Зачем республике Академия?» Этот вопрос был задан в качестве домашнего задания. Действительно, зачем? Сам вопрос провокационный, ведь он подспудно содержит ответ: «Академия не нужна». Благо бы такой вопрос задавали только в Казани, но ведь его ставят на уровне всей России: «Нужна ли Российская академия наук стране?» Прямо-таки брожение умов.

У правительства как России, так и Татарстана сопоставление результатов исследований и объемов финансирования (они, конечно, мизерные по сравнению с западными) складывается не в пользу ученых, а критичность финансовых органов обостряется во время экономического неблагополучия. У Татарстана с экономикой положение немного лучше, нежели в стране в целом, но ведь и у нас умеют считать деньги.

Что, собственно, нужно республике от академиков? Прорывные технологии, повышение конкурентоспособности, инвестиционная привлекательность. Все очень просто. Вроде бы есть результаты в нефтехимии и других отраслях промышленности, а также в сельском хозяйстве, относительно неплохой экономический рост почти в четыре процента, построили новый город науки Иннополис. Но при чем здесь Академия? Совершенно ни при чем. Экономика сама по себе, а ученые сами по себе. АН РТ материально неплохо обеспечена, все здания отремонтированы, зарплата и доплаты позволяют выдерживать среднестатистический уровень. Но где отдача? Правительство вправе спросить и однажды спросит.

«Вроде бы есть результаты в нефтехимии и других отраслях промышленности, а также в сельском хозяйстве, относительно неплохой экономический рост почти в четыре процента, построили новый город науки Иннополис. Но при чем здесь Академия? Совершенно ни при чем. Экономика сама по себе, а ученые сами по себе». Фото Романа Хасаева

«Гуманитарии оказались в явном меньшинстве, стали чем-то вроде аппендикса»

АН РТ четко делится на две части: гуманитариев и естественников. Академиков-естественников большинство, но они работают в других учреждениях, где уже отчитались за полученные деньги, а в нашей АН РТ просто сидят, внимательно слушают и голосуют. Изобретения в прикладных сферах делаются технарями, естественниками, причем не за счет бюджета АН РТ.

Вообще, разговоры о делении наук на фундаментальные и прикладные от лукавого. Любая реальная фундаментальная наука появляется на почве практических задач, но не наоборот. Особенность гуманитарных наук в их близости к запросам общества, но у нас предпочитают заниматься своей любимой темой, не увязывая ее с практикой. Многие исследователи исходят из материала диссертации, стремясь его куда-нибудь приложить — прямо по Марку Твену: «Если из всех инструментов у тебя есть только молоток, то в каждой проблеме ты увидишь гвоздь». Так что каждый ходит со своим молотком и ищет подходящий гвоздь. Нужды республики оказались побоку.

Изначально Академия РТ создавалась под гуманитарные дисциплины, поскольку естественные науки и так неплохо существуют в рамках профильных институтов Российской академии наук (РАН). Поэтому можно было создать просто гуманитарную Академию наук РТ, что логично. Однако в республике многие страдают гигантоманией, поэтому в АН РТ начали включать для солидности (!) естественников из РАН и университетов. Гуманитарии оказались в явном меньшинстве, стали чем-то вроде аппендикса. Каких-либо общих тем, объединяющих естественников и гуманитариев, не существует. Мы просто дружно сидим за одним круглым столом.

В административную структуру АН РТ входят только гуманитарные институты, но без Института истории, поскольку мы самостоятельное ГБУ. Удивительно, в отчете Академии нет ни слова об Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ, будто мы не существуем, будто я не вице-президент АН РТ. Мы, действительно, не восприняли «вертикаль», поскольку это претит академической науке. Правильность нашей позиции подтверждается итогами работы. Институт по данным РИНЦ по количеству публикаций за последние 5 лет опережает АН РТ, несмотря на то, что ее состав больше в несколько раз института. По индексу Хирша институт занимает пятую позицию среди научных и образовательных организаций РТ. АН РТ по тому же показателю занимает 14-ю позицию. Можно сравнить и другие показатели РИНЦ — публикации в журналах ВАК, Scopus и т. д. При этом нас финансируют в несколько раз меньше. Количество, конечно, не единственный показатель. Есть и другие показатели. В выступлениях ставился вопрос об увеличении числа статей, изданных в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science. Некоторые псевдоученые начали покупать листаж в таких журналах и печатать «мусорные» статьи. Мы же пошли другим путем. Из шести журналов, которые выходят под грифом института, один — «Золотоордынское обозрение» — попал и в Scopus (первым в Казани!), и в Web of Science. Порой слышатся голоса о специфике татарской тематики, которая якобы не тянет на мировой уровень. Очень даже тянет. Именно специфика и привлекает международное научное сообщество, иначе мы бы не попали в Scopus.

«Изначально Академия РТ создавалась под гуманитарные дисциплины, поскольку естественные науки и так неплохо существуют в рамках профильных институтов Российской академии наук (РАН). Поэтому можно было создать просто гуманитарную Академию наук РТ, что логично»



Почему институт публикует шесть журналов? Вроде многовато. Дело в том, что у института много специализаций: история по разным периодам, этнология, национальное образование, исламоведение, культура кряшен и народов Волго-Уральского региона. Крымский филиал института выпускает свой журнал «Крымское историческое обозрение». Полноценный журнал — показатель существования самостоятельного исследовательского направления.



«Прошедший год был «богат» на доносы на институт и конкретно директора»

Интересно, что вопрос необходимости Института истории никогда не ставился. Мы изначально создавались под конкретное правительственное задание — написать правдивую историю татар и Татарстана. Практический смысл работы историков трудно подсчитать в денежном выражении, но есть вполне осязаемый результат в виде: учебников; музеев; туристических маршрутов; истории районов и деревень; имиджа республики, что помогает государственным учреждениям и даже бизнесу. Интерес бизнеса очень конкретный — повысить инвестиционную привлекательность республики благодаря солидным и при этом уникальным изданиям. Удивить партнера по бизнесу своей историей и культурой, значит создать основу для доверия. Именно поэтому бизнес спонсирует наши крупные проекты, например, перевод на английский и турецкий языки ряда фундаментальных работ: «История татар с древнейших времен в семи томах», «Золотая Орда в мировой истории» (совместное издание с Оксфордским университетом), «Tartarica», «Татары» (совместное издание с РАН). Кроме переводов, финансируются большие поисковые, исследовательские проекты. Это все конкретное воплощение фундаментальных изысканий.

Выставки, связанные с историей, республиканские мероприятия, типа «Год Марджани» или «100-летие ТАССР» и др., проходят при нашем научном сопровождении. Проведение в свое время 1000-летия Казани заложило организационные основы для последующих мегапроектов, аналогичных Универсиаде.

Для науки крайне вредно мелкотемье. Когда нет выверенной стратегии с неподъемными задачами, люди начинают заниматься интригами, подсиживанием, склоками. Прошедший год был «богат» на доносы на институт и конкретно директора, о котором с завидной регулярностью ходят слухи о скором уходе. Уже составлен список претендентов, возглавляемый, кстати, не историком. Доносы сопровождались проверками прокуратуры, Министерства образования и других контролирующих структур. Они начали в феврале и закончили в июне. Сколько было потрачено рабочего времени, сколько было перерыто бумаг, чтобы сделать вывод: «Историки не воруют». Хотя это стало ясно уже через неделю, но растянули на 5 месяцев. Невольно задумаешься, надо ли старательно работать? Лучше ничего не делать, кроме плана, и тогда трогать не будут.

«Для науки крайне вредно мелкотемье. Когда нет выверенной стратегии с неподъемными задачами, люди начинают заниматься интригами, подсиживанием, склоками». Фото Максима Платонова

Вернемся к главному вопросу: «Нужна ли республике Академия?» Конечно, нужна, но вот какой она должна быть? Нынешнее ГБУ с разбухшим административным аппаратом годится для пожирания миллионов. Мировая практика обошла стороной Россию, но тем не менее интересен их подход. Там работают самостоятельные институты, финансируемые фондами и спонсорами. Наиболее выдающиеся ученые принимаются в клуб академиков, если такой чести удостоятся. Ценность такого клуба, как экспертного сообщества, в том, что он способен оценить роль науки в развитии страны, предложить проекты, дающие реальную отдачу в социальной и экономической сферах.

В Татарстане можно было бы пойти европейским путем, но тогда надо будет переформатировать АН РТ, оставив минимальный штат примерно в 15—20 человек, ведь многие функции можно выполнять на принципах аутсорсинга. В таком случае функцией Академии станет не управление гуманитарными институтами, а организация экспертного сообщества Республики Татарстан для подготовки перспективных проектов, заключений, экспертных оценок. Тогда будет понятно, за что академики получают стипендии.