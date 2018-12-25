Предновогодняя ярмарка: сколько стоят игроки «Уфы» этой зимой

Половина команды — подешевела

Цены на футболистов в преддверии Нового года ведут себя прямо как их продуктовые «аналоги»: на кого-то растут, на кого-то — снизились благодаря «рождественским скидкам». Но хороших игроков, понятно, хотят все и подешевле. «Реальное время» изучило новые котировки мастеров мяча футбольного клуба «Уфа», опубликованные на сайте «Трансфермаркет». Подробности — в нашем материале.

На последнем уфимском рубеже

Первый номер в «Уфе» безоговорочно закреплен за Александром Беленовым. Тем не менее трансферная цена его довольно неожиданно упала с 6 млн евро до 4,5. При этом Беленов практически незаменим: он принял участие во всех матчах первой половины чемпионата РПЛ, за исключением поединка с «Зенитом», на его счету шесть «сухих» матчей, два отраженных пенальти в концовке года (с «Анжи» и «Оренбургом» в гостях).

Его сменщик Гиорги Шелия, который в декабре сделал ответственный шаг (женился), пребывает в глухом запасе. Принял участие в кубковой встрече с «Нижним Новгородом», которая стала первой и последней в нынешнем розыгрыше, отбил несколько мячей в ходе игры, но в серии пенальти был хуже своего визави из «НН». Кроме того, Гиорги вышел на домашний матч с «Зенитом», где его откровенно расстреляли — 2:0. Стоимость Шелии не поменялась — по-прежнему 500 тыс. евро.

Ближайший резерв, Алексей Чернов, стоит 100 тысяч (тоже без изменений). Алексей играл за «Уфу-2» и «Уфу-молодежную», пока не травмировался. На смену ему выходили молодые Рим Саитгареев и Даниил Лясов, Рим выглядел получше и «набил» себе цену — с 25 тыс. евро до 50. Столько же стоит Лясов. Есть еще перспективный голкипер — Глеб Ефимов, который был отдан в аренду красногорскому «Зоркому» (тому самому, где президент клуба — врио главы Башкирии Радий Хабиров), он сейчас стоит 150 тыс. евро. Глеб — уфимский воспитанник, и его появление дома не исключено.

Стоит казахский «полуМесcи» 300 тысяч. Фото fcufa.pro



Стабильные

Не поменялась цена следующих футболистов основного состава «Уфы». Самым дорогим в этом списке является опытный словенский защитник Боян Йокич. Его ценник — 800 тыс. евро. К сожалению, «железный Бо» получил травму и на сборах национальной команды в ноябре проходил реабилитацию. В РПЛ Йокич еще не забивал, а вот в Лиге Европы уфимцы благодаря ему прошли словенский же «Домжале»: Боян спас за три минуты до конца ответного матча — 1:1. Надеемся, зимние каникулы вернут его в рабочее состояние.

Далее по дороговизне — любимая тема казахских (и не только) СМИ — Еркебулан Сейдахмет. Его очередная травма более серьезная, он должен вылечиться лишь к весне. Стоит казахский «полуМесcи» 300 тысяч. За ним следуют защитники-ветераны Денис Тумасян (200 тыс. евро) и Павел Аликин (100 тыс.). Благодаря голу Павла, кстати, команда увезла из Екатеринбурга ничью — 1:1, но он же привез пенальти и кучу проблем в Оренбурге — 0:1.

Упавшие в цене

Здесь большой, представительный отряд. Помимо Беленова, подешевели хорват Иван Пауревич (с 1,8 млн евро до 1,5), чех Ондржей Ванек (с 900 тыс. до 800), швейцарский серб Веролюб Салатич (с 800 до 600), новое недавнее приобретение Азер Алиев (с 800 до 600), а также российский контингент — Дмитрий Сысуев (с 900 тыс. евро до 800), Алексей Никитин (с 900 до 600), Игорь Безденежных (с 750 до 600) и старожил Азамат Засеев (с 800 до 500). Возможно, с кем-то из этого списка Шамиль Газизов и Ко расстанутся уже в январе — феврале 2019 года. Заметим, что по Пауревичу, Ванеку и Салатичу падение вполне объяснимо — эти футболисты явно большего потенциала, чем они показывали осенью 2018 года. А вот забивший «Спартаку» и «Крыльям Советов» Сысуев, хотя и страдает не совсем хорошей реализацией (а кто не страдает ею сейчас в «Уфе»?), но заслуживает несколько большего. У Ванека тоже два гола, но он их забил «Анжи» в начале сезона, когда соперник был на пике отчаянья.

Дорогие клубу люди

Есть и подорожавшие «горожане». Самый большой скачок в цене у Оливье Тилля, пришедшего в Уфу в результате «башкирско-люксембургских» сражений. Совсем недавно он стоил 450 тыс. евро, а нынче цена на уфимского «дирижера» выросла до 1,5 миллиона. Безусловно, Оливье есть куда расти, и он должен прогрессировать. Газизов пока не хочет его продавать, о чем сказал на подведении итогов этой части сезона, но как знать — вдруг за него предложат неплохие деньги уже в начале следующего года?

Самый большой скачок в цене у Оливье Тилля, пришедшего в Уфу в результате «башкирско-люксембургских» сражений. Фото fcufa.pro

Далее — скачок цены на Дмитрий Живоглядова. К слову, Дмитрий ранее показывал более цельную игру, пока за ним не начали охотиться, по слухам, «быки» и «спартаковцы». Сейчас «Живой» стоит 2,5 млн евро, хотя недавно стоил два. На его позицию в «Уфе» нет особых конкурентов, хотя пробовался тот же Табидзе. Цена Джемала тоже подскочила — с миллиона евро до полутора. В сборной Грузии он обычно полирует скамейку. Но одна большая победа у Джими уже есть — любимая женщина тоже сказала ему «да».

Вырос спрос еще на двух «оборонцев» башкирской команды. Это румын Йонуц Неделчару (его история в Лиги наций похожа на грузинскую) — было 1,7 млн евро, стало 2 млн, и Александр Пуцко (с 500 до 900). Оба в последних матчах выходили в основе. Вырос ценник и на молодых и перспективных. В отсутствие Йокича шанс из «молодежки» получил Данил Круговой — его цена с 250 тыс. евро выросла до 400. Столько же, но с 300 тыс. евро, имеет Игорь Дивеев. Завершая тему защитников, отметим, что Александр Сухов неожиданно (он почти не играет) подрос с 200 до 300 тысяч — пустячок, а приятно.

Безусловно, заслужил повышение курса молдаванин Кэтэлин Карп. В сборной он в основе постоянно, да и на российских полях в концовке года также заметен. За «Уфу» он, правда, забил лишь раз — в обидно проигранном матче в Грозном «Ахмату» — 1:2. Цена Карпа — 900 тыс. евро (было 550).

Теперь о нападающих. Больная тема, так как забито всего 12 мячей в 17 матчах. Лидер тут — Сильвестр Игбун. Несмотря на то, что Слая осенью кидало из стороны в сторону, он был весьма полезен в «Уфе». Забил нигериец три мяча («Анжи» — 3:0, «Арсеналу» — 1:1 и «Енисею» — 2:1), его цена выросла до 3 млн евро (стоил 2,4 млн). Постепенно осваивается в России еще один словенец — Ловро Бизяк. «Спартаку» он забил красивый гол, открыв свой бомбардирский счет за «горожан». Стоимость Ловро выросла с 500 до 600 тысяч. Наконец, совершенно странная логика «Трансфермаркета» насчет мастера виртуальных игр Вячеслава Кротова. С 700 тысяч ему накинули сотку — стало 800. Слава, к слову, забил один гол «умирающему» «Енисею» на уфимской поляне, при том что он форвард.

Забил нигериец три мяча («Анжи» — 3:0, «Арсеналу» — 1:1 и «Енисею» — 2:1), его цена выросла до 3 млн евро (стоил 2,4 млн). Фото fcufa.pro

Про чужих своих Диму, Ваню и Андрея



Наконец, интересно заглянуть, как там дела у проданных «Уфой» очень ценных полузащитников-созидателей. Дмитрий Стоцкий, безусловно, вышел на новый уровень, но в «Краснодаре» он не звезда в таком созвездии легионеров. Ценник Дмитрия — 3,5 млн евро (было ровно 3).

Иван Обляков принял участие в избиении будущего чемпиона мира среди клубов — мадридского «Реала». Его ЦСКА, как известно, всухую прошел испанцев (1:0 дома и 3:0 на их поле!), но странным образом не попал в еврокубковую весну. Однако стоимость талантливого хавбека выросла более чем в полтора раза — было 3 млн евро, стало 5. За «армейцев» Ваня уже успел и руку сломать, и голевую передачу (с «Реалом») отдать.

Растет и вратарь Андрей Лунев в «Зените». Теперь его ценник — 10 млн евро (недавно было 8). Это самый дорогой игрок из экс-уфимцев.

