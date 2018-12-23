«Страна контрастов»: как торговаться на индийском базаре

Как богатые белые люди разрушают местную экономику, отказываясь от торга

Фото: Наталия Федорова

Восточная торговля, как известно, — целое искусство. В отношениях покупателя и продавца в Индии важно все: и жесты, и мимика, и твоя одежда, и национальность, и даже пол. От этого порой зависит то, отдашь ли ты за нужную вещь в два раза больше, чем она стоит. С читателями «Реального времени» я поделюсь некоторыми наблюдениями, которые собрала, живя длительное время в Западной Бенгалии и путешествуя по Южной и Северной Индии.

Торгуйтесь — и к вам потянутся

В больших российских городах мы все больше привыкаем к супермаркетам, где не нужно общаться с продавцом. Технологии развиваются в направлении, сокращающем взаимодействие между людьми в сфере торговли, и вообще, сегодня практически любую вещь можно заказать через интернет. Индия тоже движется по этому пути. В городах, даже не очень больших, обязательно есть хотя бы один молл, который посещают обеспеченные люди. Там все точно так же, как на Западе, на который равняются «продвинутые» индийцы: товар относительно хорошего качества аккуратно разложен на полках, у него фиксированная цена, вежливые продавцы-консультанты улыбаются и не пристают с вопросами.

Однако большая часть населения до сих пор делает покупки на рынках. И здесь неумение или нежелание торговаться и общаться с продавцом не будет вам на руку: в Индии не считается чем-то зазорным сбивать цену, это не говорит о том, что вы несостоятельный человек, скорее, наоборот, вас будут уважать за настойчивость и предприимчивость. Конечно, у вас не получится торговаться при покупке заводских товаров, на них производитель обязательно пропечатывает максимальную фиксированную цену, чтобы защитить свои интересы и не отвадить потребителей от продукции. Нужно внимательно изучить упаковку товара, например, мыла, сока в коробке или растительного масла — там мелким шрифтом прописана цена. Но все остальные товары, каковых в Индии немало, подлежат торгу: это овощи, фрукты, одежда, посуда, специи, а также различные мелкие услуги вроде починки обуви.

Рынки представляют собой неширокие улочки с разного размера лавками по обеим сторонам



Обезьяны, мягкий пол и семейный бизнес

Рынки представляют собой неширокие улочки с разного размера лавками по обеим сторонам. На этих улицах обычно очень шумно и не могут разъехаться рикши (открытый тип такси), велосипеды, машины и разойтись коровы и люди. Остерегаться на рынках стоит не только канав, обычно пролегающих вдоль обочин и наполненных канализационными водами и мусором, но и обезьян, которых в некоторых штатах (например, на севере Индии) очень много. Они могут быстро стянуть очки с вашего носа, выхватить из ваших рук пакеты и потом разорвать их содержимое на ваших глазах, сидя на крыше или заборе. Так однажды пострадали мои тапочки, когда я оставила их у входа в магазин: обезьяна их изжевала.

Да, при входе в большинство лавок нужно снимать обувь. Пол магазина обычно представляет собой большой мягкий матрас, застланный белой тканью. Вам предлагают сесть на пол, продавец тоже присаживается перед вами в позе лотоса и начинает показывать товары. Причем такая традиция сидеть на мягком полу распространена даже в самых дорогих магазинах. Должна сказать, что это очень комфортно, так не устают ноги и можно долгое время выбирать вещи, разложенные перед тобой. На это, наверное, и делается расчет продавцами, которые заинтересованы в том, чтобы покупатель расслабился, задержался у них подольше и что-нибудь да купил. Индуски могут выбирать, к примеру, сари несколько часов подряд. Я видела, как росли горы тканей перед двумя девушками, и они неспешно рассматривали вышивку и сравнивали качество. Индийцы очень любят яркие сочные цвета, искусственный шелк, богатую вышивку, пусть даже имитирующую золото и драгоценные камни.

Торгуют только мужчины. В крупных городских магазинах уже можно встретить и женщин, но, например, в Шри Рангаме в многоэтажном торговом центре с одеждой я не нашла ни одной женщины-продавщицы, даже в женском отделе. Это традиция. Я уже писала о кастовом делении индийского общества, и если вкратце, то общество традиционно делилось на четыре варны согласно профессиональным наклонностям людей: брахманы (интеллектуалы), кшатрии (администраторы), вайшьи (торговое сословие) и шудры (рабочие). Сейчас эта система устройства общества в стране практически разрушена. Если раньше вайшьям предписывалось жертвовать на нужды храмов, поддерживать неимущих, заботиться о коровах и снабжать общество зерном, то сейчас во главе угла стоит личный коммерческий успех. Однако какие-то черты кастовости еще сохранились: например, то, что женщины по большей части заняты домашними делами, а работают только мужчины. Также сохраняется традиция передавать торговое дело из поколения в поколение. В какой-нибудь небольшой лавке, торгующей тканями, вы можете увидеть сразу несколько мужчин. Скорее всего, это родственники, отец, братья, дядья. Обычно пальцы вайшьев унизаны золотыми перстнями, на шее золотые цепочки. Все они кормят свои семьи доходами с этой лавки, иногда нанимают для раскладки товаров также простых рабочих.

Индуски могут выбирать сари несколько часов подряд



Богатые белые люди

Кстати, когда торговец в Индии видит иностранца, цена на товары взлетает настолько, насколько позволяют его фантазия и наглость. Иногда в десятки раз. Потому что, по мнению небогатых индийцев, которых, конечно, большинство, все белые люди очень богаты. Сейчас это не совсем соответствует действительности: рубль почти равен рупии. Фрукты стоят не намного дешевле, чем в российских супермаркетах, особенно несезонные (например, килограмм яблок 80 рупий). То же с крупами, качественной одеждой и обувью. Но какие-то услуги, конечно, обойдутся в копейки, и так как иностранцы не разбираются в ценах, их легко обмануть. Например, мы полгода ездили на рикше на расстояние 15 километров за 50 рупий, и только недавно я узнала, что местные жители платят за это всего 20 рупий. За починку молнии на сумке вам достаточно заплатить 10 рупий, а за то, чтобы переплыть на пароме реку, всего 3 рупии.

Хуже дело обстоит с серебром и золотом. Недавно мы выбирали украшения для свадебной церемонии (бижутерию). Стоило только сказать, что ожерелье, серьги и браслеты нужны на свадьбу, глаза торговцев в лавке загорелись: свадьба в Индии обычное самое дорогое и масштабное мероприятие, ради которого семьи готовы влезть в долги. Поэтому была названа цена в семь тысяч рупий. После долгого торга, когда я настаивала, что не заплачу больше 3,5 тысячи рупий, продавец уступил до 4 тысяч. Остается только догадываться, сколько украшения стоили на самом деле.

Чтобы торговаться, не обязательно знать язык, английский или местное наречие. В ход идут жесты и мимика. Мастерству индийских продавцов могут позавидовать знаменитые актеры! Они умело выражают негодование, показывая, что вы просто хотите обокрасть их, предлагая такую низкую цену; обреченно вздыхают, соглашаясь сделать скидку даже в убыток себе, только бы угодить лично вам, потому что вы ну очень понравились. Серебро в Индии не ценится, женщины носят в основном золотые украшения или бижутерию, имитирующую золото. Серебру достаются только ноги: замужние оборачивают лодыжки серебряными браслетами и надевают серебряные кольца на пальцы ног. Да и качество у индийского серебра плохое. Однако белым людям его продают задорого в ювелирных лавках: в пять-шесть раз дороже, поэтому я скоро поняла, что в такие места нужно ходить с индийскими подругами.

Чтобы торговаться, не обязательно знать язык, английский или местное наречие. В ход идут жесты и мимика



Вполне может быть, что для путешественников из США и Западной Европы все товары в Индии даже с переплатой очень дешевы. Однако местные жители жаловались мне, что нежелание иностранцев торговаться и сбивать цену рушит местную экономику. Торговцы привыкают к легкой прибыли и завышенным ценам и потом такие же требования предъявляют к местным.

Уличные торговцы

Отдельно хочу рассказать об уличных мелких торговцах. В индийских городках и деревнях на улицах много торговцев фруктами, цветами. Они ходят по улице и кричат, предлагая свой товар. Или стоят у деревянных телег с разложенными на них кокосами, готовые срубить для вас серпом верхушку кокоса и воткнуть в него пластиковую трубочку, чтобы вы могли насладиться полезным в жару кокосовым соком за 30 рупий. Очищенные палки тростника пропускают через пресс и получается сладкий сок с долькой лайма всего за 10 рупий. Есть и другие торговцы, которые ходят по дворам и носят на голове кипы тканей или пластиковых тазов в надежде, что какой-нибудь хозяйке они понадобятся.

Еще одно отдельное явление в сфере торговли — индийский стрит-фуд, еда, которой индийцы перекусывают по дороге. Здесь тоже в основном работают мужчины, изредка им помогают жены. Можно часами наблюдать за тем, как ловко и умело какой-нибудь смуглый и сморщенный старичок, который, наверное, сидит на этом маленьком возвышении в своей рваной и пыльной набедренной повязке со дня своего совершеннолетия, раскатывает лепешки и бросает их в кипящее масло в большом котле.

Еще одно отдельное явление в сфере торговли — индийский стрит-фуд, еда, которой индийцы перекусывают по дороге



Отсутствие тайм-менеджмента

Индийцы все делают в своем ритме, и торговля не исключение. Торгуют в основном неспешно. Я видела, как один старик, торговец домашними платьями плохого качества и дикой расцветки, который явно давно ничего не может продать, сидит в своей маленькой лавочке в темном углу рынка и в десятый раз неторопливо перекладывает свой товар с места на место.

Делая покупки, нужно запастись терпением, торопить продавцов нет смысла. Представление о времени у индийцев сильно отличается от нашего, особенно в провинции. О пунктуальности они, кажется, ничего не слышали. Поэтому если вам сказали, что принесут товар со склада через пять минут, будьте готовы ждать все полчаса. Если на то, как они ведут торговлю, посмотрит западный бизнесмен, он скажет, что они невыгодно расходуют время и силы. Да, индийцы достаточно безалаберный и расслабленный народ. Об отсутствии у них прагматичности говорят хотя бы заполненные мусором города и деревни. Безусловно, торговцы заинтересованы в деньгах и обижаются, если ты, в конце концов, ничего у них не покупаешь. Однако, по моим наблюдениям, их материальные амбиции намного слабее западных: по большей части для них важнее получить удовольствие от процесса, они любят пообщаться с людьми, с родственниками, вкусно поесть, сходить на религиозный фестиваль, свадьбу или просто поспать. Поэтому не удивляйтесь, если продавец неохотно оторвется от чтения газеты и попивания чая со специями и молоком из маленького стаканчика, когда вы войдете в его лавку. В общем-то, они довольны жизнью, и предприимчивость западных людей, их беспокойность и «тайм-менеджмент» им пока еще чужды.