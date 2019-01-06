Анатолий Баталин: «Мой сын в ответ на это крикнул: «Русские не сдаются!»

Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Коммерческий директор ГК «Садовое Кольцо» Анатолий Баталин вспоминает работу над проектом в Казани и выражает уверенность в светлом будущем своей семьи и страны.