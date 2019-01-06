Анатолий Баталин: «Мой сын в ответ на это крикнул: «Русские не сдаются!»
Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Коммерческий директор ГК «Садовое Кольцо» Анатолий Баталин вспоминает работу над проектом в Казани и выражает уверенность в светлом будущем своей семьи и страны.
- Что стало самым важным событием 2018 года для вас и почему оно впечатлило?
Ушедший год для всех был очень богат на события: и выборы президента, и чемпионат мира по футболу с победной серией нашей сборной, и существенное изменение законодательства в строительной сфере и многое другое.
Для нашей компании и для меня лично самым важным событием 2018 года стал запуск проекта жилого комплекса Savin House в Казани. Наш многолетний труд по созданию этого проекта воплотился в жизнь. Мы очень долго над ним работали: практически переехали жить в Казань, изучали рынок и конкурентов, культуру и историю, город и его жителей. Мы искали, тестировали, сомневались и спорили, пока не нашли идеальную концепцию для вашего уникального города. И успешный старт продаж подтвердил, что все было сделано правильно.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встречаете новый год: для себя, своей семьи, бизнеса, страны?
В современном мире все очень быстро меняется. Планы, которые мы намечаем сегодня, в процессе выполнения могут кардинально поменяться. Несмотря на все это, наша компания встречает новый год с уверенным взглядом в будущее. Горизонт планирования составляет более 5 лет. А что будет завтра, никто не знает, но у меня нет сомнений, что все будет хорошо.
Наверное, прекрасной иллюстрацией моих ожиданий будет случай на тренировке моего сына. Ему 5 лет и он ходит в секцию айкидо. Недавно тренер рассказал, что соперник уложил сына на маты и предложил ему сдаться. Мой сын в ответ на это крикнул: «Русские не сдаются!». Я горжусь своим сыном и уверен в светлом будущем своей семьи и своей страны.
- Выберите три главных слова для нового 2019 года.
Спокойствие, уверенность, рост.
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