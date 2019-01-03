Польская контрабанда: как «русский националист из Прибалтики» покупал мины и автоматы Калашникова

Казанские правоохранители раскрыли преступную схему, ведущую в Восточную Европу и на Северный Кавказ

Фото: Максим Платонов

Директор музея ФСБ в Казани Ровель Кашапов подготовил для «Реального времени» серию материалов, рассказывающих о борьбе татарстанских чекистов с организованной преступностью в постсоветский период. Сегодняшняя публикация нашего колумниста описывает эпизод «Польская контрабанда», составленный по воспоминаниям полковника И.Е. Ачкасова.

За покупкой радиомины

В сентябре 1994 года поступила оперативная информация, что в Казани имеются люди, которые намерены продать радиоуправляемые мины. Поначалу я засомневался в ее правдоподобности. Свои сомнения я высказал источнику информации. Однако тот заявил: «Не только радиоуправляемые мины, но и пистолеты-пулеметы». Предположительно главной фигурой в этом преступном бизнесе был назван некий Кригер.

Получив такие сведения, я незамедлительно доложил заместителю председателя КГБ РТ полковнику Шамилю Давлетгильдееву. Он заявил, что если информация правдивая, то, ввиду чрезвычайной опасности попадания оружия и боеприпасов в руки преступников, требуются безотлагательные действия. Нужно сказать, что Шамиль Хусаинович как руководитель всегда ценил мнения простых оперработников.

— Что ты предлагаешь? — спросил он меня.

Я предложил подставить себя в качестве покупателя. В общении с ними предложил играть роль русского националиста из Прибалтики, которому необходимо оружие. Также я предложил задействовать в этой операции моего коллегу Ильдара Юсупова, у которого был старый, видавший виды «Москвич-412». Его необходимо было представлять, как боевика. Я уже имел опыт подобного перевоплощения, когда пришлось разоблачать преступную группировку из Прибалтики, занимавшуюся вывозом цветного металла, в том числе и ртути из страны. Кстати, при их задержании они бросили нам под ноги гранату, которая не взорвалась. Тогда у преступников помимо оружия было изъято большое количество золота, драгоценностей, заполученных ими преступным путем.

Итак, с Юсуповым мы выехали на место встречи с посредником. Мой «подельник» Юсупов захватил с собой сумку-авоську, которая ну никак не выдавала в нем чекиста. Посредник ведет меня, «русского националиста», на улицу Солнечную, где я знакомлюсь с неким Кригером. Поздоровавшись с ним, говорю, что я русский националист из Прибалтики и мне нужны автоматическое оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы для наведения порядка…

Он стал перечислять то, что он может предложить: пистолет «Вальтер» с глушителем, стоимость 2 100, пистолеты-пулеметы «Скорпион» чехословацкого производства, стоимость 2 700, радиоуправляемые магнитные мины с пультом управления стоимость, 3 500. Фото dnevnikreflekciyplysetskaya.blogspot.com



Оценив меня взглядом, тот сказал: «Да, вы похожи». Далее он спросил: «Сколько вы можете дать»?

— Неограниченно, – ответил я. — У нас в Прибалтике после вывода советских войск оружия нет, а у вас оно есть.

— Ну что ж, — ответил мой визави. — Вопросов нет.

Он стал перечислять то, что он может предложить: пистолет «Вальтер» с глушителем, стоимость 2 100, пистолеты-пулеметы «Скорпион» чехословацкого производства, стоимость 2 700, радиоуправляемые магнитные мины с пультом управления стоимость, 3 500.

На предложенный ассортимент я ответил Кригеру, что меня абсолютно не интересует пистолет «Вальтер» и я бы хотел взглянуть на остальное.

На это Кригер заявил: «Вы знаете, вы русский националист, а я немец. Давайте перейдем на ты. Так будет больше доверия между нами».

Я охотно согласился. Тут же он достает пистолет-пулемет «Скорпион».

— Цену ты знаешь, — сказал Кригер.

— Хорошо, — сказал я. — Вот я отдам тебе деньги, а пистолет окажется не работающим.

— Знаешь, Игорь, — ответил Кригер. — Вопросов нет, отстреляем.

Далее он показывает мне пульт и одну радиоуправляемую мину. Я тут же воскликнул: «Это то, что нам нужно!»

Обговорив цену, я заявил, что нам также нужен автомат АКМ.

— Все будет доставлено, — ответил Кригер. — Только автомат будет чешского производства.

Несостоявшаяся сделка

Очередная встреча была назначена на этот же день в 17.30. На выходе из квартиры меня уже ждал Юсупов со своей сумочкой. Сели в машину и быстро укатили. Тут же доложил Давлетгильдееву, что лично видел все то, о чем говорилось ранее. Перечислил наименование «товаров». После этого сразу же стали решать детали дальнейших действий.

Дом на улице Солнечной к 17.30 был обложен полностью. Поскольку денег у нас не было, то начальник отдела В.С. Антохин достал из сейфа свои личные 500 долларов.

Встретившись с Кригером, я обращаюсь: «Вадим, поехали, как ты говорил, отстреляем».

Конечно, у нас были серьезные опасения. Кригер мог оставить в нашей машине еще одну радиоуправляемую мину, и она могла сработать по его желанию. Вызывал опасения и автомат с заряженным магазином. Тут я поступил следующим образом.

— Вадим, — говорю я. — Автоматный магазин не стоит 500 долларов. Так вот, я покупаю его за эти деньги.

— Бери, — сказал он.

Я снял магазин, и уже был уверен, что он нас не расстреляет, почувствовав опасность. Далее мы вышли с Кригером из дома со свертком, в котором был «товар». Он увидел, что на улице нас поджидает «боевик» Юсупов, и спокойно сел в машину. Там он неожиданно для себя оказывается зажатым между мною и моим начальником Антохиным.

— Я майор госбезопасности, — достаю я свое удостоверение.

— А я полковник госбезопасности, — говорит вслед за мной Антохин.

Последующие наши действия напоминают поведение военных контрразведчиков из кинофильма «В августе 44-го». Нам было важно взять не только Кригера, но и распутать всю цепочку. А этого можно было добиться только в том случае, если мы психологически сломим Кригера. И мы, как в том фильме, начали «качать» объект. Самое обидное для Антохина было, что из 500 долларов в кармане Кригера осталось только 400. Когда он успел «замылить» сто долларов, непонятно.

Но от него мы выяснили, что основная база оружия находится в доме на улице Свердлова. В этот же день мы с Кригером наведались по названному адресу, где нас встречает некая Надежда — симпатичная женщина. Кригер представил меня, назвав русским националистом, которому он уже продал оружие и который хотел бы еще купить. Новая знакомая показывает мне магнитную мину с таймером. Она тут же заявила, что ездит часто в Польшу и видела, как мина работает — машина в дым.

Я посмотрел эти мины и сказал: «Знаете, Надежда, эти мины нас тоже интересуют, у нас все работает полностью». Когда она назвала цену, я спросил: «Сколько у вас есть?» Она ответила: «Четыре». Я сказал, что нам нужно шесть: «Вы поищите, пожалуйста, посмотрите». За товаром должен был явиться Кригер. Когда он направился к сообщнице, как и в первом случае, были задействованы и другие подразделения. Нужно сказать, что Кригер не стал действовать по отработанной инструкции. Он сумел передать сообщнице, что работает под нашим контролем. С учетом этого обстоятельства пришлось срочно принимать решения.

К сожалению, не смог связаться с руководством. И ответственность пришлось брать на себя. В то время мобильных телефонов у сотрудников не было. Я даю команду на задержание. Задержали Надежду с «товаром» и произвели обыск у Кригера. У него изъяли четыре пистолета «Вальтер». Задержали двоих. И тишина…

В день рождения полковника

Поскольку Кригер нас «сдал», мы потеряли возможность выйти на всю преступную цепь. А задержанным можно было лишь инкриминировать статью за незаконное хранение оружия. Это нас, естественно, не устраивало. Мы подключили к делу сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью МВД РТ. Непосредственно были подключены замначальника Управления подполковник милиции Галеев и старший оперуполномоченный Цаплин.

Отсутствие выхода на сообщников задержанных не сломило нашу решимость довести дело до логического конца. Мы выявили все связи задержанных, стали их активно прорабатывать. Но опять ничего… И вдруг в оперативной сводке МВД РТ за 30 сентября Антохин читает сообщение: «На остановке в п. Залесном был задержан гражданин «Г» (муж Александровой) с двумя пистолетами «Вальтер» и еще один субъект, оба задержаны и находятся в Кировском РОВД».

Мы «летим» в Кировское РОВД. Задержанные в камере. Пытаемся склонить «Г» к чистосердечному признанию и сотрудничеству. Молчит. По пути ведем психологическую обработку, которую продолжаем в КГБ. Орешек попался крепкий.

Однако, почувствовав, что запираться не в его интересах, он сказал: «Оружие находится на базе отдыха КГБ на станции «Обсерватория» в доме охранника по имени Евгений».

«Г» выразил готовность показать это место. Эту информацию доложили Давлетгильдееву, у которого, кстати, был день рождения. Я думаю, это был самый ценный подарок от нас ему в этот день. Вместе с ребятами из МВД, экипированными соответствующим образом, выезжаем на базу. С собой взяли «Г». Ему я сразу сказал: «Слушай, я не русский националист, а советский офицер. Если побежишь, тебя, бандита, застрелю, не мешкая».

Колонна машин приезжает на базу. Навстречу нам выходит комендант базы отдыха и возмущается, почему приехали, предварительно не позвонив. Я ему строгим образом приказываю не шуметь и прошу разыскать охранника. Приходит охранник и таким развязным тоном спрашивает: «Что, погулять приехали»?

— Да, — отвечаю.

И тут мы с Ильдаром — раз, и свернули ему руки за спину. Сразу же скажу, не миндальничали. Поднимаем половицы в домике охранника — там оружие. Потом и у него дома также нашли оружие. Охранник сразу же пошел в отказ. Говорит — я ничего не знаю.

Его нелицеприятные высказывания о жене, записанные на пленку, потом пригодились при беседе с Надей в СИЗО. Фото Олега Тихонова



Семейный подряд и кавказский след

«Г» тоже пошел в отказ. Он согласился помогать нам только в обмен на обещание помочь ему. Ему сказали, что суд учтет его чистосердечное раскаяние и помощь следствию. И он стал рассказывать, как его жена организовала канал контрабандной поставки оружия из Польши и вовлекла его в преступную деятельность. Его нелицеприятные высказывания о жене, записанные на пленку, потом пригодились при беседе с Надей в СИЗО.

— Ах, сволочь! Я всегда знала, что он негодяй! — воскликнула она, прослушав запись.

Она сама стала рассказывать, как сформировалась преступная группа почти из двадцати человек. После этого мы стали еще более активно работать. Пошли задержания. Помню, были задержаны некая В-я и ее сын Андрей, известный в Казани уголовный авторитет. Кстати, при задержании он сказал: «Дело хреново. КГБ и МВД стали совместно работать». Был суд. Посадили очень многих.

В середине 1990-х годов правоохранительные органы сталкивались с фактами реализации криминальным структурам огнестрельного оружия, доставляемого из Чечни. Первоначальные скудные сведения указывали, что нити ведут к переселенцам с Северного Кавказа. Потребовались немалые усилия, чтобы заполучить источника информации в данной среде.

Летом 1999-го поступила оперативная информация, что некий Пурышев намеревается реализовать партию пистолетов «ПМ». Операция по подставе «покупателя» готовилась тщательно. В намеченный день встреча с продавцом состоялась на автостоянке у 15-й городской больницы в Казани. Пурышев продемонстрировал «покупателю» свой товар. После того как продавцу были вручены меченые деньги, спецподразделение УФСБ РФ по РТ, возглавляемое Р.А. Фаттаховым, произвело молниеносный захват с поличным. В дальнейшем у преступника было изъято семь пистолетов «ПМ» с глушителями, два автомата, 4 тыс. фальшивых долларов. В ходе следствия выяснился весь механизм транспортировки оружия и фальшивых денег, в котором было задействовано немало лиц. Преступники понесли заслуженное наказание.