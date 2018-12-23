«Много людей, которые вели бизнес в России, в Англии не смогли найти себя в местной экосистеме»

На этой неделе российский бизнесмен Алексей Шматко, числящийся номером один в списке предпринимателей, попросивших Бориса Титова о содействии при возвращении в Россию, выиграл в Великобритании суд об экстрадиции. «Реальное время» связалось с Алексеем и расспросило его о нежелании возвращаться в Россию, нелегкой судьбе российского предпринимателя, жизни и особенностях ведения бизнеса в Великобритании, а также будущем РФ и Евгении Чичваркине в качестве президента «Прекрасной России Будущего».

«Главная проблема иммигрантов в плане ведения бизнеса — это ментальное наследие России»



— Алексей, забавно, что мы созваниваемся с вами сейчас в Telegram, который вроде как заблокирован в России. А вы следили за блокировкой?



— Скажу по секрету, первое время нам очень мешала блокировка Telegram, поскольку большинство наших программистов (а я сейчас занимаюсь IT-стартапом) сидят в России и для общения используют именно этот мессенджер. Но мы быстро нашли выход из ситуации и сейчас спокойно пользуемся Telegram. Не возникает даже мысли о том, что существуют какие-то ограничения.

— «Зацеплюсь» за упомянутый вами стартап: раньше у вас был довольно крупный бизнес, который вы были вынуждены оставить, как и жизнь в России. А чем вы сейчас зарабатываете на жизнь, находясь в Великобритании?

— Я бы не сказал, что мой бизнес был крупным, но мы бы точно выросли еще сильнее, если бы нам не помогли умереть. А в Великобритании я вспомнил о своей старой специальности, которой обучался в университете, — я программист по образованию. Наш стартап называется UBPS (Universal Biometric Payment System), и мы хотим сделать так, чтобы в мире больше не осталось банковских карт, и все платежи перешли на использование биометрии, что сделало бы их более защищенными, дешевыми и простыми для использования.

— А как вообще делается бизнес в Великобритании? И сложно ли предпринимателям-иммигрантам?

— В Британии есть свои сложности ведения бизнеса, но, если говорить об административных барьерах, то они очень сильно снижены. А о давлении со стороны коррумпированных правоохранительных органов здесь вообще никто никогда не слышал.

Самая главная проблема иммигрантов в плане ведения бизнеса — это ментальное наследие России. Большинство наших «бизнесменов», которые приехали сюда, — это никакие не бизнесмены. Это люди, которые сидели на бюджете, перевели деньги и сейчас думают, что они — крутые предприниматели. Весь их бизнес сводится к тому, что они могут покупать недвижимость и сдавать ее в аренду. Как показала практика, из иммигрантов вырастает очень мало стартаперов. На мой взгляд, это связано с ментальной российской травмой. К сожалению, в России такие условия жизни, и, соответственно, выживают только такие бизнесмены.

«В Британии есть свои сложности ведения бизнеса, но, если говорить об административных барьерах, то они очень сильно снижены. А о давлении со стороны коррумпированных правоохранительных органов здесь вообще никто никогда не слышал». Фото pixabay.com

Я знаю достаточно много людей, которые вели вполне вменяемый бизнес в России, но при переезде сюда просто не смогли найти себя в местной экосистеме. Дело в том, что здесь очень жесткая конкуренция. Кстати, я не раз замечал, что многие активные, адекватные российские бизнесмены, которые работали, не присасываясь к бюджету, просто ехали в Европу, смотрели, какой бизнес там поднимается и, условно, планировали его в России. А создание нового стартапа — намного более сложная задача.

Возвращаясь к UBPS, хочу сказать следующее: то что мы сейчас делаем — нетривиальная, новая история, и мы не то чтобы первые на рынке — рынка еще нет в принципе. Как говорят англичане: «Все потери могут стать приобретениями, а приобретения — потерями», так что на данном этапе не совсем понятно, в насколько выгодном положении мы находимся. Пока не самое простое время, поскольку мне еще приходится объяснять и подробно рассказывать людям о том, что было придумано моей головой. Повторюсь, это нетривиальное решение, и многие не могут понять его с первого раза.

«Если при Путине бизнесменов просто сажали, то при «левых» их начнут расстреливать»



— Алексей, не могли бы вы восстановить для нас хронологию отъезда из России после неоднократных попыток «отжима» вашего бизнеса? И какой у вас сейчас официальный статус?

— Хронология была следующая: в 2011 году я уехал из России на Кипр — там мы прожили чуть больше трех лет. В декабре 2014 года я улетел из кипрского аэропорта в аэропорт Хитроу и в тот же день попросил у Великобритании политического убежища. В 2016 году из России пришел запрос о моей экстрадиции: сначала меня даже арестовали, но затем отпустили под залог.

Судебный процесс на тему моей экстрадиции тянулся вплоть до этой недели и буквально в среду The High Court вынес решение об отказе в выдаче меня России. До этого я долгое время находился в статусе ожидания политического убежища. Вообще, параллельно шло два судебных процесса: первый — об экстрадиции и второй — о предоставлении статуса проживания. Поскольку в экстрадиции было отказано, то они просто не могут не дать нам статуса проживания здесь — это чистая формальность.

Хочу сказать, что, в отличие от Российской Федерации, с судами здесь не все понятно. В России, как правило, уже заранее ясно, каким будет итог, а в Великобритании мы до последнего возлагали большие надежды на то, что High Court — действительно серьезный и беспристрастный суд. При этом у нас была колоссальная масса доказательств.

«В свое время, когда я находился в российском СИЗО, я писал заявление о пытках». Фото: Google Maps



Один из важных моментов: сейчас в России идет дело «Сети» (11 молодых людей в Пензе и Петербурге обвиняют в участии в террористическом сообществе. По версии ФСБ, они якобы готовили теракты, чтобы поднять вооруженный мятеж. Фигурантам дела грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, — прим. ред.), и следователь, который его ведет и пытает людей в Пензе и Питере, вел мое же дело и пытал меня. В свое время, когда я находился в российском СИЗО, я писал заявление о пытках.

Сейчас история «Сети» дошла до ООН, и мы заявили об этом в High Court. И если судья первой инстанции не поверил в историю о моих пытках… Понимаете, для британского судьи непонятно, как сотрудник ФСБ, полиции или СИЗО может пытать людей. Британцы воспринимают русских, как абсолютно таких же людей — нормальных и законопослушных. И как бы это ни было странно, в нынешней политической обстановке все властные органы Британии находились на стороне России против меня. Поэтому не верьте пропаганде — здесь нет никакой русофобии и местные власти очень любят Российскую Федерацию. Это заключение, сделанное на основе моего личного опыта.

— Вы принимали активное участие в затее Бориса Титова с возвратом беглых бизнесменов в Россию. Хотелось бы попросить вас подвести итоги этой кампании.

— Начнем с того, что сама должность Бориса Титова в АП говорит о том, что правоохранительные органы не работают в нормальном режиме. Если бы прокуратура, суды, ФСБ и полиция работали, соблюдая закон, то должность Бориса Титова была бы не нужна.

В данном случае он работает как доктор, который решает частные задачи: пришел человек с простудой — дал ему аспирин, пришел человек со сломанной ногой — наложил ему гипс. Титов отлично решает частные случаи, но он не меняет правила работы системы. То, что несколько человек вернулись (кого-то оправдали, кому-то вынесли небольшие сроки) — это хорошо, но главная проблема заключается в необходимости системных изменений. Однако это не в его власти — этим должны заниматься парни «повыше».

— А каких действующих российских политиков можете выделить? Кто, на ваш взгляд, мог бы изменить ситуацию к лучшему?

— Если говорить совсем откровенно, я считаю, что с Россией полностью покончено. На политической арене этой страны нет ни одного лидера, который мог бы что-то сделать. Честно сказать, я не очень люблю Владимира Владимировича Путина, но я боюсь, что какие-то вменяемые «правые» силы его убрать не смогут, а если придут «леваки», типа Удальцова, то будет еще хуже.

Как бы это не было горько, я думаю, что у России нет никаких перспектив и никакого будущего. С продолжением политики Путина станет хуже, но на смену ему могут прийти только «левые» и тогда станет совсем невыносимо. Условно, если при Путине бизнесменов просто сажали, то при «левых» их начнут расстреливать.

«Как бы это не было горько, я думаю, что у России нет никаких перспектив и никакого будущего. С продолжением политики Путина станет хуже, но на смену ему могут прийти только «левые» и тогда станет совсем невыносимо». Фото kremlin.ru



— Вы довольно мрачно относитесь к «левому повороту».

— Мне кажется, я отношусь к нему очень реалистично. Это как в старом анекдоте: «Кто-то учит китайский язык, кто-то учит английский, а кто-то — автомат Калашникова». Я считаю, что не надо иметь никаких иллюзий. Будущее у этой территории очень плохое, а точнее, его просто нет. Я смотрю на ситуацию в России со стороны и вижу единственный вариант развития событий: гражданская война и распад территории. Вопрос только во времени.

— А как вы относитесь к Навальному?

— Навальный — парень веселый и интересный, но мне не нравится «левизна», в которую он сейчас окрасился. Я этого не понимаю. Моя позиция четкая: государство должно быть чем-то вроде ночного сторожа — защищать от внешних врагов и внутренних угроз, и больше никуда не вмешиваться.

То, что происходит сейчас в России, — ужасно. 70% бизнеса находится под жестким контролем, расплодились миллионы чиновников, на армию и ФСБ тратятся какие-то гигантские деньги, по количеству полицейских на душу населения мы в несколько раз обгоняем цивилизованные страны. Один с сошкой, семеро — с ложкой. Причем этого несчастного человека с сошкой по возможности пытаются заставить платить больше и больше, чтобы он вообще умер.

Самое страшное то, что вся эта «левая» история длится у нас в головах уже 101-й год. И мало того, что мы пытаемся унизить бизнесмена, ограбить его, обложить налогами, так мы его еще и ненавидим. Бизнесмен для нас — вор по определению. Без изменения отношения к бизнесу в стране ничего не поменяется.

Сейчас в России, кого ни спроси, большинство скажет: «Да, государственное предприятие — это хорошо. А вот частники — это плохо». Ну это же кошмар! Огосударствление предприятий приводит к монополии, завышению тарифов, отсутствию конкуренции. Они привыкли давить конкурентов в политическом поле и продолжают делать то же самое в экономическом.

В этом плане Великобритания очень выгодно отличается от России. Даже когда я попал в местную иммиграционную тюрьму, она управлялась частной компанией. Это как минимум делает содержание тюрем для государства намного дешевле, потому что здесь есть конкуренция — ты всегда можешь провести конкурс и найти компанию, которая сделает все дешевле.

«Конечно, поначалу я думал о том, что «великое и ужасное» ГРУ просто не может делать все настолько топорно, но оказалось, что может». Фото: скриншот видео news.met.police.uk



«Поначалу я думал, что «великое и ужасное» ГРУ просто не может делать все настолько топорно, но...»

— Алексей, думаю, вы никак не могли пропустить скандал с отравлением Скрипалей и «грушниками» в «солберецком соборе». Скажите, как перенесли произошедшее местные жители, каким был тон публикаций в СМИ? Вообще, что творилось в Великобритании?

— Для местных это было шоком и катастрофой — другое государство применило в Британии химическое вещество. Говоря о Великобритании, можно провести параллель с «одноэтажной Америкой» — она вся одинаковая, а различие между тем, как живут люди в провинции и в Лондоне очень маленькое. Это большая деревня, и ситуация с отравлением Скрипалей, конечно, повергла всех в шок. Это было новостью №1 на протяжении большого количества времени. Тон публикаций в СМИ был очень разным — от удивления до непонимания и агрессии. Когда на вас нападает другая держава — это страшно.

Вообще, когда всплыла история с этими ребятами — Бошировым и Петровым aka Мишкиным и Чепигой — моей первой реакцией было: «Я не верю в это. Не могли они этого сделать». Я думал, что это какая-то операция-прикрытие, чтобы отвести подозрения от другой группы оперативников, но все оказалось намного прозаичнее. Помню, супруга мне сказала на это: «Леша, ты просто мыслишь, как умный человек».

Если резюмировать, то в стране в тот период была очень сильная истерия, однако я могу понять власти Британии. Они настолько серьезно озадачились этой историей, что даже к нам домой приходили сотрудники MI5 и опрашивали, чтобы понять, могут на нас покушаться или нет.

— К слову, узнав про отравление, вы испугались за собственную жизнь, за безопасность своей семьи?

— Вы знаете, у меня и без этого хватает страхов, но произошедшее несомненно добавило лишний «плюсик» к нашей паранойе.

— А как вам интервью Боширова и Петрова на «Раша тудей»?

— Я закончил смотреть его на пятой минуте, потому что это было просто смешно. У меня в институте была военная кафедра и я отличу военного за три секунды — выправка чувствуется сразу.

Конечно, поначалу я думал о том, что «великое и ужасное» ГРУ просто не может делать все настолько топорно, но оказалось, что может. А чуть позже, если вы помните, они засветили всю свою агентуру по номерам машин и другим базам данных, и я понял, что там просто полная труха. Снаружи это большое и красивое здание, а внутри — труха.

«Чичваркин выступает с тех же позиций, что и я — он говорит о необходимости снижения влияния государства на экономику. Если он захочет быть президентом, то почему бы и нет». Фото facebook.com



«У меня нет тоски по Родине — здесь мне нравится больше»

— Как вы считаете, почему Великобритания так манит наших беглых бизнесменов?

— Конкретно про себя я могу сказать, что попал в Великобританию абсолютно нетипичным образом — я приехал случайно, потому что меня не пустили на американский самолет.

А на вопрос о том, почему многие выбирают Великобританию, я могу ответить следующее: здесь потрясающее общество, потрясающие люди и климат. Фактически это «центр мира» — недалеко до Штатов и вся Европа под боком. Плюс Британия — это центр формирования мировых трендов: британские суды, оффшорная система, метрические единицы и так далее. За большой промежуток времени эта страна создала много стандартов — начиная с Гринвича и заканчивая экономическими правилами. Британия — законодатель всего. А Лондон — это новый Вавилон, новый центр притяжения, который манит и радует людей с абсолютно разными вкусами и пожеланиями.

— С кем из наших «беглецов» вы поддерживаете контакты?

— Я встречался практически со всеми бизнесменами. Я организовывал встречу с Титовым и практически все, кто туда пришел, — это мои знакомые и друзья.

— А общаетесь ли вы с Евгением Чичваркиным? Кстати, я периодически встречаю в Сети призывы сделать его президентом России — вы бы за него проголосовали?

— Зная взгляды Чичваркина на экономику, могу сказать, что он, возможно, является единственным вменяемым кандидатом, за которого я бы проголосовал на выборах президента «новой России». Чичваркин выступает с тех же позиций, что и я — он говорит о необходимости снижения влияния государства на экономику. Если он захочет быть президентом, то почему бы и нет. Каждый человек имеет такое право. Но лично я не очень хочу лезть в политику — меня пока увлекает экономика.

— А какой вы видите, прошу прощения за клише, «Прекрасную Россию Будущего»?

— К сожалению, я ее не вижу. Я жуткий оптимист, но касательно «новой России» я настроен очень пессимистично. Тот же Чичваркин, у которого, условно, «правые» взгляды — он один. Таких людей, как он, в нынешней России наберется всего 0,1%.

Проблема в том, что люди в Российской Федерации привыкли к коммунизму. Народ почему-то считает, что ему все обязаны: давать пособия, бесплатные лекарства, вытирать попки, но сами люди при этом не должны ничего делать.

Можно хорошо рассуждать о новой, великой и свободной России, но, к сожалению, она нереальна. Это оксюморон — не может быть никакой свободной России. Эта территория создана для того, чтобы показывать другим странам, как нельзя жить.

«Тереза Мэй является экс-главой Home Office — министерства внутренней безопасности, которое занимается миграционными делами. В период ее правления Home Office стал позором Британии №1. В частности, Тереза Мэй отказала мне в статусе беженца». Фото kremlin.ru

— Тот же Чичваркин говорил о том, что вернулся бы в Россию при определенных условиях. Вы бы не вернулись?

— Нет, у меня нет тоски по Родине — здесь мне нравится больше. Спустя какое-то время я понял, что у меня не русские мозги и никогда таковыми не являлись. Мне некомфортно в России. Русское мышление и русская необязательность очень сильно «убивают» меня.

«Надеюсь, план «мягкого» Brexit отменят, Терезу Мэй отправят в отставку, а Британия порвет с Евросоюзом»

— Одна из самых обсуждаемых новостей сейчас — это Brexit. Как вы относитесь к этой инициативе и какие настроения царят в британском обществе?

— Я отношусь к Brexit положительно. Сегодня как раз должно проходить голосование за план Терезы Мэй, и я надеюсь, что его никто не поддержит. Дело в том, что этот план не нравится никому — ни «левым», ни «правым». Первые вообще не хотят выхода из Евросоюза, а вторым это не нравится, поскольку Евросоюз продолжит руководить Великобританией, но страна при этом не сможет воздействовать на его правила, так как она больше не будет являться его членом. Я надеюсь на то, что план «мягкого» Brexit отменят, Терезу Мэй отправят в отставку, а Британия порвет с Евросоюзом. И все у нас будет хорошо.

— Действительно ли в Великобритании более чем прохладное отношение к Терезе Мэй?

— Тереза Мэй является экс-главой Home Office — министерства внутренней безопасности, которое занимается миграционными делами. В период ее правления Home Office стал позором Британии №1. В частности, Тереза Мэй отказала мне в статусе беженца. Думаю, если вы спросите Чичваркина, он скажет вам то же самое про действующего премьера и ее дела в «Хоум-Офисе».

Было так много позорных случаев, когда это ведомство не давало кому-то статус беженца, лишало кого-то паспорта и так далее. Вместе с тем Home Office почему-то дает статус беженца совершенно непонятным людям, которые проповедуют какие-то радикальные идеи. Рано или поздно эта политика должна закончиться.

— Алексей, огромное спасибо за интересную беседу! Резюмируя наш разговор, хочу попросить вас назвать несколько вещей, которые вам нравятся и категорически не нравятся в Великобритании.

— Во-первых, мне очень нравится свобода. Она выражается в свободе ведения бизнеса, в веротерпимости, в отношении к «не таким, как ты». Во-вторых, мне нравится то, что Британия, как я уже говорил, является «центром вселенной», центром притяжения всего. В-третьих, я считаю, что это лучшее место на земле для моих детей — здесь потрясающее образование и отношение к людям. В общем, я — космополитичный парень, нашедший свое место именно в этой стране.

Если говорить о том, что мне не нравится, то на первом месте — Home Office. На второе место я бы поставил единственную бытовую вещь, которая меня раздражает — это раздельные краны для горячей и холодной воды. И, наверное, я бы добавил то, что здесь нет теплого моря, но в целом климат здесь очень хороший. Думаю, на этом все.